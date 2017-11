Retorika lángján lobogva…

Főhajtás. KDNP: destruktív momentum! MSZP: tegyünk igazságot! Jobbik: paktumkormányzás vagy igazság? LMP: hét év kormányzás után a remény sovány ígéret! Fidesz: nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó hangulat van!

2017. november 16. 10:49

Híven a hagyományokhoz, népszerűséget, hangulatot, irigységet és sanda utálatot is jeleztek e héten is a napirend előtti felszólalások.A mentelmi jog híján a durvább megállapításokat, reagálásokat, bekiabálásokat mellőzve, a ”szerényebbeket” viszont jelezve, tallóztunk a szónoklatokat „színesítő” zajokból is.

Főhajtás

Ritka pillanat: még az ellenzéki padsorokban sem morogtak, mocorogtak, s közbe sem szóltak, rikkantottak, pedig Kövér László az Országgyűlés elnöke szólt.

- Tisztelt Országgyűlés! 1844-ben ezen a napon szentesítette V. Ferdinánd magyar király a magyar nyelvről szóló II. törvénycikket. Ez a törvény tette hazánkban a magyar nyelvet hivatalos nyelvvé, ettől kezdve a törvényhozás és a megalkotandó törvények nyelve is a magyar lett, a hivatalokban magyarul lehetett ügyeket intézni és a közoktatásban anyanyelvünkön tanítani. E törvényünk a reformkori országgyűlések egyik legjelentősebb döntése volt. Ezen közjogi aktus emlékére az Országgyűlés 2011-ben határozatot hozott, amelyben november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. A határozat kiemeli, hogy a magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban, ugyanakkor leszögezi, hogy tiszteletben tartjuk hazánk nyelvi sokszínűségét, és felelősséget vállalunk a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért. Ez a nap alkalmas arra, hogy felhívjuk a magyar közösség figyelmét legfőbb kulturális örökségünk védelmének és ápolásának fontosságára, amely kötelezettségünket Alaptörvényünk is rögzíti. Örömünkre szolgál, hogy 2015 óta Romániában is hivatalos ünnep lett a magyar nyelv napja, hiszen a Kárpát-medencei magyarok számára különösen fontos a magyar nyelv önazonosság-erősítő és nemzetmegtartó szerepe.

- Képviselőtársaim! Idén ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. A mai napon emlékezzünk meg arról is, hogy a reformációnak meghatározó szerepe volt a magyar anyanyelvi kultúra kiteljesítésében és megőrzésében. A reformátorok a nép nyelvén közvetítették a hitelveket, magyarul tartották az istentiszteleteket, fordításaik széles körben elérhetővé tették a Bibliát. Mindezzel hozzájárultak a köznyelv és az irodalmi nyelv fejlődéséhez és megőrzéséhez. A református szellemiségű alkotók és gondolkodók újabb elemekkel gazdagították kultúránkat.

- Képviselőtársaim! Márai Sándortól tudjuk: mindig annyira élünk, amennyire Magyarország él! Magyarország pedig mindig annyira fog élni, amennyire a magyar anyanyelvünk élteti. Szeressük hát, és vigyázzunk rá! (Taps.)

Destruktív momentum!

GAAL GERGELY, (KDNP): - Tisztelt Ház! Egy erősödő, a világban betöltött szerepét egyre világosabban megfogalmazó közösség számára mindig lelombozó, ha vannak olyan tagjai, akik kishitűségből, önzésből vagy külső érdekeknek való megfelelési kényszerből nem azonosulnak a közösség egészének terveivel, jövőbe mutató elképzeléseivel. Így van ez egy nagy közösség, a nemzet esetében is.

- Magyarországon van egy feltörekvő politikai csoportosulás, az önmagát új politikai generációként meghatározó Momentum Mozgalom, amelynek első komolyabb akciója az volt, hogy aláírásokat gyűjtöttek a saját hazájuk fővárosában megrendezendő olimpiai játékok ellen. A kishitűség és az országos politikába való gyors bekerülés önző célja akkor sajnos elég volt ahhoz, hogy megtörjék a lendületet, és megakadályozzák, hogy az elmúlt években látványos fejlődést megélt és mára a nemzetközi közvélemény által is egyöntetűen a világ egyik legszebb városának tartott Budapest rendezhesse a 2024-es nyári olimpiai játékokat.

Ez a cselekedet már önmagában is jól mutatja egy mozgalom lelki alapállását, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást. Kifogásokat kereső hozzáállásukkal elvették saját nemzetüktől egy nagyszerű közös álom valóra váltásának lehetőségét, ismét megerősítették a régi állítás igazságát: rombolni mindig könnyebb, mint építeni!

- Tisztelt Ház! A napokban újra hallhattunk erről a társaságról, hiszen a Kúria döntött a Momentum újabb népszavazási kezdeményezéséről, amelyben megtámadták a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló civiltörvényt. A sajtóhírek szerint a napokban elkezdik az aláírásgyűjtést ebben az ügyben. Ahogyan a magyar olimpiát megfúró akciójukkal a nemzeti összefogás lehetőségét gyengítették, úgy mostani akciójukkal a magyarság biztonságát veszélyeztetik! Az általuk megtámadott civiltörvényre ugyanis azoknak a szervezeteknek az átláthatósága miatt van szükség, amelyek a Soros György által létrehozott és legutóbb 18 milliárd dollárral támogatott Nyílt Társadalom Alapítvány alapelveinek megfelelően a migránspárti politikát és a bevándorlást támogatják. Ezzel szemben a magyar kormány évek óta nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a munkaerőhiányra és a demográfiai válságra nem a nyugat-európai, egyébként látványos kudarcot vallott recept szerint a bevándorlással, hanem a magyar családok megerősítésével adjon megfelelő választ, és hosszú távon is meg tudjuk őrizni kultúránkat, identitásunkat, hitünket, hazánkat.

- Az előző nemzeti konzultáción is kitűnt, hogy Magyarország megvédését a válaszadók 99 százaléka támogatja, így a Momentum mostani aláírásgyűjtő akciója szembe megy a magyar emberek többségének akaratával. Pestiesen szólva: ennyi erővel akár egy valódi nemzeti ügyet is támogathatnának, és ha ebbe az irányba is tájékozódnának, akkor könnyen találhatnának is ilyen ügyet. Itt van mindjárt egy lehetőség erre: a múlt héten a külhoni magyar szervezetek és az anyaországi parlamenti pártok részvételével zajlott a Magyar Állandó Értekezlet. A MÁÉRT zárónyilatkozata a résztvevők egyöntetű támogatásával kiállt az őshonos kisebbségi közösségek európai uniós jogvédelmének megteremtését célzó európai polgári kezdeményezés mellett. Az úgynevezett Minority SafePack célja, hogy ne csak a hivatalos nyelvek és a domináns kultúrák, hanem az őshonos kisebbségek is teljes jogú tagjai legyenek az európai társadalomnak. A MÁÉRT záródokumentuma arra biztatja a magyar szervezetek képviselőit, hogy minél szélesebb körben adjanak tájékoztatást a kezdeményezés fontosságáról.

- Tisztelt Ház! Olyan ügyről van szó, amely nagymértékben befolyásolhatja az Európai Unió országaiban élő magyar és más őshonos kisebbség jogainak biztosítását. A feltörekvő momentumosok ennek az egyaránt valódi európai és valódi nemzeti kérdésnek a támogatásával bizonyságát adhatnák annak, hogy a magyar nemzet egésze számára valóban fontos ügyek mellett is hajlandóak kiállni. Ha tényleg szeretnék megnyerni a magyar emberek bizalmát, akkor inkább ezt a valódi nemzeti ügyet támogassák, és ebben nyugodt lelkiismerettel lehetne a jelszavuk: most húzzuk túl, most álljunk bele! Így lehetne véget vetni egy destruktív Momentumnak! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Tegyünk igazságot!

TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! A focit nagyon sok magyar ember szereti, én magam is, sőt azt is lehet mondani, hogy nem nagyon illik a magyar focit kritizálni, valahogy ez olyan tabutéma, de mégse mehetek el amellett, hogy múlt héten újabb történelmi vereséget szenvedett a magyar válogatott Luxemburg válogatottjától. (Selmeczi Gabriella: Örültök, mi?) Nem, mert miközben a kormányzat a magyar adófizetők pénzéből több száz milliárd forintot - ugye, most megtudtuk, hogy a taopénzből 330 milliárd forint ment sportcélra, és ennek jelentős része a magyar focira - erre a futballra költ, aközben több százezer magyar embernek a közelében nincs háziorvos. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ez hogy függ össze?) Nem jutnak hozzá a megfelelő gyógyszerekhez (Rétvári Bence: Mindenki hozzájut!), nem jutnak hozzá a megfelelő ellátáshoz, és rettegniük kell a kórházi fertőzésektől. És ez a mérhetetlen igazságtalanság önmagában megviseli az emberek egészségét és kedélyállapotát, pláne úgy, hogy azért lássuk be: ezt az eredményt el lehetett volna érni ingyen is!

- Képviselőtársaim! Az aranylábúakba, a stadionokba öntött milliárdok helyett talán sokkal jobb helye lenne ennek a pénznek a kórházaknál, a háziorvosoknál, az ápolók és az orvosok fizetésében! Ma Magyarországon hatalmas méretű igazságtalanság van, mert nem azért dolgozunk és fizetünk adót, hogy egy amúgy nem túl sikeres futballistából lett miniszterelnök hobbijára költsük el azt a pénzt! Nem azért dolgozunk és nem azért fizetünk adót, hogy abból stadion legyen megfelelő színvonalú egészségügyi ellátórendszer helyett!

- Képviselőtársaim! Nem megengedhető, hogy Magyarország a korai halálozásokat tekintve az Európai Unión belül az utolsóelőtti helyen áll! Nem normális az, hogy teljesítmény nélküli focisták adómentességét a keveset kereső orvosokkal és ápolókkal fizettetik meg! Nem normális, hogy ha elkészül a Puskás Stadion, akkor az egy főre jutó ülőhely több lesz, mint a kórházi ágy ebben az országban! Nem normális az, hogy az éves halálozások negyede azért következik be, mert nincs elég pénz és nincs elég szakember az egészségügyi intézményekben!

- Tisztelt Ház! Jelen kormány hétéves kormányzása odavezetett, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszer romokban van, és a költségvetésből arányaiban kevesebbet költ a Fidesz az egészségügyre, mint 2010-ben. (Rétvári Bence: Ez nem igaz! Ez nem igaz!) Van propagandaminisztérium, de nincs egészségügyi minisztérium! Vannak milliárdok konzultációra, de kórházi takarításra nincs! Ma már többen halnak meg kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben! (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Rémhírterjesztés!) Vannak kórházak, ahol egész osztályok azért zárnak be, mert nincsenek szakemberek! Ma mindennap három orvos és két ápoló hagyja el az országot. A sürgősségi osztályokon szakorvosok helyett pályakezdő rezidenseknek kell ügyelniük. Az időpontra érkező betegeknek sokszor több órát kell várakozniuk. Új szuperkórházat ígérnek, miközben vannak olyan intézmények, ahol nincs fűtés. Van, ahol a kötszer és a vérnyomásmérőbe a ceruzaelem hiánycikk. Akinek van pénze ma Magyarországon, az megkapja az ellátást a magánrendelőkben; akinek meg nincs, annak hónapokat kell várnia olykor életmentő műtétekre. Elfogadhatatlan az, hogy 75 év feletti szüleinknek, nagyszüleinknek a korszerű rákgyógyszereket az OEP nem finanszírozza. (Rétvári Bence: Finanszírozza!) Önöknek ők már terhet jelentenek.

- Képviselőtársaim! Ezt az igazságtalanságot kell megszüntetni! Ezért van szükség kormányváltásra! Ezért, mert több pénz kell az egészségügybe, hogy legalább GDP-arányosan elérjük az EU-átlagot. Pénzzel, lakással, autóval segíteni kell a fiatal háziorvosokat, mert nem megengedhető, hogy több százezer ember ellátás nélkül legyen. Hosszú távú bérfelzárkóztatási program kell, hogy a fiatal orvosoknak legyen karrierlehetőség, legyen perspektíva. Csökkenteni kell a várólistákat, és a kórházi fertőzések kockázatát ki kell zárni.

- Fideszes képviselőtársaim! Megértem, hogy önöknek a foci az első. Nekünk viszont a magyar emberek egészsége, - előre közös jövőnkért, egy igazságos Magyarországért! (Taps az MSZP soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE: (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Nyilván azon lehet vitatkozni, hogy a magyar foci hogyan teljesít, de hogy az MSZP még a focinál is gyengébben teljesít, az biztos! Ezt a választók önöknek hétről hétre igazolják!

- Emlékezzünk a Magyar Szocialista Párt teljesítményére az egészségügy kapcsán. Nem egyedül érték el, segítséget kaptak, elsősorban Brüsszelből és New Yorkból, amikor az IMF és az Európai Bizottság javaslatára elvettek egyhavi bért minden magyar egészségügyi dolgozótól! (Bangóné Borbély Ildikó: Elmúlt nyolc év, államtitkár úr!) Az összes magyar ápolótól elvették egyhavi keresetét (Heringes Anita közbeszól.), és az összes magyar orvostól elvették egyhavi keresetét úgy, hogy akkor még a magasabb személyi jövedelemadót is fizették ráadásul (Közbeszólások az MSZP soraiból. - Az elnök csenget.), és nem volt családi kedvezmény sem! Így mind a 95 ezer magyar egészségügyi alkalmazott zsebéből egyhavi fizetést a Magyar Szocialista Párt és akkor a Szabad Demokraták Szövetsége elvett! És ne feledjük el, hogy 16 ezer ágyat szüntettek meg a magyar egészségügyben! 16 ezer ágyat hiába kerestünk 2010-ben 2002-höz képest, nem volt ott, nem tudtak rajta betegek gyógyulni. És azt se felejtsük el, hogy 6 ezer embert küldtek el a magyar egészségügyből! Arról beszélnek, hogy több ápoló kellene? Akkor miért küldtek el önök 6 ezer ápolót a saját kormányzásuk alatt? Akkor nem volt fontos kérdés ez? (Bangóné Borbély Ildikó: Elmúlt nyolc év, államtitkár úr?)

- Képviselő Úr! Ön patikákról beszélt. Önök a patikákat engedték pénzügyi befektetők kezébe átcsúszni, és önök engedték, hogy éppen ezért a kistelepülési patikák százszámra (Gúr Nándor és Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.) - százszámra! - zárjanak be! Egyrészről korlátok nélküli privatizációt engedtek, nem a patikusoknak, hanem akinek pénze volt, az vegyen patikát, és a patikából termeljen pénzt; másrészről pedig ahol kistelepülés van, és nem hoz luxusprofitot, ott nyugodtan zárják be. És a Fidesz-KDNP-nek hét évébe került, hogy ezt a káros folyamatot meg tudja fordítani, és ma már a patikusok többségi tulajdonában vannak a patikák; akik gyógyszerészettel akarnak foglalkozni, azok a tulajdonosai a patikáknak, nem pedig hálózatba szerveződő különböző pénzügyi befektetők.

- Képviselő Úr! Ami az egészségügyre fordított forintokat jelenti: valóban volt ebben csökkenés, hiszen az önök ideje alatt 1700 milliárd forintról 1500 milliárd alá csökkent az, amit az Egészségbiztosítási Alapból az emberek gyógyítására fordítottunk. Ezek számok, ezek tények. Majd utána mi nemcsak azt pótoltuk vissza, amit önök elvettek a magyar egészségügyi rendszerből, azt a 200 milliárdot, hanem jóval nagyobb összeget. 2000 milliárd forint fölé kerül a jövő évi költségvetésben az Egészségbiztosítási Alapnak az összege, tehát jóval többet emeltünk vissza, mint amennyit önök elvettek.

- Képviselő Úr! A kórházi fertőzések és várólisták kapcsán önöknek az volt a stratégiája, hogy ne is derüljön ki, hogy pontosan mi a helyzet Magyarországon. Egyiket se mérték, egyetlenegy számuk nem volt rá, mert azt mondták, hogyha államilag nem követem a kórházi adósságot, ha nincs állami nyilvántartás a várólistákról, ha a fertőzésekről nem kell adatokat beküldeni, akkor ebből nem lehet politikai probléma. Mi pedig azt mondtuk, hogy a magyar emberek egészségügye először egy őszinte szembenézést ér meg, ezért állítottunk össze országos várólista-nyilvántartást - volt rajta akkor, 2011-12-ben 70 ezer ember, most kevesebb mint 28 ezer ember szerepel rajta -, mert csak akkor tudtuk megoldani a problémát, ha előbb szembe tudtunk nézni vele.

- Képviselő Úr! Kérem, hogy azt az álhíreken alapuló propagandát hagyja abba, hogy akár 75 év fölött vagy 75 év alatt valaki valamilyen rákgyógyszert ne kapna meg. Ennek a költségvetési keretét 130 milliárd forint környéki összegről a rákos kezelések esetében majdnem 180 milliárd forintra emeltük a költségvetésben, pontosan azért, hogy mindenki megkaphassa azt a gyógyszert, amire szüksége van a gyógyuláshoz.

- Ami pedig a praxisokat és a háziorvosi körzeteket illeti: itt feladata van ennek a kormánynak meg a következő ciklusban a következő kormányoknak is, hiszen egyre inkább elöregednek a háziorvosok. Ezért indította el a kormány a praxispályázatot és a letelepedési pályázatot, amiben egy háziorvos most már ahhoz, hogy egy olyan helyre menjen tevékenykedni, ahol, mondjuk, öt éve már nincsen háziorvos, hanem helyettesítéssel oldják meg, a letelepedéséhez 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap. A kormánynak végre beérett ez a programja, százas nagyságrendben tudtunk betölteni üres praxisokat ezen program keretében. Az idei évben újra jelentősen megnöveltük az egy főre jutó támogatásokat, nem volt elég az 1 milliárd 250 millió forint, hanem még 1 milliárd forintot hozzá kellett tennünk. Ez azért örömteli hír, mert végre egyre több és több háziorvos választja azt, hogy a régóta betöltetlen körzetekben ő fogja gyógyítani az embereket.

- Képviselő Úr! Mi így képzeljük az egészségügyet, és nem azokra a megszorításokra építünk, mint önök! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Paktumkormányzás vagy igazság?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Valóban adódik a kérdés, hogy paktumkormányzás folytatódik, mint amit a Fidesz-KDNP művel, vagy az igazságtétel felé hajlandók lesznek végre elmozdulni az érintett hölgyek és urak, hiszen vérlázító, hogy amíg családok ezrei küzdenek a devizaadósságukkal, a kilakoltatások még jelen pillanatban is folynak, a jövő héten egy ’56-os hőst és a családtagjait próbálják még egyszer, másodszor kitenni az ingatlanukból, tehát az ingatlan kiürítését foganatosítani, és nagyon remélem, hogy lesz ott fideszes képviselő, hogy szembenézzen azokkal, akikkel ez a tragédia történik. De miközben mindez történik, a legújabb adatok alapján a hitelintézetek által a 2016-os évben realizált nyereség a 456 milliárd forintos rekordbevételből adódik, illetve az idei első negyedévben 175 milliárd forintos adózott eredmény elérését követően további brutális, masszív nyereségtömegre számíthatnak azok a bankok, amelyeket önök az óriásplakátjaik szerint állítólag elszámoltattak, állítólag bevontak a közteherviselés hatálya alá. Viszont a helyzet ezzel szemben az, hogy csak az érintett bankok közül az OTP-bankcsoport közel 80 milliárd forintos konszolidált adózott nyereséget ért el 2017-nek csak a harmadik negyedévében, ami 14 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi adatnál. Tehát látszik, hogy Magyarországon rekordnyereséget érnek el a magyar ügyfeleken az érintett kereskedelmi intézetek!

- Szeretném leszögezni: a Jobbik szerint az egészséges gazdasági cirkulációhoz szükség van jól működő kereskedelmi bankokra, szükség van szabályok között működő normális hitelezésre, sokkal kiterjedtebb módon, mint most, de semmiképpen nem engedhető az ügyfelek kárára történő nyerészkedés, illetve szabadrablás, főleg annak értelmében, hogy Orbán Viktor korábban maga jelentette ki, hogy a bankokat komolyabb mértékben kell bevonni a közteherviselés hatálya alá! Ezzel szemben mi történt a valóság terében? A kormányzat a bankadó mértékét, a használatos 0,5 százalékos kulcsot 0,21 százalékra. Tehát több mint a felére csökkentette, illetve a hitelintézeti járadékot teljes mértékben eltörölte, és csak a vizsgált időszakban százmilliárdos költségvetési kiesést okozott, amit nem lehet elkölteni adott esetben a devizahitel-károsultak helyzetének javítására, viszont az érintett kereskedelmi bankok haszonként teljes mértékben jóváírhatták.

- Milyen környezetben történik mindez? Egy olyan közegben, ahol a végrehajtási eljárások száma csúcsokat döntöget. A 900 ezres szám ismeretes, ebben persze vannak céges ügyek, vannak magánszemélyeket érintő ügyek, de elvitathatatlan, hogy rekordokat döntögető hatalmas számról van szó, ráadásul ezek több mint harmada olyan ügy, amelyek mögött tulajdonképpen behajthatatlan követelés áll. Teljesen mindegy, hogy ez valós vagy valótlan, hiszen nincs fedezet, amin érvényesíteni lehetne mindezeket. Azt is látjuk, hogy eközben a Fidesz-KDNP lemondott a devizahitel-károsultakról, paktumot kötött előbb a Bankszövetséggel, majd 2015 februárjában az EBRD-vel, ahol megígérte a legmagasabb vezetői szinten, hogy a károsultak érdekében az érintett bankokra további terheket nem tesz. De még ezen önfeladó ígéretüket is duplán túlteljesítették, hiszen százmilliárdos nagyságrendű tételekkel engedményezték és segítették az érintett kereskedelmi bankokat.

- A Jobbik évek óta harsogja: a magáncsőd intézménye esetén a feltételek könnyítésével lehetne olyan szisztémát kidolgozni, hogy ahol már tényleg nincs mit behajtani, elvenni a kisemmizett emberektől, ott legalább hagyják őket szabadon távozni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a Fidesz-KDNP az egyetlen gátja ennek, egyedül önök nem hajlandók még az elsétálási jogról sem - nemhogy bevezetni - tárgyalásokat folytatni. Azt látjuk, hogy miközben a hitelkárosultak helyzetének javítására lenne költségvetési mozgástér, pusztán a bankszektor eredeti közterheinek helyreállítása után lenne erre költségvetési mozgástér, addig önök semmiféle nyitottságot nem mutatnak ebbe az irányba. Kozmetikai jelleggel a kilakoltatási moratóriumot meghirdetik, majd a választások utánra kívánják hagyni. Mi nem fogunk asszisztálni, nem fogjuk ezt puszta cselekvés nélkül végignézni. Ki kell hogy jelentsem: a Jobbik visszaállítaná a félszázalékos bankadómértéket, a hitelintézeti járadékot is természetszerűleg vissza fogjuk vezetni a kormányalakítás után, jelen pillanatban azonban az önök lelkiismeretén múlik, hogy még több családot tönkretehetnek-e a választásokig Magyarországon. Én azt szeretném, ha nem kerülne ilyenre sor! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Nagyon csodálkoztam, hogy ön a „paktum” szót használta, mert a politikai erőtérben legutóbb a Simicska-Jobbik-paktum az, ami leginkább kering. Hogy egy ilyen párt képviselőjeként, egy oligarcha nyomása alatt éppen a devizahiteleseket karolják fel, ez egy politikai fogás pusztán. Jól emlékszünk, hogy a múlt héten hétfőn egy teljes vitanap volt a devizahitelesek kérdéséről, akiket érdekelt, akik itt voltak - kivéve persze az MSZP-t, akik mint ennek az ügynek a kirobbantói arra se vették a fáradságot, hogy megjelenjenek a parlamenti ülésteremben. Emlékezhetnek rá, én akkor is említettem önöknek, hogy ezt a kérdést először talán az ellenzék padsoraiban kellene megvitatni, és utána csak egy dolgot tehetnének, hogy elismerik a kormánypártoknak azokat az erőfeszítéseit, amiket az elmúlt hét évben ezen a területen megtettek, figyelembe véve a magyar jogrendszer, az Alaptörvény, az európai jogrendszer előírásait és azt az utat, amit a luxemburgi bíróság, az Alkotmánybíróság és a Kúria döntései kijelöltek.

- Hogy mik is voltak ezek a lépések, amiket önök egyébként jórészt nem szavaztak meg? Nagyon jól emlékszünk az árfolyamgát kérdésére, ahol egy rögzített árfolyamon tudtuk a törlesztések nagyságát korlátozni, a végtörlesztés intézményére, ahol több mint 170 ezer családot tudtunk mentesíteni a devizahitel rabsága alól, valamint emlékszünk a Nemzeti Eszközkezelő létrehozására, amely 36 ezer családot mentett ki azok közül, akiknek végképp esélyük sem volt arra, hogy törleszteni tudják az adósságaikat. A lakhatásukat továbbra is biztosítottuk annak segítségével, hogy állami forrásból felvásároltuk ezeket a lakásokat, ahol méltányos bérleti díj fejében továbbra is ott lakhatnak az érintettek.

- Képviselő Úr! Mindazok az állítások, amelyek arra irányulnak, hogy a kormányzat nem tett semmit, az hazugság! Nem beszélve arról, hogy bizony sikerült a bankokat is elszámoltatnunk, hiszen a bankoknak gyakorlatilag az árfolyamátváltásból, banki költségekből és kamatemelésből eredő tisztességtelen hasznát vissza kellett téríteni az adósoknak, és ezzel is százmilliárdokkal, összességében mintegy 1000 milliárd forinttal tudtuk könnyíteni a családok terheit, segíteni a devizahitelesek helyzetét.

- Képviselő Úr! Azok a frázispufogtatások, amelyek ehhez kapcsolódnak, teljesen hiteltelenek. Az árfolyamgát bevezetését és a devizahitelesek megsegítését nem támogatta szavazatával többek között az önök elnöke, Vona Gábor sem, sem a Jobbik-frakció; ahogy nem támogatta természetesen az MSZP-frakció sem. Azt vitatni, hogy ez az adósokon segített volna, szimplán hazugság. Az LMP a Nemzeti Eszközkezelő létrehozását sem szavazta meg, a végtörlesztést pedig sem az MSZP, sem az LMP nem szavazta meg.

- Csak azért, hogy önök mit tettek az elmúlt hét évben, amikor legalább egy gombnyomással segíthettek volna azoknak, akik ilyen kiszolgáltatott helyzetben voltak: 2013-ban a Jobbik 43 fős frakciójából mindössze 9 képviselő, míg a 48 fős MSZP-frakcióból 6-an szavazták meg a kilakoltatási tilalom meghosszabbítását. 2011-ben az MSZP-frakció többsége nem szavazta meg ezt a hosszabbítást, 25 MSZP-s képviselőnek nem voltak fontosak a devizahiteles családok. Az LMP részéről akkor 16 képviselő nem szavazta meg a törvénymódosítást, 2010-ben pedig, amikor elkezdtük a kilakoltatási moratórium bevezetését, meghosszabbítását ennek az időszaknak, 27 szocialista képviselő nem tartotta fontosnak, hogy így segítsen az érintetteken. Szerintem ezt először önöknek kellene megvitatniuk, hogy a kormánypártokkal szemben ezeket a lépéseket miért nem támogatták!

- Képviselő Úr! Ami pedig a bankokra tett megjegyzését illeti: amikor az ország kiszolgáltatott gazdasági helyzetben volt, ezzel sikerült stabilizálni, a túlzottdeficit-eljárásból. Nincs összefüggés egyébként a devizahitelesek helyzete és a költségvetés stabilizálása között. Éppen az az elismerésre méltó, hogy egy ilyen kiszolgáltatott gazdasági helyzetben, amikor az IMF, az Európai Unió és mindenki itt ült a nyakunkon, gyakorlatilag szabályozni akarta a magyar gazdaságpolitikát, önálló politikát tudtunk vinni, és tudtunk az ő tilalmaik ellenére is segíteni ennek a kiszolgáltatott több mint 1 millió devizahitelesnek! A forintosítással pedig remélhetőleg sikerült ezt a kérdést oly módon lezárnunk, ami kielégítően jó irányba viszi a dolgokat. Ez elismerést érdemelne! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Hét év kormányzás után a remény sovány ígéret!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Országgyűlés! Ott tartunk, hogy egyesek itt már az osztrákokat és a svájciakat is lesajnálják - és valóban nézzünk egy kicsit magunkba! Mégis miért akarunk mi úgy élni, mint egy osztrák orvos vagy egy svéd programozó? Miért olyan példaértékű nekünk egy megcsömörlött finn pék élete vagy egyáltalán egy svájci matektanár életszínvonala? Életszínvonal szempontjából ők már csak rossz példát jelentenek nekünk, magyaroknak, akik persze meg olyan jól élünk. Mindezt a következtetést én Orbán Viktornak, a jelenlegi miniszterelnöknek a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén tartott beszédéből szűrtem le, ugyanis a miniszterelnök ott több érdekes dolgot mondott. Például azt is, hogy felmérések szerint Magyarországon az emberek azt gondolják, hogy az utánunk jövő nemzedékek jobb országban fognak élni. Ez persze nem igaz! Na most, a miniszterelnök ezen a ponton egy nagyon zavaros okfejtésbe kezdett arról, hogy míg a gazdaságilag jobb helyzetben lévő országok polgáraiban már nincs meg a remény a jobb életre, a szegényebb országokban élő emberekben még él a remény. Na most, ha jól értem, ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök szerint azért jó, hogy mi szegények vagyunk, merthogy így még reménykedhetünk abban, hogy egyszer majd jobb lesz! Na most, túl azon, hogy magyar abszurd vagy a stand-up comedynek egy furcsa keveréke, amit Orbán Viktor ott elmondott, fel kell tenni a kérdést: mégis miért lenne nekünk jobb? Azért, mert Orbán Viktor azt mondja?

- Alapvető tévedésben van azzal kapcsolatban is, hogy hogyan ítélik meg a magyar emberek a következő generációk helyzetét. A miniszterelnök kedvenc egyeteme készített egy felmérést arról, hogy az emberek szerint milyen lesz a most felnövekvő generációk élete. Itt ebből a felmérésből az derült ki, hogy közel 60 százalékuk szerint ugyanilyen vagy még rosszabb, sőt sokkal rosszabb! Tehát a valóság a miniszterelnök állításával szemben az, hogy Magyarországon a fiatalok, akik itt élnek, arra számítanak, hogy nekik ebben az országban rosszabb sorsuk lesz, méghozzá nagyon nagy mértékben! Na most, ez a borúlátás egyáltalán nem meglepő a számomra. Miután a kormány évek óta hosszú és kemény munkával arról beszélt, hogy a munka becsületét a Fidesz meg akarja teremteni, tulajdonképpen egy olyan munkabéralapú társadalmat teremtett, amelyben munkával, teljesítménnyel és tudással gyakorlatilag nem lehet boldogulni! Ebben az országban, aki nyolc órát tisztességgel ledolgozik, egyáltalán nem biztos, hogy abból meg tud élni! 1,2 millió dolgozó ember keresete még a létminimumot sem éri el!

- Mindig elmondja a jelenlegi miniszterelnök, hogy ő mennyire örül annak, hogy ebben az országban 4,4 millió adózó van, csak azt felejti el hozzátenni, hogy ezt milyen áron érte el? Olyan áron, hogy megadóztatta a minimálbéreseket! Gyakorlatilag fogta magát és kirabolta a kiskeresetűeket! 134 milliárdot kivett a társadalom alsó háromnegyede szájából, és 500 milliárdot meg adott a felső 10 százaléknak! Ezét hívják perverz újraelosztásnak, népnyúzó adórendszernek, amit önök bevezettek itt, ebben az országban! A látlelete az önök kormányzásának az, hogy itt vagyunk 27 évvel az állítólagos rendszerváltás után, és még mindig ebben az évben nem éri el a létminimumot a minimálbér; ezen nem segít az, hogy önök ukázba adják, hogy ne lehessen létminimumot számolni ebben az országban. Az én volt munkahelyemen kemény élete lehet az embereknek, nagyon örülnék neki, ha békén hagynák a statisztikusokat, és jó lenne, ha önök inkább a kormányzati teljesítménnyel törődnének!

- És akkor van itt ez a másik buzzword, amit használ a miniszterelnök: ez a gyárakat építő gazdaságpolitika! Mi ennek az eredménye? Az, hogy most már félmillió ember elment ebből az országból, és nemcsak Északra meg Nyugatra, hanem mennek a V4-társországokba is, merthogy már ott is 30-40 százalékkal jobbak a bérek, mint itt, Magyarországon. Úgyhogy a magam részéről én azt tudom mondani önöknek és a miniszterelnök úrnak is: nem igaz az, amit ő állít, az sem igaz, hogy mi nem szorulunk mások pénzére! Két Marshall-segélynyi összeget kaptak önök az Európai Uniótól, és önök azok, akik ezt elköltik mindenféle butaságra, meg ellopják, ahelyett, hogy termelő beruházásokra fordítanák!

- Mi az LMP-ben teljesen máshogy gondolkodunk! Mi az ország saját erejére és képességére akarunk alapozni, és mindenki, aki most dühös azért, mert látástól vakulásig dolgozik ebben az országban, és nem jut egyről a kettőre, az biztos lehet abban, hogy nálunk megtalálja a számításait! A mi adórendszerünkben aki minimálbéren van, az kapásból 24 ezer nettóval többet kap, az átlagbéres meg 37 ezer forinttal. Teljesen más a politikánk akkor is, ha a cégek támogatásáról van szó! Nálunk alap az, hogy a kis- és középvállalkozások lesznek a stratégiai partnerek. Mondjuk ki: nálunk a sarki pék lesz a stratégiai partner meg a fodrász, meg az autószerelő, meg a kisboltos, ugyanis ők azok, akik sorsközösséget viselnek velünk, és ők azok, akik rengeteg munkahelyet tudnak teremteni és tudják azt fenntartani ebben az országban!

- Innen is üzenem a Fidesznek: a kormány által kitalált ellenségek nem a magyarok valós ellenségei! A magyarok valós ellenségei: a nélkülözés, az elszegényedés, a lecsúszástól való félelem, az a helyzet, hogy nem biztosak benne a szülők, hogy téli cipőt tudnak venni a gyermekeknek! Propagandával nem lehet jóllakni, tisztelt uraim! A mai napot a dolgozó szegénységnek szenteljük, és az erre való megoldásainkat mutatjuk be itt, a magyar parlamentben! (Taps az LMP padsoraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Hallgatjuk itt önöket hétről hétre (Szél Bernadett: Ez a munkánk!), és ha az önök leírásából kellene megismernünk, hogy milyen országban élünk, akkor nem lenne jókedvünk! A baloldal egy olyan Magyarországról és olyan magyarokról beszél, akiknek gyakorlatilag nincs mire építenie, nincsenek eredményeik, és ilyen értelemben nincsen jövőjük sem! Az lehet ennek az oka, hogy saját szétszórtságukat és saját kilátástalan helyzetüket próbálják az egész országra kivetíteni. Arra kérjük önöket, önt is, a többi ellenzéki pártot is, hogy ne tegyék! Azért ne, mert bár a baloldal tényleg öles nagy gödörben van, attól még az ország fontos eredményeket tudhat magáénak!

- Képviselő Asszony! Engedje meg, hogy pár példát felhozzak, mondjuk, tízet! Kezdjük azzal, hogy sokkal többen dolgoznak 2010-hez képest, egész pontosan 741 ezerrel többen dolgoznak ma Magyarországon. Ami pedig a szegénységet illeti: 2012 óta 730 ezerrel csökkent a szegénység kockázatának kitettek aránya. Növekszik közben a gazdaság: az idei évre akár 4 százalékot megközelítő gazdasági növekedés is elképzelhető. Volt olyan év a baloldali kormányzás idején, amikor majdnem 7 százalékkal csökkent a gazdaság.

- Mindeközben nőnek a bérek: a januári emelésekkel együtt a minimálbérek 88 százalékkal lesznek magasabbak 2010-hez képest, a szakmunkás-minimálbérek pedig megduplázódnak. Mindeközben sikerült megvédeni a nyugdíjak értékét, és emellé idén a nyugdíjasok nyugdíj-kiegészítést, nyugdíjprémiumot és Erzsébet-utalványt is kapnak a tavalyi évhez hasonlóan. Az energiaárakat sikerült a negyedével csökkenteni, és ha önökön múlna, akkor átadták volna az ármeghatározás jogát a multiknak vagy Brüsszelnek, ami, mint jól tudjuk, áremelkedést jelent. Elindult egy jól működő otthonteremtési program is, amit önök rendszeresen támadnak, egy olyan program, amely eddig 60 ezer fiatal családnak nyújtott segítséget.

- Képviselő Asszony! Engedje meg, hogy azt is elmondjam: több mint 300 ezer gyermek étkezik ingyen Magyarországon! Olyan intézkedés ez, amely az elvileg szociálisan érzékeny baloldalnak még csak eszébe sem jutott! Azt sem önök fundálták ki, hogy a diákok 85 százaléka ingyen kapja a tankönyvcsomagot! Mert a cél az, hogy egyetlenegy gyermek se legyen Magyarországon, aki azért nem jár iskolába, mert a szülei ezt nem tudják fedezni.

- Képviselő Asszony! Titkon talán ön is elismeri annak a jelentőségét, hogy 40 százalékkal kötöttek többen házasságot 2010-hez képest, miközben 20 százalékkal kevesebb a válás. Hiába csóválja a fejét, ennek van jelentősége! És annak is van jelentősége, hogy kevesebb mint felére csökkent Magyarországon a bűncselekmények száma, és ez minden bizonnyal köszönhetően annak is, hogy 2010 óta 7 ezerrel több rendőr van az utcákon! És hogy a lajstromot zárjam: sikerült mindeközben megvédeni a határainkat, pedig volt olyan nap, amikor 10 ezren lépték át illegálisan. Ha önökön múlt volna, akkor most nem ez lenne a helyzet!

- Képviselő Asszony! Baloldali Képviselők! LMP-s Képviselők! Ez csak pár kiragadott példa, amelyekkel talán le tudjuk önöket beszélni arról, hogy a saját helyzetükből fakadó hangulatukat kiterjesszék az egész országra. Több munkahely, fokozatosan növekedő bérek, több támogatás a családoknak és megerősített biztonság - többek között ezek a mi eredményeink, és szeretnénk is megvédeni őket, többek között önöktől. Egyébként nem a magyarok tehetnek róla, hogy a baloldali miniszterelnök-jelöltek sorra elhullanak! azt is Szeretném azt is önnek elmondani: senki nem mondta, senki nem mondja, hogy amit elértünk, az elég! Azért nem, mert még nem látni a munka végét, még sokkal több munka van előttünk, mint amennyi mögöttünk, de attól még arra kérem: ne tagadják el, hogy Magyarország szapora léptekkel, kicsi szapora léptekkel mégiscsak a jó irányba halad! Ne tagadják el, mert ha így tesznek, akkor sok millió magyar ember munkáját vonják kétségbe, veszik semmibe! Márpedig, a munkát lebecsülni sok minden, csak nem hiteles baloldali politika! (Szél Bernadett közbeszól.) Kérem, ne kiabáljon! Tóth Bertalan urat és önt is arra kérem, hogy ne hallgassanak Ron Werberre, ne szurkoljanak a magyarok ellen! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó hangulat van!

GULYÁS GERGELY, (Fidesz): - Tisztelt Országgyűlés! Most Verhofstadt a soros?A múlt héten értesülhettünk arról, hogy az Európai Unió liberális frakciójának vezetője egészen sajátos elgondolással rendelkezik az államok működéséről. Guy Verhofstadt úgy gondolta, joga van ahhoz, hogy magyar nagykövetet rendeljen be, úgy gondolta, a liberális frakciónak joga van ahhoz, hogy a magyar nemzeti konzultációval kapcsolatosan ne csupán megszólaljon, ne csupán véleményt mondjon, hanem azt megpróbálja betiltatni.

- Tisztelt Országgyűlés! Ha a bevándorlás ügyét és az elmúlt két év történéseit nézzük, akkor nem véletlen, hogy a liberális frakciónak minden olyan jellegű javaslattal kapcsolatosan alapvető problémája van, amely a választópolgárok véleményét kérné ki ebben az ügyben. Nem véletlen, hiszen az, amit ők hosszabb ideje ebben az ügyben képviselnek, csak és kizárólag egy diktatúrában lenne tartható! Mindenhol, ahol demokratikus választások voltak, a választópolgárok nagy többsége még a nyugat-európai országokban is elutasította azt a bevándorláspolitikát, amely korlátlan szabadságot engedne, és a szabadság látszata alatt valójában olyan anarchikus helyzeteket idézne elő, amelyeket 2015-ben mindannyian megtapasztalhattunk.

- Azt látjuk, hogy Guy Verhofstadtnak és a liberális frakciónak semmi sem drága! Az európai liberálisok a magyar szuverenitást akár lábbal is hajlandók tiporni annak érdekében, hogy a magyar belpolitikába beavatkozhassanak! Mi viszont úgy gondoljuk, hogy a nemzeti konzultáció egy demokratikus véleménynyilvánítási lehetőség! Akinek nem tetszik, ne éljen vele! Mi azonban mindenkit arra hívunk föl, hogy aki nem ért egyet azzal, hogy nekünk Brüsszelből kell megmondják, hogy Magyarország milyen bevándorláspolitikát folytasson, az egyértelműen foglaljon állást ebben a kérdésben, és a nemzeti konzultációs ív visszaküldésével tegye egyértelművé azt, hogy szemben áll a Soros-tervvel, és a magyar kormány mögött áll a bevándorláspolitika kérdésében!

- Magyarországon sajnos nem mondhatjuk azt, hogy ebben a kérdésben nemzeti egység jött volna létre, noha ha megnézzük a választópolgárok véleményét, akkor az ellenzéknek is az lenne az érdeke, hogy ebben a kérdésben legyen nemzeti egység. Ennek ellenére az ellenzéki frakciók európai parlamenti képviselői újra és újra megszavazzák azokat a határozatokat, amelyek a felső határ nélküli betelepítési kvótát eredményeznék! Megszavazzák azokat a döntéseket, amelyek megbüntetnék azokat az országokat, amelyek nem hajlandók részt venni az Európába illegálisan érkezett bevándorlók szétosztásában! Azt látjuk, hogy az ellenzék minden olyan brüsszeli lépést támogat, amely a bevándorláspolitikában leépíti és gyengíti a nemzetállami hatásköröket, és ezeket az Európai Uniónak adná át.

- Ismételten felhívjuk arra az ellenzék figyelmét, hogy eddig sem nyert semmit azzal, hogy Magyarországot jelentgette fel az Európai Unió különböző intézményeinél, eddig is politikai vesztese volt annak, hogy minden lehetséges fórumon Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben foglalt állást. Ezért jutottunk ma oda, hogy nem kormányváltó hangulat van több mint hét év Fidesz-kormányzás után, hanem ellenzékváltó hangulat van! Azt kell mondani, lehet vitatkozni arról, hogy az emberek közül van, aki akar kormányváltást, van, aki nem, de abban teljes egyetértés van a magyar politikában, hogy Magyarország jobb ellenzéket érdemel, hogy az ellenzéket le kellene váltani, mert az ellenzék alapvetően képtelen azt a feladatot ellátni, amelyet egy demokráciában az ellenzéki pártoknak és ellenzéki frakcióknak el kellene látni! Ennek az egyik legfőbb oka az, hogy olyan nemzeti ügyekben sem hajlandóak a magyar álláspontot támogatni, ahol egyébként a választópolgárok teljes egyetértésre jutottak egymással. Ilyen például a bevándorlás kérdése. Nem csupán a balliberális pártoknak van itt komoly adósságuk, hanem ne felejtsük el, a Jobbik is azok közé tartozott, akik azt az alkotmánymódosítást, amelyet ők is egyébként helyesnek gondoltak, nem szavazták meg, nem támogatták, és ezáltal az, hogy alkotmányos korlátokat állítsunk a bevándorláspolitikának, az Európai Unió terjeszkedő hatáskörbővítésének, ezt a Jobbik szavazataival sikerült megakadályozni itt a parlamentben.

- Tehát mindenkit arra hívunk fel ismételten, hogy az európai fórumokon Magyarország mellett foglaljon állást! Mi látjuk azt, hogy a 7. cikkely szerinti eljárás előkészítése zajlik. Ennek az eljárásnak semmilyen eredménye nem lehet, mindenki pontosan tudja, hogy egyetlen tagállam vétója esetén már nem lehet sikeres az eljárás, és azt is mindenki tudja, hogy lesz olyan tagállam, amelyik Magyarország esetén vétózik, nincs értelme tehát annak, hogy újabb és újabb kísérleteket tegyenek az ellenzék Európai Parlamentben ülő képviselői a magyar kormány és ezen keresztül Magyarország lejáratására! (Taps a kormánypártok soraiban.)

