Makovecz Imre a magyar szellem átmentéséért élt és dolgozott

Megnyílt a Makovecz Központ és Archívum

Makovecz Imre a magyar szellem átmentéséért élt és dolgozott, hagyatéka él és folytatásra vár a Kárpát-medencében - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építészről elnevezett budapesti központ és archívum hétfői megnyitóján.

Utoljára frissítve: 2017. november 20. 12:55

2017. november 20. 12:48

"Makovecz Imre a magyar szellem átmentéséért élt és dolgozott, ezt fejezte ki épületeivel, terveivel, írásaival, és erre tanított minket is: ön- és nemzetismeretre, az egymástól elszakított magyar közösségek, az ég és a föld összekapcsolásának tudományára" - fogalmazott a kormányfő a 2011-ben elhunyt alkotóra emlékezve.

Mint mondta, Makovecz Imre életműve annak a szellemiségnek a foglalata, amit ő a magyar nemzeti kultúra legmélyebb rétegeiből hozott fel és legtisztább formában állított elénk. Egyetlen dolgunk van: építsük, gondozzuk és kutassuk ezt a kivételes örökséget - hangsúlyozta Orbán Viktor hozzátéve, hogy a központnak a megnyitása, ezért ma egyetlen szóba is összefoglalható: folytatjuk! "Több van itt egy múzeumnál, több van itt egy archívumnál" - fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta: ma már egy olyan országban élünk, amely büszke nemzeti értékeire és nemzeti alkotóira; sokáig kellet erre várni. Mindannyian emlékszünk azokra az időkre - nem volt olyan rég -, amikor a magyar szellem megőrzése csak néhány elkötelezett ember, család és szervezet szélmalom harcát jelentette - tette hozzá.

A kormányfő rámutatott, ma már vannak intézmények, amelyeknek ez a dolguk: van - elsősorban Makovecz Imrének köszönhetően - köztestületként működő művészeti akadémia és van magyar értéktár. Ezek gondoskodnak róla, hogy a magyar nemzet legnagyobb alkotóinak tárgyi és szellemi hagyatékából semmi se vesszen el - hangsúlyozta.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Makovecz Imre a kommunizmus idején és a rendszerváltás utáni legzavarosabb években is, amikor minden egyes tervének megvalósításáért külön csatában kellett megküzdenie, hitt - ahogy ő mondta - egy második Magyarország létezésében.

"Hitt abban az erős országban, amely nem követ szolgai módon külföldi divatokat, nem zárható fizikai határok közé sem" - mondta a kormányfő. Hozzátette: azt is tudta mindig, hogy hol kikkel és hogyan harcoljon érte. Évtizedekig volt ennek a második Magyarországnak őre és szellemi vezére.

Szót értett mindenkivel, a munkásoktól a walesi hercegig, és "hirtelen haragjában nyugodt szívvel tudta elküldeni melegebb éghajlatra azokat, időnként engem is, akik nem értették hogy ő soha nem alkudhat meg semmiben" - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kijelentette, Makovecz Imre életműve igenek és nemek határozott vonalvezetésű rendszere: "igen a nemzetre, igen a falura, igen a családra, igen a népi kultúrára; és nem arra a színtelen, szagtalan, szervetlen, a nemzetközi pénzvilág által vezérelt multikulturális műanyag világra, ami, ha hagynánk egy pillanat alatt körbevenne és magába olvasztana minket".

Makovecz Imre 1935. november 20-án született, születésének évfordulóján nyitották meg a róla elnevezett budapesti központot és archívumot a főváros XII. kerületében.

Megnyílt a Makovecz Központ és Archívum Budapesten

Megnyílt a Makovecz Központ és Archívum hétfőn Budapesten, a központot működtető Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke szerint az intézmény lehetőséget nyújt Makovecz Imre Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész életművének megőrzésére, értő bemutatására.

Az átadó ünnepségen Vashegyi György elmondta, hogy a központ nemcsak emléket állít a nemzetközi organikus építészet rendkívüli hazai képviselőjének, de olyan teret is hivatott biztosítani az érdeklődő közönség számára, amely által mélyebb bepillantást nyerhetünk Makovecz Imre alkotó művészetébe.



A központ méltó helyszínéül szolgál az MMA alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke legjelentősebb berendezési és használati tárgyainak elhelyezésére is. A látogatók megtekinthetik Makovecz Imre egykori dolgozószobájának rekonstrukcióját is - tette hozzá.



Vashegyi György reményei szerint a központ nem csak az emlékezés helyszínekén szolgál majd, hanem - mint fogalmazott - "egy olyan organikus közösségi térként is, amely szerves részét fogja képezni e rendkívüli művész munkássága megismerésének, a felfedezés újdonságának, és egyben a jövő nemzedékét megillető inspiráció forrásává válik."



Közölte, a Makovecz Központ és Archívum működtetését az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete látja el.



A család nevében Makovecz Pál, az alkotó fia, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy szerencsésnek tekinthetik azok magukat, akiknek van valamilyen személyes emlékük Makovecz Imrével kapcsolatban.



"Mindazok, akik (...) vele egy időben itt lehettek ezen a bolygón, mind szerencsésnek tekinthetik magukat, ugyanis egy olyan szellem jelenlétében voltak (...) itt, amelynek a jelenléte (...) ennek a bolygónak ünnep" - fogalmazott hozzátéve: azt szeretnék, hogy ebben a házban minden rendezvényen ez a szellem itt legyen.



Fekete György, az MMA tiszteletbeli elnöke köszönetet mondott a kormánynak és a miniszterelnöknek, hogy a magyar kulturális stratégia újabb bázisának létrejöttéhez hozzájárult.



Kijelentette: óriási felelőssége van a központ működtetőjének, mert "hozzá kell járulni egy olyan stabil, tiszta európai Magyarországnak a létrejöttéhez, amelyet veszély fenyeget". Kevés olyan történelmi idő volt, amikor Makovecz Imre szellemére ilyen szüksége lett volna a magyar kultúrának - tette hozzá Fekete György.

MTI