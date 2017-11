Felkészülnek a terrorra az európai nagyvárosok

Európa-szerte készenlétbe helyezték a biztonsági erőket a vásárokon.

2017. november 25. 11:40

Amióta tavaly decemberben egy fanatikus iszlamista – egyébként elutasított – menedékkérő a karácsonyi vásárlók közé hajtott teherautóval Berlinben, megölve tizenkét embert, több mint ötvenet pedig megsebesítve, a hatóság minden európai városban igyekszik elkerülni a hasonló merényleteket.

Már javában tombol Európában (is) a karácsonyi vásárlási láz, tehát itt az ideje útakadályok állításának. Az egy évvel ezelőtti berlini incidensre emlékezve Európa nagyvárosaiban a rendvédelmi szervek szinte beton- és acélgyűrűbe fogták az utcai vásárok gyalogosok ellepte területeit. Azóta ugyanis az ünnepi sokadalmak, fesztiválok kedvelt célpontjai lettek a terroristáknak.

A frankfurti adventi vásár területén építik ki a belvárosi védművet. Megtanulnak együtt élni a félelemmel Fotó: MTI/EPA

Továbbá állig felfegyverzett rendőrjárőrök cirkálnak mindenfelé, civil ruhás nyomozók vegyülnek a tömegbe, valamint ellenőrző pontok igyekeznek nehezíteni az esetleg felbukkanó terroristák mozgását. Nagy-Britanniában különösen Londonban, Birminghamben, Manchesterben, Leedsben és Edinburghban erős a készültség. A brit önkormányzati szövetség arra inti a helyi tanácsokat, hogy legyenek éberek ebben az évben. A felhívás nyomatékosítására „súlyos” szintre emelték a fenyegetettséget, ami azt jelenti, hogy nagy a valószínűsége egy terrortámadásnak.

A londoniak élénken emlékezhetnek arra, hogy az elmúlt 12 hónapban kétszer is történt járműves merénylet, mégpedig hidakon. Ezek nyomán a brit főváros három hídján is betontömbökkel választották el a jármű- és gyalogosközlekedést. Hasonló intézkedéseket vezettek be idén is. Mivel az utak ellenőrzése időigényes, a Scotland Yard felhívta a lakosságot, hogy jókor induljanak el az időhöz kötött rendezvényekre. Manchester is jól emlékszik még a stadion elleni tavaszi támadásra, amelyben 23-an vesztették életüket. A város rendőrfőnöke azzal nyugtatta a vásározó polgárokat, hogy megerősített rendőri jelenléttel és ellenőrzéssel maximális biztonságot garantálnak. A brit külügyminisztérium szintén fokozott figyelemre inti azokat a külföldre utazó briteket, akik a bevásárlás szempontjából népszerű országokba – például Svédország, Svájc, Ausztria, Belgium, Németország, Franciaország, Dánia – tartanak. Ugyanezt a felhívást intézte polgáraihoz az amerikai külügyminisztérium is a brit és európai karácsonyi vásárok meglátogatása esetére.

Fotó: Reuters

A nagy ügybuzgalommal tevékenykedő francia biztonsági erők a héten hat embert tartóztattak le azzal a gyanúval, hogy merényletet készítenek elő a reimsi karácsonyi kirakodóvásár ellen. A gyanúsítottak átvizsgálásakor egy fegyver is előkerült. Ugyancsak hat szíriai menekültet fogtak le Németországban is, ők állítólag Essenben léptek volna akció­ba. A frankfurti tartományi ügyészség tájékoztatása szerint a merénylet tervezésének korai szakaszában fogták el a hat férfit, akik a nyomozás első megállapításai szerint még nem választottak ki konkrét célpontot. A razzia során átkutattak nyolc lakást, lefoglaltak iratokat, mobiltelefonokat és laptopokat.

Budapesten – a korábbi évek gyakorlatát kiegészítve – a rendőrség a járőrözésen túl beton terelőelemekkel is védi az ünnepi vásárok helyszíneit.

magyaridok.hu