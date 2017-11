Rocklegenda Memphis-ből

Rob Jungklas igazi rocklegendának számít Memphis-ben.

2017. november 23. 09:57

New York-I muzsikus új albuma

Joseph Eid: Watch it fall

Ahogy mondani szokás, el sem képzelhető optimálisabb eset egy énekes-dalszövegíró számára, mint a zenei világ egyik legjelentősebb városában, azaz New Yorkban megszületni. Az amerikai szerző-előadó, Joseph Eid a metropolis által biztosított igen inspiráló közegben nőtt fel. Annak ellenére, hogy a tanulmányait egészen más területen kezdte, a szíve mindig is a zene felé húzott. Ezért tanulmányait megszakítva zenei karrierje építésébe kezdett. Érdekes módon New Yorkot maga mögött hagyva Los Angeles felé vette az irányt. Ott ismerkedett meg a gitáros David Lamar-ral, akivel számos közös projektet csináltak. Eddigi pályafutása során már több mint két tucat olyan dalt írt, amelyet gyakran játszanak a tengeren túli kereskedelmi rádióadók. Dalai “maradandó” formában először a Cardiac Output címet viselő EP-nek köszönhetően jutottak el a rajongóihoz. Majd ezt követte a Human címet viselő nagylemez. Most pedig itt van a Watch it Fall. Az új korongra hat szám került. Joseph Eid dalai leginkább azoknak szólnak, akik szeretik a személyes hangvételű produkciókat és azt, ha az emberi hangnak kiemelt szerep jut az előadásban.

Az album slágergyanús dalai: “Starting Over” és a címadó “Watch it fall”.

Honlap:www.josepheidmusic.com

Rocklegenda Memphis-ből

Rob Jungklas: Blackbirds

Rob Jungklas igazi rocklegendának számít Memphisben. A muzsikusnak eddig négy lemeze jelent meg a Madjack Records-nál. Majd a kapcsolat megszakadt és úgy gondolta, hogy teljes egészében a saját kezébe veszi a projektjeit. Ennek eredményeként kerül a zenei piacra (saját kiadványként) 2014-ben a Nothing to fade című album. A 2017-es évet akár nevezhetnénk a visszatérés évének is, hiszen Jungklas és a Madjack Records útjai ismét keresztezték egymást. Az új kontraktusnak köszönhetően jelenhetett meg a Blackbird című korong. Ami egyébként a Manhattan Records-nál 1987-ben megjelent debütáló albumának a Closer to the flame címet kapta. Az új korongot hallgatva ismét a Mississippi delta vidékének zenei világával találkozhatunk. A térség jelentette az inspirációt az elhangzó blues-os, rockos és folkos dalokhoz. Szám szerint 10 kompozíciót rejt az új korong.

Az album legígéretesebb felvételei: „Shine”, „Diggers”, „Low hanging fruit”, „Carry me home”.

Honlap: www.robjungklas.com

www.madjackrecords.com

Passerine Bod Dylan és Neil Young nyomdokain

Harbingers

A Passerine formációnak köszönhetően egy igazán különleges zenei világgal ismerkedhet meg az újdonságokra vágyó zenekedvelő. Méghozzá azért, mert az énekes dalszövegíró Carmela Pedicini és David Brain által 2009-ben alapított formáció által képviselt zenei stílust nagyon nehéz kategorizálni. Mivel abban a modern amaerikai folk zene éppen úgy jelen van, mint a bluegrass vagy az amerikai rock és a blues. A zenei példaképeik talán adnak egy kis segítséget ahhoz, hogy elhelyezzük őket a zenei palettán. A Passerine leginkább, a következő - nálunk is népszerű- muzsikusokra tekintenek úgy mint példaképeikre: Woody Guthrie, Bill Monroe, Lucinda Williams, Old Crow Medicine Show, Bob Dylan és Neil Young.

A zenekar bemutatkozó lemeze Another Song About A Bird címmel 2012-ben került a piacra. Ezt 2013-ban a Nest Of String követte. A harmadik albumuk pedig a Harbingers címet kapta. A legutóbbi lemez bőséges hallgatnivalót kínál a rajongók és a zenekarral még csak most ismerkedők részére. A repertoárban 12 dalt találhatunk, amelyek között éppen úgy jelen vannak a vidám szerzemények, mint a melankolikus balladák.

Az album slágergyanús dalai: “Beautiful Like Music”, “New Bride”, “Waiting for you”, “Hard Time Come Again No More”.

Honlap: www.passerinemusic.net

Czékus Mihály