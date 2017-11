Fidesz-kongresszus - megszólalt az ellenzék

Marad a lopás és a problémákat elfedő gyűlöletpropaganda - mondja az MSZP.

2017. november 12. 22:05

MSZP: teljes körű ellenzéki megállapodás kell

A Fidesz azt üzente vasárnapi kongresszusával Magyarországnak, hogy folytatni akarják a kormányzást, és ha újra hatalomra kerülnek, "marad a lopás és a problémákat elfedő gyűlöletpropaganda" - reagált az MSZP vasárnap a Fidesz kongresszusán elhangzottakra, hangsúlyozva: az ellenzék történelmi felelőssége, hogy teljes körű megállapodásra jusson a kormánypárttal szemben.

Az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az elmúlt hét évben teljesen leépült a magyar egészségügy, és ha a Fidesz folytatja, továbbra is Fidesz-közeli oligarchák zsebébe jut az emberek adója az orvosok, a nővérek és a kórházak helyett. A Fidesz folytatni akarja az oktatás tönkretételét, az ipari lopást, a legjobb egyetemek és szakemberek elüldözését, ahogy folytatnák az ország kizsigerelését is: 2010 és 2017 között 3 millióról 4 millióra nőtt a szegények száma Magyarországon - írták.



Az MSZP úgy látja, a kormánypárti politikusok kongresszusi beszédeikkel leegyszerűsítették a döntést a választók számára: "aki nem akar eladósodni hetedíziglen egy megalomán olimpia miatt, aki nem akarja, hogy Tarlós végképp bedarálja Budapestet", és aki hisz benne, hogy Magyarország európai ország, és a gyűlölködésnél többre is képes lehet, az biztosan nem fog a Fideszre szavazni.



Az MSZP szerint az ellenzéknek pedig történelmi felelőssége, hogy teljes körű megállapodásra jutva politikai lehetőséget adjon a választók változást akaró többségének "a Fidesz elzavarására".

Jobbik: Orbán Viktor a saját hatalmáért aggódik

Orbán Viktor nem Magyarországért aggódik, hanem kizárólag a saját hatalmáért - reagált a Jobbik miniszterelnök-jelöltje vasárnap a Fidesz kongresszusán elhangzottakra.

Vona Gábor az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, Orbán Viktor a 20. század utolsó politikusaként még egyszer megpróbálta "gyűlöletre uszítva mozgósítani a Fidesz szavazóit", a társadalom döntő többségét kitevő kormányváltó szavazókat ugyanakkor példátlan módon megtagadta, ezzel is bizonyítva, hogy nem Magyarország, kizárólag a Fidesz-szavazók miniszterelnöke kíván lenni.



Hozzátette, az ő képviseletükre sem alkalmas az, aki letagadja a növekvő szegénységet, aki nem beszél az elvándorlásról, az egészségügyről, oktatásról, a mindent megnyomorító korrupcióról, és aki elhallgatja, hogy eddig egyedül a Fidesz telepített be 20 ezer migránst a kötvényekkel Magyarországra, "de még azon is nyerészkedtek".



Vona Gábor úgy fogalmazott, ha a Jobbikon múlik, fél év múlva Orbán Viktor nem lesz miniszterelnök. "A Jobbik legerősebb ellenzéki pártként a 2018-as választásokon nemcsak bevándorlástól, de Orbán Viktortól is meg fogja védeni Magyarországot" - olvasható a közleményben.

LMP: a kormány képtelen a problémákat kezelni

A jelenlegi miniszterelnök beszéde csupán egy újabb gyenge próbálkozás volt arra, hogy elfedje: kormányzása képtelen a 21. század problémáit kezelni - reagált a Lehet Más a Politika (LMP) miniszterelnök-jelöltje a Fidesz vasárnapi kongresszusán elhangzottakra.

Szél Bernadett MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az elmúlt hét évben Orbán Viktor kormányzása rossz béreket, leépülő oktatást, lerobbant kórházakat és soha nem látott korrupciós mélységet hozott Magyarországnak.



Amennyiben az LMP kormányra kerül, megújítja Magyarországot, az LMP a Fidesszel ellentétben ugyanis nemcsak beszél a magyar munkavállalókról, hanem velük együtt és értük dolgozik a tisztességes megélhetésért - olvasható az ellenzéki párt közleményében.

A DK szerint a Fidesz színpadán felvonult a Büntető Törvénykönyv: az áldoktor bukott elnök, a debreceni Miszter 20 százalék, a trafikmutyi, a helikopter- és ingatlanmutyi gazdái, meg a strómanokon keresztül gazdagodó fővezér.

Közleményükben azt kérik, hogy az országot tönkre tevő miniszterelnök a ciklusból hátralevő pár hónapra már ne ígérjen semmit. Ha még négy évig maradna, nem félmillió, hanem egymillió magyar menekülne el az országból, kiléptetne minket az Európai Unióból és a mostani három millió szegényből négymillió lenne. A DK el fogja kobozni a törvénytelenül szerzett vagyonokat, vissza fogja adni azoknak, akiket illet, a magyar embereknek.

Hazudozás és valóságtagadás

Juhász Péter, az Együtt elnöke szerint a valódi problémák megoldása helyett, hazudozás és valóságtagadás, ennyire futotta Orbán Viktortól. Juhász hozzáteszi, hogy Orbán Viktor politikájával hazánk jövőjét éli fel. A miniszterelnök mai még maradibb és még bezárkózóbb beszédében ismét bebizonyította, hogy fél a modern, szabad és fejlődő világtól és fogalma sincs mitől lesznek Magyarország polgárai boldogabbak, sikeresebbek a mindennapok során.

A miniszterelnököt a hétköznapi magyarok problémái már egyáltalán nem érdeklik, csak folyamatos harcot hirdet mindenki ellen, aki nem a Fidesz szavazója. Mivel nincsen semmilyen megoldása a valós problémákra, az egészségügyre, az oktatásra, az elvándorlásra, ezért ezekről egy szót sem ejt, inkább hamis ellenségképek gyártásával próbál Magyarország megmentőjének szerepében tetszelegni.

