Napirenden a brüsszeli verdikt

A Fidesz-frakció kezdeményezni fogja hétfőn, hogy az Országgyűlés vegye napirendre azt az európai parlamenti (EP-) határozatot, amely gyakorlatilag a "Soros-terv" több pontjának végrehajtását vetíti előre - mondta Halász János, a frakció szóvivője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

2017. november 26. 10:07

Halász János úgy fogalmazott: az Európai Parlamentben már elfogadtak egy "minden eddiginél veszélyesebb, migránspárti" határozatot, amelyben benne van egyebek mellett a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta, az Európai Unióba belépő migránsok automatikus elosztása és a családegyesítések felgyorsítása.



Olyan dolgok szerepelnek ebben a határozatban, amelyeket nem hagyhat szó nélkül Magyarország sem - mondta Halász János. Ezért kérik, hogy a parlament is tárgyaljon erről, így minden képviselő állást foglalhat az EP-határozatról.



Az EP plenáris ülése múlt csütörtökön hagyta jóvá a parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE) által a dublini szabályozás reformtervezetéről októberben elfogadott tárgyalási mandátumot, így ennek alapján kezdődhetnek majd meg az intézményközi egyeztetések, amint a tagállami kormányokat tömörítő tanács is kialakítja az álláspontját.



Halász Jánost kérdezték arról is, hogy a kormány december 1-jéig meghosszabbítja a nemzeti konzultáció visszaküldési határidejét. A Fidesz-frakció szóvivője hangsúlyozta: fontos, hogy mindenki véleményt mondhasson, mert a legtöbb emberre van szükség ahhoz, hogy meg tudják védeni Magyarországot a migránsok betelepítésétől. Szerinte Soros György "frontális támadást indított", azt szeretné, hogy másik, bevándorláspárti kormány kerüljön az Orbán-kormány helyére.



Arra, hogy Hadházy Ákos, az LMP társelnöke betekinthetett a nemzeti konzultáció kérdőíveinek feldolgozásába és úgy látta, nem érkezhetett vissza annyi kérdőív, amennyit mondanak, a szóvivő úgy reagált: Hadházy Ákos szándékosan összekeveri a beérkezett kérdőívek számát a feldolgozott ívek számával. Közölte: a kormány hétfőn nyilvánosságra hozza a postai összesítéseket azért, hogy semmi kétség ne merülhessen fel.

MTI - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság