A mozgósítás lesz a Fidesz fő feladata

Az elemzők szerint a magabiztos hangvételű kongresszus után a Fidesz legfontosabb feladata hívei mozgósítása lesz, míg az ellenzéki térfélen végérvényesen átrendeződnek az erővonalak. A Reuters szerint Orbán Viktor és pártja harmadszorra is földrengésszerű győzelmet arathat.

2017. november 14. 11:05

Óriási előnye birtokában a mozgósítás a Fidesz fő feladata a parlamenti választásig – mondta a Századvég vezető elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában.

Lánczi Tamás Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár Fidesz-alelnökké választása kapcsán megjegyezte: felértékelődik az a téma, amelyet a vezető kormánypárt elnökségébe került politikus képvisel. Lánczi Tamás szerint érthető és érezhető a nagyobbik kormánypárt kongresszusán is tapasztalt magabiztosság.

– A közvélemény-kutatási adatokból látszik, hogy ilyen óriási előnnyel kormánypárt még nem fordult rá a választásokra a rendszerváltás óta – hangsúlyozta. Megjegyezte azonban, hogy amikor ennyire nincs ellenfél a pályán, a kormánypártra leselkedő legnagyobb veszély az, hogy a szavazói elkényelmesednek. Ezért a Fidesznek meg kell győznie híveit, hogy a választást még nem nyerték meg: „Ha hátradőlnek, még baj is lehet.”

Lánczi Tamás az ellenzéki pártokról azt mondta: az elmúlt időszakban csak az LMP tudott kedvezőbb helyzetbe kerülni.

– Közben az MSZP hosszú haláltusája zajlik, ráadásul már a balliberális értelmiség is úgy gondolja, hogy jobb lesz a szocialista párt nélkül. Az, hogy most 6-7 százalékot mérnek nekik, azt jelzi, a történet végére érünk – összegezte a szocialisták helyzetét. Arról is beszélt, hogy az identitásválságba került Jobbik hónapról hónapra veszít támogatottságából.

– A Jobbik eddig azt a politikai terméket árulta, hogy még nem volt kormányon, tiszta a keze, de Simicska Lajossal a hátában ezt nagyon nehéz elmondani – tette hozzá. Lánczi Tamás úgy véli, hogy a Jobbik az LMP-vel lehet majd versenyben.

A Reuters Orbán Viktor újabb nagy győzelmére számít Fotó: Kurucz Árpád

– Az ellenzék semmilyen formáció­ban – sem együtt, sem külön – nem képes megszólítani a választókat – ezt már Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója mondta tegnap reggel az M1 aktuális csatornán. Az elemző szerint az ellenzéki pártok amellett, hogy nem rendelkeznek mondanivalóval, technikai értelemben sem készültek fel a tavaszi választásra.

– Azok, akik a kormány leváltására szavaznának 2018-ban, nem tudnak kire szavazni” – értékelt Boros Bánk Levente.

„Orbán öt hónappal a parlamenti választások előtt messze vezet minden kihívója előtt, és úgy tűnik, harmadszor is földrengésszerű győzelmet arat” – olvasható a Reutersnek a Fidesz hétvégi kongresszusáról szóló beszámolójában.

A hírügynökség szerkesztői úgy vélik: a közvélemény-kutatások szerint a radikális jobboldali Jobbik megelőzi majd a széttöredezett balközép ellenzéket.

magyaridok.hu