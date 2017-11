Ostromol a bőség

Új hét, új lendület! Tengernyi pénz sorsáról elmélkednek, s döntenek. Lesznek akik örömmel, s lesznek akik bánattal fogadják, s lesznek akik el sem olvassák, iránymutató emberükre figyelve nyomkodják szavazáskor az ”igen”, a ”nem” vagy a ”tartózkodom” gombját.

2017. november 26. 22:04

Fő eseménynek hétfőtől is a törvényjavaslatok, határozatok éjszakába nyúló vitái ígérkeznek. Számos fontos és terjedelmes jogszabály dicsérete, szapulása várható. Mély elmélkedésre késztető indítványok is szerepelnek a napirenden. Persze csak azoknak, akik megtisztelik a Tisztelt Házat a jelenlétükkel és az ezernél is több oldalt elolvasva - fizetett tanácsadóik segítségével - kellő szinten memorizálják a bennük foglaltakat.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva, eredetiben olvashatóak a tárgyalandó, emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó javaslatok.

HÉTFŐ

Döntés időkeretben történő tárgyalásról.

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. V/18483. A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról. szövege: PDF

Tárgysorozatba-vételi kérelmek.

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT MSZP:Korózs Lajos, Tóth Bertalan, Szakács László, Heringes Anita, Horváth Imre, Gúr Nándor H/17810 Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az ápolásukat végzők megélhetésének fokozottabb támogatásához szükséges intézkedésekről. szövege: PDF LMP: Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Demeter Márta T/16202. Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő módosításáról. szövege: PDF Jobbik:Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné, Ander Balázs, Dr. Apáti István, Sneider Tamás, Z. Kárpát Dániel, Vágó Sebestyén H/17886. . A családtámogatások bővítésének szükségességéről. szövege: PDF Jobbik:Vona Gábor, Gyöngyösi Márton, Szávay István H/17902. A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és bővítéséről. szövege: PDF

Bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitái.

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT Seszták Miklós Nemzeti fejlesztési miniszter T/18308. A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról. szövege: PDF Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter T/17578. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról. HTML Uniós napirendi pont! Nemzetiségi napirendi pont! Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter T/18002. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról. szövege: PDF Fidesz : Lázár János, Kósa Lajos, Dunai Mónika, Hadházy Sándor T/18307. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról. szövege: PDF Fidesz :Győrffy Balázs, Font Sándor, Jakab István, Vécsey László T/18099. Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról. szövege: PDF Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter T/17997. A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról. szövege: PDF Trócsányi László igazságügyi miniszter T/18298. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről. szövege: PDF Fidesz:Selmeczi Gabriella, Répássy Róbert, Horváth László T/18275. A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről. szövege: PDF Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere T/18312. Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról. szövege: PDF Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere T/18314. Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról. szövege: PDF

KEDD

Lehetőség szerint zárószavazás.

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter T/18306. A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről. szövege: PDF Trócsányi László igazságügyi miniszter T/18301. A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről. szövege: PDF Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere T/18299. Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről. szövege: PDF Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere T/18303 A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről. szövege: PDF Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere T/18304. A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF

Tárgysorozatba-vételi kérelmek, - döntés.

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT MSZP: Korózs Lajos, Tóth Bertalan, Szakács László, Heringes Anita, Horváth Imre, Gúr Nándor H/17810. Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az ápolásukat végzők megélhetésének fokozottabb támogatásához szükséges intézkedésekről szövege: PDF LMP: Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet, Demeter Márta T/16202 Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő módosításáról. szövege: PDF Jobbik:Dúró Dóra, Hegedűs Lorántné, Ander Balázs, Apáti István, Sneider Tamás, Z. Kárpát Dániel, Vágó Sebestyén H/17886. A családtámogatások bővítésének szükségességéről. szövege: PDF Jobbik:Vona Gábor, Gyöngyösi Márton, Szávay István H/17902 A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és bővítéséről. szövege: PDF

Az általános viták a lezárásig

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT Fidesz: Balla György, Kucsák László T/18539. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról. szövege: PDF Fidesz: Gulyás Gergely, Répássy Róber T/18531. A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról. szövege: PDF Fidesz: Gulyás Gergely, Hende Csaba, Répássy Róbert T/18565. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról. szövege: PDF Fidesz: Gulyás Gergely, Répássy Róber T/18530. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról. szövege: PDF Fidesz: Kovács Sándor T/18564 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról. szövege: PDF Seszták Miklós Nemzeti fejlesztési miniszter T/18537. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról. szövege: PDF Fidesz: Halász János, Gulyás Gergely T/18566. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról. szövege: PDF Fidesz: Nyitrai Zsolt, Hadházy Sándor T/18533. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagságának kiterjesztéséről. szövege: PDF Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter T/18567. Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról. szövege: PDF Simicskó István honvédelmi miniszter T/18544. Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról. szövege: PDF

CSÜTÖRTÖK

Együttes általános viták a lezárásig.

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT Darák Péter Kúria elnöke B/16325 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében. szövege: PDF Igazságügyi bizottság H/18540. A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról szövege: PDF Handó Tünde Országos Bírósági Hivatal elnöke B/17673. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója. szövege: PDF Igazságügyi bizottság H/18541. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról. szövege: PDF Polt Péter Legfőbb ügyész B/17351 Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről. szövege: PDF Igazságügyi bizottság H/18542. Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szövege: PDF Magyarországi nemzetiségek bizottsága T/18296. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról. szövege: PDF Nemzetiségi napirendi pont! Magyarországi nemzetiségek bizottsága T/18297 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról. szövege: PDF Nemzetiségi napirendi pont!

