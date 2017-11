Veszítsünk uniós forrásokat!

Ebben a kérdésben a jelen a fontos: most titkolják el a tényeket a társadalmak elől.

2017. november 17. 15:50

Az állampolgári jogi bizottság által készített, a liberális frakcióhoz (LIBE) tartozó szélsőséges Cecilia Wikström által előterjesztett mandátum értelmében a jövőben minden tagállamnak ki kell vennie a részét a menedékkérők befogadásából, illetve aki nem működik együtt, az uniós forrásokat veszíthet.

A szélsőség ezzel a fenyegetéssel akarja megfosztani szuverenitásától az európai szellemiséghez ragaszkodó tagállamokat. A következő lépés már az orosz tankok inváziója lehet, mint 1956 novemberében történt.

Ne engedjünk a szélsőségnek.

A terrormigránsok befogadása jóval nagyobb gazdasági veszteséget okozna, mint az uniós forrásokról való lemondás. A szervezetten érkező, katonai hadrendben masírozó, mint Putyin mondta: harcedzett egyedek ide nem dolgozni, hanem élősködni érkeznek.

Sőt: idővel, ha fegyvert kapnak, katonailag is megszállják Európát.

Ha évente másfélmillió migránst be tudnak passzírozni a schengeni vonalak mögé, gyerekjáték másfélmillió géppisztolyt néhány vagonnal beszállítani ezekhez. Majd aknavetőket, rakéta-páncéltörőket, gránátokat, géppuskákat, golyószórókat.

Ez lehet a terv.

És ebben a terrorállam és a szélsőséges, úgynevezett „jogvédők” csodálatos összhangban vannak. Mintha egyazon központból irányítanák őket. A cél közös: az európai etnikumok megsemmisítése. A katolikus egyház szétzilálása.

A kereszténység maradványainak beszántása.

Természetesen minden elemző tudja, hogy kik állnak a háttérben, milyen szándékok vezérlik őket, a folyamatot hosszú évekkel – évtizedekkel – ezelőtt már elkezdték megtervezni, megszervezni, és ügynökök telepítésével végrehajtani.

A valós hátteret nyilvánosan nem szabad megvilágítani.

Az okok megnevezése ugyanis egzisztenciális megsemmisüléssel, sőt akár fizikai kiiktatással is járna. Ezért a legbátrabbak is csak féligazságokat zengenek a képernyőkön. „Csak”a tényeket sorolják – noha ezek a tények is beszédesek, leleplezőek.

Ezért a tények betiltatnak.

A tények betiltásával először Sztálint vádolta a korabeli szakirodalom. Természetesen évszázadokkal korábbról is lelhetnénk adatokat, amelyek tények betiltására utalnak, de ebben a kérdésben a jelen a fontos: most titkolják el a tényeket a társadalmak elől.

„Végig hazudtunk másfél-két évet” – vallotta be egy politikai bűnöző.

Be sem fejezte, most is hazudik. Annak idején egy népszavazáson a magyarokat rekesztette ki a nemzetből. A terrormigránsok befogadásáról azonban azt hazudta: „Segítenünk kell.” A világ egyik legeladósodottabb országára erőltetné a migránsok eltartását.

Hazánk demográfiai drámával is küszködik.

A magyar családok nem mernek gyermeket vállalni, mert nem elég a pénz a fölnevelésre. Ugyanezekkel a családokkal a migránsok eltartását fizettetné meg a hazugságrém. Nem a magyar hajléktalanok fölemelésére menne az adófizetői pénz, hanem a terrormigránsok ellátására.

És szórakoztatására.

Egy szélsőséges német hivatalnok nyerítette a napokban, hogy a migránsok azért követnek el rengeteg agresszív bűncselekményt, mert nincsenek szórakoztatva. Azaz a kenyeret és cirkuszt elvet kell alkalmazni – az adófizetők pénzéből.

Ezt a terhet nem éri meg az EU-források befogadása.

Veszítsünk uniós forrásokat, a szélsőséges Cecilia Wikström ne tudja fenyegetni a magyar családokat, ne ez az extrém figura határozza meg, hogy mi történjen Szegeden, Lajosmizsén, Pilisvörösváron, Balatonalmádiban, Szigetváron.

Semmi köze a magyar élethez a szélsőségesnek.

Az uniós forrásokat teljes egészében az élősködő stílust folytató egyedek táplálására, szórakoztatására kellene fordítani, sőt annál lényegesen nagyobb pénztömeget kellene ölni a migránstömegre: hitelek sorát kellene fölvennie Magyarországnak.

Felpörögne az adósságspirál – de immár kilátástalan jövővel.

Ezzel nem zsarolhat minket a LIBE elnevezésű szélsőséges garnitúra, amelynek mögöttes érdekeltsége részben tisztázatlan, részben tisztázott – és teljesen egyértelmű, hogy ki tartja a szálakat, kinek a bábfigurái.

Veszítsünk uniós forrásokat – és gyermekeinknek jövőt, biztonságot nyerünk.

Kovács G. Tibor