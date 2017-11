Orbán: a keleti nyitás egy reálpolitika

Magyarország legnagyobb előnye a magyar emberek felkészültsége és szaktudása, ezért fontos, hogy az itt beruházók ne csak profitot akarjanak előállítani, hanem a legértékesebb "vagyontárgyunkba", a munkások tudásába és képzésébe is befektessenek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Kecskeméten, az indiai tulajdonú Samvardhana Motherson Group beruházásaként létrejövő autóipari SMP (Samvardhana Motherson Peguform) kecskeméti gyárának ünnepélyes megnyitóján.

2017. november 16. 18:19

A rendezvényen részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, és Rahul Chhabra, az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete is.



A kormányfő kiemelte: köszönet illeti a cégvezetőt és családját, hiszen egy duális képzés finanszírozásában is részt vesznek. Így segítenek, hogy olyan középiskolák és egyetemi tanszékek működjenek, amelyek versenyképes tudást adnak a fiataloknak, hiszen mint mondta: "nem egyszerűen csak most akarunk jók lenni, hanem a jövőt is meg akarjuk nyerni".



A miniszterelnök hangsúlyozta: 2017. január elseje óta a kecskemétivel együtt 32 új, nagy méretű üzemet adtak át Magyarországon. A beruházások értéke az elmúlt tíz és fél hónapban meghaladta az 511 milliárd forintot. A magyar kormány ezekhez több mint 47 milliárd forinttal járult hozzá. Az SMP Kecskemét gyárának megvalósulásához pedig 7,7 milliárd forintot tett hozzá a magyar költségvetés.



A kormányfő beszélt arról, hogy a magyarokat időnként régi vágásúnak tartják Európában, aminek szerinte az egyik oka az, hogy a magyar kormánynak továbbra is a család a legfontosabb érték. Mi magyarok hiszünk abban, hogy azok a családok, amelyek összetartanak, és élükön erős, határozott családfők állnak, kiemelkedő teljesítményre képesek - mondta. Orbán Viktor kiemelte: az indiai vállalatcsoport éppen egy ilyen családot képvisel. Példájuk mutatja, hogy "a család egyáltalán nem ment ki a divatból, sőt nem ellentéte a sikernek, hanem könnyen lehet, hogy éppen a hozzá vezető út" - tette hozzá.



Emlékeztetett: a családnak nem ez az első magyarországi beruházása, hiszen már termelnek Mosonszolnokon és Mosonmagyaróváron is. A kecskeméti beruházás annak bizonyítéka, hogy a magyar emberek jó munkások, és ha a magyarokkal közös beruházásba vágnak bele, abból egy közös siker jöhet létre - mondta a kormányfő.



Fontosnak nevezte, hogy a Dunától keletre valósul meg a beruházás, mert ez világossá teszi, hogy a megörökölt különbségek egy idő után el fognak tűnni, és a beruházások "nemcsak Pannóniában, hanem Hunniában is" kellő súllyal lesznek majd jelen.



A megerősítés szempontjából is fontosnak nevezte az indiai család kecskeméti beruházását, emlékeztetve arra, hogy Magyarország keleti nyitás politikája vitákat váltott ki, amely szerint "olyan házban kell-e élnünk, aminek csak nyugati irányban van ajtaja, vagy olyanba, aminek keletre is nyílik legalább ablaka".

Orbán Viktor miniszterelnök és Vivek Chaand Sehgal, a Samvardhana Motherson Group (SMG) elnöke kezet fog az indiai cég avató ünnepségén 2017. november 16-án. MTI Fotó: Máthé Zoltán



A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, ezek a beruházások mind azt bizonyítják, hogy a keleti nyitás egy reálpolitika, mert észre kell vennünk, hogy "Ázsia, az ott felemelkedő országok fontos szereplői lesznek az európai gazdaságnak, és lehetnek a magyar gazdaságnak is", amennyiben megfelelő a befektetési politikánk. Egy új realitás köszönt rá Európára - mutatott rá.



Kiemelte, hogy felemelkedőben van a közép-európai térség, és ennek mi magyarok is tagjai vagyunk. Ennek alátámasztására elmondta, hogy a visegrádi négyek országcsoport tagjai 55 százalékkal nagyobb kereskedelmet bonyolítanak le Németországgal, mint Németország Franciaországgal, és a négy ország együtt többet, mint Németország összefogottan Amerikával és Kínával.



A miniszterelnök méltatta, hogy Kecskemét 2012-ben az ország első kiemelt járműipari központja lett. A mostani beruházást a város és a befektetők jó találkozásának nevezte. Emlékeztetett arra, hogy a városban a befektetések 10 év alatt 10 ezer új munkahelyet teremtettek.

Orbán Viktor miniszterelnök dedikál egy műanyag lökhárítót a járműipari műanyag alkatrészek gyártásával foglalkozó indiai Samvardhana Motherson Peguform (SMP) kecskeméti gyára avató ünnepségén 2017. november 16-án. MTI Fotó: Máthé Zoltán

Új gyáregységet nyitott az indiai SMG cégcsoport Kecskeméten

Az indiai tulajdonú, autóipari Samvardhana Motherson Group (SMG) 30 milliárd forintos beruházással új gyáregységet nyitott Kecskeméten, a fejlesztés 500 új munkahelyet teremt. A lökhárítókat gyártó SMP (Samvardhana Motherson Peguform) kecskeméti gyár létrehozásához a magyar kormány több mint 7,7 milliárd forinttal járult hozzá.

Vivek Chaand Sehgal, a Samvardhana Motherson Group elnöke a csütörtöki megnyitón elmondta: 2009-ben globális autógyártó céggé válva a legnagyobb gyárakat tudták megnyitni. Mint mondta, európai jelenlétüket Magyarországnak köszönhetik, és a lehetőségért a mai napig hálásak.



A kormány a lökhárító elemekre és alkatrészekre specializálódott kecskeméti SMP gyár létrehozásához jelentős támogatással járult hozzá. A 30 milliárd forint értékű fejlesztést 2016-ban az Év Zöldmezős Beruházása díjjal is elismerték.



Az elnök kiemelte, SMP üzem működik Németországban és Skóciában is. Kecskeméten festett, lakkozott lökhárító modelleket gyártanak majd.



Anton Simon, az SMP Csoport operatív ügyvezetője kiemelte: az SMG fejlődése során mindig az ügyfelei igényeit tartotta szem előtt, ez globális növekedésük alapja is.



A mintegy 100 ezer négyzetméteres alapterületen elhelyezkedő SMP kecskeméti üzemében a termelés 44 ezer négyzetméteren folyik. A kivitelezés során olyan technológiai megoldásokat alkalmaztak, amelyek a gyártóegységet energia-megtakarítás szempontjából a cégcsoporton belül a leghatékonyabbá teszik. A beruházás eredményeként több mint 500 új munkahely jött létre, az újonnan nyíló üzemben 2018-tól már megindulhat a szériagyártás is.



Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere a város jelenkori történelme második legnagyobb beruházásnak nevezte az SMP kecskeméti gyárának létrejöttét. Mint mondta: az indiai nagyvállalat azért választotta Kecskemétet, mert " itt minden adott, ami kell", ezért lel Kecskeméten új otthonra a világ számos nagy vállalata. Kiemelte: Kecskeméten a következő öt évben - a már megkezdett fejlesztésekkel együtt - mintegy 800 milliárd forint, közel 2,7 milliárd euró értékű beruházás valósul meg.



Az 1975-ben alapított Samvardhana Motherson Group (SMG) az autóipar számára teljes körű rendszermegoldásokat kínáló beszállító.



Üzleti portfóliójában vezetőfülkék, lökhárítóborítások, visszapillantó tükrök, kamerarendszerek, világító rendszerek, külső és belső kárpitozás, kábelrendszerek, légkondicionáló rendszerek és terepjáró vezetőfülkék gyártása szerepel.



Az SMG a világ 30 legnagyobb autóipari beszállítójának egyike. Öt kontinens 37 országában 230-nál is több gyárában 100 ezer embert foglalkoztat. A 2016-2017-es üzleti évben a cégcsoport 9,1 milliárd dollár értékesítési árbevételt ért el.



Az SMP (Samvardhana Motherson Peguform) a Samvardhana Motherson Group tagjaként a vezetőfülkék, ajtó panelek, lökhárító modulok és innovatív műanyag gépjármű alkatrészek specialistája. Meghatározó autóipari beszállító Európában, Kínában, Mexikóban, Brazíliában és az Egyesült Államokban. Világszerte több mint 14 ezer munkavállalója van. A 2016/2017-es üzleti évben a cég 3 milliárd euró árbevételt generált. A céget 1959-ben alapították és 2011 óta a Samvardhana Motherson Group tagja.



Az SMG csoporthoz tartozik az SMR Hungary is, amely évente több mint 8 millió garnitúra külső tükröt gyárt. Fő vásárlói között szerepel az Audi, a BMW, a Fiat, a Mercedes-Benz, a Mini, az Opel, a Porsche, a Volkswagen, a Hyundai és a Kia, valamint a Ford és Jaguar-Land Rover. Mosonszolnoki és mosonmagyaróvári és túrkevei gyáraiban, valamint a hegyeshalmi logisztikai központban közel 2500 embert foglalkoztat. A 2016-2017-es üzleti évben 403 millió euró árbevételt ért el.





MTI