A párt veteránjai már temetik az MSZP-t

Medgyessy Péter és Kovács László után Békesi László, az MSZP alapítója, egykori pénzügyminisztere is borúsan látja a szocialisták jövőjét. A párt jelenlegi és korábbi elnöke próbálja tartani a lelket a megmaradt szimpatizánsokban, hogy az MSZP-nek nincs vége.

2017. november 16. 09:52

A szocialisták számos egykori prominense után most Békesi László nyilatkozott lesújtóan a párt és a baloldal helyzetéről. Az MSZP egyik alapítója, volt pénzügyminisztere az ATV-ben beszélt arról: már eldőlt, hogy 2018-ban ismét a Fidesz nyeri a választást, és alig lát olyan politikust, aki Orbán Viktor kihívója lehetne, ráadásul egyikük sem ül az Országgyűlésben. Békesi ennél fogva nem egy szocialista politikust vagy bármelyik ellenzéki párt vezetőjét, hanem Bokros Lajost és Bajnai Gordont nevezte meg alkalmas kihívónak.

Nemrég Medgyessy Péter tett hasonló nyilatkozatot. A volt szocialista miniszterelnök ugyancsak arról beszélt: nagy a valószínűsége annak, hogy a Fidesz megnyeri a választásokat, Orbán Viktor ugyanis sok mindenre ráérez abból, ami a világban folyik.

A párt korábbi elnöke, Mesterházy Attila még bizakodó Fotó: Kurucz Árpád

Ezek közé sorolta a közmunkaprogramot és a migrációs válság kezelését. Medgyessy szerint az ellenzék nem tud most alternatívát mutatni, nincs olyan üzenete, amely megszólítaná emberek tömegét, nincs olyan arca, aki mellé oda lehet állni. A szocialistákról úgy fogalmazott, 2010 óta felkészülhettek volna egy nagy változtatásra, megújulásra, de a párt vezetőire a középszer volt és maradt a jellemző.

Az MSZP történelmi mélyrepülését látva Kovács László már jó ideje kongatja a vészharangot, mondván: az utolsó pillanatban vannak a szocialisták. A párt egykori vezetője szerint az elnökségben a legjobbaknak kellene ülniük, ám ez most nem így van, sőt, egyáltalán az MSZP-ben nincs elég olyan tehetséges politikus, akik győzelemre tudnák segíteni a pártot.

– Ha egy politikus, aki soha semmilyen eredményt nem ért el, hirdet egy nagyon jó programot, az emberek nem hiszik el, hogy meg tudja csinálni. Hát itt a probléma – fogalmazott Kovács.

Ugyanakkor nem csak a „nagy öregek” látják siralmasnak az MSZP állapotát.

Bárándy Gergely, a párt ország­gyűlési képviselője nemrég egy vitaesten fogalmazott úgy, hogy jelenlegi helyzetükből „vagy sikerül kimászni, vagy nem”, illetve „léteznek mélypontok és csúcspontok, mi most nem a csúcsponton vagyunk”. Bárándy a baloldal helyzetét szörnyűnek nevezte, és közölte: megérti azokat, akik kívülről azt gondolják, hogy „ezekre nem bíznám a kutyámat sem”.

– Akinek a halálhírét keltik, az hosszú életű lesz – így reagált Mesterházy Attila az MSZP eltűnését és parlamentből való kiesését jósoló véleményekre. A szocialisták korábbi elnöke az ATV-ben hangoztatta, hogy pártja mindig képes összeszedni magát, a DK-val való tárgyalások is jól haladnak. Mindeközben a szocialisták elnöke szolnoki lakos­sági fórumán arról győzködte a megjelenteket, hogy ne dőljenek be azoknak, akik szerint az MSZP-nek vége.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint Molnár Gyula a jelenlegi 600 ezer szavazójuktól azt kérte: győzzenek meg három bizonytalant, hogy rájuk szavazzon, így lehetséges lesz a kormányváltás. Molnár lelkesítése meglehetősen visszás annak fényében, hogy éppen ő volt az, aki már 2016 novemberében azt sem tartotta kizártnak, hogy egy újabb választási vereség után megszűnhet az MSZP.

Molnár Gyula: Mindenki győzzön meg három embert! Fotó: Éberling András

– Vannak hosszan elhúzódó, krónikus betegségek, amelyek nem ölnek meg egyből. Ez még mindig ugyanaz a betegség, amit az MSZP 2006-ban kapott el, azóta nem bír belőle kigyógyulni és felállni. Folyamatos lecsúszás jutott nekik osztályrészül – mondta a Századvég vezető elemzője az InfoRádióban. Lánczi Tamás szerint az, hogy most 6-7 százalékot mérnek a szocialistáknak, történetük végét jelzi. – Az MSZP elveszí­tette a balliberális holdudvar maradék jó­indulatát is; úgy gondolják, a párt egy kolonc, amitől meg kell szabadulni– vélekedett Lánczi.

Az elemző ugyanakkor hangoztatta, hogy még ebben a nagyon rossz állapotban lévő szocia­lista pártban is vannak politikai, stratégiai és taktikai értelemben előnyök. – Valamiféle hálózata még mindig van, illetve egy-két olyan politikusa is, aki úgy néz ki, mint egy politikus, és meg tud szólalni a médiában. Nem nagyon látom, hogy az MSZP helyén mi tud épülni – fogalmazott Lánczi Tamás.

Önfelszámolók

Évtizedek múlva is komoly fejtörést okoz majd sok külföldi politológusnak, miként történhetett meg, hogy egy eredetileg – a rendszerváltás felemás voltának köszönhetően – kiváló anyagi és társadalmi beágyazottsági pozíciókkal bíró pártnak, az MSZP-nek sikerült magát totálisan felszámolnia.

Nyilván lesznek olyanok, akik azzal érvelnek, hogy a nemzetközi trendek is abba az irányba mutatnak, hogy a baloldali pártok fokozatosan elveszítik a talajt a lábuk alól s a szavazóbázist maguk mögül. Hisz elég, ha a németországi szociáldemokraták csúfos fiaskójára gondolunk, de a nagy-britanniai baloldal lebőgése, a franciaországi szocialisták köddé válása, avagy az ausztriai szocdemek felsülése is ide kívánkozik.

És akkor még nem emlegettük az egyesült államokbeli Demokrata Párt egy évvel ezelőtti többszintű, a törvényhozás minden szintjét is érintő vaskos kudarcát, aminek az internacionalizmus esélyeit lerontó hatása van Európában is.

Mindezt azért kell felidézni, mert az MSZP olyan utódpárt, amely történelmileg mindig függött a külföldi támogatástól. Akkor is, amikor a nagy Szovjetunió állt mögötte, s azóta is, hogy fordítottak egyet választott horizontjukon, és figyelő tekintetüket a rendszerváltozás óta nyugatra, Amerikára és az Európai Unióra vetik, mintákat és támogatásokat remélve az új nagy testvérektől.

A megroggyant nemzetközi környezet sem lehet azonban indok arra, hogy egy párt szinte nyíltan fel akarja számolni önmagát, ahogy az MSZP egyre fokozódó tempóban teszi. Hisz miként lehetne másként értel­mezni, ha egy nyolc évvel ezelőtt még hatalmon lévő alakulat nem hajlandó miniszterelnök-jelöltet állítani? Cselekszi ezt úgy, hogy még egy-két százalékos mikroszkopikus pártok is megnevezik kandidálóikat? És milyen sansza lehet annak a társaságnak, amely évek óta nem képes szerezni még egy kulipintyó méretű székházat sem, ahová megmaradt híveik gondjukkal-bajukkal fordulhatnak? A kérdés szónoki, és ezzel a jobbára hamiskásan somolygó, nem is olyan új pártelnök is láthatóan tisztában van.

Csak az nem látja, aki nem akarja, hogy Molnár Gyulának annyi szerepe van jelenlegi pozíciójában, mint egy felszámoló­biztosnak, aki legfeljebb abban az értelemben minősülhet haladónak, hogy hajlíthatatlanul halad az MSZP eltüntetésének útján.

Ne feledjük: a mos­tani elnök régebben már előrevetítette pártja majdani megszűnését. Talán úgy gondolja, ha már harminc éve a leépítés, kiárusítás, megszorítás mellett és a fejlesztés ellen vannak, immáron nem maradt más leépíteni- és árulnivalójuk, mint saját mozgalmuk, így ezzel kell beérniük.

Persze van mindennek racionalitása, ha egy másik csoportosulás szempontjából nézzük az agóniát. A Gyurcsány Ferenc elnökölte DK felemelkedése másként nem képzelhető el, mint egyfajta abszurd meseként, amelyben a kishal megeszi a nagyhalat. Ezzel egy füst alatt – az SZDSZ után szabadon – el lehetne sumákolni azt a hatalmas és reménytelenül visszafizethetetlen adóssághegyet is, amelyet az MSZP mind­máig görget maga előtt.

És ha hozzávesszük, hogy az újonnan összemixelt baloldal élére ismét az az össznépileg elzavart kormányfő állhat, akit a brüsszeli bürokrácia-központ a saját intézményei által is szóvá tett minden korrupciószagú ügy ellenére még nyíltan támogat megbízásokkal anyagilag is, akkor kerek képet kapunk arról, mi fortyog az MSZP kondérjában.

Már csak az a kérdés: mit szólnak az áruláshoz a szocialisták veteránjai, akik minden hibájuk ellenére még mindig egyfajta színvonalat képviselnek a jelenlegi vezetőkhöz képest? Csupán nem mernek szólni, vagy már mezt cseréltek, és titokban szintén Gyurcsány csapatában játszanak?

Megyeri Dávid

magyaridok.hu