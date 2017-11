Akik rátámadtak Magyarországra - 3.

Ana Gomes: A visegrádi államok nagyon lerontották Európa hitelességét

Óriási csapás volt az európai szolidaritásra, ahogy a visegrádi államok egységesen elutasították a bevándorlók áthelyezési rendszerét, hiszen tárt karokkal kellett volna fogadni az érkezőket - mondta Ana Gomes, az Európai Parlament (EP) portugál képviselője vasárnap az M1 aktuális csatorna riportjában.

A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének frakciójában ülő képviselő gyalázatosnak nevezte, hogy a visegrádi államok a rendszer ellenzőinek első vonalában álltak, mivel ezzel - mint fogalmazott - nagyon lerontották Európa hitelességét a világ színe előtt.



Elismerte, hogy a válságot Európa nem kezelte jól, és ebben minden tagállamnak felelőssége van, de a baloldali képviselő úgy vélte, Orbán Viktor kormánya különösen Európa-ellenes és antihumánus volt. A magyar kormányfő volt a legdühödtebb bírálója a mechanizmusnak, amely többek között az ilyen reakciók miatt nem működött jól - hangsúlyozta.



A portugál képviselő felidézte, hogy szükség volt az átmeneti védettséget nyújtó szabályokat és a szolidaritási rendszerre, mivel - mondta - a dublini rendelet a felelősséget kizárólag a frontországokra helyezte. Akinek sokáig kell embertelen körülmények között maradnia, azt megkörnyékezik az embercsempészek - tette hozzá.



Ana Gomes a migráció kezeléséről Törökországgal kötött megállapodást eredménytelennek nevezte, mivel az szerinte nincs hatással a menekültáradatra. Elutasítja a líbiai kormánnyal és fegyveres csoportokkal kötött megállapodást is - szerinte ugyanis a támogatások bűnszervezetek kezébe jutnak -, a válságot előidéző, korrupt afrikai rezsimek pénzelése helyett pedig a civil szervezetekhez juttatná el a segítséget.



A politikus kitalációnak és a szélsőjobb rágalomhadjáratának tartja azt a feltételezést, hogy a civilek együttműködnek az embercsempészekkel. Mint fogalmazott, egyesek így akarják megakadályozni a civileket a humanitárius segítségnyújtásban és emberéletek megmentésében.



Ana Gomes úgy véli, hogy nemcsak a közel-keleti válság, hanem a szegénység elől menekülőket, a gazdasági migránsokat is be kell fogadni, a hazájukban uralkodó körülmények miatt a menedékkérelem benyújtása után menekültekké válnának.



A képviselő megfelelő intézkedéseket sürgetett arra az esetre, ha egy ország a humanitárius menedékjoggal ellenkezik. Hozzátette, hogy a következményeknek akkor van hatásuk, ha azok "zsebbe vágóak".

MTI - M1