A multik is érdeklődnek a nyugdíjas-szövetkezetek iránt

Hetven fölé emelkedett a munkaközösségek száma, hamarosan újabb könnyítés jöhet.

2017. november 28. 10:13

Hamarosan a kiskereskedelemben is megjelenhetnek nagyobb számban a nyugdíjas-szövetkezetek, mivel ezzel jelentős munkaerőköltséget takarítanak meg a cégek – közölték a Magyar Idők által megkérdezett érdekképviseletek. Pontos statisztika ugyan nem áll rendelkezésre arról, hogy eddig mennyien helyezkedtek el a szövetkezeti formában, ám július óta már több mint 70 érdekközösség alakult, ami arra utal, népszerű a konstrukció. A munkaadók ugyanakkor az egyénileg munkát vállaló nyugdíjasok kedvezményes járulékfizetésének bevezetését is javasolják.

Több kiskereskedelmi lánc is tett lépéseket annak érdekében, hogy megalakuljanak azok az országos nyugdíjas-szövetkezetek, amelyek a jelenleg az ágazatban dolgozó időseket is foglalkoztatnák a jövőben. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Magyar Idők kérdésére kiemelte: a júliustól bevezetett nyugdíjas-szövetkezeti modell jelentős járulékkedvezményt ad a munkaadóknak, így a nagy kereskedelmi láncok érdekeltek abban, hogy jelenlegi dolgozójukat ilyen formában foglalkoztassák tovább.

A dolgozónak is megéri a konstrukció, mivel rugalmas időbeosztásban vállalhat munkát, ráadásul a szövetkezetek munkaerő-közvetítő szerepének köszönhetően egyszerűbb az álláshely felkutatása is.

Itthon még nem sokan dolgoznak 65 év felett Fotó: Bach Máté

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének vezetője lapunk kérdésére arról beszélt, egyelőre még nem tudnak róla, hogy alakult volna már ilyen szövetkezet, azonban a kedvezményes járulékkötelezettség és a munkaerőhiány miatt hamarosan megjelenhetnek az érdekközösségek az áruházi munkakörökben is. Az alacsony dolgozói létszámok miatt a szakszervezeti vezető nem számít arra, hogy a nyugdíjasok nagyobb számú megjelenése az aktív dolgozók kárára menne, habár az idősek után fizetendő, kedvezményesebb járulékköltségek miatt nekik könnyebben oda tudnák adni a magasabb fizetéseket.

Rengetegen mentek nyugdíjba a Nők 40 kedvezménnyel a kereskedelemből, viszont sokan újra munkába állnának – mondta Zs. Szőke Zoltán, az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke. A szövetkezeti modell a munkaerő közvetítésében is segít, ezért rendkívül fontos eszköz az idősek munkavállalásának ösztönzésére.

Ugyanakkor szükség lenne az idősek egyéni munkavállalását is segíteni a szövetkezetekben alkalmazott járulékkedvezményekkel, elsősorban a már most is dolgozó nyugdíjasok érdekében. Ez nem jelentene konkurenciát a szövetkezeti modellnek a közvetítői szerep miatt. A Coop-hálózat már kötött partnerségi megállapodást nyugdíjas-szövetkezettel a munkaerő megtartásának, toborzásának érdekében.

Pontos adatok még nem állnak rendelkezésre a szövetkezeti munkavállalók számáról. A nagy érdeklődést ugyanakkor bizonyítja, hogy július óta több mint 70 szövetkezetet jegyeztek be a cégadatbázis szerint. Ráadásul a képviselők ezen a héten tárgyalják azt a módosító javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy a szövetkezeti modellben ne csak az öregségi ellátottak, hanem a korkedvezménnyel és korengedménnyel nyugdíjazottak is dolgozhassanak, így a munkavállalók száma jelentősen nőhet.

A 65 év felettiek 2,4 százaléka, 42 ezer fő vállal ma Magyarországon valamilyen munkát, míg Norvégiában 10 százalék felett van az arányuk, az uniós átlag pedig 5,6 százalék az Eurostat adatai szerint.

magyaridok.hu