Ma tartják a legamerikaibb ünnepet

A gyarmati időkre visszanyúló hálaadást, vallási és etnikai háttérre tekintet nélkül szinte minden amerikai ünnepli.

2017. november 23. 16:17

A hálaadás napját hagyományosan az adventi időszak beköszönte előtt, november utolsó csütörtökén tartják az Egyesült Államokban. Az ünnep gyökerei a 17. századra nyúlnak vissza. 1620 decemberében érkeztek meg az angliai vallási üldözés elől menekülő puritán telepesek az Újvilágba a Mayflower névre keresztelt hajó, fedélzetén. A kemény tél megtizedelte soraikat, csak 102-en élték túl a hányattatásokat.

Tavasszal a helyi, wampanoag indiánoktól megtanulták a szokatlan éghajlaton folytatott növénytermesztést és a vadászatot, s a telepesek őszre már bőséges termést takaríthattak be. Hálájuk kifejezésére ünnepséget tartottak, amelyre a kormányzó a helyi indiánokat is meghívta. A hagyomány szerint innen ered az ünnep.

Hálaadáskor családi körben ünnepelnek az amerikaiak és a legtöbb háztartásban még ma is a hagyományos menüsort fogyasztják ilyenkor. Ez krumplipürével tállalt áfonyaszószos pulykasültet és sütőtöktortát takar. A vallásos családok asztali imát is mondanak, és hálával köszönik meg Istennek a bőséget és az esztendő adományait az első telepesekhez hasonlóan.

Az idő megszépíti a történelmet?

A hagyomány közismert eredetével szemben a történészek ma már sokkal árnyaltabb képet rajzolnak fel az ünnepről. Két éve jelentett meg egy nagy felháborodást kiváltó kutatás egy írónő tollából, mely szerint a Mayflowerrel érkezők ugyan valóban nagyon sanyarú körülmények közé kerültek, de korántsem együttműködtek az indiánokkal, hanem egy részüket lemészárolták, s csak utána kötöttek csak velük békét, ami ötven évig tartott.

Sokan kétségbe vonják az írónő által végzett kutatás hitelességét, az viszont továbbra is tény, hogy 1621-ben a puritánok és az indiánok együtt, közös asztalhoz ültek le, hogy megünnepeljék a bőséges termést. Hivatalos ünneppé a hálaadást azonban jóval később, a 19. század második felében Abraham Lincoln amerikai elnök tette, a polgárháború idején. Valószínűleg éppen azért, hogy ezzel is megpróbálja összehozni a háborúzó amerikaiakat.

Az első amerikai elnök, George Washington 1789-ben már deklarálta ugyan, hogy ez ünnepnap, ám csak Lincoln proklamációja nyomán, 1863-ban nyilvánították november negyedik csütörtökjét a hálaadás napjává. A hagyományt 1941-ben – Franklin D. Roosevelt elnök aláírásával – törvénybe is iktatták, s ettől kezdve országos nemzeti ünnep az Egyesült Államokban. A hálaadás napjával egyúttal lényegében kezdetét veszi a karácsonyig tartó ünnepkör.

Elnöki kegyelem

A pulykasült készítése mellett az is a hagyomány része, hogy egyetlen pulykát megmentenek a vágóhídtól. A mindenkori elnök ugyanis a hálaadás napja előtti délutánon megkegyelmez egy szerencsés madárnak, “aki” ezt követően egy állatfarmon békésen élheti a szárnyasok mindennapjait.

Lincoln elnök volt az első, aki megkegyelmezett a pulykájának, igaz, ez még nem hálaadási pulyka volt, hanem karácsonyi vacsorára készült volna, és Lincoln kisfia, Tad könyörgésének köszönhetően menekült meg.

A krónikák szerint Harry Truman volt az első amerikai elnök (1947-ben), aki a hálaadás előtti napon gyakorolt “pulykakegyelmet”. Ettől kezdve lett hagyomány, hogy a mindenkori elnökök egy pulykának megkegyelmeznek a Fehér Ház kertjében rendezett pompás kis ünnepségen.

Az alig egy éve megválasztott amerikai elnök Donald Trump idén szintén élt az elnöki kegyelemmel egy nagy médiaérdeklődésre számot tartó ceremónia keretében, a Fehér Ház kertjében.

Trump ugyanakkor szokásához híven ismét kisebb botrányt kavart, amikor a rántott comb helyi szinonimájaként dobverőnek becézte az elnöki kegyelemben részesülő pulykát.

Thrusday Night Football

A hálaadási vacsorát követően a legtöbb háztartásban letelepednek a TV-készülékek elé és a sportcsatornákra kapcsolnak a profi amerikai futball liga, az NFL csütörtöki mérkőzéséért. Az általános nézet szerint a foci igazán csak ekkor kezdődik, hiszen a jól teljesítő csapatok csak a következő hetekben tudják kivívni a helyeket a rájátszásba.

A Macy’s áruház 89. hálaadásnapi parádéját tartják New Yorkban 2015. november 26-án. (MTI/AP/Bryan R. Smith)

Charles Gati: Amerika ünnepel

Holnap, csütörtökön, a Hálaadás napján Amerika ünnepel, bár már nehéz felidézni, hogy mit. Csaknem 400 évvel ezelőtt a termésért adtak hálát az Újvilág új lakói, de erre már szinte senki sem emlékszik. Elvégre a terméstől függetlenül bőven van élelem az üzletekben, beleértve a pulykát, amely az évszázadok során az ünnep szimbóluma lett.

Manapság ez az az ünnep, amikor a család összejön a pulyka és a hozzá járó töltelék, az áfonyaszósz és még néhány „kötelező” étel elfogyasztására. Ez a szabály, kivétel nincs. Nem lehet azt mondani, hogy a pulyka száraz és unalmas, jobb lenne inkább borjúpörköltet enni uborkasalátával. A sarki rendőr ugyan nem kardoskodna a pulyka mellett, de a családi kritika egyöntetűen elítélné a disszidens elhajlót. Ma pulykát eszünk! Ez van, ezt kell szeretni.

Nagyobb családoknál az ünneplés két napig tart. Csütörtökön és pénteken. Mi például pénteken ünneplünk, hogy gyerekeim és unokáim egy része családjuk másik felénél lehessen csütörtökön. Az egyik fiam például menyem New York-i családjával ünnepel csütörtökön, majd még aznap koraeste Washingtonba hajt. Ez az út, amely általában négy-öt órát vesz igénybe, a Hálaadás napján (vagy pláne a Hálaadás előtti napon) két-három órával tovább is tarthat. Ennek ellenére még senki sem javasolta, hogy a rémes forgalom miatt jobb lenne egy héttel korábban vagy egy héttel később ünnepelni.

Az ünnep ellenére nem lehet azt mondani, hogy most hirtelen megáll az élet Amerikában. Igaz, az egyetemeken ilyenkor egyhetes szünet van, és az állami hivatalok nagy többsége is zárva tart. De időközben ez a csaknem egyedülálló amerikai ünnep a leszállított-árú kereskedelmi cikkek ünnepe is lett. Pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy a nagy sale, a fantasztikus akciók már csütörtök délután elkezdődjenek, azonban az utóbbi néhány évben ez is megváltozott. Az áruházak egy része ugyanis már csütörtökön délután 3-kor kinyit, ami azt jelenti, hogy a vásárlás örömétől megrészegült családok korán esznek, gyorsan elteszik a maradék pulykát a fridzsiderbe, talán elmosogatnak, majd rohannak az üzletbe. A hirdetések szerint a csütörtöki árak nem lesznek magasabbak a péntekinél, amelyek viszont tradicionálisan az év legalacsonyabb árai.

Aki nem megy el vásárolni, az marad a családdal. Legtöbben (amerikai) futballmeccseket néznek majd a TV-n, lesznek, akik a gyerekekkel – az én esetemben az unokákkal – kártyáznak vagy sakkoznak. A TV hírei kétes értékű információkkal traktálják a nézőket (ezt teszik minden évben). Izgatottan jelentik majd, hogy mekkora a légiforgalom, a repülőterek zsúfoltak, az országutakon megállt az élet – és mindezt számokkal illusztrálják. Ennyi és ennyi repülőgép késett, ennyi és ennyi autó jön és megy – ennyivel és ennyivel több, mint tavaly. Nem tudom, ki találja ki ezeket a számokat és azt sem, hogy kit érdekelnek az új „rekordok”.

Mégis szép ünnep ez, alig várom. Nagy a család. Tizennyolcan leszünk. Jövőre, Isten segítségével, tizenkilencen.

A Macy’s áruház 88. hálaadás napi parádéját tartják New Yorkban 2014. november 27-én. (MTI/EPA/Peter Foley)

hirado.hu - MTI - Népszava