Elszámoltatást ígért Gyurcsány Salgótarjánban

Molnár Csaba börtönnel fenyeget

Elszámoltatást, szabad közoktatást, a társadalombiztosítás helyreállítását, nyugdíjkorrekciót, és olyan országot ígért Gyurcsány Ferenc szombaton Salgótarjánban, amely sokaknak reményt ad.

2017. november 18. 17:56

A Demokratikus Koalíció (DK) országos választási programbemutató nagyrendezvényén, a zsúfolásig megtelt József Attila Művelődési- és Konferenciaközpont színháztermében felállva, vastapssal köszöntötték mintegy hatszázan az ötödikként felszólaló elnököt, Gyurcsány Ferencet.



A volt miniszterelnök beszélt arról, hogy a bűn a rendszer építő eleme lett, "bűntől működik a nemzeti összezárás rendszere".



Függetlenné kell tenni az ügyészséget, a bíróságot, vissza kell venni a maffiaállam vezetőitől és kiszolgálóitól az ellopott közvagyont, fel kell mondani az oligarchákkal kötött földbérleti szerződéseket, és a visszavett közvagyonból legalább részben kárpótolni kell az Orbán-kormány által meghurcolt sok-sok ezer embert, mert nem maradhat sem büntetés, sem kárpótlás nélkül mindaz, amit az elmúlt hét évben elkövettek - hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc.



A DK elnöke azt ígérte: összehozzák Magyarországot, hogy a haza, a nemzet sokak, mindannyiuk reménysége, a felemelkedés országa legyen.



Mint ismertette, a DK olyan iskolát akar, amelyben van elég figyelem, sokszínűség, szabadság. Csökkentenék a jobban megfizetett pedagógusok terheit, és megszüntetnék a "kimondhatatlan nevű" KLIK-et, hogy a városok, a községek döntsék el, nekik milyen szellemiségű iskola kell.



Visszaállítanák az iskolakötelezettség 18 éves korhatárát is.



Gyurcsány Ferenc azt is elmondta, a Demokratikus Koalíció helyreállítja a társadalombiztosítást, felszámolja az egészségügyben uralkodó feudális viszonyokat, "hogy ne akkor kapjál többet, ha több a kapcsolatod, ha tudod a főigazgató úr telefonszámát".



A Gyurcsány-kormány által bevezetett nyugdíjkorrekciót újra kell kezdeni - szögezte le az elnök, hozzátéve: be kell vezetni a nyugdíjplafont, meg kell szüntetni "azt a gyakorlatot, amelyet szavazatvásárlási szándékkal tart fenn a Fidesz, hogy külföldön élő állampolgárok Magyarországra bejelentkezve magyar nyugdíjat kapnak", felül kell vizsgálni a rokkantnyugdíjakat, amellyel sokakat aláztak meg, meg kell teremteni az otthonápolást a legkiszolgáltatottabb idősek gondozására.





"Nem gondoskodni az idősekről, átlépni az ő nyomorúságuk fölött, egész egyszerűen embertelen. Ha ilyen a jobboldal, akkor ne sokat beszéljen az erkölcsi fennsőbbrendűségéről, beszéljen a hitványságáról" - fogalmazott Gyurcsány Ferenc.



Beszédében arra is kitért, hogy a jobboldal fél Budapesttől, de Budapest nem lehet bűnös város. Vissza kell adni a főváros becsületét, közvetlenül választott önkormányzatát, és a működéséhez szükséges forrásokat - tette hozzá.



Az ellenzéki párt vezetője azt mondta: ez egy kitűnő ország - is lehetne; ahhoz, hogy ez így legyen, másik kormány kell.



Gyurcsány Ferenc elmondása szerint "kicsit osztrák világot" szeretne, nyugalommal, éttermek teraszán üldögéléssel, reménnyel, hogy a gyerek tanulni tud, hogy a nagyit rendesen meg fogják gyógyítani.



Beszédét így zárta: Hozzuk már össze Magyarországot, magunkért, Európáért, a köztársaságért!



A rendezvényen Niedermüller Péter arról beszélt, hogy míg a kormány luxuskörülmények között él, a dolgozók bére alig tart hó végéig. László Imre, az egészségügyi kabinet vezetője szerint az egészségügy szétesett, és legalább félmillió embernek már háziorvosa sincs. Gy. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője azt hangsúlyozta: ahogy egész Magyarország, a vidék és a vidékfejlesztés is szétesett, a párt Sokak Magyarországa programja össze akarja hozni az országot.



Molnár Csaba ügyvezető alelnök egyaránt bírálta, hogy a kormány eladósította az országot az oroszoknak egy múlt században divatos erőműért, mint azt, hogy ellopták a magánnyugdíjakat vagy a trafikokat, "önök jobban tudják ezt a sort folytatni, mint ahogy Orbánék ebbe belegondolnak".



Megfogalmazta azt is, nem lesz ez mindig így, "fogják még ők bánni, hogy ez alatt a nyolc év alatt nem foglalkoztak a magyar börtönök túlzsúfoltságával".



A DK programbemutató rendezvénye előtt az Örömóda szólt a művelődési központban, az elnök beszéde után a Himnusz csendült fel.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, korábbi miniszterelnök beszédet mond a pártja országos választási programbemutató salgótarjáni rendezvényén 2017. november 18-án.



MTI