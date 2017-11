Puskagolyó ihlette a szuperkamiont

A Tesla nem elégszik meg a személyautók piacának forradalmasításával. Legújabban csúcsminőségű elektromos kamionnal rukkoltak elő, ami nemcsak külalakjában formabontó, hanem új szintet képvisel a teherszállítmányozásban.

2017. november 18. 09:57

Az új kamion minden korábbinál biztonságosabb és a kezelése is élvezetes – állítják a cég konstruktőrei.

Az eddig szinte csak személygépkocsi-gyártásra specializált Tesla Motors cég felfutóban van: az elmúlt időszakban rekordmennyiségű elektromos autót adott el az amerikai vállalat. Piaci érték tekintetében nemrégiben nemcsak a Fordot, hanem a hatalmas General Motorst is megelőzte. Mindezt úgy érte el, hogy a kínálatában mindössze néhány elektromos személyautó típus volt a listáján.

A Tesla elektromos kamionja több mint álom

A legújabb elektromos kamionjuk az összes kívánalomnak megfelel: érzékelőkkel, robotpilótákkal is felszerelték, és hagyományos üzemanyagokat egyáltalán nem igényel. A belbecs mellett lélegzetelállítóan merész a dizájn, ami már a kezdetektől olyannyira jellemezte a Tesla járműveit.

A Tesla Motors által közreadott képen az amerikai cég elektromos meghajtású kamionja, amelynek prototípusát 2017. november 16-án mutattak be a Los Angeles-i tervezőközpontban. (MTI//EPA/Tesla)

A Tesla amerikai cég elektromos teherautójának bemutatója Los Angelesben (Fotó: Reuters/Alexandria Sage)

Elon Musk, a Tesla Motors alapítója nem kis büszkeséggel tudatta: a jövőt fémjelző kamion külalakja cseppet sem véletlenül olyan, mintha „puskagolyó” lenne. A beszálláshoz szükséges lépcsősort még egy méteres ajtó is takarja: minden bizonnyal azért, hogy ezzel még jobban csökkentse a jármű légellenállását.

Az elektromos kamion a legmerészebb várakozásokat is felülmúlja. 800 kilométert tud egy feltöltéssel megtenni. A jármű gyakorlatilag „bekamerázott”, szenzorozott, amivel úgy a sofőr, mint a közlekedés más résztvevőinek biztonságát is óvják. A Tesla Semi névre keresztelt gépcsoda kabinjában két hatalmas monitor van, amelyeken a vezetés közbeni összes információ megjelenítődik: a navigáció, az akkumulátorok feltöltöttségének szintje, s persze akár zenét is lehet hallgatni.

A Tesla amerikai cég elektromos teherautójának bemutatója Los Angelesben (Fotó: Reuters/Alexandria Sage)

Ha valaki az akkumulátorok feltöltésének idején aggodalmaskodna: a Semi mindössze félórás elektromos töltéssel egyhuzamban 640 kilométert is meg tud tenni. A tervezők remélik, hogy az új típusú elektromos szállítóeszközök elterjedése révén jelentősen csökkenni fog a levegő szennyezettsége. 2014-es kimutatások szerint ugyanis a kamiontársaságok által az utakon közlekedő járműveik Amerika légszennyezettségének 23 százalékáért voltak felelősek.

Elon Musk Tesla-vezér az amerikai cég elektromos teherautóinak bemutatóján Los Angelesben (Fotó: Europress/AFP/Veronique Dupont)

A Tesla Motors illetékesei kijelentették: az új elektromos kamionmodell a jelenlegi, hagyományosnak mondott típusoknál 25 százalékkal gazdaságosabban működik, ráadásul 1,6 millió megtett kilométerig a cég teljes garanciát vállal új, a jövőt idéző teherjárművére.

