Akik rátámadtak Magyarországra - 4.

Ha magyar lennék, büszke lennék arra, hogy a hazám már képes hozzájárulni a migránsok befogadásához - mondta Sophia in 't Veld, az Európai Parlament (EP) Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoportja alelnöke kedd este az M1 aktuális csatornán sugárzott interjúban.

2017. november 28. 23:44

A politikus úgy vélekedett, a magyar emberek különlegesek, "csodálattal adózom előttük", hatalmas mértékben hozzájárultak a világ kultúrájához.



Hozzátette, nem kellene lezárni a határokat, mert az "Európa mint bevehetetlen erőd" koncepciója nem működik. Falak és kerítések nem tartják távol az embereket, csak több lesz a szenvedés, és a bűnözés, és rosszabb lesz a biztonság.



Sophia in 't Veld úgy vélekedett: függetlenül attól, hogy ki milyen politikai csoporthoz tartozik, abban egyetértés van, hogy sürgősen tenni kell valamit a migrációs áramlat kezeléséért; egy valóban közös, európai menekültügyi rendszernek kell létrejönnie.



Az uniós menekültügyi rendszer, azaz a dublini rendelet reformjával kapcsolatban elmondta, ha erről nincs közös akarat, akkor is előre kell tudni lépni. "Igen, jó dolog az, ha nagy egyetértésben hozunk döntéseket, de ha nem lehet az egyhangúságot elérni, akkor nem eshetünk egy-két tagország túszaivá. Előre kell lépnünk, mert a helyzet igencsak sürgető" - tette hozzá.



Az Európai Unió a legprosperálóbb, legfejlettebb a világon. Ha ez a szervezet nem tudja kezelni a migrációt, akkor kicsoda - tette fel a kérdést a politikus, hozzáfűzve, két kis ország, Libanon és Jordánia - ahol jóval kisebb a jólét - képes ellátni 1,7 millió menekültet, ezért biztos, hogy az unió is meg tudja tenni.



"Az a gond, hogy van néhány kormány - nem ország, kormány -, megtagadják azoknak a kötelezettségeknek a teljesítését, amelyeket önkéntesen vállaltak akkor, amikor aláírták az uniós szerződést" - hangsúlyozta, rámutatva, ezzel más országok vállára rakják át a terhet.



Sophia in 't Veld úgy vélte, az uniós tagállamok kezelni tudják a migrációt, és végső soron, gazdaságilag még szükségük is van a bevándorlásra, csak kontrollálni és szabályozni kell azt.



"Abba kell hagynunk tehát, hogy illúziókban ringatjuk az embereket, tündérmesékkel hitegetjük őket, hogy lezárjuk a határokat, soha senki nem jut át rajtuk, minden rendben lesz, és becsukjuk a szemünket a világ más részein tapasztalható nyomorúság előtt" - emelte ki a liberális politikus, hozzátéve, a jobb élet reménye önmagában nem bűn, hiszen mindenki jobban szeretne élni.



Az a baj, hogy Európában nem teremtettük meg a törvényes lehetőségét annak, hogy a munkaerő eljuthasson hozzánk; létezik ugyan a kék kártya, de nem nagyon élnek vele. Fel kellene végre ismerni, hogy a munkaerő migrációja létezik, amit szabályozni kellene, és akkor lenne rá törvényes lehetőség.



Magyarországgal kapcsolatban megjegyezte, sajnálja, hogy a hangulat annyira megkeseredett, és a migránsellenes kampány már Soros Györggyel is összekapcsolódott. Ugyanakkor volt idő, amikor a magyarok is menekültek, és Európa - bár történelme során sok rossz dolog történt - a menekülteket rendszerint befogadta.



Az alelnök az interjút azzal zárta, nem örül annak, ha pénzügyi eszközöket kell alkalmazni azon országokkal szemben, akik nem akarják befogadni a migránsokat, de ez az eszköz annak a csalódottságnak a következménye, amit mindenki érez néhány kormány "csökönyös" magatartása miatt. "Ha a kormányok azt mondanák, nem tetszik ez a terv, de van egy működőképesebb javaslatunk, egy javaslat, ami tiszteletben tartja az Európai Unió értékeit és alapelveit, akkor arról lehet beszélni" - mondta Sophia in 't Veld.

MTI