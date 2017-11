Szíjjártó: ez megdöbbentő

A külgazdasági és külügyminiszter szerint megdöbbentő és merőben szokatlan, hogy "egy demokratikus ország egy szövetséges demokratikus ország területén médiafinanszírozásba kezd saját költségvetési forrásból".

2017. november 15. 16:14

Szijjártó Péter ezt szerdán egy más témában tartott sajtótájékoztatón mondta arra a kérdésre, amely azt firtatta, miért kérették be a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét.



Az amerikai nagykövetség vidéki médiának meghirdetett pályázatát illetően a tárcavezető feltette a kérdést: "mi ez, ha nem belügyekbe történő beavatkozás?"



Mint mondta, sok kérdést tettek fel az amerikai külügyminisztériumnak, ezekre még várják a választ. Azt kérdezték például, hogy mely más szövetséges ország vonatkozásában tesz hasonlót az Egyesült Államok, és melyik washingtoni irodában tudják megítélni, hogy egy magyarországi megyében melyik médium "milyen pályázatot ad be, és milyen kiegyensúlyozott tájékoztatást akar folytatni" - tette hozzá.



A külügyminiszter kijelentette: visszautasítják azt a politikát, amely be akar avatkozni más országok belső ügyeibe, "mi sem tesszük ezt, és elvárjuk azt is a szövetségeseinktől, hogy ne tegyék".



Megjegyezte: januárban akarnak döntést hozni a pályázatról. "Mi ez, ha nem a választási kampányba, Magyarország belső politikai folyamataiba történő beavatkozás?" - fogalmazott.



Egy másik kérdésre Szijjártó Péter arról is beszélt, csodálkozik azon, hogy Brüsszelben, amelyet sokan "a demokrácia fellegváraként szeretnek számon tartani", egy olyan lehetőséget - a nemzeti konzultáció folyamatát - bírálják, amely megteremti a lehető legtöbb ember bevonásának a módját a közügyekbe, és lehetőséget ad arra, hogy az ország sorsát alapvetően meghatározó kérdésekben véleményt mondjanak.



Ezek a kritikák "nem rólunk, nem a konzultációról állítanak ki bizonyítványt", hanem azokról, akik ezeket a bírálatokat teszik - fogalmazott.



Megjegyezte: jó lenne, ha az Európai Parlament képviselői "a mi ügyeinkben való döntéseket ránk bíznák", és megjelenne a kölcsönös tisztelet elve.

MTI