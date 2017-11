Merkel: ma van az a nap

Kölcsönös engedményekre van szükség a koalíciós egyeztetések sikeréhez - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár csütörtökön Berlinben a CDU/CSU jobbközép pártszövetség, a liberális FDP és a Zöldek első közös kormányának megalakításáról folytatott tárgyalássorozat utolsó fordulója előtt.

2017. november 16. 14:35

Mint mondta, "ma van az a nap, amikor a többiek helyzetébe is bele kell helyezkednünk, és fel kell tennünk a kérdést, hogy mi fontos nekik".



Ha ez sikerül, akkor "az országunk számára valami fontos jöhet létre a mély megosztottság korszakában".



Angela Merkel kiemelte, hogy a négy párt álláspontja számos ügyben "nagyon-nagyon eltérő", de van esély a megállapodásra.



Az egyeztetések utolsó fordulója "nyílt végű", vagyis akár éjszakáig tarthat - mondta a kancellár.



A pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormány megalakításának lehetőségéről csaknem egy hónapja, október 18-án kezdett megbeszéléseken a menekültügy, a klímavédelem és a közlekedéspolitika kérdéseiben alakultak ki a legnagyobb viták.



A menekültügyben a családegyesítési jog szabályozása a legfontosabb kérdés. A jogot 2016 elején szűkítették, a 2018 tavaszáig érvényes szabály alapján az oltalmazott státust szerző menedékkérők nem élhetnek a szülőkből és kiskorú gyermekekből álló, úgynevezett magcsaládra vonatkozó családegyesítési jogukkal, hogy ne terhelődjön túl a menekültügyi rendszer. A CDU/CSU szerint a korlátozást a határidő lejárta után is fenn kell tartani, a másik oldalon a Zöldek állnak, akik szerint vissza kell állítani a korábbi szabályozást.



A klímavédelem ügyében az a kérdés áll a középpontban, hogy Németország miként teljesítheti vállalását, miszerint 2020-ra 40 százalékkal csökkenti az éghajlat melegedését okozó gázok szén-dioxidban számolt kibocsátását 1990-hez képet.



Abban ugyan mind a négy párt egyetért, hogy ehhez tovább kell folytatni a barnakőszénre alapozott áramtermelés leépítését, de nem sikerült megállapodni arról, hogy mennyivel. A kérdés azért kiemelt jelentőségű, mert Németország a világ vezető barnaszén-kitermelője, az ágazat nagyjából 20 ezer embert foglalkoztat, és az áramfogyasztás csaknem 25 százalékát a széntüzelésű erőművek biztosítják, amelyek használata az energiatermelés valamennyi formája közül a legtöbb szén-dioxid kibocsátásával jár.



A közlekedéspolitikában a Volkswagennél 2015-ben kirobbant dízelbotrány tanulságairól, a robbanómotorra alapozott mobilitás lehetséges jövőjéről vannak viták. Itt is a CDU/CSU és a Zöldek alkotják a két pólust, az ökopárt például a magas károsanyag-kibocsátású autók fokozott adóztatásával ösztönözné a környezetbarát meghajtási technológiák terjedését, a CDU/CSU pedig ellenzi a lakosság adóterhének növelését.



A tervek szerint az egyeztetések utolsó fordulójának végére összeállítanak egy záródokumentumot, amelyet valamennyi párt külön-külön megtárgyal majd az illetékes fórumokon, amelyeken eldöntik, hogy elkezdik-e a hivatalos koalíciós tárgyalásokat.



Az esetleges Jamaica-koalíció tagjai soha nem kormányoztak még együtt szövetségi szinten, de a CDU/CSU és az FDP évtizedeket töltött együtt kormányon, és tartományi szinten is dolgoztak már együtt különböző összetételben. Így például a CSU az FDP-vel vezette Bajorországot 2008-tól 2013-ig, Baden-Württembergben pedig a CDU a Zöldek kisebbik koalíciós partnere tavaly óta. Schleswig-Holsteinben idén nyáron CDU-Zöldek-FDP kormány alakult.

MTI