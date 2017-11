Ömlenek az uszítások a budapesti csúcsról

Ezt a szub-regionális megközelítést erős gyanúval szemlélik nem csak Brüsszelben, hanem számos tagországban.

2017. november 28. 12:26

Ömlenek a nyugat-európai összeesküvés-elméletek és uszítások a budapesti csúcstalálkozóról

A francia állami rádió (RFI) évtizedek óta Budapestről notóriusan hazudozó tudósítónője, Florence La Bruyere, a szabadnépes veterán, népszavás Várkonyi Tibor nagy barátja „Magyarország: Orbán a kínai miniszterelnök elé görgeti a vörös szőnyeget” című budapesti „tudósítását” (http://www.rfi.fr/europe/20171127-hongrie-orban-deroule-tapis-rouge-premier-ministre-chinois-li-keqiang-viktor-orban„ target=”_blank„) azzal zárja, hogy a magyar miniszterelnök számára a Magyarország-Kína közeledés „ideológiai is”, ugyanis három évvel ezelőtt Orbán Viktor bejelentette: illiberális demokráciát akar építeni (nem jelentette be), és Pekinget annak modelljének állította be. /A 2014-es tusnádfürdői beszédében a miniszterelnök elmondta, oda kell figyelni az illiberális demokráciák sikerére és annak több példáját említette, a példákat Szingapúrral kezdve./

A vezető német lap, a Frankfurter Allgemeine Zeitung a budapesti csúcsról írt szövegét (http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/china-gewaehrt-ungarn-entwicklungshilfe-15312707.html” target=„_blank”) azzal zárja, hogy Sigmar Gabriel szociáldemokrata szövetségi külügyminiszter Kínának az együttműködését a „kelet-európaiakkal” kritikus szemmel nézi, és már nyáron óvott Európa kettéhasadásától. „Az Új Selyemút kezdeményezés mögött nagy geopolitikai, kulturális, gazdasági és végül kétségtelenül katonai stratégia húzódik, amely ellen az EU eddig semmit nem tett”, vizionálja összeesküvés-fantázia világának e káros termékét Merkel külügyminisztere ürügyként, hogy minél vastagabb küllőt hajítson Magyarország és a térség országai számára létfontosságú együttműködés kerekébe.

A magát uniós „szakportálnak” hazudó Euobserver a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcsról írva azt állítja (https://euobserver.com/eu-china/140050„ target=”_blank„), hogy az Új Selyemút kínai óriásprojekt részét képező Budapest-Belgrád vágányfelújítást Kína fizeti és ezért vizsgálja az Európai Bizottság, ugyanis az EU „tudni akarja, vajon ez a vállalkozás megsérti-e az uniónak a pályázati szabályait”. Írja az olvasóit félrevezető portál, egyetlen szóval nem említve, hogy a pályázat kiírását TEGNAP jelentették be, a csúcs megkezdésekor.

A cikk idézi a Financial Timest is, amely szerint egy neki – természetesen – névtelenül nyilatkozó „diplomata” elmondta, „ezt a szub-regionális megközelítést erős gyanúval szemlélik nem csak Brüsszelben, hanem számos tagországban”. Annyi tisztesség viszont van a cikkben, hogy egyszer idézi a másik felet is, Li Ko-csing kínai miniszterelnököt, aki kijelentette, a csúcstalálkozó „nem geopolitikai eszköz, hanem a pragmatikus transz-regionális együttműködés keltetője”.

Valódi öröm az is, hogy e portál nem utasította el Zhang Mingnek (Csang Ming), Kína brüsszeli uniós nagykövetének cikkét, amelyben a diplomata egyértelműen és alaptalanként visszautasítja a 16+1-es csúcstalálkozóval és együttműködéssel kapcsolatos vádakat és leszögezi: „Kína mindenkor támogatta és támogatja az európai integrációt. Ez az állásfoglalása egyértelmű és következetes. Az EU megosztása nem áll Kína érdekében”.

Hozzátette: „A 16+1 együttműködés átlátható, nyitott és befogadó. Kína üdvözli abban az EU és más érdekelt felek aktív részvételét. Az EU meg lett híva, hogy megfigyelőként vegyen részt a 16+1-es kereteken belül végzett számos tevékenységben. Kína tiszteletben tartja az EU jogszabályait; a 16+1-es együttműködésben résztvevő államok szintén betartják az EU jogszabályait és politikáját”.

Majd azt írja: „Mint az európai integrációs folyamat szilárd támogatója, Kína egyesült EU-t akar, virágzó uniót és stabil eurót. És Kína ez irányú támogatását konkrét tettek bizonyítják”.

Aki valóban hiszi ennek ellenkezőjét, vagyis azt, hogy egy 1,3 milliárd népességű ország piaca ellátására egy széttöredezett unió az előnyösebb, az higgyen továbbra is a ma már csak a háborús uszításnak élő álhírhányó nyugati sajtó valamennyi egyéb hazugságának is és menjen Rijadba kardtáncot ropni az emberi jogok ottani példás lenyakazóival.

Lovas István

magyaridok.hu