Megint a lengyelekért aggódott az EP

Az EP "egyfajta európai tréfa"

Ismét a lengyel jogállamiság helyzetéről vitatkoztak szerdán a képviselők az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén: a felszólalók nagy többsége komoly bírálatokat fogalmazott meg a varsói fejleményekkel kapcsolatban, mások viszont a demokratikusan megválasztott kormány döntéseinek tiszteletben tartására szólítottak fel.

2017. november 15. 13:11

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke mindenekelőtt leszögezte, a jogállamisági kérdések soha nem csak egy adott országot érintenek, hanem a közösség egészét. Kiemelte: a brüsszeli testület "valódi konstruktív párbeszédet" szeretne folytatni Varsóval.



Elmondta, súlyos aggályokat vetnek fel az elmúlt időszak történései, a bizottság pedig a továbbiakban is "alaposan és objektíven" értékelni fogja a lengyel fejleményeket, miközben azt várja Varsótól, hogy az uniós sztenderdek mentén szervezzék a bírósági rendszert.



Rámutatott: nem működhet úgy az Európai Unió, hogy a tagállamok szabadon eldönthetik, mely szabályok érvényesek rájuk azok közül, melyeket a csatlakozáskor egyébként önként elfogadtak, a parlamenti többség pedig még nem jogosít fel arra, hogy egy kormány bármit megtehessen.



"Nagyon keskeny az ösvény a büszke hazafiság és a szörnyű nacionalizmus között" - hangoztatta.



Matti Maasikas, az EU soros elnökségét betöltő Észtország uniós ügyekben illetékes miniszterhelyettese figyelmeztetett, hogy a közös értékeket minden egyes tagállamnak tiszteletben kell tartania.



"A tény, hogy a lengyel helyzetről újra meg újra beszélni kell, jelzi, hogy valamilyen gond van" - fogalmazott.



Hozzátette, nem helyénvalók a Moszkva és Brüsszel közötti összehasonlítások, akik párhuzamot vonnak a Szovjetunió és az Európai Unió között, azok nincsenek tisztában a helyzettel.



Az Európai Néppárt részéről elsőként Janusz Lewandowski képviselő szólalt fel, s példátlannak nevezte, hogy valamely ország politikai imázsát ilyen gyorsan lerombolja egy kormány. A lengyel ellenzéki képviselő mások mellett "az alkotmány lábbal tiprását, az utolsó erdőség kiirtását és az idegengyűlölet megerősödését" is felrótta Varsónak.



Gianni Pittella szociáldemokrata frakcióvezető aláhúzta: az EU értékközösség, nem egy "á la carte menü", amelyből mindenki kiválaszthatja a számára hasznos részeket. "Nem a lengyel nép, hanem a jogállamiság lebontása ellen vagyunk" - közölte.



Ryszard Legutko, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció társelnöke kijelentette: "nem párbeszéd, hanem hatalmi harc folyik" az EU és Lengyelország között, "nem a jogállamiságról van szó, hanem arról, hogy kinek az érdekei érvényesülnek".



"Nem fogunk mindenért elnézést kérni, nem fogunk mindenre engedélyt kérni" - emelte ki a lengyel kormánypárti képviselő, aki szerint Brüsszel kettős mércét alkalmaz, és figyelmen kívül hagyja, amit Varsó mond. Nem igaz, hogy párbeszédre hívtak minket, csak ultimátumokat küldözgetnek, ami a hivatallal való visszaélés tipikus példája - mondta Legutko, majd pártjának más képviselőivel együtt eltávozott az ülésteremből.



Az EP liberális képviselőcsoportját vezető Guy Verhofstadt úgy vélekedett, hogy a lengyel kormány "elvesztette a józan eszét", majd emlékeztetett rá, hogy szombaton "60 ezer fasiszta masírozott Varsó utcáin", és közölte, soha nem gondolta volna, hogy ez még megtörténhet Európában.



Elmondta, a lengyel kormánypárt Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz hasonlóan "illiberális államot" akar kiépíteni, de ez ellentétes a lakosság érdekeivel. Mint mondta, olyan szankciókat kell hozni Varsó ellen, hogy azokkal ne a lengyel állampolgárokat büntessék a kormány intézkedései miatt.



Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz euroszkeptikus képviselő az EP-t "egyfajta európai tréfának" nevezte, amellyel szemben a több mint ezer éves lengyel állam áll, és álszentséggel vádolta meg az Európai Uniót. Hozzátette, Lengyelországban pusztán annyi történik, hogy a szabadon megválasztott kormány beváltja a választási ígéreteit.



Az EP délután nagy valószínűséggel olyan határozatot fogad el a lengyelországi helyzetről, amellyel kezdeményezi az uniós alapszerződés hetedik cikke szerinti eljárás megindításának előkészítését.

Az Európai Bizottság törvénytelenül jár el Lengyelországgal szemben

Az Európai Bizottság törvénytelenül jár el Lengyelországgal szemben, egyértelműen megszegi az uniós alapszerződéseket - jelentette ki Ryszard Legutko, a lengyel kormánypárt európai parlamenti képviselője szerdán, miután a Jog és Igazságosság (PiS) küldöttsége elhagyta az EP lengyel jogállamiságról tartott plenáris ülését.

Legutko szerint Brüsszel a lengyel jogállamiságról folytatott párbeszéd folyamán "teljességgel semmibe veszi" a lengyel kormány érveit, "szemétkosárba dobja őket, és csak megismétli saját ajánlásait, amelyek igazából nem is ajánlások, csupán egy ultimátum".



A szerdai strasbourgi plenáris ülésen "nem vitáról, csupán támadásról volt szó" - értékelte Legutko, a PAP lengyel hírügynökségnek nyilatkozva. Beszámolt arról, hogy az összes képviselőnek Varsó és az Európai Bizottság (EB) viszonyát leíró, tárgyilagos jelentést továbbított, szavai szerint azonban az Európai Néppárt képviselői, köztük Manfred Weber, valamint Guy Verhofstadt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport vezetője "a lengyelellenes hisztéria újabb hullámát gerjesztették", anélkül, hogy akármilyen elemzést kézhez vettek volna.



Legutko szerint a szerdai vita annak az arroganciának a tünete, amellyel többek között Emmanuel Macron francia elnök Lengyelországról és a többi térségbeli országról szól. "Ez valamiféle régi gyarmatosító beidegződésekre emlékeztet, amelyek most élednek fel, amikor Kelet-Európa önrendelkezésre tesz szert, erősödik" - fejtette ki Legutko.



"Megállapítom, hogy az EB törvénytelenül jár el Lengyelországgal szemben, ez az alapszerződések egyértelmű megszegését jelenti. A bizottságnak nincs ilyen hatásköre, érvényben van a hatáskör-átruházás elve" - jelentette ki a lengyel EP-képviselő, reagálva egyebek között arra, amit a testület első alelnöke, Frans Timmermans a vita során elmondott.



A képviselő szerint az EB és személy szerint Timmermans kettős mércét alkalmaz. "Hallgatott, amikor Lengyeloroszágot az ő szövetségesei sajátították ki" - mondta Legutko, utalva az előző lengyel kormányra. A kettős mércét Legutko szerint Timmermans a katalán válságról szóló EP-vita során is érvényesítette, amikor "szintén hallgatott". "Elképzelhetjük, mi lenne, ha a katalán eseményeknek csak az egytizede Lengyelországban történne" - fűzte hozzá a lengyel képviselő.



Az Európai Bizottság 2016 elején indított el jogállamisági eljárást Lengyelországgal szemben, a szerdai vita az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás elindításával járó, szankciók kivetését lehetővé tevő szakaszhoz nyithat utat. Az EP mostani ülésére, amelynek során határozatot is elfogadnak Lengyelország ügyében, a PiS saját határozattervezetet készített.

MTI