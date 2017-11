Díjakat adtak át a főváros egyesítésének évfordulóján

Több mint negyven díjat adott át Tarlós István főpolgármester és Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes pénteken, a főváros egyesítésének 144. évfordulója alkalmából az Új Városháza dísztermében.

2017. november 17. 17:27

A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján, az idén hatan vehették át a Budapest életében jelentős szerepet betöltő, a városnak dicsőséget szerző teljesítmények elismerését jelentő Pro Urbe Budapest Díjat.



Az elismerést Béres Ilona, a Nemzet Művésze, Kossuth-, Jászai Mari- és Príma díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja; Pusztainé Zsidi Paula régész, főmuzeológus; Hajnal György protonotárius kanonok, a Regnum Marianum Plébánia nyugalmazott plébánosa; Hatala József rendőr altábornagy, volt országos rendőrfőkapitány, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, miniszteri biztos; Lőrinczy György művészeti menedzser; valamint a magyar Bocuse D'or csapat tagjai: Hamvas Zoltán, Szabó Kevin, Széll Tamás, Szulló Szabina és Vomberg Frigyes vették át.



A Budapestért Díjnak huszonegy kitüntetettje volt: Bányász Józsefné, a XIII. kerület szociális szolgáltató központjának vezetője, Friedrich Katalin gyermekorvos, Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör igazgatója, Kocsy Ildikó, a Főpolgármesteri Hivatal főosztályvezetője, Kovács Zsuzsa, a XII. kerületi Süni óvodák vezetője, Kovácsné Sankó Gyöngyi, a Főpolgármesteri Hivatal szakreferense, Radich Katalin tüdőgyógyász főorvos, Schell Judit Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, Szántó Éva, a Bp2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. ügyvezetője, Czigány György Erkel Ferenc-, Liszt Ferenc- és József Attila-díjas író, költő, zenei szerkesztő, érdemes művész, Csóti József, az Alkotmánybíróság gazdasági főigazgatója, Hermann Zsolt szobrászművész, restaurátor, Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója, Kenyeres István, a Budapest Főváros Levéltára főigazgatója, Kozma Tamás, a Fővárosi Önkormányzat állategészségügyi szolgálatának vezető állatorvosa, Módos Márton, az InfoRádió ügyvezető igazgatója, főszerkesztője, Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója, Rhorer Ádám, a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. fejlesztési igazgatója, Schalkház István klinikus szakállatorvos, Schrödel Norbert, a Főpolgármesteri Hivatal főosztályvezetője, valamint az Aranytíz Kultúrház és Széphárom Közösségi Tér.



A budapestiek esélyegyenlőségéért járó elismerést, a Zalabai Gábor-díjat Gallóné Nagy Judit, a III. kerület szociális szolgáltató főosztályának vezetője; a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete; valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház képviselői vehették át.



A rendezvényen - Kocsis Máté önkormányzati és rendészeti tanácsnok jelenlétében - a Fővárosért Emlékzászló Díjat kapott a BRFK VIII. kerületi rendőrkapitánysága.



A főváros közbiztonságáért adományozott Barna Sándor-emlékérmet Galgócz Deák Antal XXI. kerület tűzoltóparancsnok, Hermann Gábor, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatóhelyettese és Szarka Csaba, a fővárosi védelmi bizottság titkára vehette át.



Papp László Budapest-Sportdíjat adományoztak Angyal Éva olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázónak, Baji Balázs világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes, Universiade-aranyérmes atlétának, Kausz István olimpiai és világbajnok párbajtőrvívó, öttusázónak, Király István hatdanos kick-box nagymesternek, a Magyar Kick-box Szövetség alelnökének, valamint Vaskuti István olimpiai bajnok kenusnak, a Magyar Kajak-kenu Szövetség szakfelügyelőjének.



A főpolgármester Főváros Szolgálatáért Díjat adott át Árvainé Burik Évának, a Főpolgármesteri Iroda gazdálkodási ügyintézőjének; Damu Krisztinának, az üzemeltetési főosztály jogi csoportvezetőjének; Deák Krisztina Erzsébetnek, a városépítési főosztály csoportvezetőjének, Mézes Rózsának, a Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda főtanácsadójának; Schuszterné Háklár Piroskának, a Főjegyzői Iroda szakreferensének.

Tarlós: Magyarország biztonságosabb, mint jó pár nyugati ország

Magyarország és Budapest jóval biztonságosabb, mint jó pár, terrorizmusnak kitett nyugati ország és nagyváros – mondta Tarlós István főpolgármester, a főváros napja alkalmából az Új Városháza dísztermében rendezett ünnepélyes díjátadón.

A városvezető beszédében kifejtette, Magyarország és Budapest eddig nem került a terroristák célkeresztjébe, a kormány és a városvezetés elszántsága alapján pedig itt nem is lesznek könnyen radikalizálható társadalmi csoportok. A brit külügyminisztérium elemzése Magyarországot a tíz legbiztonságosabb turista célpont között tartja számon – mutatott rá Tarlós István. Hozzátette ugyanakkor, hogy “soha ne kiabáljuk el kedvezőbb sorsunkat, és soha ne legyünk elbizakodottak”.

“Reális veszélyekről van szó, amiket nem szabad alábecsülni, különösen pedig elbagatellizálni” – mondta a főpolgármester. Tarlós István a főváros egyesítésének 144 évfordulója alkalmából tartott rendezvényen úgy fogalmazott, Budapest a magyar nemzet politikai, kulturális, kereskedelmi, ipari és közlekedési központja, ezáltal “behelyettesíthetetlen szíve” is.

Szólt arról is, hogy 2010-től “két évtizednyi megkérdőjelezhető szervezettséget, átláthatóságot, létező működési zavarokat, súrlódásokat” kellett leküzdeniük. ”Új szellemiséggel, új lendületet kellett adni a fővárosnak” – mondta, aláhúzva, azt a célt tűzték ki, hogy befejezik azokat a beruházásokat, amelyekkel hosszú ideje hitegették a budapestieket, akik egy élhetőbb, kellemesebb és biztonságosabb várost kaphatnak.

Négy év komoly erőfeszítése a 4-es metró

A főpolgármester az elmúlt hét év eredményeit sorolva elsőként említette a 4-es metró befejezését, amit szerinte négy év komoly erőfeszítései árán, az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) szerint nem egy esetben szabálytalanul megkötött szerződések módosításával, a városnak tízmilliárd forintokat visszaszerezve tudtak megtenni.

Tarlós István felsorolását a Széll Kálmán tér felújításával, a budai fonódó villamos kialakításával, az 1-es és a 3-as villamos meghosszabbításával, illetve korszerűsítésével, a világ leghosszabb villamosának forgalomba helyezésével, a környezetkímélő, alacsony padlós buszok és felsővezeték nélküli trolik beszerzésével, valamint a főváros szinte száz százalékos csatornázásának megvalósításával folytatta.

A városvezető emlékeztetett a hároméves faültetési programra, amelynek eredményeként 10 ezer új fával gazdagodik a város, emellett szólt az állatkert és a Margitsziget fejlesztésének folytatásáról, továbbá több, a városrészekkel együttműködésben megvalósult kerületi városrehabalitációs programokról.

„Legtöbbjük erősíti a sorsközösséget, együttműködő”

Tarlós István külön köszönetet mondott a kerületi polgármestereknek, úgy fogalmazva, hogy “legtöbbjük erősíti a sorsközösséget, együttműködő”. “Érdekes és egyelőre nehezen megmagyarázható kivétel ez alól a III. kerület, amely 2010 óta sok támogatást kapott a fővárostól, de valamilyen okból az óbudaik erről évek óta nem értesülhetnek a helyi újságból” – fejtette ki a főpolgármester, hozzátéve, a kerületben lakók ezután majd a főváros honlapjáról értesülhetnek minderről.

A kormánypárti politikus szerint a ciklus két legnagyobb beruházásban, a 3-as metró felújításában és a Csillaghegyi öblezet árvízvédelmében is sikerült előre lépniük. Előbbiről szólva hangsúlyozta, a beruházás végén a budapestiek olyan metrót kapnak vissza, amely biztonságosan szállítja az utasokat a következő 25-30 évben. “Vannak persze ennek a felújításnak is esküdt ellenségei” – jegyezte meg, kitérve arra is, hogy lehetőségeikhez képest gondoskodnak a vonal akadálymentesítéséről.

“A falig elmegyünk” – mondta, azt kérdezve, ha nem sikerül a teljes akadálymentesítés, akkor nem is kellene felújítani a 3-as metrót. “Amikor elődeink a 2-es metrót felújították a 8 mélyállomás közül összesen egybe építettek liftet, nálunk ez az arány lényegesen magasabb” – tette hozzá.

Tarlós István a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatban jelezte, a tiltakozók kedvéért újra kinyitották a szakmai vitát a parttal párhuzamos védekezésről. “Bár megkérdőjelezhető az indokoltsága, de a főváros újabb részletes összehasonlító szakvéleményt készíttet a Nánási út vonatkozásában is” – fejtette ki a főpolgármester, megjegyezve, a rendszerváltás óta nem volt még olyan projekt, amelyben ennél több vita volt.

MTI