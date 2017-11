Dörgött-villámlott..!

Fidesz: Hogyan használják ki a terroristák a bevándorlási hullámot? MSZP: Lesz-e vizsgálat a földművelésügyi miniszter által megítélt támogatásokkal kapcsolatban? Jobbik: A Fidesz a múltat hánytorgatja fel folyamatosan, akkor beszéljünk a múltról! KDNP: Hogyan segíti a kormány sportolóink felkészülését? LMP: Mikor adják vissza az iskolákat a településeknek?

2017. november 24. 18:20

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája a T. Házban: csupa szín, csupa legenda! Az elnök - e héten is - csengetett, hosszasan csengetett, a büféből és a folyosóról is beszólítva a képviselőket.

A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt tévedni, hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a ”szolidabb” zajokat, is jelezve tallóztuk ”szózataikat”.

Hogyan használják ki a terroristák a bevándorlási hullámot?

TILKI ATTILA, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Komolyan vehető politikus ma már talán nem vitatja, hogy a bevándorlási válság a legsúlyosabb kihívás, amivel az Európai Uniónak a megalakulása óta szembe kell néznie. Sajnos az is világos, hogy a brüsszeli bürokraták még mindig nem értik azt, hogy az európaiak nem akarnak évente százezerszámra bevándorlókat fogadni és eltartani.

- A társadalmi feszültségek mellett a bevándorlás ugyanakkor nagyon komoly biztonsági kockázatot is jelent. Az elmúlt két évben több mint húsz terrortámadás történt Európában, amelyek mögött minden esetben, kivétel nélkül első- vagy másodikgenerációs bevándorlók álltak. Az, hogy a nemzetközi koalíció a közelmúltban jelentős sikereket ért el az Iszlám Állam nevű barbár terrorszervezet ellen, felszabadítva az általa korábban birtokolt területek közel 90 százalékát, csak tovább fokozza ezt a veszélyt. A terroristák nem tudnak tovább harcolni, menniük kell, és hova máshova menekülnének, mint Európába, ahol tárt karokkal fogadják őket. A Soros-terv felelőtlen brüsszeli támogatása épp ezeket a terroristákat is a nyakunkra hozza!

- Államtitkár Úr! A helyzet minden korábbinál veszélyesebb! Ha az Unió nem tesz végre eredményes lépéseket határai megvédése érdekében, Európa maradék biztonsága is romba dőlhet, és félő, hogy a közeljövő híradásai újabb európai terrorista merényletekről és újabb ártatlan áldozatokról fognak szólni!

- Mit teszünk, tehetünk-e ellene?

***

MAGYAR LEVENTE, (Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára): - Való igaz, hogy az illegális bevándorlók között terroristák áramlottak Európába az elmúlt években, a mai napig nem tudjuk, hogy milyen számban, és ezek az emberek éppen hol tartózkodnak, mire készülnek. Azonban az elmúlt évek terrorfenyegetettsége, terrorcselekményei, az a több mint háromszáz halálos áldozat, akiket ezek a cselekmények követeltek, és az a több mint 1300 sebesült, akik ottmaradtak az utcákon vérbe fagyva a támadások után, a bizonyíték arra, hogy Európa minden korábbinál nagyobb kihívással néz szembe a II. világháború óta biztonsági tekintetben.

- Gondoljunk arra, képviselő úr, hogy a megakadályozott terrorcselekmények száma mekkora lehet, ha a sikeresek ilyen nagyszámúak. Huszonhét terrortámadást szenvedett el Európa 2015 novembere óta. Tavaly volt az évfordulója a párizsi terrortámadásnak, ahol 130 embert mészároltak le. Azzal kapcsolatban konszenzus van biztonságpolitikai körökben, hogy a megakadályozott terrorcselekmények, támadások száma sok százszorosa azokénak, amelyek sikerrel járnak. Egy folyamatos, iszonyatos erőfeszítésbe kerül az európai bűnüldöző szerveknek, polgári és katonai biztonsági szerveknek az, hogy megakadályozzák, hogy Európában tovább romoljon a biztonsági helyzet.

- Örömmel állapíthatjuk meg, hogy Magyarország mindebből kimaradt, annak köszönhetően, hogy bátran szembement az európai politikai elvárásokkal a tekintetben, hogy engedjük be a migránsokat. Magyarország nem engedi be a migránsokat! Magyarország falat épített a déli határon! Közel egymilliárd eurót költött, minden más uniós tagállamnál nagyobb pénzt arra, hogy megvédje az országot. Ezért folytatjuk a nemzeti konzultációt, hogy felhatalmazást kérjünk a polgároktól ennek a politikának a továbbvitelére annak érdekében, hogy ezek a borzalmas események a jövőben is elkerüljék hazánkat. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

TILKI ATTILA: - Államtitkár Úr! Ugyanazok, akik két éve azt mondták, hogy a bevándorlás álprobléma, akik egy éve azt mondták, hogy nincs és nem is lesz semmilyen kötelező kvóta, akik hónapok óta azt szajkózzák, hogy nincs Soros-terv, pedig évek óta fent van az interneten egy Soros által írt cikkben… (Mirkóczki Ádám: Veled együtt!)…ugyanezek az elmúlt napokban mindent megtettek, hogy letagadják az Európai Parlament múlt csütörtöki határozatát, amely felhatalmazta Cecilia Wikström liberális képviselőt, hogy egyeztetést kezdjen a felső létszámkorlát és időkorlát nélküli, kötelező betelepítésről.

- Wikström asszonynak két hete maga Soros György tartott eligazítást Brüsszelben, amit a képviselő internetes csatornájára feltöltött fénykép is igazol. De aki számolatlanul, ellenőrzés nélkül engedi be a bevándorlókat, annak akkor is vállalnia kell majd a felelősséget, amikor a közéjük vegyült terroristák Európa polgáraira rontanak! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

MAGYAR LEVENTE: - Képviselő Úr! Valóban, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az ellenzék milyen felelőtlenül viselkedik azzal kapcsolatban, hogy amikor arra kívánjuk felhívni a magyar lakosság figyelmét, hogy koordinált politikai akciók zajlanak annak érdekében, hogy Magyarországra immár korlátlan számban telepítsenek be illegális migránsokat, akkor ezeket a tájékoztatásokat bagatellizálni törekszenek, olyan fényben kívánják ezeket bemutatni, mint amelyek nem megalapozottak, mint amelyek nem bizonyítottak. Ugyanakkor írásos bizonyítékokkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy ilyen tervek léteznek.

- Egy koordinált gazdasági és politikai akció keretében ennek a végrehajtására készülnek többek között az európai uniós központi szervek. Ahogyan a múlt héten láttuk, az Európai Parlament meg is szavazott egy olyan indítványt, amely azt irányozza elő, hogy korlátlan, felső korlát nélküli kötelező betelepítés történne többek között Magyarországra is. Ezt a balliberális képviselők megszavazták. A Jobbiknak meg felelőtlennek tartom azt a politikáját, hogy a Soros-tervet bagatellizálni kívánják, hiszen Magyarországot, a magyar választópolgárokat sodorják ezáltal veszélybe! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Lesz-e vizsgálat a földművelésügyi miniszter által megítélt támogatásokkal kapcsolatban?

HARANGOZÓ TAMÁS, (MSZP): - Miniszter Úr! Én idén minden minisztertől kikértem a 2010-2016 között a miniszter egyedi döntési jogkörében megítélt pályázatok listáját. Az ön tárcája, illetve ön, ha elsőre nem is, második kérésre, felszólításra megküldte számomra a táblázatokat. Van néhány furcsa dolog ezzel az üggyel kapcsolatban, amit szeretnék itt a parlament előtt is tisztázni önnel. Kezdjük mindjárt az elején!

- Ez az a lista, amit ön elküldött nekem postán is. (Felmutatja a dokumentumot.) Több mint 1500 megítélt pályázat, amelyekről ‑ bevallása szerint ‑ ön személyesen döntött minden egyes ügyben. Átbogarászva több ”furcsaságot” lehet találni bennük. Például egy hagyományőrző íjász egyesületnek 3 millió forint járt a Hadjárat-projekt előkészítésére, ‑ remélem, belügyminiszter kollégájával ezt egyeztette előtte. Vagy éppen egy gazdakörnek 1 millió forint, a pályázat megnevezése: három rendezvény. Vagy éppen böllérversenyre 1,5 millió, majd ugyanazoknak nemzetközi böllérversenyre 3 millió forint. Az sem semmi, hogy a „vidéki közösségfejlesztés, retorikai képességek fejlesztésére” közel 5 millió forintot ítélt meg. De a legfurcsább az egész ügyben ‑ és nagyon hosszan sorolhatnám még ezeket a furcsaságokat ‑, hogy én tíz pályázatot kikértem öntől, hogy részletesen számoljon el velük, de tíz pályázatból egyről tudott nekem elszámolást adni, a többire a tárcája azt írta, hogy nem rendelkeznek adattal a minisztériumban ezen pályázatok elszámolásával kapcsolatban.

- Miniszter Úr! Kérem, hogy ne jogászkodjon! Ön írta le és küldte el nekem, hogy ezt a több mint 1500 pályázatot ön a minisztériumban döntötte el. Elfogadhatatlan számomra, hogy ezek után az ön minisztériumában ezekről a pályázatokról semmilyen elszámolás nincsen. Kérem akkor, mondja el, hogy a maradék kilenc pályázattal ki tud elszámolni, ha ön nem? Várom válaszát. (Taps az MSZP padsoraiból.)

***

FAZEKAS SÁNDOR, (földművelésügyi miniszter): - Képviselő Úr! Nagyon örülök, hogy ezt a kérdést feltette. Bár a miniszterelnök urat kérdezte volna eredetileg, de természetesen én is el tudom önnek mondani azt, hogy a magyar közigazgatás és a magyar agrár-közigazgatás minisztériumi és háttérintézményi tevékenységének bővebb ismerete szükséges ahhoz, hogy ön egy értelmesebb kérdést tegyen fel itt a tisztelt Ház előtt. (Korózs Lajos: Ne minősítgessen!)

- Szerintem ez a téma megérdemli, hogy kellő felkészültséggel és közbekiabálás nélkül legyenek az MSZP-sek is, mert azért mégiscsak furcsa dolog, hogy vidékfejlesztési programot kér számon az MSZP, agrárpolitikát kér számon az MSZP a mostani kormányon, holott annak idején ők a vidéket tönkretették, a termelőüzemeket bezárták, szőlőterületeket vágtak ki… (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Nem igaz!)… cukorgyárakat zártak be, ez így igaz, és a vidéki munkanélküliség hihetetlen magaslatokba emelkedett!

- Képviselő Úr! Az, hogy ön most kiragad néhány példát, mutatja, hogy továbbra is megvan önöknél a vidék- és gazdaellenes felfogás. Ha ön megfigyeli ezeket a pályázatokat, akkor jól látható, hogy valamennyi dolog, amit idecitált, pontosan a falusi, kisvárosi közösségek megerősítését szolgálja, hogy tudjanak termelni, hogy legyenek eredményes termékbemutatók, böllérversenyek, fesztiválok és ehhez hasonló programok. Sőt, még a közösségfejlesztésre is szükség van, és a hagyományőrzésre úgyszintén!.

- Képviselő Úr! Ha ön alaposabban megnézi ezeket a pályázatokat, illetve a háttéranyagokat, akkor jól látható az, hogy valamennyi, a vidékfejlesztési minisztérium statútumába tartozó másfajta pályázatról a tárca nem is dönthetett volna. Ehhez nyilván a vidékfejlesztési programok alaposabb ismeretére lenne szükség az ön részéről. Úgyhogy, képviselő úr, én azt javaslom, ne csak a pályázatokat olvassa el, hanem azt is, hogy mi volt a BM, illetve mi az FM konkrét feladatköre, és akkor biztos, hogy meg tud majd nyugodni a pályázati pénzek felhasználását illetően. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

***

HARANGOZÓ TAMÁS: - Miniszter Úr! Először is, legyen kedves, engem itt ne oktasson ki, jó? Nem ez a felállás! Ön egy miniszter, aki elküldött nekem egy listát. Ön erről a mintegy 1500 pályázatról személyesen döntött és osztott ki több milliárd forint közpénzt! (Felmutatja a dokumentumot.) Majd amikor megkértem, hogy tájékozódhassak, hogy legyen kedves elszámolni és megmondani, hogy mire költötte a pénzt az, aki megkapta, arról tájékoztat engem, hogy a tízből kilenc nem állt a rendelkezésére, fogalma nincsen miniszterként, hogy mire költötték azt a pénzt!

- Miniszter Úr! Itt egyetlenegy kérdés van. Most vagy elmondja nekem, hogy ezek a pénzek hova kerültek, ki használta fel, ki számolt el vele, és tisztességesen és törvényesen költötték‑e el, vagy más szervezetek, hatóságok fogják ugyanezt megtenni a jövőben, mert a legfőbb ügyészhez fogok fordulni az ön pályázati rendszere miatt! Olyan nincs, hogy egy miniszter idejön és összevissza beszél, ahelyett hogy megmondaná, hogy az általa elköltött pénzzel hogyan tud elszámolni! Ez a válasz elfogadhatatlan öntől! (Taps az MSZP padsoraiból.)

***

FAZEKAS SÁNDOR: - Képviselő Úr! Én egyáltalán nem beszélek összevissza, legfeljebb jobban kell figyelni arra, amit elmondtam. Az FM-es pályázati rendszer összetett struktúra volt az elmúlt időszakban, és elképzelhető, hogy ha nem áll rendelkezésre nálunk valamely pályázatról anyag, akkor az valamelyik háttérintézményben… (Heringes Anita közbeszólása...)…esetleg megszűnt intézményben, így az MVH-ban, amely a kormányhivatalhoz került, illetve más háttérintézményben fellelhető. Természetesen ezek az anyagok hozzáférhetőek, illetve megkereshetőek, nyilván erre több idő kell.

- Ki szeretném ezúton is jelenteni: valamennyi pályázati támogatással el tudunk számolni, el is számoltattuk az érintetteket! Ez máshogy nem is történhetne, ugyanis az Európai Unió szervei az FM-nél már a kifizetéseket is, illetve az MVH-nál a kifizetéseket is, illetve az elszámolásokat is folyamatosan ellenőrizték. (Szakács László közbeszólása…)… Forduljon ön nyugodtan a legfőbb ügyészhez, természetesen az FM az összes információt a Legfőbb Ügyészség részére is rendelkezésre fogja bocsátani.

- De mégiscsak furcsa ez az aggódás és ez a lendületes, számonkérő hajlam! Önöktől legalábbis kifejezetten meglepő, hiszen annak idején Gyurcsány Ferenc, amikor az önök miniszterelnöke volt, azt mondta, hogy nem is kellenek agrártámogatások, úgyhogy érdemes lenne ezzel összefüggésbe hozni az ön által elmondottakat. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

A Fidesz a múltat hánytorgatja fel folyamatosan? - Akkor beszéljünk a múltról!

SZILÁGYI GYÖRGY, (Jobbik): - Képviselőtársaim! A fideszes média, élén az Orbán Viktor bizalmasának számító Habony Árpád által irányított szennylapokkal, régi, többéves jobbikos nyilatkozatokkal támadják a Jobbik képviselőit. Úgy gondoltam, ha már ennyire szeret a múltba révedni a miniszterelnök úr strómanjain keresztül, akkor beszéljünk egy kicsit Orbán Viktor politikai múltjának pár mozzanatáról!

- Tartja‑e még a régi meggyőződését Orbán Viktor és a Fidesz, például azt, hogy megvesztegethetetlen liberálisként és fiatalos hévvel hagyták faképnél a trianoni békediktátumra egyperces néma felállással érkező honatyákat? Vagy ma is suttogják‑e még titkokban, hogy „csuhások térdre, imához!”, amikor egy KDNP-s képviselő szót kér, hiszen régen ezt fennhangon tették itt a parlamentben?

- Vagy mit szól ma a miniszterelnök úr és a Fidesz ahhoz a jegyzőkönyvrészlethez, amit most idézni fogok? Andrásfalvy Bertalan, volt művelődési és közoktatási miniszter mondta itt az Országgyűlésben: „Hadd tegyem hozzá, hogy amikor a kereszténydemokrata oldalról valamilyen vallásos vagy az egyházzal kapcsolatos megnyilvánulás hangzik el, akkor itt mögöttem a frakcióvezető elkiáltja: imához, vagy énekeljük el a Himnuszt! Ezek lehetnek számára humor, de ezek azok az alkotmánysértő dolgok, amikor valakit meggyőződése és értéke szerint gúnyolunk.” A miniszter mögött ülő frakcióvezetőt úgy hívták, Orbán Viktor!

- Miniszter Úr! Esetleg mi a véleménye egy másik jegyzőkönyvrészletről? Az MDF-es Bogdán Emil felszólalása után: ”Remélem, a kereszténydemokraták tapsolnak! Jézus Krisztus nevében tapsot kérek!” - Ez szintén Orbán Viktor volt! Ön szerint melyik Orbán Viktor igazi arca: a Soros-pénzen tanult liberálisé, aki az elmúlt 27 év legmagasabb rangú liberális politikusa hazánkban? Hiszen ő volt az, aki a Liberális Internacionálé alelnöke és a Liberális Internacionálé végrehajtó bizottságának is a tagja volt! Melyik a Fidesz igazi arca, és vajon melyik az önök igazi értékrendje ebben az országban? Várom válaszát! (Taps a Jobbik soraiban. ‑ Völner Pál közbeszól...)

***

FAZEKAS SÁNDOR, (földművelésügyi miniszter): - Képviselő Úr! (Folyamatos zaj. Az elnök csenget.) Orbán Viktor Magyarország meghatározó államférfiúja… (Közbeszólások az MSZP soraiból: Ajjaj! ‑ Moraj a Jobbik soraiban.)… aki többször kétharmados támogatást és megerősítést kapott a kormányzáshoz a magyar nemzettől, amiről önök csak álmodni remélnek! Ezt azért szeretném elmondani… (Apáti István: Te még képviselőjelölt se leszel! ‑ Zaj. ‑ Az elnök csenget. ‑ Gyöngyösi Márton: Rákosi…!)

- Tisztelt jobbikos Képviselőcsoport! Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a Háznak is a figyelmet! A Jobbiknál, azért ha a múlttal foglalkoznak, szerintem néhány közelmúltbeli eseményre is érdemes odafigyelni! Érdemes, mert a magyar nemzet döntött arról, hogy Orbán Viktor tevékenységét miképpen ítéli meg, de hamarosan dönt majd az önök tevékenységéről is!

- Önök a saját múltjukkal sem tudnak elszámolni, tisztelt jobbikos képviselők! Vona Gábor a Spinoza Házban arról beszélt, hogy már korábban elajándékozta a gárdistamellényt, az idén, év elején azonban még azt állította, hogy megvan a gárdamellénye, és ha kérnék, akkor sem adná vissza! Érdekes az, hogy miután a pártelnök eltolta magától a Magyar Gárdát, rá pár napra Sneider Tamás, a párt alelnöke és Lukács László a párt országgyűlési képviselője a kenderesi Horthy-ligetben együtt ünnepelt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnökével, valamint az Új Magyar Gárda főkapitányával! Önök tehát bármit is mondanak, ugyanaz a szélsőséges és hazudozó párt maradnak, mint eddig! Ez a válaszom! (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Z. Kárpát Dániel: De ez nem válasz! Elég gyenge!)

***

SZILÁGYI GYÖRGY: - Ez egy nagyon értelmes válasz volt, gratulálok, miniszter úr! Akkor ezek szerint önök továbbra is maradtak azok a liberálisok, akik voltak, tehát a mai napig az érvényes, amit Orbán Viktor mint a Liberális Internacionálé alelnöke mondott: „A budapesti liberális világkonferencia nem a magyar liberálisok, hanem egész Magyarország számára volt jelentős esemény. A fideszes politikus leszögezte, a tanácskozás jelentős szellemi, erkölcsi és politikai támogatást nyújtott a Fidesznek és az SZDSZ-nek.”

- Miniszter Úr! Önök ugyanezek maradtak, ugyanezek a hazudozó liberálisok! És ha már a közelmúltról beszél, akkor beszéljünk a közelmúltról: árulja már el nekem, hogy ha ennyire érzékenyek mindenre, ennyire tudják támadni a Jobbikot, akkor miért támogatták pénzzel azt a csalásért elítélt Zuschlag Jánost, aki itt, Magyarországon a legdurvább viccet követte el a holokauszttal kapcsolatban? Önök pénzzel támogatták az ő könyvének a megjelenését. Ez az önök közelmúltja, és amiről az előbb beszéltem, az meg a jelenük! Ezek szerint önök ugyanolyan liberálisok maradtak, mint amilyenek voltak! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

FAZEKAS SÁNDOR: - Nyilvánvaló, hogy Simicska Lajostól önök majd egy dicsérő szót fognak kapni a mai nap vége felé… (Derültség a Jobbik soraiban. ‑ Apáti István: Simicska csinált belőled minisztert!)… mert olyan ügyesen teljesítik a kéréseit. (Közbeszólások a Jobbik soraiból. ‑ Apáti István: Agrárérdekeltségének védelme érdekében! ‑ Az elnök csenget.)

- Hihetetlen, milyen tréfa és kacagás van itt a hátam mögött, de azért azt szeretném leszögezni, tisztelt Országgyűlés, hogy a Fidesz-KDNP-kormányszövetség Magyarország nemzeti keresztény pártjainak a szövetsége, és a Fidesz Magyarország meghatározó nemzeti érzelmű pártja… (Z. Kárpát Dániel: Ezt kinek bizonygatod?)… és emellett szavazók milliói tették le a voksot! És önök mondhatnak bármit, akkor is csak Simicska Lajos szóvivői, szócsövei! A Simicska-féle gárdának önök a parlamenti főosztálya! És ezen nem változtat az sem, ha megpróbálnak közbekiabálni! (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Z. Kárpát Dániel: Annyira szánalmas! Hova viszed le a színvonalat?)

Hogyan segíti a kormány sportolóink felkészülését?

GAAL GERGELY, (KDNP): - Államtitkár Asszony! Az idei évben hazánk számos alkalommal adott otthont kiemelkedő nemzetközi sporteseményeknek. Büszkék lehetünk rá, hogy mi rendezhettük meg a labdarúgó-világbajnokság és az olimpia után legnézettebbnek számító világversenyt, a FINA 2017. évi vizes világbajnokságot. Soha nem látott eseménynek voltunk tanúi, hiszen a vizes világbajnokság Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye volt, amelynek nyitó előadása egyébként éppen a napokban kapott nemzetközi díjat két kategóriában is.

- A sikeres megrendezéssel bizonyítottuk, hogy két év alatt a semmiből képesek voltunk megépíteni a világ harmadik legnagyobb sporteseményének megrendezéséhez szükséges infrastruktúrát. Sportolóink a hazai pályán bizonyíthattak, és a sikerek nem is maradtak el. Itthon szurkolhattunk többek között Hosszú Katinkának, Cseh Lászlónak, Verrasztó Dávidnak, a női és a férfi vízilabda-válogatottnak. Kilencedikek lettünk a világbajnokság összesített éremtáblázatán. Sikerünk tovább erősítette sportnagyhatalmi státuszunkat!

- Államtitkár Asszony! Sikereinkkel nem elégedhetünk meg, gondolnunk kell a jövőre is. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az infrastrukturális fejlesztések mellett a sportolók felkészülésében egyre nagyobb szerep jut a táplálkozástudománynak. Természetesen fontos hangsúlyozni, hogy a legális teljesítményfokozókról beszélünk, mert sajnálatos tény az, amit a nemzetközi tapasztalatok mutatnak, miszerint az étrend-kiegészítőkben a tiltott teljesítményfokozó anyagok mennyisége 10-15 százalékra tehető. Sportolóink érdekében kérdezem államtitkár asszonyt:

- Hogyan segíti a kormány sportolóink felkészülését?

- Hazánk lépést tud‑e tartani a fejlődéssel a táplálkozástudomány területén?

***

SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Valóban, ahhoz, hogy sportnagyhatalom-pozíciónkat meg tudjuk őrizni a jövőben is, a sportolóink sikeres szerepléséhez az olimpiákon, a világ- és Európa-bajnokságokon, a nemzetközi eseményeken lépést tudjunk tartani a nemzetközi mezőnnyel, szükséges és hiánypótló intézkedést hoztunk. Többek között létrehoztunk egy komplex szolgáltató intézményt, a Sport-táplálkozástudományi Központot. Ennek megfelelően október 20-án átadásra került a Testnevelési Egyetem keretein belül a táplálékkiegészítő szereket bevizsgáló laboratórium. A központ létrehozásának a célja egyrészt a sportolóink által használt étrend-kiegészítőkben esetlegesen jelen lévő, a WADA-doppinglistán szereplő tiltott hatóanyagok laboratóriumi vizsgálattal való kimutatása, másrészt hogy legális eszközökkel segítse a sportolót a maximális teljesítmény eléréséhez, szükség esetén a megfelelő étrend-kiegészítő kiválasztásával.

- A központ további feladata egy olyan, a sportolók, az edzők és a szakemberek képzését, felvilágosítását segítő weboldal létrehozása, amely legfőbb célja olyan adatbázis és oktatási anyag összeállítása, amely során csökkenthető legyen a vétlen doppingolás elkövetésének kockázata.

- A központ létrehozásával egyedülálló intézmény jött létre, hasonló profilú intézmény nem található Közép-Európában. A hiánypótló jelleggel kialakított központ a Testnevelési Egyetem területén valósult meg, az épület teljes körű felújításán túl a nemzetközi szinten is legmodernebb labortechnológiai eszközparkkal végzi a tevékenységét. Az intézmény lelkét képező újgenerációs műszerek a lehető legkisebb mennyiségű tiltott anyag kimutatására is képesek, ezzel segítve a sportolóink biztonságos felkészítését. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

GAAL GERGELY: - Sportolóink nemcsak valódi és követendő példaképek a magyar fiatalok számára, hanem sikereik nemzeti büszkeségünk és önbecsülésünk szempontjából is kiemelt jelentőségűek. Teljesítményük és a hazánkban rendezett nemzetközi sportesemények magas színvonala a magyarság egészéről a világban kialakított kedvező képet is erősítik, ezért kívánatos, hogy az államtitkár asszony által ismertetett úton haladva felkészülésüket ezzel is segítsük, és teljesítményüket ezzel is megbecsüljük. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE: - Képviselő Úr! A Sport-táplálkozástudományi Központ létrehozása része a Testnevelési Egyetem új kampusza fejlesztésének. Célunk, hogy a Testnevelési Egyetem a világ egyik legkorszerűbb sporttechnológiai és sporttudományi bázisává váljon a szükséges sportfejlesztési háttér biztosításával. Célunk továbbá, hogy a TF segítse a magyar sport versenyképességét az alkalmazott kutatások, fejlesztések, az innováció és az oktatást támogató egyéb kutatások területén is, valamint hogy háttérintézményként segítse a sportirányító szervezetet, a köztestületeket, a sportági szövetségeket, a sportban dolgozókat és a piaci szereplők munkáját. A Sport-táplálkozástudományi Központ létrehozásával támogatjuk sportolóink eredményességét, de ennél is sokkal fontosabb, hogy segítsük sportolóink egészségét és a sport tisztaságának védelmét! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mikor adják vissza az iskolákat a településeknek?

SALLAI R. BENEDEK, (LMP): - Érdeklődéssel hallgattam az előző azonnali kérdést, azt, hogy sportnagyhatalom leszünk. Az én kérdésem nyilvánvalóan inkább arra fog irányulni, hogy mikor leszünk oktatási nagyhatalom, ha már arra nincs válaszuk, hogy mikor leszünk környezetvédelmi vagy egészségügyi nagyhatalom. Jelenleg be kell érnünk azzal, hogy olyan focinagyhatalom vagyunk, amiről keveset kérdeznek itt kormánypárti képviselőtársaim, és más területekre viszik el a sport ügyét. Viszont ezen nagyhatalmasságok mellett még egy dologban vagyunk nagyhatalom: az államosításban! Ez sajnos az oktatási rendszert is elérte a közszféra mellett, és a Fidesz-KDNP-kormány a totális államosításával elérte azt, hogy az önkormányzatoknak egyre kevesebb legyen az a tér és lehetőség, ahol önkormányzati jogaikkal élve hatással tudnak lenni az oktatási rendszerükre.

- A Lehet Más a Politika jó ideje hangoztatja, hogy minden 100 forintból 20 forintot oktatásra költene, éppen ezért minden olyan településnek, amelyik ezt kéri és amelyik képes oktatási intézményeket fenntartani, visszaadná az iskoláit a megfelelő forrásokkal együtt. Kikötnénk, hogy iskolákat nem lehet bezárni! Ha a helyi önkormányzat meg akarja tartani az iskoláját, ahhoz minden segítséget meg kell adni, egy iskola megmaradásán ugyanis az egész település jövője múlhat, mert ez nem csupán oktatáspolitikai, hanem településvédelmi és vidékfejlesztési kérdés is, hiszen ahol megszűnik az óvoda, megszűnik az iskola, ott egy idő után eltűnik a település.

- Miniszter Úr! Az esélyek kiegyenlítésére, az oktatás hatékonyságára vagy a szegregáció felszámolására vonatkozóan is kérhetünk adatokat, hogy miben segített az iskolák államosítása, hiszen szemlátomást úgy tűnik, hogy korábban a 2003-tól dívó modellben túlságosan nagy súly nehezedett az önkormányzatokra, és mindent letolt magáról a kormányzat. Viszont most úgy tűnik, hogy a Szalay utcában dől el minden, és az önkormányzatoknak, az oktatási intézményeknek semmire nincs hatásuk, semmibe nincs beleszólásuk, és ez nyilvánvalóan érződik mindazon oktatáspolitikai kérdéseken, amiket feszegetünk. Kérdezem tehát:

- Mikor adják vissza az iskolákat a településeknek?

- Mi , mi lesz a kistelepülési iskolákkal, mi lesz a kisfalvak iskoláival, mikor várható, hogy ez a tendencia megfordul?

***

FAZEKAS SÁNDOR, (földművelésügyi miniszter): - Képviselő Úr! Jó, hogy ön kérdez. Annak most nem csak egy udvariassági formula a magyarázata, hogy ezt mondom, hiszen mielőtt a kérdésére ténylegesen kitérnék, elmondanám: meglepő, hogy ön kérdez, mert a Hír TV egyik műsorában pár napja azt mondta, hogy felpofoztatná Orbán Viktort! Örülök annak, hogy egyelőre csak kérdez, mert úgy látszik, hogy a „lehet más a politika” nem a vidékért való aggódásban ragadható meg, hanem abban, hogy pofoztatná a miniszterelnököt, hogy erőszakot akar alkalmazni olyanokkal szemben, akik más véleményen vannak! (Közbeszólások...)

- Tisztelt Izgatott Képviselőtársaim! Tehát Sallai Róbert Benedek a rendszerváltás óta első alkalommal gyakorló parlamenti képviselőként felpofoztatná a miniszterelnököt, Orbán Viktor miniszterelnök urat. S ezek után, hogy is mondjam: udvariasságon túllépő mersze van ahhoz, hogy itt a parlamentben kérdezzen. Ez egy banditizmus, és a werberizmusnak egy kézzelfogható jele! Visszautasítom ezt a fajta politizálást! A Fidesz-KDNP visszautasítja ezt a banditajellegű fölvetést, kezdeményezést, nem is tudom, minek lehet ezt nevezni. Ön majd nyilván el fogja ezt magyarázni, amikor erre szükség lesz.

- A konkrét kérdését illetően pedig, hogy mikor adják vissza az iskolákat a településeknek, szeretném megnyugtatni képviselő urat: az iskolák ma is a településeken találhatók. (Felzúdulás...) Az iskolák ma is a magyar oktatási rendszer részei, és az intézmények fenntartását magára vállaló állam pontosan azért hozott ilyen döntéseket, hogy az MSZP idején súlyosan eladósított önkormányzatoktól egy stabil pénzügyi háttérrel rendelkező állami költségvetés álljon az iskolák mögött. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SALLAI R. BENEDEK: - Először is megnyugtatom miniszter urat: az elszámoltatásra tett politikai ígéretem igyekszem majd megtartani! Bízom benne, hogy az első olyan kormány leszünk, amelyik nemcsak ígérget, mint ezt önök tették 2010 előtt, hanem meg is teszik az elszámoltatást!

- Másodsorban megállapíthatom: az oktatás színvonalának javítására nem csak most van szükség, jó lett volna negyven-ötven ezelőtt is, hogy megértsenek egy kérdést, és másfél percig ne teljesen másról beszéljenek, hanem a feltett kérdésről.

- Visszatérve a kérdésre: sajnos arról van szó, hogy amit önök kritizálnak, nevelési tanácsadó, oktatási intézmény, pedagógiai szolgálat, a baloldal nyolc év alatt 59-et szüntetett meg, önök 2016. áprilisig 108-at. Óvodából 142-t szüntettek meg 2016 áprilisáig, általános iskolából 100-at szüntettek meg, bölcsődéből a baloldal nyolc év alatt 13-at, önök 32-t hét év alatt. Gimnáziumból, középiskolából 51-et szüntetett meg nyolc év alatt a baloldal, önök 42-nél jártak a tavalyi év nyarán, amikor a statisztika készült. Diákotthonból, kollégiumból a felénél járnak a szocialista kormányoknak, amíg szakközép- és szakiskolából lassan ugyanazt a szintet elérik, száz fölött vannak mind a ketten.

- Miniszter Úr! Ez mégis hogy van, - erre kérek magyarázatot!

***

FAZEKAS SÁNDOR: - Tisztelt Országgyűlés! Valamennyien tanúi vagyunk, s nyilván a jegyzőkönyvben is rögzítik majd azt, hogy képviselő úr újra megerősítette fizikai fenyegetését a miniszterelnök úr irányában. (Közbeszólások a kormánypárti oldalról: Igen! Így van!) Ez felháborító és elfogadhatatlan! (Felzúdulás, közbeszólások.) Felpofoztatást ígér az LMP! Nyilván ez az LMP hivatalos politikája, ami tetszik a Jobbiknak is. Ez mutatja az önök politizálásának a színvonalát vagy színvonaltalanságát!

- Mi a tényleges helyzet az oktatásban? Egyrészt az, hogy 150 településen valósul meg oktatásiinfrastruktúra-fejlesztés, 81 milliárd forintos forrásból közel négyszáz településen 527 iskolát újítunk meg, és 2012-höz képest is 650 milliárd forinttal nagyobb az oktatásra fordított költségvetési támogatás. Ezek a valós számok, és szerintem ezt kell figyelembe venni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József