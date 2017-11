Soros példátlan támadást indított Magyarország ellen

A Fidesz szerint "példátlan külső támadás" indult Magyarország ellen Soros György vezetésével.

2017. november 24. 16:31

Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón azt mondta: Soros György maga és képviselője is beszélt arról, hogy ellenkampányt indítanak a nemzeti konzultáció miatt.



"Teljesen egyértelmű, hogy nyíltan befolyásolni akarják a magyarországi választások kimenetelét annak érdekében, hogy elmozdítsák az Orbán-kormányt és egy bevándorláspárti ellenzéki kormányt ültessenek a helyére" - fogalmazott.



Hidvéghi Balázs szerint óriási erők és pénzek mozdulnak most meg Magyarország ellen, és minden erőre szükség lesz ahhoz, hogy "ellent tudjunk állni ennek a nyomásnak és meg tudjuk védeni az országot".



Soros György nemrégiben 18 milliárd dollárt, azaz 4700 milliárd forintot utalt át alapítványi hálózatának annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudja "átverni akaratát" és érje el céljait - mondta.



A kommunikációs igazgató szerint ebből az összegből fogja finanszírozni Soros György a Magyarország lejáratásáról szóló kampányát.



Elmondta, az is kiderült, hogy az üzletember már a 2014-es európai parlamenti (EP-) választási kampányba is beszállt 6 millió dollárral, és ennek harmadát, kétmillió dollárt a magyar választás befolyásolására használta.



Hidvéghi Balázs szerint a mostani Magyarország elleni kampányban Soros beveti hálózata összes szereplőjét: az ügynökszervezeteit, az alapítványait, a brüsszeli Soros-szövetségeseket.



Hozzátette: Magyarország ellen hangolja "a zsebében lévő" európai és magyarországi parlamenti képviselőket is, akik "kórusban támadják" a magyar bevándorláspolitikát, a határvédelmet és a nemzeti konzultációt.



Kitért arra, hogy az EP egyik bizottságában Magyarország elleni jelentés készül, ez "a Soros-jelentés". Közölte, december 7-én meghallgatást szerveznek Magyarországról, ahol nyilvánvalóan jelen lesznek a Soros által pénzelt szervezetek képviselői, hogy Magyarországot "kórusban támadják".



Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: Soros Magyarországra uszítja "az általa kitömött" külföldi és magyarországi médiumokat, és a hírek szerint magyarországi ügyvédjeit is magához rendelte már, hogy egyeztessék a következő lépéseket.



A fideszes kommunikációs igazgató azt mondta, a "Magyarország elleni forgatókönyv" része az is, hogy befolyásolni akarják a hamarosan meginduló uniós költségvetési tárgyalásokat annak érdekében, hogy ezáltal is nyomást gyakoroljanak az országra, változtasson bevándorláspolitikáján.



Hozzátette: arról is érkeznek hírek, hogy november 30-án New Yorkban egy Magyarországot lejárató meghallgatás lesz, ahol "a Soros-egyetem" mellett a nemzeti konzultációról is szó lesz.



Hidvéghi Balázs úgy összegzett: a példátlan külső támadás ellen csak összefogással lehet védekezni. Minél többen mondanak véleményt a Soros-tervről és bevándorlásról, annál erősebb lesz Magyarország az előtte álló politikai küzdelemben - hangoztatta.



Megköszönte azoknak, akik már kitöltötték a nemzeti konzultációs kérdőívet, és azt kérte, hogy a konzultáció lezárultáig lévő egy hétben minél többen mondjanak véleményt a Soros-tervről.



Hidvéghi Balázs kapott kérdést arról, hogy Szél Bernadett és Hadházy Ákos LMP-s politikusok betekinthettek a nemzeti konzultáció kérdőíveinek feldolgozásába és úgy látták, nem érkezhetett annyi kérdőív vissza, mint amennyi mondanak. A kommunikációs vezető azt mondta, úgy tűnik, "Ron Werber ismét aktivizálta magát", és a két LMP-s azt mondta el, amit a kampánytanácsadó leírt nekik. Szerinte az LMP nemcsak azokba az emberekbe rúgott bele, akik feldolgozzák az íveket, hanem abba a most már közel 2 millió emberbe is, aki részt vett a konzultációban.



Annyiban ez nem meglepő - folytatta - , hogy az LMP támogatja a Soros-terv végrehajtását, EP-képviselőjük minden, a bevándorlást elősegítő javaslatot megszavazott Brüsszelben.



A kommunikációs igazgató elmondta, hogy az íveket a Miniszterelnöki Kabinetiroda kezeli, amely a törvényi előírásoknak megfelelően jár el.



Az LMP azzal próbálkozik, hogy hiteltelenítse a nemzeti konzultációt - jelentette ki.



Kérdezték arról a sajtóhírről is, amely szerint Matolcsy György újra nemzetgazdasági miniszter lenne, miután 2019-ben lejár jegybankelnöki mandátuma, a nemzeti bank élén pedig Rogán Antal követné. Hidvéghi Balázs úgy kommentált: a Fideszben munkát osztanak és nem pozíciókat, főleg nem előre. Semmi ilyen nincs napirenden - rögzítette.



Dobrev Klárának, Gyurcsány Ferenc feleségének és az Altus cégek vezetőjének a Czeglédy-ügyben történt tanúkénti meghallgatásáról azt mondta, mindenképpen tisztázni kell, miért pénzelte a Gyurcsány-féle cég Czeglédy Csaba vállalkozását, hova kerültek ezek a pénzek. Szerinte nagyon úgy tűnik, hogy Czeglédy Csaba stróman volt, és egyre több jel utal arra, hogy az MSZP és a DK illegális pártfinanszírozásáról lehet szó.



Hidvéghi Balázs kérdésre válaszolva elmondta azt is, nem tud olyan előterjesztésről, hogy még idén pluszjuttatást kapnának az egészségügyi dolgozók.



A Jobbik és a baloldal közeledését firtató kérdésre a fideszes kommunikációs igazgató azt mondta, reménytelen helyzetben lévő politikai erők kétségbeesett akciójáról van szó.

Mindent bevet Magyarország ellen Soros

Soros György óriási összegeket mozgat, hogy aláássa azoknak a kormányoknak a tekintélyét, amelyek ellenállnak a migránsok befogadásáról szóló tervének. Erről a kommunikációs államtitkár beszélt az M1-en. Tuzson Bence azt mondta: Magyarország ma nem lenne biztonságban, ha Soros György érdekei érvényesülnének, ezért fontos, hogy a nemzeti konzultációs kérdőívet minél többen visszaküldjék.

Az M1 több bevándorló-barát uniós politikust is megkérdezett, hogy miért támadják a magyar bevándorlás politikát. Legutóbb Tanja Fajon szlovén szocialista európai parlamenti képviselő például azt mondta: semmi nem fogja megakadályozni, hogy a migránsok Európába jöjjenek.

„Európa migrációs kontinens, sem határok, sem kerítések nem fogják megakadályozni a migránsokat, hogy idejöjjenek” – így vélekedett Tanja Fajon szlovén szocialista európai parlamenti képviselő az M1-nek adott exkluzív interjújában.

Ehhez hasonló gondolatokat fogalmazott meg Soros György is, aki korábban azt írta: „tervünknek a menekültek védelme a célja és a nemzeti határok jelentik az akadályt.”

A szlovén politikus írta azt a 2016-os jelentést, amely a menekültügyi eljárások felgyorsításáról szól. Néhány hete az uniós LIBE bizottság tagjaként pedig az állandó, felső korlát nélküli betelepítésről is szóló javaslatot is megszavazta.

Tanja Fajon azon a listán is szerepel, amelyet Soros György Nyílt Társadalom alapítványa készített az Európai Parlamentben dolgozó úgynevezett megbízható képviselőkről.

Soros György New Yorkban a Grand Hyatt szállodában 2016. szeptember 20-án (Fotó: Europress/Bryan Bedder/Getty Images)

Hatmillió dollárral szállt be az előző EP-választásokba

Soros György hatmillió dollárral szállt be az előző európai parlamenti választásokba – ezzel a címmel közölt cikket csütörtökön a Magyar Idők. A lap a DC Leaks nevű hekkercsoport által kiszivárogtatott dokumentumok alapján azt írja: az európai parlamentben jelenleg 226 olyan képviselő ül, akik – ahogy fogalmaznak – némi apanázsért cserébe Soros György érdekeinek megfelelően tevékenykednek.

A dokumentumok szerint Soros György az EP-választások előtt összesen 5,7 millió dollárt adott ki ösztöndíjként a különböző képviselőknek. A legtöbb szervezetet, összesen 34-et pedig Magyarországon szponzorálta és az úgynevezett „HU Projekt”, vagyis a kiosztott támogatások összege is Magyarországon volt a legmagasabb.

A kiszivárgott dokumentumokból az is kiderül, hogy a milliárdos spekuláns mindeközben óriási összegekért rendelt meg Magyarországot bíráló cikkeket, amelyeket Európán kívül a tengeren túl is megfuttatott.

November végén egy New York-i rendezvényen is Magyarország lesz a téma: a New York Egyetem „A tét több mint egy iskola: csata a CEU életben maradásáért” címmel hirdetett panelbeszélgetést. A kerekasztalhoz azonban csak a Soros György által pénzelt CEU elnökét és megbízottját hívták meg.

Személyesen is beszállt

„Azért nyilatkozom most, mert most fog megjelenni a konzultációnak az eredménye.” Soros György hétfőn személyesen is beszállt a kampányba: közleményben és videó üzenetben is támadta a magyarországi nemzeti konzultációt.

Nézeteit az interneten fizetett hirdetésként is megosztotta: az általa támogatott nyílt társadalom alapítvány a Facebookon és az Instagrammon is felugró reklámokkal hirdeti a Soros György állításait tartalmazó videókat.

Minél több kitöltőt szeretnének

A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az M1-en arról beszélt: Soros óriási összegeket mozgat, hogy aláássa azoknak a kormányoknak a tekintélyét, amelyek ellenállnak a migránsok befogadásáról szóló tervének.

Tuzson Bence elmondta: Magyarország ma nem lenne biztonságban, ha Soros érdekei érvényesülnének, ezért fontos, hogy a nemzeti konzultációs kérdőívet minél többen visszaküldjék.

MTI