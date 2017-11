A szép új világ felépítése 1984-ben kezdődött el

Nem a Transparency International az első, Soros Györgyhöz köthető szervezet, amely oknyomozó újságírók képzésében, támogatásában vesz részt.

2017. november 17. 09:47

A nemzetközi tőzsdespekuláns nevét viselő, működését a 2000-es évekig folytató alapítvány a kezdetektől fogva arra törekedett, hogy befolyást szerezzen a médiában. Erről tanúskodik például egy 1984-es bizalmas irat, amely a magyarországi Soros Alapítvány felállítása körüli tárgyalásokról tudósít.

Eszerint Soros leendő „forinttámogatásainak” kedvezményezettjei közül kiemelte a művészeket és az újságírókat. A 90-es évek újságjait fellapozva pedig olyan hirdetésekre akadtunk, amelyekben a Soros Alapítvány havi 20 ezer forintos (ez nem volt csekély összeg akkoriban) támogatással kecsegteti az oknyomozókat.

Azt írják: „A pályázat célja olyan újságcikkek és cikksorozatok megírásának elősegítése, amelyek alapos, pártatlan és igényes kutatómunkára épülnek, elfogultságtól és megalapozatlan véleményalkotástól, valamint pártpolitikai szempontoktól mentesek, csak színvonaluk és objektivitásuk alapján tartanak számot az olvasói érdeklődésre.”

Mint arról csütörtökön beszámoltunk, hasonló programot hirdetett immár ötödik alkalommal a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata által támogatott Transparency International.

Mentorprogramjuk és a Soros Alapítvány egykori pályázatai abban különböznek, hogy a Transparency a leendő újságírók szárnypróbálgatásait akarja segíteni, ezért a kiválasztottak olyan mesterektől leshetik el a szakma fogásait, mint az Index, a Magyar Narancs vagy a Népszava munkatársai.

Soros György árnyéka vetül a magát függetlennek nevező magyar oknyomozó újságírásra, amelynek egyik zászlóshajója az offshore-ügyekről árulkodó Panama- és Paradicsom-iratok feldolgozásában részt vevő Direkt36.

A 2014-ben valamivel több mint hárommillió forintos támogatással induló portált 2015-ben már majdnem 42 millió, tavaly pedig több mint 87 millió forinttal tömték ki a zömmel Soroshoz köthető nemzetközi szervezetek. A Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózata mellett a szponzorok közé tartozik a Rockefeller Alapítvány s a látszólag független Internews, amelyet véletlenül épp egy volt OSF-es vezet.

A Direkt36 mögött ugyanakkor az a Richard E. Field is feltűnik finanszírozóként, akit – egyebek mellett – egy CEU-s disszertáció az LMP külföldi támogatói közé sorol. Az ő érdekeltségébe tartozik a kormányt angolul és magyarul egyaránt ekéző The Budapest Beacon című hírportál. Ez utóbbi mértéktartására jellemző például az, hogy a terrorizmussal vádolt Ahmed H. nevével összeforrt 2015. szeptember 16-i röszkei zavargás után bocsánatkérésre szólították fel Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért „a magyar készenléti rendőrség és rohamcsapatok védtelen szír és más nemzetiségű menekültekre támadtak ok és figyelmeztetés nélkül”.

A The Budapest Beacon ugyanolyan nagyvonalúan siklott át afölött, hogy a valóságban a migránsok támadtak a rendőrökre, és többüket meg is sebesítették, mint a Direkt36 „nagy testvére”, a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata által támogatott Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma afelett, hogy a Panama-papírokban nemcsak jobboldali politikusokról és vállalkozókról, hanem éppen Soros Györgyről is találhatók kompromittáló adatok.

A magukat függetlennek nevezők szerint védtelen menekültekre támadt a rendőrség 2015 őszén Fotó: Kurucz Árpád

A Direkt36 csapatát egyébként zömmel az Origót még annak liberális korszakában erősítő újságírók alkotják, akik közül egyesek megfordultak az Indexnél, a Vs.hu-nál vagy az RTL Klubnál is. Ezek után nincs túl nagy jelentősége annak, hogy a kiadó gazdasági beszámolóiban nem részletezik a fent említett több tíz milliós összegek forrását, az viszont figyelemre méltó, hogy hazai támogatót egyáltalán nem tudnak felmutatni.

Fontos kiemelni, hogy a kormányellenes üzenetek terjesztését nemcsak Soros pénze, hanem a hálózatosodás is segíti: a Direkt36 szorosan együttműködik a Transparency International magyarországi „leányvállalatával” és a 444.hu-val (jegyezzük meg: előbbit bőkezűen támogatja az OSF, utóbbinak pedig egy Soroshoz köthető befektetési alap a kisebbségi tulajdonosa). Közösen, az Internewstól erre a célra rendelt milliókból elindítottak egy portált, a Vagyonnyilatkozat.hu-t, hogy ott aztán „leleplezzék a fideszes mutyikat”. Munkájuk nem tűnik túl eredményesnek, arról ugyanis nincs információnk, hogy bármelyik cikkük nyomán rendőrségi-ügyészségi vizsgálat indult volna.

Hasonló összefonódás van a Kettős Mérce és a Közélet Iskolája között is, ami azért is érdemel említést, mert a mércések büszkén hirdetik, hogy függetlenségük zálogaként kizárólag olvasóik támogatásából tartják fenn magukat. Ez részben igaz, részben nem.

Részt vesznek ugyanis egy projektben a Közélet Iskolájával: Feketemosó címmel adnak ki egy, a tematika láttán vélhetően a cigányság körében terjesztett politikai mozgósítást célzó lapot, amelyet nem egyszerű polgárok, hanem Soros alapítványa finanszíroz.

Pintér Sándor ismerteti a jelentést Információink szerint jövő kedden zárt ajtók mögött hallgatja meg az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága Pintér Sándor belügyminisztert, aki a Soros-hálózat magyarországi működésével összefüggő titkosszolgálati vizsgálatok eredményeiről tájékoztatja majd a testületet. Mivel az Információs Hivatal felügyelete a Miniszterelnökséget vezető Lázár János hatáskörébe tartozik, a bizottság őt is meg fogja hallgatni, az viszont még kérdéses, hogy a miniszter mikor tesz jelentést.

