Csak akkor lehet toleráns az ember, ha önazonos

A népesedési fordulatot azzal tudjuk elérni, ha a családok egyre jobban élnek, és érzik, hogy ők és gyermekeik vannak a középpontban – hangsúlyozta lapunknak adott interjúban a Fidesz új alelnöke. Novák Katalin nagy megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek érzi, hogy Európa legerősebb pártjának vezetőségében dolgozhat. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a kormány a választások előtt bemutassa az eddigi eredményeket és folyamatosan tájékoztassa az embereket a támogatások, a kedvezmények, az ellátások részleteiről.

– Mi volt a tisztújító kongresszus üzenete a választóknak?

– Az, hogy megvédjük Magyarországot. Amennyiben jövő tavasszal újabb felhatalmazást kapunk a választóktól, hogy kormányzati pozícióból irányítsuk az ország ügyeit, akkor számíthatnak arra, hogy fizikai, érzelmi és anyagi értelemben is biztonságban lesznek. Az emberek számára fontos, hogy érezzék: Magyarország a biztonság szigete. Ez a jelenlegi nemzetközi környezetben, amikor nap mint nap erőszakcselekményektől, terrortámadásoktól hangos a média, még inkább felértékelődik.

– Alelnökké választása új irányt jelent a Fideszben?

– Nem. Az értékrend stabil, az irány változatlan, talán új árnyalatot jelenthet majd a munkám. Ha visszatekintünk a Fidesz alapításáig vagy az első kormányzati ciklusunkig, akkor azt látjuk, hogy a családpolitika, a hagyományos értékek középpontba helyezése az első pillanattól meghatározó volt a közösségünk életében, értékválasztásában. Azzal, hogy a kormány családpolitikáért felelős államtitkárát választották meg a küldöttek alelnöknek, még jobban aláhúzzuk ezt. Az alelnöki poszt természetesen személyesen nagy megtiszteltetés, egyben komoly felelősséget is jelent számomra. Európa legerősebb pártjának vezetőségében segíthetem a jövőben politikai családunk munkáját.

– Számít az, hogy nőként került ebbe a pozícióba?

– Nekem igen. Jelentősége van annak, hogy az ember nőként vagy férfiként éli a mindennapjait. Egyenlők vagyunk, de nem egyformák. Természetes eltérés van a férfi és a nő látásmódja között, és én igyekszem is a női szempontokat megjeleníteni mind a szakmai, mind a politikai munkában.

– Megválasztásával a demográfiai intézkedéscsomag pártprogrammá emelkedett?

– Mindig a párt alakít kormányt, nem pedig a kormány határozza meg a pártprogramot. A Fidesz kétharmados többséget szerzett 2010-ben, 2014-ben is, koalíciós kényszer és az abból fakadó kompromisszumok nélkül alakíthattunk kormányt. Ez azt jelenti, hogy a legjobb meggyőződésünk és a választóink által képviselt értékek szerint tudjuk az országot erősíteni. A kormány képviseli és ülteti át a gyakorlatba azokat az értékeket, mint a közösség, a család és a nemzet tisztelete, amit a Fidesz megtestesít és képvisel.

– A választási kampányban hangsúlyos lesz a családpolitika?

– Be kell mutatnunk az eredményeket, hogy emlékeztessünk mindenkit arra: honnan indultunk és hova jutottunk el. A tapasztalat az, ha valakinek javul a helyzete, akkor hajlamos egy idő után elfelejteni, hogy mennyivel rosszabb is volt korábban. Egy helyzetképet kell adnunk a választóknak, képet arról, hogy hova jutottunk el nyolc év alatt, és ha ezt a munkát tudjuk folytatni, akkor ezen az úton milyen irányban haladunk tovább. A választások előtti kommunikációt hajlamosak vagyunk egyszerű kampánynak titulálni, de a családi támogatások, kedvezmények, ellátások terén a folyamatos tájékoztatás minden időszakban fontos. Sokan nem tudják például, hogy a csokot nemcsak új építésű ingatlanhoz, hanem használthoz is lehet igényelni. Az sem eléggé ismert, hogy nemcsak három, hanem már egy gyermek esetén is jár az otthonteremtési támogatás, sőt a gyermekvállalás előtt álló fiata­loknak is. Számos olyan támogatási forma van, amiről fontos, hogy tudjanak az érintettek.

– Az elmúlt 4-8 évben milyen főbb családpolitikai döntéseket hozott a kormány?

– Rögtön 2010 után visszaadtuk a gyes szocialisták által elvett 3. évét. A gyed extrának köszönhetően 2014 óta lehet a kicsi gyermekek mellett úgy dolgozni, hogy az édesanya nem esik el a családtámogatástól. Korábban, ha három éven belül több gyermek született, akkor kisebb volt a támogatás. 2010-et megelőzően mindössze 4000 forint családi adókedvezmény járt a nagycsaládosoknak, most pedig ott tartunk, hogy gyakorlatilag minden család részesülhet a kedvezményből. Ez egy nagycsalád esetében már havi százezer forintos nettó megtakarítást jelent. Jövőre a kétgyermekesek adókedvezménye is tovább nő. A költségvetés szempontjából ez azt jelenti, hogy több mint 300 milliárd forintot fordítunk az adókedvezményekre. A baloldali–liberális kormányok alatt olyannyira megnyirbálták az otthonteremtési programokat – még a szocpolt is megszüntették –, hogy mindenki erejét megfeszítve, adósságspirál árán próbált egyről a kettőre jutni. Ma ott tartunk, hogy egy nagycsaládot tervező fiatal pár olyan támogatást kap az otthonteremtéshez, amihez minimálisan kell hozzátenni saját erőt. A felsorolás a teljesség igénye nélkül folytatható például a diplomásgyed bevezetésével és mostani megduplázásával vagy a diákhitel gyermekvállalás esetén való elengedésével. Ha a nyers számokat nézzük: a családtámogatások mértéke kétszeresére nőtt a költségvetésben. Ez 2010-ben 1000 milliárd forint alatt volt, 2018-ra azonban elérjük a 2000 milliárd forintot. Nemzetközi összehasonlításban a magyar családtámogatási rendszer a GDP-n belül kétszer akkora arányt képvisel, mint az a fejlett országokban jellemző.

– Milyen népesedési intézkedéscsomagot terveznek?

– A népesedési fordulatot azzal tudjuk elérni, ha a családok egyre jobban élnek, és érzik, hogy ők és gyerme­keik vannak a középpontban. A család Magyarországon olyan erőforrás, melyet teljes közösségünk, nemzetünk elismer, fontosnak tart és értéket tulajdonít neki. Ma a magyar fiatalok többsége házasságban szeretne élni, gyermekeket akar vállalni, családcentrikusan gondolkodik. Magyarországon hagyományosan erősek a családi kötelékek, a tradíciók, az ünnepek. A kormánynak ezeket az értékeket csak támogatnia kell. Egy egészséges életösztönnel bíró nemzet nem fogyhat el, fel kell ismernie, hogy gyarapodnia, fiatalodnia kell ahhoz, hogy hosszú távon is életképes legyen. Mi abban segítünk, hogy ez a természetes ösztön minél inkább előtérbe kerüljön. Azt képviseljük, hogy ne legyenek akadályok, ha egy családban felelősen újabb gyermeket vállalnak.

– Az LMP szerint az egyszülős családokat nem eléggé támogatják. Egyetért ezzel?

– Kiemelten támogatjuk az egyszülős családokat. Sajnálatos, ha ezt valaki nem veszi észre. Csak néhány példa: egy gyermekeit egyedül nevelő szülő is jogosult az otthonteremtési támogatásra, korábban erre nem volt lehetőségük. Most vezettünk be egy törvénymódosítást, hogy aki egyedül neveli gyermekeit és dolgozik, gyermeke pedig bölcsődéskorú, akkor előnyt élvez a bölcsődei jelentkezéskor. A kormány célja, feladata, hogy a gyermekek ne szenvedjenek hiányt, ne érje hátrány őket, attól függetlenül, hogy szüleik sorsa hogy alakult. Sok-sok újdonság, lépés van az érdekükben. ­Például a közeljövőben központot fogunk létrehozni Budapesten az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványon keresztül. Az alapítványt kiemelten támogatjuk, meghallgatjuk elképzeléseiket. Idén már kifejezetten táborokat is szerveztünk egyszülős gyermekeknek, családoknak.

– Egy ’56-os megemlékezésen arról beszélt, hogy az unió csak úgy erősödhet, ha nemzeti, keresztény értékeit megtartja, erősíti. Mintha a Nyugat a család helyett a migrációt, az önfeladást választaná. Mi a véleménye?

– Az Európai Unió alapítói pontosan tudták, hogy az európai civilizáció a zsidó-keresztény gyökerekből alakult ki, nemzetei ez alapján találták meg helyüket. A demográfiai folyamatok következtében Európa folyamatosan veszít súlyából a dinamikusan növekvő kontinensekkel szemben. Meg kell nézni, hogy mi Európának a világhoz hozzáadott értéke, mitől tud egy ekkora kontinens ilyen fontos szerepet betölteni. A nemzeti sajátosságainkat meg kell őrizni, és meg kell találni azokat a pontokat is, ahol jól tudunk együttműködni. Ebben látom Európa jövőjét, erősödésének lehetőségét, és nem az önfeladásban, belesimulásban vagy felhígulásban. Számos nyugati ország, illetve az unió egyes vezetői azt gondolják, hogy a toleran­ciának az a helyes megnyilvánulása, ha feladjuk nemzeti karakterünket. Pedig igazán toleráns csak akkor lehet az ember, ha önazonos.

– Nemcsak a tömeges bevándorlás kapcsán fejtenek ki tevékenységet a Soros Györgyhöz köthető szervezetek, hanem a családpolitika kapcsán is. A homoszexualitást, a szabad nemválasztást, a gyermekmentességet hirdető szervezetek jelentenek problémát?

– Valós társadalmi bázis, tagság nélkül vannak maroknyi, de hangos csoportok, amelyek mögött komoly tőke és érdekek állnak. Jól beazonosíthatók a Soros Györgyhöz köthető „civil” szervezetek, amelyek a liberalizmus eszméjébe bújtatva legalapvetőbb értékeinket támadják, kérdőjelezik meg. Ezek szembemennek a polgári értékrendet képviselő szervezetekkel. A valódi civilek alulról jövő igények alapján szerveződnek meg, nem pedig úgy, hogy valaki létrehozza, finanszírozza és célt jelöl ki számukra felülről. Jó példája az egészséges, alulról jövő kezdeményezésnek a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A NOE harminc évvel ezelőtt a kommunista rezsim utolsó éveiben alakult meg, szinte első civil szervezetként. Az alapítói akkor azt mondták: sokan vagyunk, szeretnénk valamit elérni, és ehhez a civil szerveződés formáját választjuk. Az egyesület mögött valódi közösség, tagság van, ezért is maradtak erősek minden kormányzati ciklus alatt, és tudják képviselni következetesen változatlan értékeiket, elveiket. A NOE-t és a hozzá hasonló szervezeteket tartom civileknek, amelyeknek a munkájára érdemes odafigyelnünk, és nem azokat, amelyek gyakorlatilag arra fordítják a valahonnan kapott forrásaikat, hogy szlogeneket, transzparenseket gyártsanak, provokáljanak, értékeket kérdőjelezzenek meg.

– Ön politikus, tisztviselő és családanya. Mit gondol azok helyzetéről, akik a karrier és a család között kibékíthetetlen ellentétet vélnek felfedezni?

– Amennyiben egymást kizáró ellentétbe kerül a kettő, akkor meggyőződésem szerint a családot kell választani. A kormány, a Fidesz és én személyesen is azért dolgozunk, hogy ez az ellentét minél ritkábban jelentkezzen. Minél több ember élhesse meg azt, hogy nem feszül egymásnak a család és a munka. Nem állítom azt, hogy ez a két dolog mindig harmóniában lehet, hogy soha nem érezzük napi szinten a nyomást egyik vagy másik irányból. Jó esetben azonban nem kerülhet az ember olyan helyzetbe, hogy végérvényesen az egyik vagy a másik mellett kelljen letennie a voksát. A családot és a munkát azért sem érdemes egy mérlegre helyezni, mert a koordináta-rendszer sem azonos, amiben ez a kettő elhelyezkedik.

– Az ön koordináta-rendszerében számos pont van: két államtitkári poszt, pártalelnökség, három gyermek. Hogyan tudja a különféle teendőit összeegyeztetni?

– Nincsen erre jó recept, legalábbis én nem ismerek ilyet. Rendkívül szerencsésnek tartom magam, mert izgalmas, jó feladatokat kapok, bizalmat szavaznak nekem, megadják a lehetőséget, hogy bizonyítsak, és ezt elmondhatom az életem bármely területéről. Alapvetően az ember a gyermekeitől is bizalmat kap, hogy megmutassa nekik, milyen fontosak számára. Feleségként bizalmat kap a férjétől, hogy képesek lesznek együtt egy életet végigépíteni, és ugyanígy bizalmat kaphatunk a munkánkban is. Az egyik erősíti a másikat. Számomra a gyerekek, a család energiaforrást, feltöltődést jelent. Ugyanez igaz a munkámra is, mert nem azt érzem, hogy áldozatot hozok azzal, hogy értelmes célokért dolgozom. Ebben támogat a családom. Én pedig a mindennapi munkámmal, Fidesz-alelnökként is igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon az emberek minden téren biztonságban érezzék magukat.

