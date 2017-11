II. Vádak és remények - botránnyal színesítve!

Kitett magáért az LMP: miniszterelnökjelölt asszonya. Szél Bernadett frakcióvezető és helyettese a Fidesz szónoka mögé surranva, „HAZUDIK!” feliratot lobogtatott.

2017. november 22. 11:36

Híven a hagyományokhoz, látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntötték” e héten is egymást. Népszerűséget, hangulatot, irigységet és sanda utálatot egyaránt jeleztek. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt tévedni, hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a ”szolidabb” zajokat, is jelezve, ”közvetítjük” szózataikat.

Mondjunk nemet a kötelező kvótára!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN, (Fidesz): - Tisztelt Országgyűlés! Ma különös reggelre ébredtünk, hiszen az Európai Unió után maga Soros György is kitöltötte a nemzeti konzultációs ívet, adott egy interjút a Financial Timesnak ‑ ez ma reggel megjelent ‑, amiben kapásból letagadta, hogy lenne olyan elképzelése a világról, amit itt mi a konzultációban megkérdezünk az emberektől, majd a saját honlapján végigment mind a hét ponton, és az összes elképzelésére igent mondott. Egyébként nem feledkezett meg arról, hogy az általa letagadott Soros-tervet, ha nem teljesíti Magyarország, akkor a következőt kell csinálni, befenyítette az egész országot: „Eljött az ideje annak, hogy a többi EU-tagország kormánya erőteljesebb választ adjon arra, ahogy Orbán a civil társadalommal bánik, és foglalkozzon a magyarországi jogállamisággal kapcsolatban felmerült félelmekkel is.” Tehát elővette a régi kazettát, és újból lejátszotta. Ennyit Soros Györgyről. Azt gondolom, hogy semmi sem időszerűbb, mint hogy most a magyar emberek ezt a fenyegetést meghallják, és elmondják erről is a véleményüket.

- Persze, ment a magyar televízióban is, ezzel párhuzamosan tegnap készült egy interjú Malin Björk asszonnyal, az Északi Zöld Baloldal/Egységes Európai Baloldal EP-képviselőjével. Ez a hölgy a LIBE-bizottság tagja és a honfitársa, Cecilia Wikström jobbkeze ebben a bizottságban, annak érdekében, hogy a Soros-tervet gyakorlatilag át lehessen nyomni teljes egészében a különböző brüsszeli jogalkotó szerveken. Nos, ez a hölgy ugyanazt a mantrát elmondta. Ő volt az, aki régen úgy nyilatkozott, hogy senki sem tekinthető illegális bevándorlónak Európában, tehát mindenki, aki jött, azt gyakorlatilag Soros kívánalmának megfelelően be kell fogadni. Most pedig azt mondta ebben az interjúban, hogy néhány ezer menekült magyarországi befogadása kifejezetten üdvözítő lenne! (Szél Bernadett felé:) Úgy látom, az LMP miniszterelnök-jelöltje ennek nagyon örül! Valószínűleg ők ketten egyeztethettek erről az előterjesztésről! (Szél Bernadett: Kérsz egy feljelentést, Szilárd?) Vagy ha nem, akkor… (Szél Bernadett: Kérsz egy feljelentést?)… vagy ha nem egyeztettek erről az előterjesztésről, akkor gondolom, hogy az LMP miniszterelnök-jelöltje teljes mértékben egyetért a svéd politikusasszonnyal, aki megfenyegeti az országot, és azt mondja, hogy ha nem teljesít Magyarország, akkor ő megértéssel fogadná, ha egyes kormányok, akár a fejlesztési alapok területén hatnának azokra az országokra, amelyek mindig ki akarnak maradni valamiből. Persze, a svéd állapotokat, a svédeket hozza fel példának számunkra, hogy fogadjuk már el azt, ami Svédországban is megvalósult. Szerencsére nemcsak ő szólalt meg a svédek közül tegnap, hanem a biztonsági szolgálat főnöke is, aki mindössze két adatot mondott el. Az egyik, hogy a kétszázas nagyságrendű radikális iszlamisták száma hét év alatt többezresre nőtt a Svédországban a szolgálatok által nyilvántartott radikálisok száma, és 2016-ban 129 ezer szexuális bűncselekmény történt Svédországban, miközben 160 ezer illegális bevándorlót fogadtak be a svédek.

- Szóval, teljesen egyértelmű mindenki előtt ez alapján a két megnyilatkozás alapján, két önvallomás alapján, hogy ez a Soros-terv mégiscsak létezik, és ezt a Soros-tervet nyomták át teljes egészében a LIBE-bizottságon és az Európai Parlamenten, amely mind-mind az illegális bevándorlóknak az érdekei mentén született meg…(Taps az MSZP soraiban.)… ennek a lényege, hogy egy felső időkorlát és létszámkorlát nélküli, kötelező kvótát… (Fónagy János: Kivitetni! ‑ Gyöngyösi Márton: Sőt, lelövetni!)… alkalmazzon az Európai Unió.

(Szél Bernadett és Hadházy Ákos a Németh Szilárd István mögötti padsorba lépnek, és felmutatnak egy-egy lapot, amelyeken a felirat: „Hazudik!”. - Az elnök csenget: Szíveskedjenek helyüket elfoglalni, képviselő asszony és képviselő úr! Frakcióvezető asszony, képviselő úr, foglalják el a helyüket! Figyelmeztetem önöket! Foglalják el a helyüket, fejezzék be a demonstrációt! - Szél Bernadett és Hadházy Ákos állva maradnak. ‑ Közbekiáltás a kormánypárti padsorokból: Így van! ‑ Apáti István: Mutasd meg, hogy tudsz birkózni! – Elnök: Még egyszer jelzem, foglalják el a helyüket! - Az LMP képviselői továbbra is állva maradnak Elnök: Nem teszik? Rendben! Képviselő úr, szíveskedjen folytatni, a szükséges intézkedéseket megteszem!)

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN: - Köszönöm! Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a Soros-terv, illetve a LIBE bizottságon átnyomott határozat lényege, amelyet teljes egészében elfogadott, és magáévá tette az Európai Parlament a 390-175-44 arányú döntésével, hogy egy idő nélküli és a létszámot tekintve felső korlát nélküli kötelező kvótát lehessen alkalmazni minden egyes tagország tekintetében. (Szilágyi György az ülésterem közepére megy, és fényképet készít Németh Szilárd Istvánról és a mögötte álló két LMP-s képviselőről. ‑ Elnök a mikrofonja bekapcsolása nélkül: Szilágyi képviselőt figyelmeztetem!) És aki ezt nem fogadja el, az ellen az ország ellen szankciókat kell bevezetni. Ezek a szankciók pedig azokat a felzárkóztatási és fejlesztési alapokat fogják érinteni… (Burány Sándor: Amit elloptok!)… amelyekkel egyébként a kelet-európai országok, a sok-sok évvel később csatlakozott országok helyzetbe hozását, illetve az európai szintre emelését szerették volna segíteni.

- Az egész ügyet egy úgynevezett családegyesítési kritérium megfogalmazásával is segítik. Gyakorlatilag 30 fős csoportok is kérhetik az áthelyezésüket az Európai Unió bármelyik országába… (Gyöngyösi Márton: Vezérszónoki? ‑ Mirkóczki Ádám: Idő, idő!)… amit éppen maguknak kiválasztanak, vagy ha nem választanak ki, akkor bevonják a Soros által támogatott, Soros által pénzelt NGO-kat, akik, hogy ha bevállalják ezeknek a csoportoknak a gondozását… (Bangóné Borbély Ildikó: Mondjad, mondjad!) …azon a pénzen egyébként, amit Soros György fizetett meg, vagy pedig amit a magyar adófizető polgároktól fognak erre kicsikarni, akkor az adott országban is lehet alkalmazni a kötelező kvóta alapján ezeknek az embereknek a befogadását. (Mirkóczki Ádám: Még húsz percet szeretnénk!)

- Arra kérek mindenkit, a magyar embereket, a magyar kormány tagjait, a parlament tagjait és az EP-képviselőinket is, hogy fogjunk össze ebben a kérdésben! A jövőnk múlik ezen, és védjük meg közösen az országot, utasítsuk el Soros Györgyöt! (Taps a kormánypártok padsoraiból. ‑ Szél Bernadett és Hadházy Ákos helyet foglalnak.)

ELNÖK: - Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy Szél Bernadett és Hadházy Ákos képviselők… (Németh Szilárd István: Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt! Ennyi!)… a házszabály 38/A. §-a értelmében szemléltetés iránti kérelmet nem terjesztettek elő… (Szél Bernadett: Nem bíráljuk a házvezetést!)… figyelmeztetésre nem fejezték be, ezért a szemléltetés szabályainak megsértéséről tájékoztatom a házelnököt, és a szükséges bírságot kezdeményezni fogom, amelyeket… (Józsa István: Terror! Terror!)… valószínűleg a Ház elfogad. (Szél Bernadett: Fizetünk! ‑ Németh Szilárd István: Legalább hagyták elmondani a beszédemet!)

- Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk! (Zaj az ellenzéki padsorokban. ‑ Az elnök megkocogtatja a csengőt.) Képviselőtársaim! (Bangóné Borbély Ildikó a helyét elhagyó Németh Szilárd Istvánnak: Nem hallgatod meg a választ, Szilárd? Nem hallgatod meg? ‑ Az elnök ismét csenget.) Most megadom a szót Dömötör Csaba államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván az elhangzottakra.

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): Köszönöm a szót, elnök úr! Elöljáróban szeretnék egy dolgot elmondani. Mi időről időre megadjuk a tiszteletet mindazon ellenzéki képviselőknek… (Nagy zaj, derültség, taps az ellenzéki padsorokból.)… akik különböző módokon kritizálják a kormányt… (Szél Bernadett: Milyen tiszteletet?)… különböző módokon kritizálják a kormányt, és azt szeretnénk kérni önöktől, hogy önök is adják meg a tiszteletet azoknak a választóknak… (Közbekiáltás a Jobbik padsoraiból: Meg vannak tisztelve!)… akik kitüntették bizalmukkal az itt lévő kormánypárti frakciókat! (Németh Szilárd István tapsol.) Egyébként azt is szeretném elmondani, hogy sajnálom, hogy Ron Werber tanácsaiból ennyire futja. Ez itt az Országgyűlés, nem pedig az LMP-nagyválasztmány, és amit láthattunk, rendkívül méltatlan egy magát miniszterelnök-jelöltnek tekintő képviselő asszonyhoz! (Firtl Mátyás: Így van, ez a szégyen! ‑ Szél Bernadett: Még kordont is fogok egyszer bontani! ‑ Rétvári Bence: A magyar választókkal szemben, nem velünk! ‑ Folyamatos zaj.) Ennyit szerettem volna elmondani.

- De hogy reagáljak is: többször beszéltünk már arról az Országgyűlésben, hogy megkezdődött a betelepítési… (Szél Bernadett: Elég a hazugságokból! Elég belőle! Szégyelljék magukat!)… program végrehajtása, és elkezdték jogszabályba önteni ezeket a terveket… (Folyamatos nagy zaj. Elnök: Képviselőtársaim!) …és annyi újdonság van a múlt hét óta, hogy a plenáris ülésen is döntés született azokról a tervekről, amelyekről szó van. Innentől kezdve ez az Európai Parlament hivatalos álláspontja. (Németh Szilárd István: Így van!)

- Tisztelt Országgyűlés! Lássuk egészen pontosan, hogy miről van szó! Felső létszámkorlát nélküli, kötelező elosztási eljárásról… (Z. Kárpát Dániel: Nem mond igazat!)… a már Európában lévő bevándorlókra vonatkozóan, és világosan szerepel ebben a rendeletben, amit elfogadtak az Európai Parlamentben, hogy elsősorban azokba a tagországokba irányítanák ezeket a bevándorlókat, akik eddig szerintük kevés… (Szél Bernadett: A rendelet a kormánynál van?)… bevándorlót fogadtak be. Az is világosan szerepel a szövegben, hogy az ellenőrzéseket nem a belépési országokban, hanem a célországokban, tehát itt, a mi országainkban kellene lefolytatni! Mindezek mellé megkönnyítenék a családegyesítéseket, és bevonnák az eljárásokba a sokat kritizált, átláthatatlan hátterű NGO-kat.

- Tisztelt Országgyűlés! Mi rendkívül felelőtlennek tartjuk, hogy az egyes uniós vezetők nem Európa határait akarják megvédeni, hanem a saját elhibázott politikájuk következményeit akarják azon országokra hárítani, akik a kezdetektől fogva felhívják a figyelmet a veszélyekre, és nemet mondanak a betelepítési kvótákra! Botrányos az, hogy az az ellenzék, amelyik az elmúlt években rendre letagadta ezeket a terveket… (Rétvári Bence: Így van! Most is tagadja!)… most is ezt teszik …(Szakács László: Ti jártok oda!)… idehaza letagadták, Brüsszelben pedig megszavazzák! (Szél Bernadett: Elég a hazugságokból! Elég belőle!)

- Képviselő Asszony! Az ön képviselője, akit önök Brüsszelbe delegáltak, azt mondta, hogy nem tud más megoldást elképzelni a válság megoldására, mint a kötelező kvótarendszer bevezetését! (Z. Kárpát Dániel: Én utálom Sorost, de a te stílusod legalább annyira!) Ez az önök álláspontja. (Nagy zaj. ‑Szél Bernadett: Soros György mit mondott?) Az egész ellenzék ezt megtámogatja. Támogatta az MSZP, nézzék meg a jegyzőkönyvet! Támogatja az LMP! (Szél Bernadett: Hazudtok! Reggeltől estig hazudoztok! ‑ Gyöngyösi Márton: Navracsicsot meg kellene győzni a Soros-tervről! ‑ Nagy zaj.) Említettem a nyilatkozatot is. Sajnos a Jobbik is beállt ebbe a sorba!

- És hogy mi várható ezek után? Kezdődik egy háromoldalú egyeztetés az uniós intézmények között, jellemző módon a nyilvánosság teljes kizárásával. Ezt a botrányos tervet csakis a tagállamok tudják kisiklatni… (Z. Kárpát Dániel: Küldj már egyet a tervből, légy szíves!)…de ehhez kellő állampolgári támogatás kell. Na, ezért fontos az, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban. Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani mindazoknak, akik már elmondták a véleményüket, és azoknak is, akik ezután fogják tenni! (Apáti István: És azoknak, akik nem?)

- Nemrég valóban értesültünk arról, hogy maga Soros György is nyilatkozott. Miközben az Európai Parlament az ő javaslatainak egy részét hajtja végre, erről szól a múlt heti szavazás, ő a magyar kormányt támadja! Színre lépése azt bizonyítja, hogy tovább fokozódik a nyomás Magyarországon, frontális támadást indítanak azok, akiknek nem tetszik többek között hazánk bevándorláspolitikája. Az aktivisták után most a milliárdos személyesen is beszállt a küzdelembe! Ebből azt látjuk, hogy az igazi politikai csata csak ezután kezdődik! (Rétvári Bence: Így van!)

- Egy dolgot biztosan állíthatok önöknek, az ellenzéknek is: nem fogjuk hagyni, hogy milliárdosok és senki által meg nem választott bürokraták a fejünk fölött hozzanak olyan döntéseket, amelyek a jövőnket fogják meghatározni akár évtizedekre is! A magyarokat ennél keményebb fából faragták! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Elnök: - Megköszönöm, államtitkár úr válaszát, és arra kérem képviselőtársaimat, ne feledjék: az Országgyűlés épületében vannak! A tárgyalóteremben vagyunk! (Szél Bernadett: Ezért nem hazudozunk reggeltől estig, államtitkár úr! - Rétvári Bence: Fáj az igazság! Szilágyi György közbeszólása… ‑ Zaj.) Képviselőtársaim, amennyiben… (Szél Bernadett: Ez a szégyen, amit ők csinálnak! ‑ További közbeszólások az ellenzéki padsorokból.) Legyen kedves! Legyen kedves, képviselő asszony, ne tetőzze! Egy figyelmeztetése már volt. Úgy gondolja, hogy kér egy másikat? (Szél Bernadett: Írjon be nyugodtan, adom az ellenőrzőmet! ‑ Rétvári Bence: Megvárja Ron Werbert!) Megkapja, megkapja! Megkapja!

Hagyjuk a számokat, én máshogy látom a világot!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Ház! Beszéljünk arról, ami a napirend előttimnek igazából a témája, ugyanis ma a gyermekjogok világnapja van, és szerintem alap az, hogy a lehető legjobb oktatásban kell a diákokat részesíteni! Magyarországon ugyanis ma a gyermekek nem kapják meg a lehető legjobb oktatást! Főleg így a XXI. században ez nagyon kínos, mert a világban zajlik egy okosforradalom, és a XXI. század nyertesei többek között olyan egyetemekről kijövő diákok lesznek, amilyen egyetemeket a tisztelt Fidesz meg a még tiszteltebb KDNP be akar záratni ebben az országban!

- Mondjuk ki az igazat! Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnök ebből az országból buta országot akar csinálni! Az a lényeg önöknek, hogy minél kevesebb tudással rendelkezzenek a magyar emberek, mert őket lesz könnyű megvezetni demagóg, buta politikával, azzal amit önök csinálnak, és ezeket az embereket tudják önök beállítani különböző gyártósorok mellé, és még sok pénzt se akarnak nekik fizetni! Ez az önök filozófiája, és ez áll a mögött a hétéves tevékenység mögött, ami arról szól, hogy önök szisztematikusan akarják lerombolni ebben az országban az oktatást!

- Emlékszünk rá, amikor Pokorni Zoltán oktatási témában meg mert szólalni, és elő akart állni konkrét érvekkel és konkrét szakmai számításokkal, a miniszterelnök úr pedig állítólag azzal zárta rövidre a vitát, hogy „hagyjuk a számokat, Zolikám, én máshogy látom a világot!”. Nos, én attól tartok, hogy a jelenlegi miniszterelnök az égvilágon semmit nem ért az oktatásból! Egyszerűen úgy tűnik: a felcsúti stadionból túl messze van számára ez az egész történet! Pedig ha körbenézne egy kicsit az országban, nem tudunk a közoktatásban sem és a felsőoktatásban sem olyan példákat mondani, ami jól működik ebben az országban!

- Nézzük a bölcsődei meg az óvodai férőhelyeket! Évek óta figyelem, ahogy önök kampányolnak át nem adott férőhelyekkel. Ott zsúfoltság van, bezzeg az önök stadionjaiban egyáltalán nincs zsúfoltság! Ennek ellenére önök stadionokat építenek, és nem bölcsődéket meg óvodákat csinálnak kellő számban!

- Államtitkár Urak! Az általános iskolában gyermekkínzással felérő helyzetek vannak! Egy alig hatévesnél is több kisdiák hatkilós iskolatáskával indul az iskolába, hat órát ül ott nemegyszer, és ezek a gyerekek az óvoda után szembesülnek egy ilyen helyzettel. Itt a zsöllyékben, legyenek kedvesek, mondják meg: normálisnak tartják azt, hogy egy gyermeket ilyen helyzetbe hozunk az óvoda után rögtön? Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan! Leterheltek a gyermekek, de leterheltek egyébként a tanárok is! Sokszor nincs tankönyv, vagy ha van, akkor kísérleti tankönyvekről lehet beszélni, amiben meg szexista meg mindenféle kirekesztő tartalmak vannak. Nézzék csak meg! Vannak még olyan nők ebben az országban, mint én, akik gazdasági pályán végeztünk. Mit gondolnak, mit érzünk akkor, ha egy olyan példa van a gyermekem tankönyvében, hogy oda van rajzolva egy ábra, és rajta van egy kiabáló szülőpáros, s az egyik gyerek megkérdezi a másiktól, hogy mi ez a kiabálás a szomszéd szobából. Hát, csak apa magyarázza anyának a matekpéldát. Hát tudja, vannak olyan nők ebben az országban, akik ők magyarázzák a fiuknak a matekpéldát, ennek ellenére ilyen tankönyveket sóznak a gyermekeinkre!

- Arról nem is beszélve, ha megnézzük, hogy önök a középiskolában milyen tevékenységet tettek le, az is nagymértékben fölháborító. Egy 73 milliárdos megszorító csomagnak az az eredménye, hogy önök 16 éves korra csökkentették ebben az országban a tankötelezettség felső korhatárát. Innentől kezdve azt tudom mondani, hogy önök 73 milliárd forintért odadobták a gyermekek jövőjét. Én voltam olyan kistérségben, ahol amikor 13-14 éves diákoktól megkérdezték, hogy mik akarnak lenni, azt mondták, hogy közmunkások, mert azt látják, hogy a szüleik is közmunkások lettek, és egyszerűen nincs kitörés abból a helyzetből, amiben vannak.

- Államtitkár A felsőoktatásról pedig csak annyit szeretnék önöknek mondani: jelenleg nincs magyar egyetem a legjobb 300-400-500 között. Ez mondjuk, korábban is így volt, de az, ami most történik, hogy évről évre kevesebb diák jut be a felsőoktatásba, azt gondolom, hogy egy nemzeti tragédia! Még egyszer mondom: a XXI. század nyertesei olyan egyetemekről fognak kikerülni, mint a CEU, amelyet önök éppen be akarnak záratni. Az oktatás nálunk, az LMP-ben prioritás, és ha tetszik önöknek, ha nem, mi négy év alatt duplájára fogjuk emelni azt a pénzt, amit ez az ország az oktatásra fordít, mert az oktatás a világon a legjobb befektetés! Egy közös nevezőre van szükség. Azt gondolom, mindenki pártok fölött kell hogy támogassa azt a programot, ami az oktatás szisztematikus megújításáról szól. De az biztos, hogy az LMP kormányon minimum meg fogja duplázni a pedagógusok bérét, a diákoknak egy normális, élhető iskolát teremtünk, a helyi kisközösségeknek pedig vissza fogjuk adni az iskoláikat, mert mi tudjuk, hogy Magyarország olyan lesz húsz év múlva, amilyen az oktatásunk. (Taps az LMP soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Frakcióvezető Asszony! Az elmúlt években több mint 500 milliárd forinttal növeltük az oktatásra fordítható kiadásokat! Mondjon nekem egy olyan OECD-országot, ahol nagyobb mértékben nőttek a pedagógusbérek az elmúlt években, mint Magyarországon! (Szél Bernadett: Ezt nem kérdeztem!) Nem tud ilyet mondani! De nem is nagyon van! (Zaj az LMP és az MSZP soraiban.) Az ellenzék nem szeret válaszolni, csak kinyilatkoztatni szeret. Persze azt szereti mondani, hogy a CEU a legjobb egyetem, az egész ország legyen CEU. (Szél Bernadett: Hányan végeztetek ott?) Nyilván lehet ilyesfajta dolgokat mondani, de amikor a valósággal szembesül, képviselő asszony, akkor úgy látom, az ön keze is megremeg, amikor azt kéne mondani, hogy hol volt egy másik kormány a legfejlettebb országok közül, az OECD-országok közül, amelyik ilyen mértékben emelte a pedagógusok bérét. Egy-kettő van, amelyik hasonló vagy megközelíti, de azért Magyarország igencsak kimagaslik abban, hogy a pedagógusok bére más országban olyan mértékben nem emelkedett, mint Magyarországon! Pontosan azért tettük ezt, mert a pedagógusok munkáját meg kell becsülni, és ahhoz alapfeltevés, hogy a pedagógusokat rendesen meg kell fizetni. Ezért emeltük a pedagógusok bérét 50 százalékkal… (Kunhalmi Ágnes: És miért ment el 5 ezer pedagógus a rendszerből?)…és ennek köszönhetően ma már 2 ezerrel több pedagógus tanít! Bár igaz, hogy a szocialisták, ha már így belekiabálnak, 15 ezer pedagógust elbocsátottak Magyarországon 2008-2009-ben. (Kunhalmi Ágnes: Nyugdíjba mentek, uram. Miért keveri össze a dolgokat?)

- Képviselő Asszony! Olvassa el a saját baráti szakszervezeteik akkori nyilatkozatait, mondjuk, Mendrey Lászlóét, ő nem azt mondta, hogy nyugdíjba mentek, hanem azt, hogy önök 15 ezer embert elbocsátottak. Ő persze akkor nem szervezett tüntetést! De hadd kanyarodjak vissza az LMP-re, mert nagyon veszélyes dolgokat mondott az LMP frakcióvezető asszonya. Tehát 50 százalékkal emelkedett a pedagógusbér, és ennek következtében növekedett a pedagóguspályára jelentkezők száma 10 ezerről 13 ezerre. És növekedhetett a felvett pedagógushallgatók száma is 6 ezerről 10 ezerre, pontosan azért, hogy a jövő Magyarországában minél jobb képességű tanárok legyenek, és minél szélesebb merítésből minél többen tudjanak beállni akkor, amikor valóban egész Európában jellemző, hogy elöregedő pálya a pedagóguspálya. Ezért kell a fiatalokat ösztönözni, és ezt sikerült a Fidesz-KDNP-nek elérnie, érezhető mértékben nőtt a pedagógus-utánpótlás Magyarországon.

- Képviselő Asszony! Mit tenne az LMP a pedagógusbérekkel? Egy középiskolai tanár átlagbére ma Magyarországon 313 ezer forint. Ebből a jelenlegi adózási rendszerben 46 798 forint szja-t kell fizetnie. Az LMP által közzétett szja-tábla szerint 75 ezer forintot kellene befizetnie ennek a középiskolai tanárnak. Tehát egy átlagos középiskolai tanár zsebéből az LMP adótáblája havonta 30 ezer forintot húzna ki, hiszen nem 46 ezer forintot, hanem 75 ezer forintot kellene fizetnie.

- Képviselő Asszony! Önök leírnak dolgokat, és nem számolnak utána! De a magyar állampolgárok utánaszámolnak, és látják, hogy egy magyar középiskolai tanár mennyivel járna rosszabbul az LMP adótáblájával: 30 ezer forint mínuszban lenne. Ez évi 360 ezer forint, amit önök az adótáblájukkal kivennének egy átlagos fizetésű magyar középiskolai tanár kezéből. (Közbeszólásra:) Miért, mennyi? (Szél Bernadett: Hazudsz! Duplájára emelnénk a bérüket.) Mennyi?

- Képviselő Asszony! Az önök adórendszere 24 százalékos adóval sújtana egy középiskolai tanárt, ami azt jelenti, hogy neki 46 ezer forint adó helyett 75 ezer forint adót kellene fizetni. Rosszabbul járna az önök rendszerében!

- Képviselő Asszony! Az a cél, hogy legyen több és jobb színvonalú óvodai és bölcsődei férőhely. Ez minden jóérzésű ember közös célja. Szerencsére van olyan kormány, a Fidesz-KDNP, amelyik több mint 100 milliárd forintot tud arra szánni, hogy új férőhelyek épüljenek, korszerűbbé váljanak. Más kormányok ezt nem tudták megtenni.

- Képviselő Asszony! Amit ön mond a tankönyvpiacról: egyértelművé tette, hogy újra privatizálnák a magyar tankönyvpiacot! feketén fehéren, betűről betűre leírták, hogy újra privatizálnák a magyar tankönyvellátást. (Szél Bernadett, Kunhalmi Ágnes és Bangóné Borbély Ildikó folyamatosan közbeszól.) A privatizáció pedig mindig, az elmúlt években is áremelkedést jelentett, amit a magyar családoknak kellett kifizetni. Most a Fidesz-KDNP révén több mint egymillió diák ingyenesen kap tankönyvcsomagot. Önök privatizálnák ezt a területet, ami vagy közvetlenül a családoknak, vagy közvetetten a költségvetésen keresztül kerülne többe! Azt hiszem, ez a werberi logika, ez a werberi retorika, amit ön itt a Házban visz, nem biztos, hogy a választók széles körének szimpátiáját élvezi! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

