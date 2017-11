Fekete-win-win-Győr

“Ez egy win-win szituáció”- mondta Fekete-Győr András, a Momentum elnöke egy pénteki háttérbeszélgetésen arra a kérdésre, a civil szervezeteket megbélyegző törvény ellen kezdeményezett népszavazás csak a 2018-as választási kampány része-e. Mint a pártelnök kifejtette, ez jó téma a Momentumnak, de nem vágnának bele, ha nem hinnének abban, hogy győzhetnek, és nem tartanák fontosnak az ügyet.

Nálunk nem azért mennek az aktivisták az utcára, mert majd kapnak egy trafikot – tette hozzá Hajnal Miklós, a párt szóvivője. A politikus ezzel próbálta megvilágítani, a pártban a civilek ügyét fontosnak tartják, és a tagság készen áll, hogy beleálljon az aláírásgyűjtésbe.

Persze a helyzet nem ilyen egyszerű, hiszen a civileket megbélyegző törvény a Fidesz Soros-propagandájának szerves része, és most lényegében ezt a kérdéskört készül kampányával még inkább témává tenni a Momentum.

(...) Fekete-Győrék azt gondolják, egyébként is a sorosozás lenne a Fidesz választási kampánytémája. De ha ők most nem állnának bele, akkor nem lenne ellensúly a propagandával szemben. Szerintük, ahogy az Olimpia témájában tudtak változtatni a közvélemény hozzáállásán a Nolimpia kampánnyal, most a teljes kormányzati propagandával szemben is sikerülhet ez nekik. A civilek jogi eszközökkel próbálják ezt a törvényt eltörölni, a Momentumnak marad az utca. Ki kell menni, vitázni kell, beszélni kell szerintük a témáról. (...)

Sorosozásban akarja legyőzni a Momentum a Fideszt