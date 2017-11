Így módosítanák jövőre a cafeteriát

Az egészségmegőrzés került a TOP 10 cafeteriával támogatandó felhasználási területek élére, valamint a lakáscélok alacsony adózását javasolták a béren kívüli juttatások területét feltérképező kutatásban a megkérdezettek. Az üdülés, pihenés, rekreáció két helyet is javított, míg az étkezési támogatás sokat csúszott hátrébb a listán.

2017. november 13. 17:19

Már hatodszor végezte el azt a felmérést a www.cafeteriatrend.hu csapata, amelyben munkáltatókat, munkavállalókat kérdeztek arról, hogy céljaikat milyen juttatások kedvező adózása segítené elérni. Hogyan, milyen alapelvek mentén változtatnák meg a jelenlegi rendszert, s milyen cafeteriaszabályokat fogadnának szívesen jövőre – tájékoztatott Fata László szakértő.

Elmondta, idén 233-an küldték el válaszaikat. A közreműködők 28 százaléka munkavállalóként, míg 56 százaléka munkáltatóként nyilatkozott. A kérdőív értékelésekor az első meglepetés idén is az volt, hogy a megkérdezettek mennyire felelős gondolkodással válaszolnak. Meglepő tapasztalat – fogalmazott –, hogy a korábbi trendekkel párhuzamban tovább erősödtek az egészség célú juttatások.

Mi legyen a jövő kínálatában?

Ha a TOP 10 támogatandó felhasználási területet nézzük, akkor érdekes tendenciákat tapasztalhatunk – mondta el Fata László. A korábban stabilan első helyen szereplő étkezést évekkel ezelőtt megelőzte az egészségmegőrzés, melynek pozíciója idén is erősödött.

A legfontosabb költési célok, melyekhez szükséges támogatást biztosítani az adórendszerben (zárójelben a 2014-es helyezés):

1. Egészségmegőrzés (1-2.)

2-4. Gyógyulás (gyógyszerek, készítmények, segédeszközök) (1-2.)

2-4. Gyermek iskolakezdésének támogatása (3-5.)

2-4. Gyógyulás (kezelés, orvosi ellátás) (3-5.)

5. Üdülés, pihenés (7.)

6-9. Étkezés támogatása (3-5.)

6-9. Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás (6.)

6-9. Munkába járás közigazgatási határon kívülről (8-9.)

6-9. Nyelvoktatás (8-9.)

10. Munkavégzéshez szükséges képzések (10.)

A korábbi évek fontossági sorrendjét vizsgálva az üdülés, pihenés, rekreáció két helyet is javított, míg az étkezési támogatás sokat csúszott hátrébb a listán.

Az adó mértéke

A szakértő szerint az előző lista azt mutatta, hogy mely elemek támogatására van szükség. A felmérésből az is kiolvasható, hogy mely elemeknél várják, hogy ezekhez akár az adómentesség is társuljon, és melyekhez tudnak elfogadni a kitöltők kedvezményes, de magasabb adófeltételeket. A következő listában aszerint rendezték sorba a juttatásokat, hogy melyeknél várják, hogy a legnagyobb támogatást adja az adórendszer (zárójelben szintén 2014-es helyezés):

1. Egészségmegőrzés (2.)

2. Gyógyulás (kezelés, orvosi ellátás) (3.)

3. Munkavégzéshez szükséges képzések (8.)

4. Gyógyulás (gyógyszerek, készítmények, segédeszközök) (4.)

5. Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás (5.)

6. Lakáshitel-törlesztés támogatása

7. Munkába járás közigazgatási határon kívülről (7.)

8. Nyelvoktatás (11.)

9. Lakásépítés, -vásárlás támogatása

10. Gyermek iskolakezdésének támogatása (6.)

Komoly változásokat találunk a korábbi kutatások eredményéhez képest – fogalmazott Fata. Egyrészről a lakáscélok alacsony adózása jelentősebb elvárás lett, mint a korábbi években.

„Szerencsére jelenleg is létezik ehhez kapcsolódó adómentes juttatás, mellyel támogatható a lakásépítés, -vásárlás, illetve az ezekhez kapcsolódó hitelek törlesztése” – reagált az eredményre Fata László. Közölte: a nagy meglepetés, hogy a korábbi évek listavezetője, az étkezés támogatása, nem is szerepel az idei toplistán. Ami azt jelenti: bár fontos, hogy legyen ehhez kapcsolódó adókedvezmény, de nem szükséges olyan nagy mértékkel, mint mondjuk az egészségmegőrzésnél. Hasonlóan fontos a lista „üdülés” eleme is, de nem szükséges ehhez feltétlenül adómentesség, valamint jelentős előrelépés tapasztalható a munkavégzésekhez szükséges képzések terén is, amelyeket szívesen támogatnának a béren kívüli juttatás rendszerében a megkérdezettek

hirado.hu