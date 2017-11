Tények és tévhitek a fogkőről

Van, akinek sosem volt, más pedig egész életében küzd vele, és sajnos sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már késő, és nem sokat tehetnek a fogaik megmentéséért. A fogkőről márpedig beszélni kell, mert a megelőzése nemcsak a fogaink, hanem az egész szervezetünk épsége és egészsége miatt fontos. Dr. Balsai Tamás fogorvos segített nekünk tisztázni néhány kérdést a fogkővel kapcsolatban.

2017. november 18. 14:43

Mi a fogkő?

A fogkő a fogainkon lerakódott lepedékből alakul ki, azokból az ételmaradékokból keletkezik, amelyek beszorulnak a fogaink közötti kis résekbe, vagy lerakódnak a fogak felületén, és nehéz őket onnan eltakarítani. „Lényegében megkövesedett, kikristályosodott lepedékről beszélünk, amelyet nem könnyű eltávolítani” – tudtuk meg dr. Balsai Tamás fogorvostól, ahogy azt is, hogy nem csak esztétikai szempontból fontos a fogkő eltávolítása, hiszen számos egészségügyi kockázattal is járhat azáltal, hogy ínygyulladáshoz vezet.

Mitől alakul ki?

Balsai doktor szerint ez az egyik legalapvetőbb tévhit, hogy sokan úgy gondolják, egyszerűen hajlamuk van a fogkőre, hogy a nyáluk rossz összetétele, a genetika vagy a családi örökség határozza meg, fogkövesednek-e, vagy sem. „Ez mind tévedés, a fogkő ugyanis kizárólag akkor alakulhat ki, hogyha nem tanulunk meg rendesen fogat mosni.”

Mit okozhat a szervezetben?

„A fogak közötti résekben és a fogak felszínén megtelepedő baktériumok anaerobok, vagyis nem szeretik a levegőt, így a szájunk tökéletes környezetet biztosít nekik a szaporodáshoz” – magyarázta el dr. Balsai. Ez a folyamatosan növekvő baktériumhalmaz pedig fenntart egy állandó gyulladást a fogínyben. Ha idejében eltávolítjuk a fogkövet, ez még visszafordítható folyamat, azonban ha nem foglalkozunk vele, a gyulladás károsítja a csontot, és az már visszafordíthatatlan. „A gyulladás a későbbiekben a fogak meglazulásához, majd elvesztéséhez is vezethet.” Mint a doktor úrtól megtudtuk, egyéb súlyos probléma is visszavezethető a fogkőre, így akár a megmagyarázhatatlan hajhullás, a bőrkiütés vagy akár szemproblémák hátterében is állhat a fogkő okozta gyulladás. „Általában ilyenkor komoly vitaminhiány is áll a háttérben, amely táplálkozási eredetű is. Sok kismamának a terhessége idején meggyengülnek a fogai, ilyenkor azt szokták mondani, hogy ’a gyerek elvitte a fogaimat’, de valójában ekkor is vitaminhiány áll fent. A csontoknak szükségük van K2- és D3-vitaminra.”

Akár hinnénk, akár nem, a fogkő még koraszüléshez is vezethet. „Ha a gyulladás beindul a szervezetben, a baktériumok bejutnak a vérkeringésbe, ez pedig a prosztaglandin nevű hormon szintjének emelkedéséhez, majd koraszüléshez vezethet.” Érdemes tehát a terhesség tervezésekor vagy a korai szakaszában eltávolíttatni a fogkövet.

Mit tehetünk ellene?

Dr. Balsai Tamás szerint elsősorban meg kell tanulnunk helyesen fogat mosni, mert ezzel elejét vehetjük a fogkő kialakulásának. De ha valakinél már kialakult a fogkő, mindenképp le kell szedetni, és tanácsot kérni a fogorvosától, hogy mi lehet a helyes fogmosási technika, amellyel megelőzheti azt, hogy újra fogköve legyen. „Ha jól mosunk fogat, akkor teljesen mindegy, milyen ételeket fogyasztunk. Érdemes beruházni egy elektromos fogkefére, ez ugyanis a kisebb feje és a gyors mozgása miatt a szűkebb helyekre is bejut. A lepedék már akár egy nap alatt is képes kimarni a fogzománcot, de ha jó a technikánk, napi két fogmosás elengedő.”

Az almamítosz Gyakran mondják, hogy ha valami miatt nem tudunk fogat mosni, akkor sem kell aggódnunk, csak együnk egy almát. Sőt, az egészséges fog jelképe sok helyen az alma. Ez azonban tévhiten alapul. „Az alma savas és cukros is, így a lehető legrosszabb a fogainknak, semmiképp se próbáljuk ezzel helyettesíteni a fogmosást.”

