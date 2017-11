12 millióba fáj egy 10 éves szci-karrier

Interjú az ex-szcientológussal

A hirado.hu interjút kért Bonyai Pétertől, a legismertebb hazai ex-szcientológustól, aki kiugrása előtt feleségével összességében 10-12 millió forintot és 10 évet hagyott hátra a szcientológusoknál. Bonyai Péter interjújában azt mondja, a szcientológus tagok végletekig fanatizáltak és nagyon összetartók.

2017. november 23. 12:49

Az üzleti menedzsement-tréningek, a vitaminbiznisz, az életmódtanácsadás mellett a HR és a fejvadászat a hazai szcientológusok üzleti terepe. Bonyai Péter szerint idehaza jelenleg 7-800 igazán aktív szcientológus lehet. Nekik, és családtagjaiknak is szól a felesége és általa létrehozott Clarus Animus Alapítvány. Az alapítók missziója az, hogy “segítsenek minimalizálni a szcientológia által okozott társadalmi károkat”. Bonyai Péter szinte naponta frissülő hírblogot is vezet az objektivszcn.blog.hucímen, ahová folyamatosan gyűjti a szcientológia visszaéléseivel kapcsolatos információkat.

- Kérem meséljen nekünk a szcientológiából történő távozásának okairól. Milyen stációk vezettek ahhoz, hogy otthagyja az akkor még egyházként bejegyzett Szcientológiát?

Ez egy összetett folyamat vége volt, lelkiismereti okok vezettek a távozásomhoz. 10 évig voltam szcientológus, ennek nagy részében az egyház elkötelezett munkatársaként dolgoztam. Az általam látottak és tapasztaltak egy idő után morálisan vállalhatatlanná váltak számomra, illetve az egyház európai vezetősége sem volt elégedett a munkámmal és bizonyos ügyekben tanúsított hozzáállásommal. Elsősorban a túlzott mértékű pénzközpontúság távolított el, valamint a kapcsolatmegszakítási ügyek.

- Ön hogyan lett a szervezet tagja? Mi volt az a motiváció, ami miatt belépett? Milyen szintekre jutott el a Szcientológiában? Blogjában írja, hogy naponta 14-16 órákat dolgozott éhbérért. Nem gondolta közben, hogy kihasználják, kizsigerelik?

Erről a folyamatról egy könyvet is írtam, Szcientológus voltam címmel jelent meg pár évvel ezelőtt. Röviden: 17 évesen, pár évvel a rendszerváltás után (1995-ben) kerestem a spirituális kiteljesedés útján és ezt a mozgalmat találtam meg. Az motivált, hogy jobb ember legyek, és jobbá tegyem a körülöttem levő világot. A szcientológia egy új civilizáció felépítését ígérte módszertana révén, így akkor jó ötletnek tűnt. Elsősorban munkatársként dolgoztam, nem nagyon haladtam a szcientológia szintjein, az első pár lépést tettem meg, illetve rengeteg adminisztratív jellegű képzést végeztem. Mint mondtam, a világ jobbá tétele motivált, ezért elfogadtam, hogy áldozatokat kell hozni, azaz minimális pénzért rengeteget kellett dolgozni.

- Ha szabad megkérdeznünk, Önnek és feleségének nagyságrendileg hány millió forintjába került a közel tíz éves szci-karrier?

Kb. 10-12 millió forint, amit a rengeteg nekik végzett munka mellett még be is fizettünk, ráadásul nagy részét hitelből.

- Mikor értesült azokról a hírekről először, melyek a szcientológia árnyoldalait mutatják be?

Nem szcientológus családom révén folyamatosan értesültem ezekről. Elültettek bennem kételyeket, de hosszú folyamat volt és évekig tartott, mire le tudtam küzdeni az egyház manipulációját és tisztán láttam a kérdésben.

- A közösségi médiában nagyon aktívak a szcientológusok. Napról-napra újabb videókkal jelentkeznek, amiben kiállnak a vallásszabadságért és közösen tüntetnek. A videókból úgy látszik, sokan, több százan vannak még jelenleg is. Ön hogy tudja, hány aktív szcientológus lehet még idehaza?

A becslésem szerint országosan 2500-3000 fő lehet, ebből olyan 700-800 az igazán aktív tagok száma.

- Vajon igazak azok a hírek, hogy a Szcientológia egyre kevesebb embert tud Magyarországon behálózni?

Szerintem igazak. 1996-ban voltam először szcientológus rendezvényen, akkor 1500 fő tolongott az Építők Liget Kongresszusi Központban. Most maximum ennek a felét tudják elhozni a legfontosabb rendezvényeikre.

- Ha meg kellene fogalmaznia pár mondatban, miért veszélyes a szcientológia, akkor melyek lennének azok az állítások, amivel felhívná egy gyakorló, vagy egy éppen a szcientológiával ismerkedő ember figyelmét arra, hogy ne keveredjen a szcientológia bűvkörébe?

Pár mondatban ezt nem lehet megfogalmazni, javaslom alapítványunk, a Clarus Animus weboldalának, http://clarusanimus.eu áttanulmányozását. A legfontosabb problémák: a kapcsolatmegszakítás gyakorlata a szcientológiát kritizálókkal (erre családok mehetnek rá), az egyház rendkívüli kapzsisága, a szcientológia szolgáltatásainak kétséges eredményessége és a rendkívül kiterjedt adatgyűjtés.

- A hirado.hu számára leginkább a nagyon személyes titkokra kihegyezett kérdőívezés az, ami igazán problémásnak tűnik. Minden auditálás során kérdőíveznek, vagy csak a belépéskor? Amikor az ember ezt kitölti, nem tűnik föl neki, hogy egy szinte titkosszolgálati részletességgel összeállított, profi kérdéssorról van szó? A Konteóblog azt írta korábban, azok a titkosszolgálati forrásaik, akik látták ezt a kérdőívet, profinak tartják azt, és úgy értékelték, ilyen mélységű adatok megszerzése egy adott személyről akár 80-120 munkaóra, azaz majdnem egy teljes hét is lehet. A szcientológiában mégis papírra vetik az emberek a bűneiket, ráadásul önként és lemondva a jogaikról. Nincsen bennük veszélyérzet?

Az itt hivatkozott “Életút-kérdőívet” csak az egyház munkatársai töltik (tehát a hívők/ügyfelek nem), akik azt a tájékoztatást kapják, hogy ezt az alkalmasságuk elbírálási folyamata részeként teszik. Egyrészt a szcientológia feltétlen hitet követel; másrészt aki odáig eljut, hogy munkatárs lesz, az már olyan tudatállapotban van, hogy nem kérdőjelez meg semmit, és bármit megtesz az egyházért.

- A közösségi médiában egy nagyon erős, csak egymással kommunikáló, összetartó közösség képe látszik a posztok és a hozzászólások alapján. Valóban ilyen összetartó a szcientológusok közössége, vagy ez csak amiatt van, mert egyre jobban bezáródnak a tagok a szci-közösségbe és nem kommunikálnak egymáson kívül a külvilággal?

Igen, ez így van, ilyen közösség ez. Tapasztalataim szerint eleve összetartóak, támadás esetén pedig még jobban összezárnak.

A Magyarországi Szcientológia Vallási Egyesület és Központi Szervezet épülete a XIII. kerületi Váci úton 2017. október 20-án – képünk illusztráció (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

- Mivel magyarázza azt, hogy az üzleti tréningek, sikertanácsadások, menedzsment-tanácsadások piacán tört előre ennyire a szcientológia? A közösségi médiában az látszik, hogy “sztárjaik”, Oláh Tamás, Kasza Tamás nagyon sikeres és gazdag emberek, akik bárkit megtanítanak a sikerre. Azonban a hirado.hu végignézte Kasza Tamás több ingyenesen elérhető sikervideóját is. Hangosan puffogtatott közhelyeket, megdöbbentő általánosságokat láttunk, monoton, alapvető retorikai ismereteket nélkülöző áltudományos hablatyolásként előadva. A közösségi médiában vetített kép mégis az, hogy ez az egyetlen út a siker felé, és követői is Jediként éltetik a nem kifejezetten kiemelkedő tehetségnek látszó Kaszát. Ennek mi lehet a magyarázata?

A szcientológia módszere rendkívül jól használható nem tudatos vásárlók manipulálására, az érzelmi alapon történő vásárlás kiprovokálására, és túlárazott szolgáltatások és termékek eladására egy bizonyos vásárlói rétegnek. A vállalatirányítási rendszere egyszerű és vannak használható elemei, azaz a semminél és a káosznál kétségtelenül jobb (bár a módszer egy az egyben történő, teljes bevezetése általában végzetes egy cégre). Ezért van rá a szokásosnál nagyobb kereslet.

- Vajon miért az a közösségi médiában közvetített szcientológus-kép, hogy mindenki valószerűtlenül boldog, állandóan mosolyog és rendkívül sikeres? Sokszor nagyon őszintétlennek tűnnek ezek a szelfik, kényszeredettnek, művinek, megrendezettnek.

Az egyház azt hirdeti, hogy nála van a világ egyetlen működőképes módszere az élet minden területének és problémájának kezelésére. Ebből következik, hogy a reklámarcoknak mindig boldognak és sikeresnek kell lenniük, és ők érzik ennek a súlyát nap mint nap.

- A szcientológia jól láthatóan utazik a lelkileg instabil, megrekedt, életkrízisben lévő emberekre. Mit tanácsolna nekik, hogyan kerüljék el a bajt? Segítene megnevezni azokat a csalioldalakat, melyek a gyanútlanokat is megtéveszthetik például a közösségi médiában?

Meg kell nézni a Kapcsolat és Adatvédelem oldalakon, hogy ki az üzemeltető és az adatkezelő, akkor kiderül általában. A különféle “életjobbítók” (Miskolci Életjobbítók stb.) ilyenek például, vagy a 200 kérdéses ingyenes “oxfordi” személyiségtesztet hirdető oldalak.

- Az üzleti-menedzsement tanfolyamok mellett a vitaminbiznisz egy része és az életmód-életvezetési, étkezési tanácsadási piac tűnik a szcientológiával nagyon áthatott területnek. Tudna még említeni olyan szférákat, ahol a szcientológusok erőteljesen jelen vannak?

Személyzetfelvétel (fejvadászat, HR), értékesítési tréningek.

- Blogjában rendszeresen ír arról, éppen milyen adománygyűjtések, ahogyan sokszor írja, lehúzások, tarhálások folynak a vallási egyesületben. Hogyan kell elképzelni egy szcientológus vállalkozót, ők rendszeresen százezreket, milliókat adományoznak a szcientológia által meghatározott nagy célokra?

Igen, ezt elvárják tőlük.

- Egyszerűen hová tűnik az a rengeteg pénz, amit a tagok pályafutásuk alatt összeadnak? Beadják az amerikai központnak?

Részben odakerül, illetve helyben feléli az egyház (pld. 2-3 milliárdba került az új központjuk a Váci úton).

- A hirado.hu nagy port kavart nemrégiben egy cikkel, ami lebuktatott egy szcientológus óvodavezetőt. Ő kérdésünkre tagadta, majd másnap a közösségi oldalán bejelentette, hogy büszke szcientológus. A hirado.hu-nak nem a meggyőződésével volt problémája, de szerintünk az közérdeklődésre tarthat számot, ha egy ovi vezetője szcientológus. Ön szerint az oktatás-nevelés területén dolgozó szcientológusok a hétköznapjaikban is alkalmazzák a “hubbardi” elveket? Különösen amiatt is kérdezzük ezt Öntől, mert jól látszik, vezető szcientológusok a gyermekeiket is “bevezették” a szcientológiába, viszik magukkal tüntetésekre, szci-eseményekre.

Igen, minden szcientológustól elvárt, hogy az élet minden területén alkalmazza a megfelelő hubbardi módszereket, így a gyermeknevelésben is.

- Ha már szóba került L. Ron Hubbard vallásalapító. Életútja inkább tűnik egy pszichopatáénak, mint egy nagy elme tisztességes életének. Eltitkolt felesége, gyermekének öngyilkossága, vélelmezett súlyos alkoholizmusa és szorongásoldó-fogyasztása – ami végül a halálát is okozta -, teljesen szembenáll azzal a képpel, amit a szcientológusok hisznek róla. Ezt hogy éri el a szcientológia?

Az egyházban nagyon más képet festenek róla, és minden kínos részletet kigyomlálnak a hivatalos kommunikációból és kiadványokból.

- A szcientológia története tele van rejtélyes eltűnésekkel, saját, belső átnevelőtáborokba történő száműzésekkel, titokzatos halálesetekkel. Ezt hogyan dolgozza fel a közösség?

Mindenre van belső magyarázat, ők ezt szükséges áldozatként vagy rosszként élik meg, amely a bolygó megmentéséhez szükséges. Ha valakivel valami rossz történik, a szcientológia tanítása szerint magának köszönheti kizárólag, tehát az egyház vagy a szcientológia sosem hibás. Így nem indít el senkiben különösebb lelki válságot egy-egy ilyen incidens.

- Kasza Tamás tréneren és a többieken is látszik valami feltétel nélküli elvakultság, ami már csak azért is különös, mert egyetlen hazai vallási közösség tagjai nem ennyire fanatikusak. Ennek mi lehet az oka? Az embernek sokszor olyan érzése van a posztjaikat elnézve, mintha annyira nem mozognának más közösségben, hogy csak az az egyetlen lehetőségük, ha tovább görgetik a szcientológia szekerét, ha kell erőből is.

Az előbbiekben vázolt mentalitás az oka. Azt hiszik, hogy ők a bolygó egyetlen reménye.

- Megfigyeléseink szerint az üzleti trénerek énképéhez nagyban hozzátartozik a nagy autó, a luxusnyaralások szelfijei, a menő hotelekből történő képek és videók posztolása annak érdekében, hogy a követőik lássák, mennyire befutottak. Ez igaz? Ők valóban nagyon gazdag emberek, vagy ez csak egy csali azoknak, akik ilyen életre vágynak?

Ezt nem tudom megmondani, nem ismerem a valós anyagi helyzetüket. Ők nyilván ezt szeretnék kommunikálni.

- Hogy érzi magát azóta, hogy Ön hátrahagyta a szcientológiát? Miért, és mivel biztatna másokat is arra, kerüljék el ezt a szektát, vagy ha már bent vannak, minél hamarabb hagyják ott?

Nehéz volt feldolgozni a kilépést, de megérte otthagyni. A szcientológiával kapcsolatos, korábban vázolt problémák miatt senkinek sem javaslom, hogy ezzel foglalkozzon. Aki még “odabenn” van, az nem hallgathat rám. Nekik azt javaslom, hogy merjék elolvasni az interneten található anyagokat a szcientológiáról és vessék össze saját tapasztalataikkal.

- Mióta megalapította úttörő jelentőségű alapítványát, hány egykori szcientológuson tudott segíteni, hogy otthagyhassa a szcientológiát? Mi a célja az alapítvánnyal? Ön szerint mikor lesz hiábavaló már az alapítványának működése?

Azok keresnek meg jellemzően, akik otthagyták az egyházat, vagy aktív szcientológusok családtagjai. Nem sok ilyen megkeresés volt, de mint nagyon súlyos élethelyzetekhez kapcsolódott, például a szcientológia miatt széthulló házasság vagy párkapcsolat, a gyerekekkel megszakadó kapcsolat, súlyos egészségügyi problémák, anyagi ellehetetlenülés stb. A célom az, hogy segítsek minimalizálni a szcientológia által okozott jelentős társadalmi kárt. A szcientológia működése a hatósági fellépés ellenére sem fog egyhamar megszűnni, igazi fanatikusokról van szó. Szerintem hosszú évekig működnünk kell még sajnos.

Amennyiben Ön, vagy egy családtagja szcientológus, vagy a szcientológiával még csak éppen ismerkedő ember, javasoljuk, keresse fel a Clarus Animus Alapítvány weboldalát itt: http://clarusanimus.eu/hu/

Bonyai Péter szinte naponta frissülő hírblogja a szcientológia súlyos árnyoldalairól az alábbi címen érhető el: http://objektivszcn.blog.hu/

Egy korábbi interjú: Bonyai Péter korábban a vs.hu portálnak adott interjújában úgy fogalmazott, “…az egész rendszer úgy van felépítve, hogy rengeteg adat eljut hozzájuk. Minden auditálásról írásos feljegyzés készül, az egyház munkatársainak pedig mindenféle jelentkezési lapokat kell kitölteniük, amikben be kell számolniuk egy csomó személyes dologról. A probléma az, hogy ezek során harmadik személyekről, azok hozzájárulása nélkül személyes és érzékeny adatok gyűjtése folyik. A Sea Orgba jelentkezéskor például be kell számolni arról is, hogy az embernek volt-e valaha homoszexuális kapcsolata, beleértve azt is, hogy kivel, mikor, mi történt. Tegyük fel, hogy az illető, akit a jelentkező megnevez, egy prominens személy Magyarországon, akiről ettől kezdve az egyház nemzetközi adatbázisában lesz egy ilyen feljegyzés. Ez potenciálisan nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A vs.hu újságírója akkor megkérdezte Bonyaitól, “Van egy olyan végcél, amit elérve megnyugodva hátradőlne, és elengedné ezt az egész témát?” Bonyai: A végcél az lenne, hogy marginalizálódjon az egyház. Nyugat-Európában már csomó helyen eljutottak arra a pontra, hogy az egyházat a külvárosban, egy lepukkant környéken levő, öt-hat munkatársból álló kis szervezet jelenti. Tökig el vannak adósodva és reménytelen a helyzetük. És, mondjuk, van száz fekete öves hívőjük, akiket a legdurvább ellenpropaganda sem tud eltántorítani. Itt szokott végződni általában a történet. Nálunk azért még van körülbelül ezer komolyan hívő tag, van egy milliárdos nagyságrendű vagyon, két nagy irodaház Budapesten, vidéken tíz-húsz kisebb szervezet, és még az üzleti tanácsadók. Szóval itt még viszonylag komolyabb hálózat van, ami éves szinten milliárdos forgalmat bonyolít. Ha a leírt marginalizálódás bekövetkezne, el tudnám engedni a dolgot. (…)

Bonyai feketén-fehéren fölfedte azt is, nem egyszerű a szcientológiával való szakítás: Nyilván senki sem dicsekszik azzal, hogy évekbe telt, mire eljutott odáig. Sokáig tart mindenkinél, azért ebből nehéz kijönni. Hónapokig, évekig is eltarthat, mire valaki lerendezi magában ezt a kérdést, és azoknak a legnehezebb, akiknek van egészséges önbizalmuk. Mert be kell ismernie saját magának, hogy nagyon rosszul döntött, és rengeteg pénzt kidobott az ablakon. Nekem is majdnem másfél évig tartott, amíg átrágtam magam rajta, és szembe tudtam nézni minden vetületével. A könyvet is részben ezért írtam, az egy terápiás folyamat volt. Nem vagyok büszke a nagy részére azoknak a dolgoknak, amik ott történtek. Az ember szégyelli magát. A felelőtlenség komoly hajtóerő. A legtöbb ember szereti olyan helyzetbe kormányozni magát, ahol neki jó lesz anélkül, hogy túl sokat kellene érte tennie. A szcientológia abszolút erre alapoz. A legnagyobb probléma a szellemi útkereséssel az, hogy utat kell keresni. A szcientológia pedig elhiteti, hogy neked nem kell semmit csinálni, itt van minden kitalálva, csak annyi a dolgod, hogy beülsz a tanfolyamokra, szép sorban mindet elvégzed, beülsz az auditálásokra, ahol van egy szakember, aki kérdez, te meg csak válaszolsz. Ülsz egy helyben és szabad leszel. Csak tanulni, meg fizetni kell, ennyi dolgod van. Ez egy nagyon vonzó ajánlat egy elbizonytalanodott ember számára.

