A fiataloknak hiteles példákra van szükségük

Az emberi erőforrások minisztere szerint nagy felelősség, hogy hiteles embereket, jó példákat állítsanak a fiatalok elé, és hogy ezzel olyan értékekre tanítsák őket, amelyek nélkül a nemzet jövője elképzelhetetlen.

2017. november 27. 15:09

Balog Zoltán hétfőn Budapesten, a Magyar Fiatalokért díj átadóján azt mondta, különös figyelmet kell fordítani azokra, akiken Magyarország jövője múlik, és ezért különös figyelmet, elismerést érdemelnek azok is, akik ebben a munkában szerepet vállalnak. A kormányzat azért alapította a díjat, hogy az ő szakmai, erkölcsi emberi hitelességüket díjazza, értékelje - mondta.



A minisztertől és Novák Katalintól, az ifjúság ügyeiért is felelős államtitkártól Magyar Fiatalokért díjat kapott Zacher Gábor toxikológus, a Honvédkórház sürgősségi centrumának főorvosa, valamint Lendvai Zoltán rédicsi plébános, aki "gördeszkás papként" vált ismertté, és aki Don Bosco példáját követve a fiatalokat a játék nyelvén megszólítva tanítja, neveli.



Balog Zoltán arról beszélt, a nemzedékek szolidaritására épül az ország jelene és jövője, és ez "oda-vissza is érvényes". Ez azt jelenti, hogy azoknak a nyugdíjasoknak a korábbi munkáját is megbecsülik, akik nélkül ma nem itt tartana Magyarország, és azokét a családokét is, akik ma viszik a terhek nagy részét a vállukon.



Hozzátette: a mostani díjjal pedig azokat kívánják elismerni, akik "pozitív figyelmet" szentelnek a fiatalokra, akik hitelesek előttük, akikben megbízhatnak. A miniszter szerint a Magyar Fiatalokért díjat akár lehetne életmentő emlékéremnek is nevezni.



A díjazott főorvos tevékenységéről szólva azt mondta, még mindig jobb, ha az alkohol vagy drogok miatt kórházba jutott fiataloknak Zacher Gábor főorvos kíván jó reggelt, mintha nagyobb baj történt volna velük, előbbi ugyanis azt jelenti, hogy jó kezekbe kerültek.



A nemzeti drogellenes stratégiára utalva közölte, hiábavalóak, reménytelenek a legjobb intézkedések is, ha nincsenek olyan emberek, akik azokat bizalomgerjesztő módon tudják közvetíteni.



Balog Zoltán ismertetett egy nemrég kiírt pályázatot is. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében megjelent, több mint 2,5 milliárd forintos, "Legyen más a szenvedélyed!" című projekt célja az egyik legveszélyeztetettebb csoport, a gyermekotthonokban élő fiatalok droghasználatának megelőzése.

Zacher Gábor toxikológus, a Honvédkórház sürgősségi centrumának főorvosa, a Magyar Fiatalokért díj kitüntetettje az átadóünnepségen a budapesti Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában 2017. november 27-én. Mellette Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. MTI Fotó: Mohai Balázs



A másik díjazott tevékenységét méltatva azt emelte ki, hogy a katolikus pap nemcsak a lelkiekre, "felfelé figyel", hanem észreveszi a bajba jutott embereket, a kérdező fiatalokat, és képes őket a nyelvükön megszólítani.



Novák Katalin arról beszélt, mindenkinek az a felelőssége, hogy a fiatalok előtt olyan ajtókat nyisson meg, amelyeken érdemes belépni, amelyek jó irányba vezetnek, vagy ha a fiatalok rossz ajtón léptek be, abban segítsék őket, hogy vissza tudjanak fordulni. Szerinte a díjazottak éppen ilyen hiteles "ajtónyitogatók".



A legújabb kormányzati intézkedések között ilyen ajtónyitásnak mondta a nyelvvizsga, valamint a KRESZ-tanfolyam és -vizsga - 20 évesnél fiatalabbak számára bevezetendő - ingyenessé tételét.



A 2016-ban alapított díjat, egy fából készült emlékplakettet, Gelley Kristóf és Mátyás Zoltán fiatal iparművészek munkáját most adták át első alkalommal.

Lendvai Zoltán rédicsi plébános, aki "gördeszkás papként" vált ismertté, a Magyar Fiatalokért díj kitüntetettje az átadóünnepségen a budapesti Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában 2017. november 27-én. MTI Fotó: Mohai Balázs

MTI