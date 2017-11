Csatasorban..!

Híven a hagyományokhoz, látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntötték” e héten is egymást. Népszerűséget, hangulatot, irigységet és sanda utálatot egyaránt jeleztek. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt tévedni, hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a ”szolidabb” zajokat, is jelezve, ”közvetítjük” szózataikat.

Soros György támadást intézett Magyarország ellen!

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP): - Tisztelt Ház! Mi, magyarok büszkék lehetünk arra, hogy szabadságszerető nép vagyunk. Arra pedig még inkább, hogy a szabadságunkkal felelősen bánunk, a magyar nemzet gyarapodását mindig szem előtt tartva. Ugyanakkor ezt a szabadságot nem lottón nyertük, hanem megküzdöttünk érte! 2010-ben az ország nemcsak eladósodva volt, hanem ki is volt szolgáltatva külső erőknek. Emlékezzünk rá, hogy az államadósság nagy része külföldi tulajdonban volt, ahogy a bankrendszer és a közműcégek többsége is. Ráadásul még az IMF-nek is tartoztunk, amiért cserébe ők akarták megmondani, hogyan is másszunk ki abból a gödörből, amelybe a szocialista kormányzás taszította Magyarországot! Kimondhatjuk tehát: 2010-ben nem voltunk urai saját magunknak, Magyarország ki volt szolgáltatva másoknak!

- A Fidesz-KDNP-kormány határozott nemet mondott erre, és elkezdtük járni a saját utunkat. Méltányos közteherviselést vezettünk be, elküldtük az IMF-et, az államadósság pedig csökken, és mára szinte teljes mértékben magyar tulajdonban van. Tehát a saját kezünkbe vettük a sorsunkat! Mi, magyarok elhatároztuk, hogy egy büszke, gyarapodó, biztonságos országot építünk föl!

- Az elmúlt hét évben pedig sokat haladtunk a célunk felé. Ma Magyarországon, aki akar, tud is dolgozni. A munkanélküliség 25 éve nem volt ilyen alacsony. A bérek növekednek, mind a piaci szférában, mind az állami szférában. Az állam pénzügyei rendben vannak, a gazdasági növekedésünk évek óta duplája az Európai Unióénak. Mindebből egy következtetést könnyen levonhatunk: ha mások mondják meg, hogy mi, magyarok mit csináljunk, akkor Magyarország gyengül, és mások nyerészkednek rajtunk. Ha viszont mi döntünk a sorsunkról, akkor Magyarország erősödik! Éppen ezért legfontosabb feladatunk, hogy minden olyan támadást elhárítsunk, amely szuverenitásunk és a kiküzdött szabadságunk csökkentésére törekszik.

- Tisztelt Ház! A múlt héten példátlan külső támadás indult Magyarország ellen, Soros György vezetésével! Soha a rendszerváltás óta nem fordult elő az, hogy valaki ilyen egyértelműen kinyilvánította volna, hogy bele akar szólni Magyarország belügyeibe!Soros György maga és képviselője is arról beszélt, hogy ellenkampányt indítanak a nemzeti konzultáció miatt. Teljesen egyértelmű: nyíltan befolyásolni akarják a magyarországi választások kimenetelét annak érdekében, hogy elmozdítsák az Orbán-kormányt, és egy bevándorláspárti ellenzéki kormányt ültessenek a helyére!

- Tisztelt Ház! Óriási erők és pénzek mozdultak meg Magyarország ellen, és minden erőre szükség lesz ahhoz, hogy ellen tudjunk állni ennek a nyomásnak, és meg tudjuk védeni Magyarországot! Soros György nemrégiben 18 milliárd dollárt, azaz 4700 milliárd forintot utalt át alapítványi hálózatának annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudja átverni akaratát és elérni céljait. Ebből az összegből fogja finanszírozni a Magyarország lejáratásáról szóló kampányát is. Teszi mindezt egy elvont, a gyakorlatban soha ki nem próbált utópia, a nyílt társadalom eszméjének megvalósításáért, amelynek célja a nemzetállamok legyengítése, majd lerombolása.

- Képviselőtársaim! Ez nemcsak egy olyan utópia, ami idegen a mi világnézetünktől, hanem mélyen antidemokratikus is. Erre világít rá Thierry Baudet holland történész „A határok jelentősége” című könyvében, amikor azt mondja: „A nemzetek feletti politika az erős nemzetek érdekeit képviseli, és tényleges demokratikus döntéshozás csak nemzetállami keretek között valósítható meg. Másképpen szólva, ha demokráciát akarunk, akkor a nemzetállamokat is akarnunk kell, mert afölött nem a népakarat érvényesül, hanem valami egészen más.” Azaz csak akkor dönthetünk mi a saját sorsunkról, ha nemzetállamban élünk, és nemzetben gondolkodunk! Ezért fogjuk megvédeni azt a szabadságot és nemzeti függetlenséget, amit kiküzdöttünk magunknak, és nem fogjuk engedni, hogy Soros György vagy bárki más elvegye tőlünk a hazánkat, a nyelvünket és a kultúránkat! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A TAO kedvezmények jövőjéről.

VARGA LÁSZLÓ, (MSZP):- Államtitkár Urak! Képviselőtársaim! November 25. a magyar labdarúgás napja, ezt ünnepeltük szombaton. Van mire emlékezni: a 6:3 hőseire és a régi időkre. A jelen azonban sajnos elég siralmas. Pedig a kormány százmilliárdokat költött el a látvány-csapatsportágak finanszírozására, nyilván főként a labdarúgásra, és ezen belül 330 milliárdot taokedvezmények keretében… (Szél Bernadett a tibeti zászlót a vállára terítve csatlakozik a termet elhagyó LMP-s képviselőkhöz.)…Tehát a társaságiadó-kedvezmény rendszerének keretében, amellyel kapcsolatban nagy volt a remény, hogy majd finanszírozza az utánpótlássportot, tényleg nemes célokat, azonban a társadalmi ítélet erről a rendszerről az elmúlt évek távlatában elég lesújtó. Először is azért, mert önök állandóan mindent megtettek azért, hogy titokban tartsák azt, hogy pontosan milyen célokra használták fel a kedvezményezettek, sportszervezetek ezeket a kedvezményeket. A Kúria döntése óta világos azonban, hogy ezek a pénzek, a taopénzek nem veszítették el a közpénzjellegüket, hála Istennek! A taopénz tehát közpénz, meg is kellene tenni mindent itt az Országgyűlésben azért is, hogy megfelelő nyilvánosságot kapjanak!

- Képviselőtársaim! A második probléma ezzel az, hogy az emberek azt érzik, hogy egy szűk kör sakkozik ezekkel a forrásokkal. Magyarán: versenyellenes az, ami történik, elég világosan: a nagyobb fideszes fejesek kedvenc csapataihoz áramolnak ezek a források, nem lehet nem észrevenni. Lassan senki nem hiszi el, hogy a pályán dől el adott esetben, mondjuk, a labdarúgásban valami. Megjegyzem, hogy a politikájukkal is ugyanez a baj: nagyon úgy alakítják a körülményeket, ahogy önöknek kedvező.

- Harmadrészt más társadalmi célokra, más fontos problémák megoldására szeretnének koncentrálni az emberek. Hogy mondjak két területet: az egészségügy siralmas állapotban van, hatalmasak a várólisták… (Balla György: Pont feleakkora, mint nálatok!)… a kórházi fertőzések elképesztő méreteket öltenek, és az eszközfejlesztés, illetve az épületek állapota is siralmas. Az oktatás tekintetében iskoláink, óvodáink, főleg az állami fenntartásban lévő iskolák és az önkormányzati fenntartású óvodák állapota hagy kívánnivalót maga után. Nagyon sok ilyen hírről van szó, és nagyon sok mindent a szülőknek kell finanszírozniuk, legutóbb hír volt például, hogy Miskolcon már a székeket is egy óvodában. Egyszóval, úgy gondolják az emberek, hogy ezeket a célokat fontosabb volna támogatni.

- El kell tehát számolni a taorendszerrel, mi történt itt, mire fordítottak 330 milliárd közpénzt ‑ most már a Kúria döntése óta egyértelmű ‑, és világos, transzparens viszonyokat kell tehát teremteni! Ezért néhány képviselőtársammal határozati javaslatot fogok benyújtani, ami arról szól, hogy szükséges áttekinteni a jogszabályi hátterét a társaságiadó-kedvezmények rendszerének. Az átláthatóságot, a nyomonkövethetőséget mindenekfelett biztosítani kell ebben a tekintetben, fontos tehát helyreállítani a közbizalmat.

- Képviselőtársaim! Fontos innováció lenne, hogy odafigyeljünk az emberekre, odafigyeljünk a munkavállalókra! A nagyobb cégeknél beleszólást kellene biztosítani a munkavállalók érdekképviseleti szerveinek, adott esetben, ahol van, az üzemi tanácsoknak abba, hogy az adókedvezmények kedvezményezettjei, támogatottjai kik legyenek. Ez a javaslat nem zárná ki például azt, hogy egy Felcsút környéki vállalkozás támogassa adott esetben a Felcsút csapatát, mégis, mondjuk úgy, hogy az emberek szimpátiája alapján döntenének nagyjából ezek a munkavállalói érdekképviseletek arról, hogy hova kerüljenek ezek a források. Nem fordulhatna elő az, ami például a támogatási rendszer üzemeltetésének első évében előfordult, hogy csak a Felcsút egyedül több forrást kapott taokedvezmény keretében, mint a labdarúgáson kívüli másik négy látvány-csapatsportág összesen. Tehát ezek az elképesztő torz viszonyok felszámolásra kerülhetnének.

- Harmadrészt: határozottan azt követeljük, azt javasoljuk, hogy a kormány nyújtson be egy komplex javaslatot, amely lehetővé tenné az egészségügyi és oktatási célok finanszírozását is ilyen kedvezmények keretében. Egyeztessen az Európai Bizottsággal, ebben a tekintetben folytasson inkább szabadságharcot, merthogy azt tudom mondani: azt a sok száz milliárd forintot, amelynek a felhasználása minimum kétes és felháborítja a társadalom túlnyomó többségét, azt az emberek jobb szívvel látnák elkölteni az egészségügyi és oktatási célok érdekében! (Taps az MSZP soraiból.)

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztériumi államtitkára.): - Képviselő Úr! A sportolás a társadalmi jólét fontos eleme és kiemelt kormányzati cél, még akkor is, ha ezzel több ellenzéki párt nem ért egyet és nem támogatja. Ezért találta ki a kormányzat, hogy a társasági adó terhére is támogatja, egy teljesen új formát, egy új lehetőséget ad a sportolás, a sport fejlődéséhez. (Az MSZP-s képviselők egy része elhagyja az üléstermet.) Egyébként ez a rendszer Európában is egyedülálló, olyannyira egyedülálló, hogy most már Európában is több követője van!

- Képviselő Úr! Az Európai Unió 2011-ben teljes mértékben jóváhagyta ezt a rendszert, és bizonyára ön is tudja, hogy 2017. március 23-án újabb hat évre jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy működjön ez a sportot és kultúrát támogató társaságiadó-rendszer. Ha az Európai Bizottságnak bármi problémája lett volna a magyarországi rendszerrel, nyilvánvalóan megakadályozhatta volna, megtilthatta volna, hogy 2017. július 1-jétől az ország újabb hat évre ezt alkalmazza. De nem ez történt, hanem az, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta.

- Képviselő Úr! A rendszer átláthatósága biztosított, hiszen a támogatásban részesülő sportszervezeteket a közbeszerzési törvény alapján választják ki, ha fejlesztést, beruházást végeznek, és az aktuális törvények alapján számolnak el minden forinttal az illetékes hatóságnak. Egyébként a jelenlegi támogatási rendszernek nagyon komoly sikerei vannak. Az nem igaz, hogy ez egy szűk kört érint!. Csak példaként mondom: 155 ezerrel nőtt az igazolt sportolók száma 2011 óta, többek között ennek a támogatási rendszernek köszönhetően! Vagy például: az országos pályaépítési programban 2012 és 2016 között az országban 483 műfüves pálya épült. Több mint 70 százalékkal több település részesült kisebb-nagyobb összegekkel ebből a sporttámogatási rendszerből. Azt gondolom, hogy akik ezt a támogatást felhasználják, már nem is tudják elképzelni, hogyan működnének tovább, legyen az kis sportszervezet, sportegyesület, egy kis falusi sportegyesület, vagy hogy a nagyobb klubok e támogatás nélkül. - Képviselő Úr! Önt Miskolcon választották meg képviselőnek, és többször láttam a Diósgyőr meccsén piros-fehér sállal a nyakában, feltételezve, hogy ön Diósgyőr-szurkoló. Ha jól értem, akkor ön a Diósgyőr támogatási rendszerét is megtámadja. Diósgyőrben több mint 10 milliárdból épül stadion. Kapcsolja be a televíziót, és nézzen angol hetedosztályú meccset, csak nehogy meglepődjön, hogy az angol hetedosztályú stadion jobb állapotban van, mint a magyar első osztályú stadionok többsége! (Varga László: Csak ott ebbe a magántőkét vonják be!) Jelzem önnek, hogy Diósgyőr kiemelkedően sok támogatást kap, és nagyon fontos célokat fog megvalósítani, hiszen ott jött létre a Diósgyőri Utánpótlás Akadémia, ahol több ezer gyermek sportol. Heves és Nógrád megye is Miskolchoz, a diósgyőri utánpótlásközponthoz tartozik. Az elmúlt hat évben a diósgyőri utánpótlásrendszer 3 milliárd forint támogatásban részesült; ebben benne van a Diósgyári Kft. által kapott támogatás is.

- Képviselő Úr! Ön kijár mérkőzésre, ott szurkol, örül a Diósgyőr sikereinek ‑ bár a hétvégén ez nem jött össze ‑, egyébként pedig felszólal a parlamentben, és azt mondja, hogy ennek a támogatási rendszernek semmi értelme, semmi jelentősége nincs! Kíváncsi vagyok, hogy ott lesz‑e a sok ezer emberrel együtt jövő év tavaszán, amikor a Diósgyőr új stadionját fogjuk ‑ persze, csak ha meghívót kapok ‑ felavatni. Kíváncsi vagyok, hogy tud‑e annak örülni, és majd akkor, ott az embereknek mit fog mondani arról a sporttámogatási rendszerről, amit ez a kormány hozott létre.

- Képviselő Úr! Ön kettős politikát folytat: a parlamentben támadja a rendszert, amikor meg hazamegy, akkor örül neki és tapsol. Döntse el, hogy melyiket választja, de ne csak ön, hanem az egész MSZP-frakció! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Sztereotípiák helyett egyensúly!

DÚRÓ DÓRA, (Jobbik) - Tisztelt Országgyűlés! November 25‑e a nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja. Ebből az alkalomból szervezett a Jobbik a Képviselői Irodaházban egy rendkívül sikeres és eredményes konferenciát. Szeretnénk azt, ha ez a fórum, tehát a politikai pártok ‑ erre a konferenciára is mindegyiküket meghívtuk ‑ és a civil szféra, a női szervezetek közötti diskurzus, eszmecsere állandósulna, s nemcsak az olyan traumákkal tudnánk foglalkozni ilyen beszélgetések keretében, mint az erőszak elszenvedése, hanem a nők hétköznapi problémáira, nehézségeire is hatékony megoldásokat tudna kialakítani a politika.

- Rendkívül fontos mindannyiunk számára, hogy hogyan beszélünk a nőkről, hogyan beszélünk a közéletben az ő szerepükről, legyen szó a családban vagy a társadalomban betöltött szerepükről, hiszen kulcsfontosságú az, hogy mi hogyan tekintünk rájuk, és ők hogyan tudnak saját magukra tekinteni. Sztereotípiák helyett az egyensúlynak kell a középpontba kerülnie e tekintetben, ugyanakkor fontos, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, és ne a férfiak ellenében kommunikáljunk a nőkről, ne állítsuk szembe a férfiakat és a nőket. Nagyon fontos, hogy a férfiak is érezzék, hogy a férfiak és nők szerepével kapcsolatban nem valami bűnbakkeresés az, amit a nők folytatnak a társadalmi szerepvállalás kapcsán, hanem szeretnénk az egyensúlyt kialakítani mind a munkában, mind a családban férfiak és nők között.

- Törekednünk kell arra, hogy a férfiak és a nők szerepét, megfelelő helytállását a családban és a munkában együtt találjuk meg, hiszen demográfiai szempontból is most már az a kívánatos, ha a nők munkaerőpiacra történő visszatérését segíti az állam. Káros és a kívánt célt nem éri el, ha a gyermekvállalást valamilyen kényszerként szeretnénk a nőknek bemutatni. Az a sztereotípia, hogy a nő csak szüljön és maradjon otthon a gyerekekkel, épp az ellenkező hatását éri el annak, mint ami mindannyiunk számára és össztársadalmi szempontból is kívánatos. Szent meggyőződésem, hogy egy nőnek a XXI. században is legszebb hivatása az anyaság. Ugyanakkor mára lehetővé vált, hogy ez ne legyen kizárólagos, nem kell azt üzennünk a nőknek, hogy a gyermekvállalás miatt hátrányt szenvednek akár a közéletben, akár a társadalomban, akár a munkaerőpiacon.

- Képviselőtársaim! Fel kell számolnunk azt a bérkülönbséget, ami a társadalomban sajnos még mindig jelentős mértékben megtalálható a férfiak és a nők között. Ha a teljes munkaerőpiacot vesszük figyelembe, akkor még mindig körülbelül 15 százalékkal keresnek kevesebbet a nők, mint a férfiak, és ha a vezető beosztást betöltő férfiak és nők esetében beszélünk erről a bérkülönbségről, akkor, sajnos az Európai Unióban az utolsó helyen állunk. Nálunk a legnagyobb a vezető beosztásban dolgozó férfiak és nők közötti bérkülönbség, több mint 30 százalékos. Tehát Magyarországon egy vezető beosztásban dolgozó nő az év egyharmadában ingyen dolgozik, nem kap érte pénzt, nem kapja meg érte ugyanazt az elismerést, mint ugyanebben a beosztásban dolgozó férfitársa. Ennek a társadalmi okairól, ennek a sztereotípiákban rejlő okairól, úgy gondolom, érdemes beszélnünk, és érdemes lépéseket tennünk a tekintetben, hogy ez megszűnjön, csökkenjen.

- Képviselőtársaim! Fontos, hogy a társadalomban minél több nő vállaljon szerepet, minél több nő gazdagítsa tapasztalataival, észrevételeivel akár a közéletet, a politikát, akár a civil szférát, vagy bármely olyan területét az életnek, amelyben a nők energiáira, jótékony jellemzőire, jótékony hatásaira igenis szükség van. Fontos, hogy azt üzenjük a következő generációnak, a fiatal nőknek, hogy van előttük perspektíva. Egy élő lehetőség számukra az, hogy vezető beosztást töltsenek be akár a politikában, akár a pénzügyi szférában, akár a gazdaságban vagy bármely vállalatban, a civil szféra bármely területén. Mindez nemcsak egy olyan kezdeményezés a mi részünkről, amely kizárólag a nőkről szól, hiszen ha boldoggá tudjuk tenni a nőket, és azt tudjuk üzenni nekik, hogy boldogok és sikeresek tudnak lenni, meg tudják élni anyaságukat, és egyéb hivatást is tudnak választani maguknak, akkor tudunk valójában boldog nemzetté válni! (Taps a Jobbik soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! Ahogy itt hallgattam önt, amit elmondott a nők szerepével, a férfiak-nők egyensúlyával, együttműködésével kapcsolatban, az Alaptörvény sorai jöttek bennem elő, amely ugyanezeket az elveket és célkitűzéseket határozza meg, amikor az emberi méltóságról, a családról, az emberi kapcsolatokról beszél mind a Nemzeti hitvallás részben, mind a rendelkező részében. Ezt a részét szerintem önök is és minden jóérzésű ember szívesen támogathatta volna az Alaptörvényen belül. Abban viszont egyetértek: lehet, hogy a Jobbiknak különböző hasonló rendezvényekre szüksége van, s talán nem is a nők szerepével kapcsolatban, hanem azért, mert az emberek szemében a Jobbik és az erőszak fogalma a Jobbik keletkezési története folytán annyira összefonódott, hogy önöknek bizony itt még nagy munkájuk van a Gárda-mellénytől egészen idáig eljutni!

- Ami az ön által a családi szerepekről, a férfi-női szerepekről elmondottakat illeti: a kormány nemcsak beszélt ilyenekről, hanem ez ügyben hathatós döntéseket is hozott. Ma Magyarországon például a nők foglalkoztatása rekordszintű. Soha a rendszerváltás óta annyi nő nem tudott dolgozni, mint ahányan most tudnak dolgozni. És nem önmagától, hanem azoknak a gazdaságpolitikai döntéseknek és azoknak a törvényeknek a következményeként, amelyeket itt a Házban meghoztunk, alakulhatott ki ez a nagyon pozitív helyzet. Ezeket önök nem támogatták, egytől egyig ellene szavaztak itt a parlamentben, de a Fidesz-KDNP többség szerencsére elfogadta, és így tudtuk rekordmagasra emelni Magyarországon a női foglalkoztatást.

- Képviselő Asszony! A Nemzeti alaptantervnek, amelyet önök persze számos irányból támadnak, nagyon fontos része a családi életre nevelés, pontosan a családi szerepeknek a sztereotípiamentes, az egyenlőségre, egymás kiegészítésére épülő anyaga. Bízunk benne, hogy a későbbiekben majd ezt is támogatni fogják, amikor éppen a NAT-ot kritizálják. Az is fontos, hogy a magyar családtámogatási rendszer nemcsak sokkal bővebb keretű, mint ezelőtt, mondjuk, hat évvel, hanem sokkal rugalmasabb és biztonságosabb is. Biztonságosabb, hiszen a kereteket kétszeresére emeltük ahhoz képest, mint ahogy azt a magyar költségvetésben megkaptuk 2010-ben: most már a GDP 4,8 százaléka családtámogatásokra fordítódik Magyarországon! Aki édesanyaként hamarabb akar visszamenni dolgozni, az már a gyerek hat hónapos korától megkapja a családtámogatást, a gyedet vagy a gyest úgy, hogy mellette dolgozik, és aki tovább akar otthon lenni a gyerekkel, annak is bővítettük a lehetőségét, hiszen nemcsak két, hanem három évig tud gyes mellett otthon maradni. Tehát aki akár korábban, akár később választja a munkát, mind a két irányban sokkal bővebb ma a lehetősége, mint ahogy ez volt korábban.

- Képviselő Asszony! A bérkülönbségekről pedig fontosnak tartom elmondani: az elmúlt időszak statisztikái azt mutatják, hogy végre Magyarországon ez az olló kezd záródni… (Dúró Dóra: Elég lassan.).. és végre pozitív irányban változnak ezek a számok!. Nyilván, amiket ön mond, azok valamelyest megörökölt helyzetből is származnak, de az elmúlt időszak igencsak segített abban, hogy a férfi és női bérkülönbségek kisebbek legyenek, mint korábban. Ebben persze segít az is, ha az állam kevesebb adót vet ki, segít az is, ha a házastársak igénybe vehetik a családi adókedvezményt közösen is; tehát amit az egyikük nem tud igénybe venni a saját béréből, azt a másikuk veheti igénybe a saját béréből.

- Az is fontos, és a nők helyzetét javítja, hogy igénybe vehetik a „Nők 40” kedvezményt, 40 év munkaviszony és gyermekneveléssel eltöltött idő után nyugdíjba tudnak vonulni. Ezzel mintegy a nagymamai szerepben tudjuk őket segíteni, ha az unokájukkal akarnak foglalkozni. De ellenzéki pártként a Jobbik ezt sem támogatta az elmúlt években, pedig a nők számára nagyon fontos, az egyik legtöbbször emlegetett pozitív intézkedés.

- Képviselő Asszony! 2013-ban fogadtuk el az új Btk.-t, és abban önálló büntetőjogi tényállás a kapcsolati erőszak. 2015 óta a gyermekvédelmi törvényben is nevesítettük a titkos menedékházat, pontosan az erőszakot elszenvedő nők védelmében. Nemzeti stratégiai célokat határoztunk meg. Két új kríziskezelő központot hoztunk létre, és növeltük a férőhelyeket, a titkos menedékházaknál is Biztosítottuk a lehetőséget azoknak, akik életveszélyben vannak, hogy segítséget kapjanak. Szakmai protokollok kidolgozásával, 50 százalékos krízisközponti és 100 százalékos titkos menedékházi normatív államitámogatás-emeléssel, új félutas házak kialakításával, amelyek segítenek a visszailleszkedésben, illetőleg különböző jogi és pszichológiai segítségnyújtással hat intézményben igyekeztünk azoknak a nőknek a segítségére lenni, akik valamilyen erőszakot szenvedtek el. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A forradalom, amit észre sem vesz a kormány!

SZÉL BERNADETT, (LMP, Kendőként tibeti zászlót visel a nyakában.) - Tisztelt Országgyűlés! Zajlik ma egy forradalom a világban; most nem olyan, amilyet önök ott a Fideszben 2010-ben kialakítottak, ugyanis ehhez nem fülke kell, hanem józan ész és előrelátás! Én az okosforradalomról beszélek, amely egyszerűen szédületes tempóban alakítja át azt a világot, amit ismerünk, és mindazt, ahogyan az autózásról, az utazásról, a várostervezésről gondolkodunk, vagy akár ahogy a gazdaságról és a politikáról gondolkodunk ebben a világban.

- Mi az LMP-ben úgy látjuk, hogy az okoskorszak egy páratlan lehetőség arra, hogy Magyarország a világ élvonalába kerüljön, és egy igazi XXI. századi sikertörténet legyen. Ehhez viszont kettő dolog mindenképpen kell: egyrészt politikai bátorság, másrészt pedig akarat, és mindenekelőtt az, hogy befejezzük a XX. századból magunkkal hozott ellenségeskedést és gyűlöletkeltést. Az okoskorszak ugyanis mindenekelőtt az együttműködésre épít. Azt keresi, hogy hogyan tudunk egymásnak a lehető legjobban segíteni, nem pedig félelmet és gyűlöletet kelt csoportok és emberek között.

- Az okosforradalmat nem lehet kerítéssel megállítani… (Rétvári Bence: A kerítés is okoskerítés!)… hiába akarja a Fidesz a múlt század régi rossz megoldásait alkalmazni, mert mi úgy látjuk, hogy a jövő okos, a jövő zöld, a jövő magától értetődően csökkenti például a rezsit, nem kell hozzá mindenféle biztosokat kinevezni! A jövő egyértelműen az olyan új és innovatív megoldásoké, amelyeket akár tíz-húsz évvel ezelőtt a science fiction, azaz tudományos-fantasztikus filmekben láthattunk; na, ez a világ most már itt van, milliónyi lehetőségével!

- Vannak olyan országok, amelyek a lehetőségeket idejekorán felismerték; hadd emeljem ki az észt példát, amit észt csodaként is szoktak emlegetni: húsz év alatt teljes mértékben digitalizálták az egészségügyet, az oktatást, a közigazgatást. Az észt e-kormányzati portál háromezer szolgáltatást kínál elektronikusan. Hogy ezzel mennyit spóroltak? A GDP-nek a 2 százalékát megspórolták csak az elektronikus aláírással, és azt látjuk, hogy az okosmegoldásoknak köszönhetően mára meghétszerezték a GDP-jüket. Ez az az irány, amit a Lehet Más a Politika képvisel.

- Jelenleg egy olyan Magyarországon élünk, amelynek egy olyan kormánya van, amely minden bizonnyal jó ötletnek tartotta megadóztatni az internetet, és ahelyett, hogy több informatikust és mérnököt képezne ebben az országban …(Rétvári Bence: Többet képzünk!)… összeszerelő üzemet hoz létre. Egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy a ma informatikusai és mérnökei már olyan robotokat terveznek, amelyeknek a segítségével a következő években rengeteg ember fogja elveszíteni a munkáját, és ezeket a becses éveket, amelyeknek a felkészülés éveinek kellene lenniük, arra fordítják, hogy félfasiszta ideológiát terjesztenek Magyarországon, szemben azzal, ami a valós feladatuk lenne …(Rétvári Bence: Mondja ezt a Jobbik koalíciós partnere!) az, hogy ezt az országot felkészítsék az okosforradalomnak a lehetőségeire, és megóvjanak minket azoktól a valós veszélyektől, amelyek fenyegetnek.

- Én azt látom, hogy egy olyan kormányunk van, amely gyakorlatilag atomerőműveket akar létrehozni, és teljesen komolyan gondolják! Kikerestem az idézetet, Orbán Viktor és csapata egy vitában azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy azért nem lehet nap- és szélerőművekre alapozni, mert áramra éjszaka is szükség van, valamint akkor is, amikor nem fúj a szél. Mondják ezt egy olyan közösségben, ahol ‑ és itt az Európai Unióról beszélek ‑ az energiaszektorba való befektetéseknek a 80 százaléka a megújulószektorba megy, és nem azért, mert a befektetők teljesen bolondok, hanem azért, mert ott látják a jövőt, ott látják a megtérülést.

- És ha még ez nem lenne elég probléma, önök meg is adóztatták a megújuló energiát, és ezzel egyébként a saját hazai kis- és középvállalkozásaiknak vágtak alá, hiszen ez a szektor maximálisan tudna rajtolni a különböző megújuló energiafajták használatával: A rról nem is beszélve, hogy az épületszigetelésben mekkora lehetőség van: amellett, hogy az ország szuverenitását növelnénk, hiszen nem orosz gázzal fűtenénk a magyar utcákat hónapokon keresztül, rengeteg munkahelyet tudunk létrehozni pontosan az alacsonyan képzett munkavállalók körében.

- De nézzük az autóipart! Ott a friss kutatások azt mutatják, hogy egy évtizeden belül a robotizáció feleslegessé teszi a mostani munkahelyeknek a felét. Önök megszámlálhatatlanul döntik a támogatásokat ezekbe a munkahelyekbe, ahelyett hogy segítenék a felkészülést a következő időszakra, és abban segítenének a magyar dolgozóknak, hogy ne legyenek munkanélküliek az ezt követő időszakban.

- Milyen világot látunk? Olyan világot, ahol sokkal inkább az emberi munkaerőnek a kreativitására van szükség, nem pedig monoton munkatűrésre. Itt most már autómegosztó vállalkozások működnek, és önvezető autókkal kísérleteznek, és ez a világ fog minket utolérni. Szeretném leszögezni, hogy a Lehet Más a Politika az elektromos autók, a megújuló energia, a zöldfordulat, az okoseszközök és az okosvárosok korszakának a nyerteseivé akarja tenni a magyar embereket, és mi elkötelezettek vagyunk azért, hogy ezeknek a XXI. századi történeteknek a nyertese legyen Magyarország és ne pedig olyan lúzerek legyünk, mint a mostani kormány a mostani világban! Free Tibet! (Taps az LMP soraiban. ‑ Szél Bernadett hátat fordít az ülésteremnek, majd helyet foglal.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Szeretném önnek elmondani, hogy ez a kormány egy olyan Magyarországért dolgozik, amely tud élni az új technológiák és az innováció jelentette lehetőségekkel.

- A munkahelyek ügyében szeretném megnyugtatni: 2010 óta 741 ezer új munkahely jött létre. A baloldal, amelyhez ön is tartozik, erre nem volt képes, megduplázta a munkanélküliséget! 2020-ig ez a kormány 1200 milliárd forintot szán kutatásra és fejlesztésre, 2010-ben 1 százalék volt ennek az aránya, 2016-ban 1,4 százalék, amit még tovább kell emelni.

- Képviselő Asszony! A programjukban valóban beszélnek okosforradalomról, azzal összefüggésben, hogy leállítanák a paksi bővítést, de arról nem szólnak, hogy ezzel összefüggésben a drágább áramot kivel fizettetnék ki. Mert az önök javaslata alapján a magyar embereknek kellene ezt kifizetni! (Szél Bernadett: Majd a Mészáros százmilliárdjából!) A XXI. századinak tekintett programjukban egyébként szerepel a többkulcsos szja-rendszer is és drasztikus adóemelés is, a mostani családtámogatási rendszer leépítése mellett. Na, sok minden ez, de okos az semmiképp!

- Képviselő Asszony! Szeretnék önnek még egy dologra reagálni: ez pedig az a méltatlan hazugságkampány, amit az LMP az elmúlt napokban bemutatott a konzultációval kapcsolatban. (Egy hang az MSZP soraiból: Húúú! ‑ Szél Bernadett a mögötte helyet foglaló dr. Hadházy Ákoshoz fordul, majd kezet fognak.) Nem gondolhatták önök sem, hogy ezt szó nélkül hagyjuk. Kérésüknek megfelelően három olyan intézmény is, közreműködő szerv is fogadta az LMP-t, önöket, amelyek részt vesznek a konzultáció lebonyolításában. És hiába kaptak önök mind a három helyszínen részletes tájékoztatást a betekintést követően, ordas nagy álhír- és hazugságkampányba kezdtek. (Balla György: Úgy van!) Most az a helyzet, tisztelt LMP-s képviselők, hogy két eset lehetséges. Az egyik az, hogy Hadházy képviselő úrnak több óra is kevés arra, hogy felfogja a konzultáció feldolgozási folyamatait. (Balla György: Ez igaz!) Lehet, hogy nem volt képes megérteni azt… (Rétvári Bence: Nem okosképviselő!)…hogy a beérkezett ívek száma és a feldolgozott ívek száma nem azonos, mégpedig azért nem, mert értelemszerűen még nem minden beérkezett kérdőívet dolgoztak fel. (Szél Bernadett: Jaj!)

- Tehát az egyik lehetséges ok a megértés hiánya. De az a helyzet, hogy ennél van egy sokkal inkább lehetséges forgatókönyv: az, hogy önöket egyáltalán nem érdekelte, hogy hányan, hogyan dolgoznak a kérdőívek feldolgozásán, mert előre eltervelték, hogy hazudni fognak, csak azért, hogy megpróbálják kisiklatni a konzultációt! (Közbeszólások a Fidesz soraiból, köztük: Úgy van! ‑ Németh Szilárd István: Werber megírta nekik előre!) Ez így, képviselő asszony, nagyon-nagyon sunyi tempó! Sunyi, mert Brüsszelben támogatják a betelepítési terveket, ugye, ezeket most kezdik el végrehajtani, de azt meg megakadályoznák, hogy a magyarok erről elmondják a véleményüket.

- Képviselő Asszony! Hadházy Ákos akciója arra mindenesetre nagyon jó volt, hogy azok is részt vegyenek a konzultációban, akik eddig nem tervezték, ez egy jó alkalom erre. Mindenesetre jönnek egy bocsánatkéréssel azon magyar emberek irányába, akik már elmondták a véleményüket, és kiálltak Magyarországért. (Szél Bernadett a vállán lévő tibeti zászlót az asztalára teríti.) Ha majd megteszik, na, arról nyugodtan készítsenek egy hangfelvételt, lassan kétmillió ember hallgatná meg! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Védjük meg Magyarországot!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN, (Fidesz): - Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! Épp itt az ideje, hogy Soros úr tervéről itt a parlamentben is állást foglaljunk, hiszen mindez idáig nem történt meg.

- Egy nagyon veszélyes, Magyarország függetlenségét, a magyar emberek, a magyar családok biztonságát igazából alapjaiban veszélyeztető tervről van szó, és ennek a része az a döntés, amely októberben már jogi útra emelkedett a LIBE bizottság döntését tekintve: 44 igen szavazattal, 16 ellenében döntöttek, majd ennek a bizottságnak a határozatát gyakorlatilag változtatás nélkül az Európai Parlament 390 igen szavazattal, 175 nem ellenében, 43 tartózkodás mellett megszavazta, és elindította azon az úton, hogy ebből valójában mindenki által kötelezően alkalmazandó európai jogszabály szülessen!

- Csak emlékeztetőül: itt a kvótáról van szó, amiről mi, magyarok tavaly október 2-án összességében 98 százalék fölötti támogatás mellett elutasítottuk ennek a kvótának az alkalmazását. Ez egy olyan kvóta lenne, amely felső korlát nélkül, mind a határidőt tekintve, mind pedig a bevándorlók számát tekintve szórná szét Európában az ideérkező illegális bevándorlókat, annak az összes veszélyével, többek közt a terrorizmussal együtt.

- Másrészről az Európai Bizottságnak van egy kiegészítő javaslata, ha ez nem lenne elég, és már sumák módon elkezdték ennek az egyeztetését: ez a javaslat 50 ezer bevándorló behozataláról szól, akiket Törökországból, a török táborokból egyetlen döntéssel kellene behozni Európába.

- Képviselőtársaim! Soros György, látván, hogy itt valami nincs teljesen rendben, hiszen az előző kvótát sem lehetett teljesíteni a nemzetállamok ellenállása következtében, ezért személyesen beszállt ebbe az egész ügyletbe, beavatkozik a magyar belpolitikába! Egyrészt letagadja, hogy lenne Soros-terv. Minden egyes pontját úgymond cáfolja, majd minden egyes pontját kihirdeti, és azt mondja: na gyerünk, uzsgyi, és teljes egészében rányomul a magyar médiapiacra, és reklámozza itt a patkó ezen soraiban ülők segítségével a tervet!

- Látjuk, hogy a közszolgálati hírcsatornán négy néppárti képviselő is megszólalt, és beálltak Soros mögé. Mindegyik gyakorlatilag cáfolja a gazda állítását, mert mégis beismerik hogy van Soros-terv, és ráadásul még fenyíti is a magyarokat, ha ezt a Soros-tervet nem teljesítitek, akkor elvesszük tőletek azt a pénzt, ami egyébként nektek járna az Európai Uniótól. De ha azt nézzük, hogy a baloldali képviselők hogy viselkedtek az általuk letagadott kvótával kapcsolatban: hát megszavazták! Akkor mit szavaztak meg, ha ez valójában nem létezik? Vagy itt legutóbb Hadházy Ákos, aki teljesen előre megírt, Ron Werber szövegével nekiment a nemzeti konzultációnak, ostoba, otromba hazugságaival és agresszív, nagyképű magatartásával megsértve azokat az embereket, akik már kitöltötték a konzultációs íveket. Közel kétmillióan vannak! (Zaj és közbeszólások az ellenzéki padsorokban. ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Holnap már hárman lesznek! ‑ Egy hang az LMP padsoraiból: Már négyen!)

- Úgyhogy éppen itt az ideje, hogy itt a parlamentben is tiszta vizet öntsünk a pohárba, és minden egyes képviselő, minden egyes frakció lehetőséget kapjon arra, hogy állást foglaljon a Soros-terv mellett… (Derültség, közbeszólások. ‑ Dr. Szél Bernadett: Erre eddig nem volt lehetőségünk!) ...vagy ellene. Ezért a héten a Fidesz-frakció egy olyan országgyűlési határozati javaslatot nyújt be, amely erről a Soros-tervről fog szólni, és erről mindenkinek el kell mondani a véleményét, és mindenkinek a szavazógép segítségével, a szavazatával állást kell foglalnia.

- Ma a legfontosabb dolgunk itt a parlamentben, hogy magyar érdekeket szolgáljunk, ma a legfontosabb dolgunk itt a parlamentben, hogy közösen, együtt meg tudjuk védeni Magyarországot! (Szél Bernadett: Szegény Fidesz!) Erre a Fidesz-frakció ezzel az országgyűlési határozati javaslattal mindenkinek lehetőséget fog biztosítani. (Nagy taps a kormánypártok padsoraiban.)

