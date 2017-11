Orbán: Új gazdasági világrend van kialakulóban

Megerősítettük azt a felismerést, hogy körülöttünk egy új világrend alakul ki, mind a politikában, mind a gazdaságban – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kína és a 16 kelet-közép-európai ország gazdasági és kereskedelmi fórumát követő sajtótájékoztatón.

2017. november 27. 15:28

A kínai gazdaság erősödése komoly lehetőségeket tartogat a közép-kelet-európai országoknak - mondta Orbán Viktor.

Hozzátette: a kialakulóban lévő új világrendben Ázsia és benne Kína szerepe jelentősen megnőtt, és a jövőben is nőni fog. Kína pénzügyi és technológiai értelemben is meghatározó erővé vált, Közép-Európa üdvözli ezt a fejleményt - mondta.



Kiemelte, hogy a térségben hatalmas fejlődési potenciál van. Ahhoz, hogy a térség fejlődni tudjon, külső technológiai és pénzügyi forrásokra is szükség van, az európai források önmagukban már nem elegendőek.



A miniszterelnök a régiós országok nevében üdvözölte, hogy az új világrend részeként Kína a térség fejlesztésében és fejlődésében jelen kíván lenni.



Orbán Viktor gazdasági, kereskedelmi sikertörténetnek nevezte Kína és Közép-Kelet-Európa együttműködését. Elmondta, a mostani együttműködésben 11 európai uniós tagállam és 5 nem uniós ország vesz részt, és kulcskérdés, hogy közöttük létre jöhetnek-e azok a nagy ívű projektek, fejlesztések, amelyek az egész térséget fel fogják emelni.



A projektek közül kiemelte a miniszterelnök a Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítését és fejlesztését, amely az Egy övezet-egy út kezdeményezésben a modern selyemúton keresztüli szállítás szempontjából stratégiai jelentőségű lesz a jövőben.

Kína prosperáló Európát szeretne látni

Li Ko-csiang elmondta: a közép-kelet-európai térség az Európai Unió leggyorsabban fejlődő, legjobban teljesítő régiója, amely átlagosan 3 százalékos GDP-bővülést mutatott fel. Ezt a jövőben a Kínával való együttműködés még jobban segítheti, mivel Kínában az idén az első háromnegyed évben 6,9 százalékkal emelkedett a gazdaság teljesítménye - jelezte.



Kína arra törekszik, hogy még több árucikket, szolgáltatást importáljon a közép-kelet-európai térség államaiból, és segítse az infrastruktúra fejlesztését - mutatott rá a kínai miniszterelnök.



A kínai miniszterelnök kijelentette: Kína és a közép-kelet-európai országok között a kétoldalú kereskedelem jelentősen erősödött, az idén 14 százalékkal bővült. Az elmúlt öt év során a kínai befektetések a térségben megugrottak, majdnem kétszeresére nőttek, az idelátogató kínaiak száma majdnem háromszorosára emelkedett ez idő alatt.



Kína és a közép-kelet-európai államok, illetve az egész világ számára is előnyös az együttműködés, amely segítheti a kereskedelem fejlődését és liberalizációját. Az együttműködésben minden ország egyenlő partnerként tekint a másik államra - hangoztatta Li Ko-csiang.



A következő öt évben Kína 700 milliárd amerikai dollár befektetést kíván végrehajtani a világban, ehhez megfelelő valutatartalékokkal rendelkezik az ország - mutatott rá a kínai miniszterelnök.



Kína a következő években még szélesebbre tárja majd kapuit, közöttük a közép-kelet-európai államok számára. Kína arra törekszik, hogy kevesebb legyen a kereskedelmi többlete, ezért egyebek mellett a mezőgazdasági termékek behozatalát szeretné erősíteni ebből a térségből - mutatott rá a kínai miniszterelnök.



Jelezte: Kína készen áll arra, hogy a térséggel az ipari kapacitások bővítésében is együttműködjön, egyebek mellett ipari parkok létrehozásában. Kiemelte, hogy a következő öt évben 5 ezer kínai állami ösztöndíjat ajánlanak fel a közép-kelet-európai államok hallgatóinak.

Jövő év első félévében Bulgária veszi át az EU soros elnökségét

Bojko Boriszov, a következő Kína-Kelet-Közép-Európa csúcsot megrendező Bulgária miniszterelnöke kiemelte, hogy a jövő év első félévében Bulgária veszi át az EU soros elnökségét, melynek központi témája a Nyugat-Balkán helyzete és fejlesztése lesz.

Bulgária ebben a vonatkozásban is nagy lehetőséget lát a 16+1 országok, azaz Kína és a kelet-közép-európai államok együttműködésében – mondta a bolgár miniszterelnök.

hirado.hu - MTI