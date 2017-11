Feltehetően megvannak

2017. november 23. 00:12

(...) Némiképp meglepett, hogy Soros György vette a fáradságot és a hosszú hallgatás hónapjai után mégis az érdemi vitapartneri pozíciót választotta. Sokáig azt hittem, hogy a csöndnek, a tudomásul nem vételnek azzal van súlyosabb üzenete, hogy így az egész kampányt eleve egyoldalú gesztus-rendszerré értékeli le.(...)

Feltehetően Soros Györgynek is megvannak az évtizedek alatt jól kiépített hazai kapcsolatai és folyamatosan hallgathatta már hónapok óta azt is, hogy ez a kampány egyre erősebbé, sokrétűbbé nővi ki magát. S amikor az újabb konzultációs dömping az ősz közepén még a brüsszeli választ is képes volt kicsikarni, akkor már kint is, bent is azt találgatták, hogy vajon ő mit szól mindehhez? Novemberre talán már azt is véglegesen beláthatta, hogy nincs mese, a választásokig hátra lévő félévben a Fidesz őbelőle szeretne megélni. S ha már ő a No.1., akkor nincs mit vesztenie. Ha ő a hazai választások tétje, akkor ő is elmondhatja, hogy mit is gondol a mai Magyarországról, nem? Szóval, az én megérzésem és magyarázatom az, hogy egyidejűleg többféle hatás törvényszerű összjátékaiként vállalta föl váratlanul, éppen most ezt a küzdelmet. S nem biztos, hogy jól teszi, mert a Fidesznek ez a fellépés úgy kellett, mint egy falat kenyér.(...)

Kéri László

zsúrpubi.hu