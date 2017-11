Platinalakodalmára készül a brit uralkodó és férje

Az angol monarchia évezredes történetében példátlan évfordulóra készül a londoni udvar: platinalakodalmát, vagyis 70. házassági évfordulóját ünnepli hétfőn a 91 esztendős II. Erzsébet királynő és 96 éves férje, Fülöp edinburgh-i herceg.

2017. november 19. 10:30

A 21 éves Erzsébet hercegnő, VI. György király elsőszülött leánya, és Fülöp, András görög herceg Korfun szültetett fia 1947. november 20-án kelt egybe a londoni Westminster apátságban.



Nagy-Britannia, amely ma a világ ötödik legnagyobb gazdasága, akkoriban még a háború utáni igen szűkös időket élte, és a fényes esküvő bevilágította a jegyrendszertől, végtelen sorban állásoktól, szegénységtől gyötört ország komor hétköznapjait.



A központi elosztást végző állami bürokrácia a hercegnőről sem feledkezett meg: Erzsébet is megkapta a kvótán felül járó 200 plusz ruhakupont, amely a korabeli rendelkezések szerint az esküvőjükre készülő brit menyasszonyokat megillette.



Az alattvalók lelkesedését jelezte, hogy nők ezrei küldték el az ország minden sarkából a hercegnőnek saját ruhakuponjaikat, de mivel ezek átruházása törvényileg tilos volt, az udvar lelkiismeretesen mindet visszaküldte a feladóknak.





A hercegnő által módszeresen megtakarított saját szövetjegyekből is egyedülálló, elefántcsontszínű, 4,5 méteres uszállyal ellátott, 10 ezer gyönggyel ékesített esküvői ruha született.

1947. júliusában, eljegyzésük napján készült felvétel II. Erzsébet brit királynőről és férjéről, Fülöp hercegről. Fotó: MTI/EPA



A több emberöltőn átívelő házasság története azonban még a II. világháború előtt kezdődött. Erzsébet hercegnő ugyanis már kislánykorában beleszeretett a "hontalan", fiatal brit-görög nemesbe, udvari krónikások szerint akkor, amikor - legalábbis hivatalosan - először találkoztak.



Ez 1939 júliusában történt, amikor a királyi család rövid látogatást tett a dartmouth-i haditengerészeti akadémián. Az eseményt szervező Lord Mountbatten, VI. György távoli rokona, India későbbi alkirálya - akit negyven évvel később az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) pokolgépe ölt meg - saját első unokaöccsét bízta meg a két ifjú hercegnő, a 13 éves Erzsébet és húga, Margit szórakoztatásával. Fülöp, a kísérőnek kijelölt 18 éves dartmouth-i kadét a családi kapcsolatok révén már korábban is ismerte a hercegnőket, ám az udvari évkönyvek ezt a találkozót jegyzik fel elsőként.



A frissen végzett tengerésztisztet nem sokkal később aktív szolgálatba szólította a háború, de a kapcsolat nem szakadt meg, és a brit sajtó a negyvenes évek közepétől már románcról pletykált. Nem alaptalanul: Fülöp 1947 februárjában hivatalosan lemondott a görög trónra támasztott igényéről, és Mountbatten vezetéknévvel honosított brit állampolgár lett, majd július 9-én a Buckingham-palota bejelentette az eljegyzést, négy hónapra rá pedig az ifjú pár egybekelt.



Az angol-brit monarchia eddigi történetében egyetlen uralkodói házaspár sem érte meg együtt 70. házassági évfordulóját.



Fülöp azonban ezért a rekordházasságáért nem kevés áldozatot hozott. A herceg ígéretes haditengerészeti karriert volt kénytelen szinte egyik pillanatról a másikra feladni, amikor feleségének édesapja, VI. György király 1952-ben, alig 56 esztendősen elhunyt, és Erzsébet hercegnő 26 évesen az Egyesült Királyság uralkodója lett.



Fülöpnek a királynő férjeként gyakorlatilag semmilyen alkotmányos szerepe nincs, állami ügyiratokba hitvesével ellentétben nem tekinthet bele, és formailag saját feleségének alattvalója, amióta Erzsébet királynő csaknem 66 évvel ezelőtt trónra lépett.



Ráadásul még saját gyermekei sem az ő nevét viselik. Történelmi források szerint Fülöp szerette volna, ha felesége megkoronázása után a királyi ház felveszi a Mountbatten vagy az Edinburgh nevet, ám - nem kis bosszúságára - Winston Churchill, II. Erzsébet királynő első miniszterelnöke rábeszélte a fiatal uralkodót a Windsor-ház nevének megtartására.



Fülöp azonban mindezen lemondások és áldozatok ellenére hét évtizede a királynő és a királyi ház sziklaszilárd támasza, ahogy azt felesége is többször és nyilvánosan hangoztatta.



A házaspár nem készül fényes ceremóniával a jeles hétfői évfordulóra. II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg hétfő este a windsori rezidencián szigorúan zártkörű ünnepi vacsorán látja vendégül a legközelebbi családtagokat és barátokat, de kérésükre az évfordulón semmiféle nyilvános ünnepség nem lesz, annál is kevésbé, mivel Fülöp a nyár végén hivatalosan visszavonult a közszerepléstől.



Az udvar mindazonáltal vasárnap közzétett egy friss ünnepi portrét, amelyet a windsori kastélyban készített a királynőről és férjéről Matt Holyoak neves brit fotográfus, a királyi posta pedig különleges, az eljegyzés és az esküvő korabeli fotóit reprodukáló bélyegsor kibocsátásával emlékezett meg a példátlan évfordulóról.

MTI