Orbán: készek vagyunk méltányos alkut kötni

Magyarország készen áll arra, hogy méltányos alkut kössön, hogy minél előbb le lehessen zárni a Magyarország és Horvátország történelmileg jó kapcsolatát mérgező vitát a Mol szerepéről az INA horvát energiavállalatban – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, miután megbeszélést folytatott Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel.

Utoljára frissítve: 2017. november 28. 13:10

2017. november 28. 12:34

Magyarország szeretné minél előbb méltányos módon maga mögött tudni ezt a problémát, és az a méltányos, ha az INA-t a horvátok „visszakapják” – mondta a miniszterelnök a tárgyalás után angolul nyilatkozva.

Orbán Viktor aláhúzta, hogy ez egy üzleti ügy, a magyar kormány ezt nem tekinti kormányzati kérdésnek, de támogatja, hogy minél előbb megoldás szülessen, és ha a horvát kormány a jövőben nem szeretné látni Horvátországban a Mol-t, akkor Magyarország kész méltányos alkut kötni, és visszaadni az INA-ban birtokolt részesedést.

De a megállapodásnak „méltányosnak kell lennie, és azt kívánom, hogy gyorsan, amint lehet, megköttessen, és akkor minden szinten helyreállhatnak a kapcsolatok” – húzta alá a kormányfő.

Ha sikerül megszabadulni ettől a problémától, amely mérgezi a két ország kapcsolatát, azzal minden téren helyreállhat az együttműködés a két ország között – hangoztatta Orbán Viktor.

„A mi részünkről megvan a jóindulat. Szeretnénk lehűteni a kedélyeket, racionális megoldást találni és folytatni a történelmileg kipróbált és bevált, jó együttélés politikáját” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy Andrej Plenkoviccsal áttekintették a két ország kapcsolatait, és azt állapították meg, hogy az elmúlt években történtek nagyon jó fejlemények. Hála a horvát kormánynak, amely nagyon támogatta a két ország viszonyának javítását, különösen a gazdaság terén – tette hozzá a miniszterelnök.

„A számok ígéretesek. A kereskedelem bővül. Egyre több magyar utazik Horvátországba. Ezáltal mi is részei vagyunk a horvát gazdaságnak és fejlődésnek, ami jó dolog, és nagyon örülünk neki” – magyarázta Orbán Viktor.

A két kormány között kiváló a politikai kapcsolat, és a két nemzet történelmi kapcsolata is kiváló, és nem szeretnénk ezt a kapcsolatot egy olyan üggyel megmérgezni, mint amilyen a Mol és az INA körüli vita – szögezte le a miniszterelnök.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő elmondta: a találkozón mindenről beszéltek, ami a két ország között napirenden van. Mint mondta: elégedett a két ország közötti kereskedelmi forgalom mértékével, továbbá megemlítette, hogy az idén félmillió magyar turista nyaralt a horvát tengerparton.

Szavai szerint lépéseket tesznek a két ország közötti közlekedési lehetőségek előremozdításában, valamint az energetikai együttműködés bővítésében, amely magába foglalja a kétirányú gázszállítás megteremtését Horvátország és Magyarország között.

A kisebbségekkel kapcsolatban kiemelte: együttműködnek a magyarországi horvát és a horvátországi magyar kisebbségek helyzetének javításán.

Az INA-val kapcsolatban hangsúlyozta: a magyar állam hajlandó támogatni a horvát kormány azon törekvéseit, hogy visszavásárolja az INA részesedését a Moltól. A politikai akarat már világos, de még meg kell találni azt a modellt, amely igazságos az eddigi magyar befektetésekkel szemben, de reálisan állapítja meg az INA-részvények értékét – szögezte le a horvát kormányfő.

Mint mondta: Horvátország csatlakozna a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) és reményei szerint Magyarország támogatja ezt.

Hozzátette: a kisebb nézeteltéréseket a jövőben ki tudják küszöbölni és javítani tudnak Horvátország és Magyarország viszonyán, amely „baráti és szomszédos” ország.

Emlékeztetett, hogy Orbán Viktor 2011-ben – mint a soros elnökséget ellátó ország kormányfője – kulcsszerepet játszott abban, hogy Horvátország befejezhesse az uniós csatlakozási tárgyalásait.

Magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozó lesz februárban

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a hivatalában fogadta Ana Brnabic szerb kormányfőt - tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-t.

A tárgyaláson - amelyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is - elhangzott, hogy februárban rendezik a következő magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozót.



A partnerek megállapították, hogy a Magyarország energiabiztonságát nagyban segítő déli gázfolyosó építésének előkészítése menetrend szerint halad - ismertette Havasi Bertalan.



Elhangzott az is, hogy Magyarország továbbra is a leghangosabb támogatója Szerbia EU-csatlakozásának, és szorgalmazza, hogy az unió még az idén nyisson meg három új csatlakozási tárgyalási fejezetet Szerbiával.



A megbeszélésen szó esett továbbá arról, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszának építése a keddi napon megkezdődik.

Orbán Viktor kormányfő fogadja Ana Brnabic szerb miniszterelnököt az Országházban 2017. november 28-án. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Árvai Károly

Magyarország támogatja Macedónia euroatlanti integrációját

Magyarország elkötelezett támogatója Macedónia euroatlanti integrációjának - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök azon a megbeszélésen, amelyet macedón kollégájával, Zoran Zaevvel folytatott kedden Budapesten, az Országházban.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár az MTI-nek elmondta: a találkozón elhangzott, hogy Magyarország a jövő év októberéig fenntartja a magyar rendőri kontingens jelenlétét Macedónia déli határán az illegális migráció feltartóztatásának elősegítése érdekében.



A tárgyaláson részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Orbán Viktor kormányfő fogadja Zoran Zaev macedón miniszterelnököt az Országházban 2017. november 28-án. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Árvai Károly

Magyarország támogatja a NATO-tagsági akcióterv aktiválását Bosznia-Hercegovina számára

Magyarország támogatja a NATO-tagsági akcióterv aktiválását Bosznia-Hercegovina számára - hangzott el Orbán Viktor magyar és Denis Zvizdic bosnyák miniszterelnök keddi, budapesti megbeszélésén.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-nek elmondta: a találkozón - amelyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is - szó esett arról, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom 16 százalékkal nőtt az idei év első nyolc hónapjában.



Orbán Viktor megerősítette: Magyarország fenntartja azt a vállalását, amelynek keretében jelenleg 208 magyar katona szolgál Boszniában.



Olyan közúti és vasútfejlesztések is szóba kerültek, amelyek javítanák Budapest és Szarajevó összeköttetését - tájékoztatott a helyettes államtitkár.

Orbán Viktor kormányfő és Denis Zvizdic, Bosznia-Hercegovina miniszterelnöke kezet fog az Országházban 2017. november 28-án. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Árvai Károly

MTI