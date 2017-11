A választás az európai politikára is hatással lesz

A jövő évi országgyűlési választásnak nemcsak Magyarország sorsára lesz alapvető hatása, nemcsak Magyarország jövője, nemzeti léte a tét, hanem az európai politikára, az Európai Unió migrációs politikájára is befolyása lesz a voksolásnak - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke szerdán Kecskeméten.

2017. november 22. 22:47

Kövér László a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) "Aki a jövőben akar olvasni, annak a múltban kell lapozgatnia" című országjáró kerekasztal-beszélgetésén hozzátette: áprilisban mindenki Magyarországra figyel majd.



Mint mondta: jelenleg egy olyan átalakítás zajlik Európában, ahol az államok, a nemzeti kultúrák eltörlése a cél, és "egy olyan kevert népesség, egy identitás nélküli tömeg kialakítása, ami korlátlanul manipulálható".



Kiemelte: látszólag "egy önmagában is katasztrofális méretű és következményű tömeges migráció zajlik" Európában, hiszen 2014 és 2015 fordulójától kezdve nagyjából 2 millió teljesen más kultúrájú ember áramlott be. Egy részük menekült, mert körülményei élhetetlenné váltak, egy másik részük azonban egyszerűen jobban szeretne élni. A migránsok két és fél év alatt olyan problémákat okoztak, amelyekkel "a rendszerváltozás óta nem kényszerült szembesülni a kontinens" - jelentette ki. Ráadásul egy olyan Európában történik mindez, amely a 2008-as gazdasági és pénzügyi világválság után jelentős mértékben "legyengült, teret és befolyását vesztett", ugyanakkor politikai és erkölcsi válságban is van, "korábbi magabiztossága már a múlté" - hangsúlyozta.



Kövér László szerint elvesztette irányát az európai politika, nemcsak a brüsszeli, hanem a nyugat-európai országok politikai elitjeinek is nagy része. Ezt a "zavaros szituációt, az ellenállás nélküli legyengült közeget" kihasználva próbálják Európa elöregedő, keresztény gyökerű, tősgyökeres lakosságát "lecserélni". A hosszú távú cél ugyanis Európa etnikai, kulturális és vallási arculatának teljes átformálása - fogalmazott.



Hangsúlyozta: egy olyan világhatalmi átrendeződés zajlik, amit "a bolsevikok és a nácik is kitűztek célul" korábban, azzal a különbséggel, hogy most egészen más érdekcsoportok és ideológia van mögöttük, és ezúttal Soros György Nyílt társadalom című munkája az irányadó - tette hozzá.



A házelnök beszélt a nemzeti konzultációról is, mint mondta: úgy tűnik, "ez a demokratikus műfaj bevált", és egyre népszerűbb az emberek körében. Kövér László szerint az emberek érzik azt, hogy annak ellenére, hogy ellenzéki oldalról megpróbálják bagatellizálni az illegális migráció kérdését, valójában ez egy komoly probléma.



Fodor Csaba politológus, a Nézőpont Intézet vezetője az elmúlt időszak felméréseiről elmondta: nagyjából a választókorú népesség harmada szimpatizál a kormánnyal, míg a megkérdezettek ötöde a baloldali pártokkal, egytizedük pedig a Jobbikkal. Mindez nagyon hasonló képet mutat a 2014-es helyzethez. A legvalószínűbb listás választási eredmények kimenetelét nézve kijelentette: egy most vasárnap zajló parlamenti választáson a 2014-es eredményhez szintén nagyon hasonló eredmény születne.



Mint mondta: nem tapasztalják, hogy kormányváltó hangulat lenne az országban.



Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ győri szervezetének tiszteletbeli elnöke, KDNP-s országgyűlési képviselő, a kerekasztal-beszélgetés szervezője és moderátora elmondta: a kerekasztal-beszélgetéseket 21 évvel ezelőtt kezdték. A keresztény erkölcs elvárása szerint megtartott találkozóik mindig hitelesek voltak. Az igazságot minden kormány idején bátran képviselték, miközben mindig világosan, egyértelműen fogalmaztak - hangsúlyozta.

MTI