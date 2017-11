November végén indul a 15. ANILOGUE ANIMÁCIÓS FILMFESZTIVÁL

2017. november 29. és december 3. között az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Kino moziban nézheti meg a közönség az elmúlt év legjelentősebb animációs alkotásait a világ minden tájáról.

2017. november 13.

A fesztivál nyitófilmje a Have a Nice Day című kínai egész estés animáció, amely az Anilogue előtt a Berlinale versenyprogramjában mutatkozott be. A fesztivál öt napja alatt több mint 200 új animációs rövidfilmet és 15 egész estés mozit láthat a közönség, köztük a legendás Makoto Shinkai új alkotását, a Your Name-et, mely Japánban minden idők legnézettebb animációs filmje lett. Az Anilogue számos gyerekprogrammal várja majd a családosokat is, a Makám együttes animált látványkoncerttel készül.

Tizenötödik évadához érkezett a budapesti Anilogue Animációs Filmfesztivál. Az Uránia Filmszínházban és a Kino moziban november 29. és december 3. között az elmúlt év legfrissebb és legjelentősebb animációs alkotásait mutatják be. A nyitófilm ezúttal Kínából érkezett: a Have a Nice Day című, egész estés animáció a tarantinói film-noirt napjaink kínai külvárosi alvilágába helyezi – ezzel a szokatlan kombinációval hazájában is nagy port kavart.

A fesztivál öt napja alatt több mint 200 új animációs rövidfilmet és 15 egész estés mozit láthat a közönség, köztük a legendás Makoto Shinkai új filmjét is. A Your Name Japánban minden idők legnézettebb animációs filmje lett, Budapesten az első és egy ideig valószínűleg egyetlen mozivetítését az Urániában tartják.

Az Anilogue idei vendége Finnország lesz, így az új finn animáció legizgalmasabb alkotásaival ismerkedhetnek az érdeklődők. Budapest legnagyobb animációs fesztiválján idén számos gyerekprogram várja majd a családosokat. A Makám együttes és a Metropolitan Egyetem animáció szakos hallgatói közös, animált látványkoncerttel készülnek, a Bölcs Kavics alkotócsoport videójáték-készítő workshopot tart, és több animációs program várja a látogatókat a Magvető Caféban, a Budapest Schoolban és a Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtárban is.

