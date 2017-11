Clara Clarissima fegyverben

2017. november 21. 00:38

A DK elnökének feleségét tájékoztatást adni hívták be a NAV-hoz. Gyurcsány közölte, hogy „teljes fegyverzetben" fog menni és kellemetlen perceket fog okozni.

A Nemzeti Adóhivatalba, vagy hogy a csudába hívják, oda hívták be, hogy adjon tájékoztatást- nyilatkozta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Gyurcsány Ferenc a feleségével kapcsolatban. A DK elnöke szerint az ügy, ami miatt Dobrev Klárát is behívták, nem Czeglédy Csaba miatt fontos, hanem őmiatta.

Mindenesetre a felesége a tájékoztatásnak eleget fog tenni, mert „az a dolga állampolgárként"- közölte. Hozzátette: „kellemetlen perceket fog okozni Dobrev Klára az adóhivatalnak", mégpedig az igazság miatt, amit el fog ott mondani, magyarázta a DK elnöke. Azt is közölte, hogy felesége „teljes fegyverzetben fog menni" és az is lehet, hogy ügyvédet is visz magával. (...)

