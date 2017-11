Miniszterelnök Úr..!

Háromszáztizennégy nem elég? Bénaság vagy tisztesség? Miért nem zavarja a kormányt a valóság? Meddig még? Mi a magyarázat? Ön szerint is komcsi a teljes bírói kar? A Fidesz Zrt. vezérigazgatójaként mennyi pénz felett rendelkezik?

2017. november 30. 11:48

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája a T. Házban: csupa szín, csupa legenda! Az elnök - e héten is - csengetett, hosszasan csengetett, a büféből és a folyosóról is beszólítva a képviselőket, elvégre a miniszterelnök lépett a szorítóba.

Az ellenzék képviselői szólították „talpra”, cseppet sem barátságosan. Garantált volt a telt ház. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni.

A legagresszívabb „ítéletekre”, közbekiabálásokra időnként bizony a miniszterelnöknek is elakadt a hangja. Ha egy sarki kocsmában vádolnának sértegetnének hasonlóan bárkit, pillanatok alatt lendülne ökölbe szorítva a kéz. Ám a pártja padsorából voltak akik mérsékletre intették: „a sas ne kapkodjon legyek után…”, elvégre a T. Ház nem kocsma, csupán a hangulata bukik időnként alább.

Kerülvén - mentelmi jog híján - a perek sokaságát, az elégedettséget kifejező tapson kívül csak a szolidabb zajokat, ”beszólásokat” jelezzük.

Háromszáztizennégy nem elég?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Miniszterelnök Úr! Az erőszak, a bántalmazás lehet‑e a mindennapjaink része? Lehet‑e az egyénnek, a közösségnek, a hatalomnak szemet hunynia az erőszak, a bántalmazás felett? Önök szerint igen! A családon belüli erőszak maradjon családon, kapun belül! Önök szerint ez így van jól! Az erőszak a hatalom napi szintű alkalmazásáról, érvényesítéséről szól. Azt jelenti, hogy a tulajdonom vagy, azt csinálok veled, amit akarok!

- Miniszterelnök Úr! Magyarország 2014 márciusában írta alá az Európai Tanács egyezményét, az isztambuli egyezményt. A magyar jogrendbe emelése, ratifikálása máig nem történt meg. Az elmúlt években már több verziót és időpontot hallhattunk az egyezmény ratifikálására. Önök végig hazudtak! Két hete a mindentudó Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke azt mondta: amíg fideszes többségű parlament működik Magyarországon, addig esélytelen, hogy az egyezmény átmenjen a Házon, soha nem fognak olyan egyezményt támogatni, ami a hagyományos családmodellt támadja. Nem értjük, hogy az isztambuli egyezményhez hogy jön a hagyományos családmodell, hacsak nem az önök fejében összeköti az, hogy a pénz számolva, az asszony verve jó! (Moraj a kormánypárti padsorokban.)

- Miniszterelnök Úr! A gyilkosságok több mint 40 százaléka családban történik. A nők 20 százaléka volt már áldozata szexuális erőszaknak, a nők több mint 20 százaléka ellen kíséreltek meg nemi erőszakot. Az édesanyák ellen elkövetett bántalmazások elszenvedői a családban felnövő gyerekek. Több százezerre tehető a bántalmazott gyermekek száma ma Magyarországon. Évente több mint 20 gyermeket vernek agyon a szülei, legtöbb esetben az édesapja. A megismert adatok alapján, 2014-16 között 314 nő vesztette életét, és több mint 50 gyermek. Minek kell még történnie, miniszterelnök úr? Világos választ várok!

- Ön az áldozatok vagy a bűnözők pártján áll?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Asszony! A magyar kormány határozottan elutasítja a nők elleni erőszak valamennyi formáját, és elkötelezett a bántalmazás felszámolása mellett! Éppen ezért az Országgyűlés 2013-ban jelentős mértékben szigorította a családon belüli erőszakra vonatkozó büntetési tételeket, és önálló tényállássá tette a kapcsolati erőszakot. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a törvény szigorúan bünteti a nőkkel szembeni erőszak minden válfaját. Sokkal szigorúbban, mint az alatt a 8 év alatt, amikor önök voltak kormányon! Önök 8 évig kormányon voltak, nem tették meg a szigorításokat. Mi megtettük, és most ön bennünket támad. Szerintem ez nem fair! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ: - Miniszterelnök Úr! Nem válaszolt a kérdésemre! Nem lett kevesebb az áldozatok száma!

- Miniszterelnök Úr! Ön nézett már olyan asszonynak a szemébe, akit agyba-főbe vert a férje? Ön nézett már olyan gyermeknek a szemébe, akit az apja agyba-főbe vert? Tudja, miniszterelnök úr, én már néztem ilyen embernek a szemébe, és minden egyes alkalommal egy kicsit meghaltam. Tudja, miniszterelnök úr, az a hímnemű lény, aki a gyengébbet bántja, a nőt vagy a gyermeket, az nem nevezhető férfinak! Tudja, minek lehet nevezni? Egy féregnek! A férget pedig el szoktuk taposni, bárkiről legyen szó!

- Miniszterelnök Úr! Még egyszer felszólítom: ön az áldozatok vagy a bűnelkövetők pártján áll? Egyetleneggyel nem lett kevesebb a meghalt gyermekek és nők száma Magyarországon! Hiába változott a törvény! Követeljük az isztambuli egyezmény ratifikálását, és ha azt mondja, miniszterelnök úr, hogy ezt nem, akkor ön a bűnelkövetők pártján áll! (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Szeretném emlékeztetni képviselőtársamat, hogy a magyar és az európai kultúra egyaránt a nők tiszteletére épít. Örülök, hogy most ezt a kérdést ön előhozta, mert jelen pillanatban az illegális bevándorlással migránsok milliói érkeznek Európába, akik nem tisztelik a nőket, és nem riadnak vissza az erőszaktól. Ha tehát ön valóban az erőszak ellen van, és hozzám hasonló módon az áldozatok oldalára kíván állni, akkor kérem, nyújtson segítséget, hogy Magyarországot megvédhessük. Nyújtson segítséget a kormánynak abban, hogy a migrációval szemben Magyarországot és Európát megvédhessük, - így tehetjük a legtöbbet ma a nőkkel szembeni erőszak megakadályozása érdekében! (Nagy taps a kormánypárti padsorokban.)

Bénaság vagy tisztesség?

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Talán ez az utolsó alkalom, hogy ebben a ciklusban, ebben a formában kérdezhetem önt. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most nem fogom kellemetlen kérdésekkel faggatni sem bankszámlákról, sem strómanokról, sem ellopott pénzekről nem fogom kérdezni, hanem csupán egyetlenegy kötelességére szeretném figyelmeztetni, ez pedig egy olyan dolog, ami minden európai országban természetes és normális. Ez pedig az, hogy az aktuális kormányfő az ellenzék legerősebb pártjának miniszterelnök-jelöltjével a választások előtt tart egy vitát. Ez minden európai országban normális és természetes, és jelenleg Magyarországon ez azt jelenti, miniszterelnök úr, hogy önnek és nekem kell egy vitát tartanunk a választópolgárok előtt! (Derültség a kormánypárti padsorokban. ‑ Egy hang a Fidesz padsoraiból: Micsoda önbizalom! ‑ Az elnök csenget.)

- Miniszterelnök Úr! Ha azért menekül most már jó ideje ez elől a vita elől, mert attól tart, hogy ezen vita során a már említett kellemetlen kérdésekkel kívánom önt sarokba szorítani, akkor szeretném megnyugtatni: téved! Én nem kívánok ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, kizárólag Magyarország jelenéről és jövőjéről szeretnék beszélni, megmutatni azt, hogy kinek milyen ajánlata van a magyar emberek számára 2018 után!

- Talán ön is emlékszik, miniszterelnök úr, hogy 15 évvel ezelőtt ön meghívott a személyes polgári körébe engem. Én ott töltöttem egy évet, aztán kiléptem ebből a polgári körből, de ott és akkor én egy olyan embert ismertem meg önben, aki nem fut el a kihívások elől, és nem menekül el a viták elől. Most azzal a reménnyel fordulok önhöz, hogy az az Orbán Viktor, akit ott megismertem, az talán még valahol, nagyon mélyen ott szunnyad önben, és ezért kérem, hogy fogadja el ezt a kihívást, mert higgye el, ez a vita nem az én érdekem, nem is az ön érdeke, ez Magyarország érdeke!

- Miniszterelnök Úr! A magyar emberek megérdemlik, hogy megismerjék a két esélyes pártnak a programját, és megismerjék a két esélyes miniszterelnök-jelöltnek az ajánlatát a magyar választópolgárok számára a döntésük előtt, 2018-ban. Én nyitott vagyok erre a vitára, és tisztelettel kérem, hogy legyen ön is nyitott rá!

- Szóval, ön is nyitott rá?

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselőtársam! 26 alkalommal vitáztunk itt, látom, most pótvizsgára jelentkezik. Megfontoljuk! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

VONA GÁBOR: - Hát, nagyon sajnálom, miniszterelnök úr, hogy ön továbbra is menekül! (Derültség a kormánypártok soraiban.) Minthogy már a vége felé tartunk, azt is hadd mondjam el: azt is nagyon sajnálom, hogy az elmúlt időszakban az én kérdéseimre ön rendszeresen sértegetéssel és gúnyolódással válaszolt. Higgye el, miniszterelnök úr, ez nem méltó egy kormányfőhöz! Én azt tudom önnek mondani, ha esetleg ez megnyugtatja önt, hogy ön nem tud engem megsérteni. Ön belőlem már csupán egyetlenegy érzést tud kiváltani, ez az érzés pedig nem más, mint a szánalom érzése! Én szánom önt, ahogy foggal és körömmel kapaszkodik a hatalmába! Én szánom önt azért, hogy sportszerű eszközök híján már csak aljas eszközökkel tud küzdeni! És szánom önt azért, mert egy ifjú, fiatal, lánglelkű demokratából egy kiégett és méltóságát veszített despota lett, miniszterelnök úr!

- Ezért fog veszíteni 2018-ban! És tudja, mi fog önnek a legjobban fájni? Nem az, hogy visszavesszük a lopott vagyont, és odaadjuk az embereknek majd, ez is fájni fog; a legjobban az fog fájni, hogy amit ön elmulasztott, bár lehetősége lett volna rá, azt mi meg fogjuk tenni! Fel fogjuk emelni Magyarországot magyar szívvel, józan ésszel és tiszta szívvel, ön pedig végig fogja nézni! (Taps a Jobbik soraiból.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Szerencse, hogy nem sérteget ‑ mert milyen lenne, ha sértegetne? (Derültség a kormánypártok soraiban.) Viszont amikor önt hallgatom, akkor leginkább Fülig Jimmy híres mondása jut eszembe, aki azt mondta: uralkodni könnyű, csak trónhoz jusson az ember ebben a nagy tolongásban. Sok sikert kívánok az ellenzéki oldalon folyó küzdelmekhez! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Miért nem zavarja a kormányt a valóság?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Én most az egyszülős családok nevében fordulok önhöz. Bizonyára ön is tudja, hogy minden ötödik magyar család egyszülős család, és azt is tudja, hogy több mint félmillió gyermek egyszülős családokban cseperedik fel, és azt is tudja, hogy 350 ezer magyar család van olyan helyzetben, 95 százalékban az édesanyák, akik egyedül nevelik a gyermekeiket. Úgy látom, hogy önök, miközben a családokról beszéltek, egyáltalán nem ragadtak meg minden lehetőséget, hogy ezeknek a családoknak segítsenek, és arra szeretném felhívni az ön figyelmét, hogy nincs mire várni! Ugyanis a szegénységi kockázat ezekben a családokban pontosan akkora, mint a sokgyermekes családokban, a nagycsaládokban, és azt gondolom, hogy egyetlenegy magyar miniszterelnök sem válogathat család és család között, mindenkin segíteni kell!

- A következő a helyzet: jelenleg ezek a családok 13 700 forintot kapnak családi pótlékként. A Lehet Más a Politika azt javasolta első lépésben, hogy 45 százalékkal, 20 ezer forintra emeljék meg a családi pótlékot ezeknek a családoknak, és én azt is szeretném az ön figyelmébe ajánlani, hogy ez körülbelül nulladik segítség lenne. Volt egy javaslat, ami korábban már a KDNP segítségével ‑ hogy ilyen PC-n fogalmazzak ‑ átment, én azt javasoltam, hogy a bölcsődei várakozási sorban kerüljenek előre az egyszülős családok gyermekei, könnyebben jussanak be bölcsődébe, logikus, hogy miért. A helyzet az, hogy akkor a bizottsági ülésen Harrach Péter azt mondta, hogy nem rossz ötlet, de attól tart, hogy a családok majd papíron jól elválnak azért, hogy a gyermek bejusson bölcsődébe. Na, ezek szerint sikerült meggyőzni Harrach Pétert arról, hogy a magyar családok nem ilyen elvetemültek, ugyanis a KDNP sajátjaként nyújtotta be ezt az LMP-s javaslatot, és most ez törvényjavaslatként működik.

- Miniszterelnök Úr! Én most azért fordulok önhöz, mert lehet, hogy önre is hasonló hatással leszek, mint Harrach Péterre, és meg fogja emelni ön ‑ vagy ahogy ön fogalmazni szokott: ön megemeli ‑ azt a 13 700 forintot 20 ezer forintra. Én azt gondolom, hogy ez első lépésben nagyon sokat tudna jelenteni ezeknek a családoknak. Miniszterelnök úr, kérem, foglaljon egyértelműen állást:

- Támogatja‑e ezt a növelést vagy nem?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Ha jól értettem, tisztelt képviselő asszony, mint az egyik ellenzéki párt vezetője, azt kéri, hogy emeljük meg a családi pótlékot. Ezt mondta, ugye? (Szél Bernadett: Igen.) Igen. A kormány azt a filozófiát követi, hogy minden családtámogatási formát hajlandó emelni, és jelentősen emelni, amely munkához kötött. Ezen az úton fogunk haladni a jövőben is! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

SZÉL BERNADETT: - Akkor ezt egy nemnek veszem! De akkor próbálkozom másik irányból, mert a helyzet az ‑ nem értem, hogy önök min nevetnek ‑, hogy ezeknek a családoknak nem annyira vicces a helyzete, nem kívánom önöknek, hogy megtapasztalják, hogy ezek a családok min mennek keresztül, és tudják, én azokkal vagyok, akiknek nincsen oka nevetni ebben az országban.

- Miniszterelnök Úr! Nagyon sok esetben a tartásdíjak nem érkeznek időben, vagy ha megérkeznek, akkor sokkal kisebb összegek érkeznek meg, mint ahogy az a valóságban járna ezeknek az édesanyáknak, kisebb esetben az édesapáknak. Az a helyzet, hogy a mi javaslatunkban az szerepel, hogy a NAV segítségével állapítsák meg a valós tartásdíjat, amennyiben pedig késik a tartásdíj, akkor az úgynevezett megelőlegezett tartásdíj, tehát amikor az állam segít ezeknek a családoknak, az a gyermek tankötelezettségének a végéig járjon, és emellett a mostani 14 250 forintos maximumot 60 ezer forintra megemeljük.

- Miniszterelnök Úr! A tartásdíj egyértelműen munkához kötődik, támogatja‑e ön vagy sem azt, hogy ezeknek a családoknak a sorsa könnyebb legyen azzal, hogy a tartásdíjak rendszerében egy ilyen progresszív változást idézünk elő, vagyis hozzásegítjük ezeket a zömében édesanyákat ahhoz, hogy valós pénzeket kapjanak a gyermekük neveléséhez segítségül?

***

ORBÁN VIKTOR: - Igen, képviselő asszony! A kormány minden olyan javaslatot támogat, amely a tartásdíj egyszerűsítéséről, korrekt és fairré alakításáról szól, nyugodtan terjessze elő a javaslatát! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Meddig még?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik) - Miniszterelnök Úr! Szeretném emlékeztetni arra, hogy a devizahitel-károsultak hangját a Jobbik 2010 óta töretlen lelkesedéssel hozza be a Házba. Igen sok mellébeszélés és politikai jellegű kiszólás után, egyfajta szakmai konszenzust szeretnék elérni önnel a tekintetben, hogy van 140 ezer ember Magyarországon, akin semmilyen úton-módon nem tudtak, nem akartak segíteni az utóbbi években. Akik már olyan elmaradásban vannak, ami 90 napot meghaladó módon, olyan szinten veszélyezteti őket, hogy az a kilakoltatásukhoz vezethet, és bár most a kilakoltatási moratórium látszólag eltolja a problémát.

- Miniszterelnök Úr! Látom, hogy bólogat. Én pont az éjjel váltottam pár üzenetet egy olyan családdal, éjfél előtt pár perccel, akiknek ma volt a tárgyalásuk. A mai tárgyalás döntött az életükről a tekintetben, hogy elzavarják őket a saját tulajdonú ingatlanukból vagy pedig sem. Számukra az a pár hónap levegő nagyon fontos, de végső megoldást semmiképpen sem jelent. Tehát, miniszterelnök úr: van 140 ezer ember Magyarországon, akin nem segített az árfolyamgát, ami csak eltolja a probléma teljesítését; akin nem segített a végtörlesztés, hiszen 180 forintos szerencsés árfolyamon sem tudott volna törleszteni, akin nem segített az a Nemzeti Eszközkezelő, amelynél még mindig a bank, a bűnös bank engedélye kell ahhoz, hogy Magyarország szerződhessen a károsult családdal, és ha a bank negatívan dönt, nincs fellebbezési lehetőség a kellő mélységben kidolgozva mindezzel szemben.

- Miniszterelnök Úr! Azt látjuk tehát, hogy több mint 140 ezer ember tekintetében önök sajnálatos módon semmilyen pozitív elmozdulást nem tudtak elérni! Azt be kell látnia önnek is, hogy a választásokig pár hónap hátravan, de utána nem tehetjük ki sem Magyarországot, sem a nemzetgazdaságot, sem az érintett családokat annak, hogy tömegek kerüljenek, kerülhessenek utcára. Arra kérem tehát, hogy pártok felett álló módon találjunk közös megoldást ebben a kérdésben, és egyértelműen érdekel a konkrét álláspontja: mit üzen ennek a 140 ezer családnak? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök) - Képviselőtársam! Összegeztem, hogy mi minden történt ebben az ügyben: végtörlesztés, árfolyamgát, bankok elszámoltatása, forintosítás, áron aluli árverés tilalma és a kilakoltatás megtiltásának meghosszabbítása, tehát a moratórium kiterjesztése. Én úgy látom, hogy az elmúlt években a magyar parlament jól dolgozott, nagyon fontos törvényeket alkottunk meg.

- Fölhívom a figyelmet arra, hogy miután megalkottuk az áron aluli árverezés tilalmáról szóló törvényt, ma egyetlen családot sem lehet kiforgatni lakásvagyonából. Miután kiterjesztettük a kilakoltatás tilalmát, ezért most senkit sem fenyeget semmifajta kilakoltatás, és az eddigi időszakban, a mögöttünk hagyott években mindig meg tudtuk akadályozni, hogy Magyarországon tömeges kilakoltatás történjen. Magyarország nem a kilakoltatott emberek országa! Az önkormányzatokkal mindig együttműködtünk, és minden olyan családnak, amelynek el kellett hogy hagyja az otthonát, az önkormányzatokon keresztül találtunk megoldást. Ott, ahol pedig a család segített, ott a családok vették át ezt a terhet.

- Tehát azt kell mondjam önöknek: Magyarország egy olyan ország az európai kultúrkörben, amelyre a legkevésbé jellemző az, hogy az embereket ki lehet tenni az otthonaikból! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Z. KÁRPÁT DÁNIEL: - Miniszterelnök Úr! Szeretném önnek jelezni, hogy az árverések, egyes birtokba adások, tehát a kilakoltatáshoz vezető procedúrák jelen pillanatban is folynak. Most, amikor mi itt erről beszélgetünk a parlamentben, ezen a napon is folynak. És azt kell mondjam önnek, egy olyan közegben, ahol 5 milliós hitelfelvételből 33 millió forintot követelnek a károsulton, ön nem mondhatja nekem és a mögöttünk álló szavazóknak azt, hogy ez a probléma el lett rendezve, és a bankok el lettek számoltatva, mert meg kellene magyaráznunk azt is, hogy egyes szerencsések miért törleszthettek 180 forintos árfolyamon, a szerencsétlenebbekre miért szabadult a 256 forintos piaci árfolyam?

- Miniszterelnök Úr! Végeredményben azt kell hogy mondjam önnek: ennek a 140 ezer embernek ön most nem üzent semmit, csak azt, hogy kvóta szerint és lépcsőzetesen lesznek majd kirámolva az otthonukból! Én pedig megoldást szeretnék elérni számukra! Hogy ez egy átgondolt bérlakásprogram, hogy ez az eddigi konstrukció kiterjesztése, lényegében mindegy. Arra kérem miniszterelnök urat, hogy a Jobbik által összehívott devizahiteles-kerekasztalra küldje el valamelyik miniszterét, államtitkárát, szakértőjét, mert itt az összes párt meghívottjai mellett a civilek is ott vannak, és mindenkit meghívunk, aki érdekelt ebben a kérdésben. Elvárjuk az önök jelenlétét is, mert eddig egyszer sem tették tiszteletüket. Kérem, hogy változtasson ezen! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselőtársaim! Minden értelmes párbeszédnek hívei vagyunk! A teljesség kedvéért mondom csak, nem azért, hogy az esetleges együttműködés előtt eltorlaszoljam az utat, de a valósághoz hozzátartozik, hogy a devizahitelek betiltását és a bankok általi egyoldalú kamatemelések korlátozását az önök pártelnöke nem szavazta meg! Az árfolyamgát bevezetését sem a pártelnök, sem pedig a Jobbik-frakció nem szavazta meg! Köszönöm szépen! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Mi a magyarázat?

HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Ha több kérdésre is lenne lehetőségem, akkor arról a manipulációról is kérdezném, amelyet a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek számával végeznek. Azonban most egy másik manipulációról, ennél sokkal fontosabb manipulációról szeretném kérdezni, ami emberéleteket is követel, ez pedig a kórházi közbeszerzésekkel folytatott manipuláció! Ezt a múltkori beszélgetést szeretném folytatni. Sajnos, folytatni kell, mert azóta újabb négy esetben kaszálta el a döntőbizottság az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közbeszerzését.

- Az első kérdésem: tud‑e ön ezekről az esetekről, tud‑e ön arról, hogy most már nem 50 millió forintot kell ennek az ellátó központnak visszafizetni büntetésként, hanem 100 millió forintot?

- A második kérdés a módszerről szól. Az új módszer az volt, hogy egybevettek a közbeszerzésnél teljesen különböző dolgokat. Azt szeretném öntől megkérdezni: mi lehet arra a magyarázat, ön szerint miért kellett olyan közbeszerzést kiírni, ahol egyszerre lehetett csak árajánlatot adni kórházi ágyakra, ágyneműkre, takarókra, lepedőkre és defibrillátorokra, illetve infúziós pumpákra? Tehát nem lehetett külön-külön, hanem egyszerre kellett ezekre az eszközökre beadni pályázatot. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, ha nem érti teljesen a kérdést, mintha közbeszerzést írtak volna ki közlekedési eszközökre, de egyszerre lehetett volna csak villanymozdonyra, biciklire, autóra, teherautóra és repülőre is.

- Miniszterelnök Úr! Azt hiszem, józan ésszel nagyon nehéz ezt megmagyarázni, remélem, hogy önnek lesz józan esze hozzá! Hiszen ezzel csak egyetlenegy dolgot tudunk elérni, hogy egy úgynevezett csomagolócéget hozunk be a képbe, amely megvásárolja az eszközöket, és plusz ráteszi az ő árrését, így nyilvánvalóan drágábban vásárol az állam. A kérdésem tehát:

- Mi ennek az oka?

- Hol tart az a vizsgálat, amit ön a múltkor ellenem indítványozott?

***

ORBÁN VIKTOR: (miniszterelnök) - Először is szeretnék köszönetet mondani annak a közel kétmillió embernek, aki vette a fáradságot és kitöltötte a nemzeti konzultációs kérdőívet, és akiket ön az elmúlt napokban szerintem méltánytalanul megbántott!

- Ami a konkrét kérdést illeti, a válaszom: fogalmam sincs! Ugyanis a kormányzati rendszerben ezért működik egy Közbeszerzési Döntőbizottság, ennek az a dolga, azért van, hogy az egyes közbeszerzéseket megvizsgálja, és ha valamilyen okból szabálytalannak látja, akkor azokat a döntéseket hatályon kívül helyezze. Én csak arról tudok önnek beszámolni, hogy a magyarországi közbeszerzési rendszer felügyeletével ellátott és ilyen jogosítványokkal felkantározott szervezet végzi a munkáját. Vannak közbeszerzések, amelyeket jóváhagy, és vannak mások, amelyeket pedig nem hagy jóvá. És ez így is van rendjén. A közpénzek felől biztonságban lehet, ebből ez következik! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

HADHÁZY ÁKOS: - Miniszterelnök Úr! Egyrészt arra nem válaszolt, hogy hogy áll az ellenem indított vizsgálat. Az érdekelt volna! (Zaj a kormánypártok padsoraiból.) Másrészt viszont a válasza nagyon lehangoló. Borzasztó nagy baj, ha fogalma sincs ebben az ügyben! Ugyanis ebben az ügyben, az ilyen korrupciós ügyekben emberek halhattak meg! Kiírtak egy közbeszerzést, defibrillátorokat szerettek volna vásárolni, ezek a defibrillátorok most nincsenek itt, mert ezt a közbeszerzést meg kellett semmisíteni. Meg fogják önök egészen drága ügyvédi irodával támadni, azon a bíróságon el fognak szórakozni jó néhány hónapot vagy évet, és ezek a defibrillátorok hiányoznak. Adott esetben, mondom, én vagy ön bármikor rosszul lehetünk, önnél is, nálam is hiányozhatnának.

- Miniszterelnök Úr! Tehát nagyon örülnék, ha utánanézne! Főleg azért, mert ezekről a közbeszerzésekről az egyik minisztere azt mondta, hogy minden rendben van, a másik minisztere meg azt mondta, hogy levágná a kezét annak, aki ilyen közbeszerzéseket ír ki. Tehát nagyon kérem, nézzen ennek is utána! Egyébként meg nagyon szívesen elmegyek önnel, és nézzük meg közösen, hogy ezeket az íveket hogyan dolgozzák fel, ha nem hiszi!

***

ORBÁN VIKTOR: - Most éppen utánanéztem, és megkérdeztem az államtitkár urat, hogy vajon előfordulhat‑e az Magyarországon, hogy egy közbeszerzés megsemmisítése miatt valahol nincsenek bevethető, használható újraélesztő készülékek. A válasz az, hogy ilyen helyzet nem fordulhat elő! Azért írnak ki kellő időben közbeszerzéseket, hogy a régieket akkor váltsák le, amikor az újak beérkeznek. Tehát mindig előrébb dolgozunk, mint ahogy egyébként a régi készülékek elvesztenék az életképességüket.

- Mindenkit szeretnék megnyugtatni: Magyarországon semmilyen közbeszerzési vita nem vezethet oda, hogy életmentő beavatkozásokat ne tudjanak elvégezni az ezzel megbízott orvosaink és szakembereink! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ön szerint is komcsi a teljes bírói kar?

BÁRÁNDY GERGELY: (MSZP): - Miniszterelnök Úr! Budai Gyula, az Igazságügyi bizottság fideszes alelnöke a bizottság ülésén, amelyen az igazságszolgáltatás vezetőit hallgattuk meg, a következő mondatot mondta, idézem: „Hát, azok a bírók, nem? Komcsi mindegyik!” Azaz lekomcsizta a teljes bírói kart, és az önök részéről senki nem határolódott el tőle azóta sem! Szeretném megkérdezni: ez a Fidesz és a kormány hivatalos és igazi véleménye a bírói karról? Ez az ön személyes véleménye is a bírói karról?

- Mondhatnánk, hogy ez csak egy elszólás volt. Akkor sem lenne ez rendben, de mindez nem előzmény nélküli. Miniszterei, Rogán Antal, Lázár János, Navracsics Tibor, de ön is tettek olyan kijelentéseket a bírákról, amelyek miatt a Kúriának, az OBH-nak és a Bírói Egyesületnek tiltakoznia kellett. Meg persze emlékszünk a bírák kényszernyugdíjazására és az igazságügyi reformjukra is, amelyről a Velencei Bizottság azt írta, hogy alapjaiban veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét.

- A legutóbbi eset után a Bírói Egyesület közleményben a következőt írta: „A Magyar Bírói Egyesület sajnálattal tapasztalta, hogy az elmúlt napokban a jogállamiság kereteit feszegető, a bírói függetlenséget megkérdőjelező, a bírákat és a bírói kart indokolatlanul sértő kijelentések, illetve vélemények láttak napvilágot mértékadó politikusok nyilatkozataiban. Ezek gyakran megalázó, kirekesztő és elfogult kijelentések, alkalmasak az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítására, a bírói karban félelem keltésére, és sértik az Alaptörvény 26. cikkében deklarált alapelvet.” Szerintem ezek nagyon súlyos szavak.

- Miniszterelnök Úr! Egy kérést is megfogalmaztak: „A Magyar Bírói Egyesület ezért felhívja a törvényhozó és a végrehajtó hatalom meghatározó szereplőit, hogy a jogállamiság védelme érdekében mindenkor határozottan lépjenek fel, és az egyesülettel egyetértve határolódjanak el az igazságszolgáltatás függetlenségét sértő kijelentésektől.”

- Megteszi ezt most végre, miniszterelnök úr?

- Elhatárolódik?

***

ORBÁN VIKTOR: - Az elhatárolósdi nem a mi műfajunk, ellenben szívesen válaszolok az ön kérdésére. Úgy hangzott, hogy ön szerint is komcsi‑e a teljes bírói kar? A válaszom: nem! Szerintem a teljes bírói kar nem komcsi! (Taps és derültség a kormánypárti padsorokban.)

***

BÁRÁNDY GERGELY: - Miniszterelnök Úr! Akkor ezt nyilván úgy kell érteni, hogy egy része viszont ön szerint az. Ugye? (Zaj és közbeszólások a kormánypárti padsorokból. ‑ Dr. Völner Pál: Ezt te mondod? ‑ Németh Zsolt: Á! ‑ Zaj. ‑ Az elnök csenget.) Azért kérdezem, mert ez legalább olyan súlyos vád, legalábbis az ön részéről, mint amikor Budai Gyula azt mondja, hogy a teljes az! Tőle megszoktuk, az ő stílusát és intellektusát ismerjük. De én azt gondolom, hogy öntől azért ennél lényegesen több várható! Azt tudom mondani, hogy ez nem volt várható! Sok mindenre számítottam válaszként, de erre biztosan nem!

- Miniszterelnök Úr! Gyakorlatilag ön is lekomcsizta a bírói karnak ugyan nem az egészét, hanem egy részét, mert ez a válasz erről szól!

- Miniszterelnök Úr! Nem én kértem öntől az elhatárolódást!. Felolvastam egy idézetet a Magyar Bírói Egyesülettől. Az elhatárolást ők kérték, úgyhogy én még egyszer azt kérném öntől ‑ ezt a szót ismeri, tudja, ön is használta ‑, tegye meg, hogy ettől a kijelentéstől elhatárolódik, és biztosítja a bírókat arról, hogy ön nem így gondolja, sőt mi több, még nem is úgy, ahogy egyébként az előző megszólalásában tette! (Taps az MSZP soraiból. - Völner Pál Bárándy Gergelynek: Figyelj!)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselőtársam! A magyar kormány alkotmányos alapokon áll, az alkotmány kimondja: a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatók, vagyis függetlenek, és a magyar kormány ezt tiszteletben tartja. Ha más kérdésre kíváncsi, illetve más válaszra, mint amit föltett, akkor kérdezze meg azt, arra is szívesen válaszolok. De mielőtt ez megtörténne, ideidézek egy hírt 2012 januárjából, ez a Magyar Bírói Egyesület közleménye idézem: „A magyar demokrácia több mint húsz éve alatt példátlan eset, hogy egy országgyűlési képviselő, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács volt tagja az igazságszolgáltatás védelmének ürügyén a törvény erejénél fogva független bírákat politikai komisszároknak nevezzen, és számonkéréssel fenyegessen meg!” Ez az országgyűlési képviselő ön volt, Bárándy úr! (Moraj a kormánypártok soraiban.) Ennyit a kérdésének a hitelességéről! (Derültség és nagy taps a kormánypártok soraiban. ‑ Bárándy Gergely: Most is vállalom! Most is vállalom minden szavam, miniszterelnök úr! ‑ Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Nem esett messze az alma a fájától!

Miniszterelnök Úr, a Fidesz Zrt. vezérigazgatójaként mennyi pénz felett rendelkezik?

SZILÁGYI GYÖRGY, (Jobbik): - Tisztelt Ház! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Kemény legyél!) Ma Magyarország leggazdagabb cége a „Fidesz Zrt.”, amely egy eddig nem ismert formát választott a meggazdagodásra: politikai pártként vannak bejegyezve, de fő tevékenységük gazdasági jellegű, elsősorban a közpénzek megcsapolására szakosodtak! A zrt.-t egy személyben a vezérigazgató irányítja, aki szereti bitorolni a „Magyarország miniszterelnöke” titulust is, vagyis ön, Orbán Viktor!

- Miniszterelnök Úr! A „Fidesz Zrt.” célja a minél nagyobb mértékű közpénzek megcsapolása, és erre céghálózatot hoztak össze a zárt rendszerbe bekerülő strómanokon keresztül. Andy Vajna, Mészáros Lőrinc, Garancsi István, Habony Árpád, és még sorolhatnám, valamennyien strómanként, különböző területeken tevékenykednek. Ezek a szereplők látszólag különállóan működnek, de a valóságban kizárólag a „Fidesz Zrt.” fennhatósága és irányítása alatt végzik a tevékenységüket. Amíg a „Fidesz Zrt.” zárt társaságába tartoznak, addig biztosított számukra, hogy minél több közpénzt tulajdonítsanak el, minél több állami és EU-s forráshoz jussanak hozzá, minél több pályázatot nyerjenek, és túlszámlázásokkal és egyéb trükkökkel minél nagyobb haszonra tegyenek szert Magyarország, a magyar emberek kárára!

- Miniszterelnök Úr! Éppen ezért Orbán Viktor, tehát ön ma Magyarország leggazdagabb embere, és nem Csányi Sándor, hiszen ha a strómanok által összeharácsolt vagyont összeadjuk, akkor senki nem versenyezhet önnel! Egy személyben ön rendelkezik e felett a vagyon felett, ön dönt a Balaton, Tokaj-Hegyalja, a média, szállodák, luxusjachtok és luxusingatlanok felvásárlásáról, uralja szinte a teljes médiát, és mint egy keresztapa, emberi sorsokról is ön dönt! Tehát kimondhatjuk: Magyarország miniszterelnöke a „Fidesz Zrt.”-n és strómanok hálózatán keresztül... (Derültség a kormánypártok soraiban.)...kizárólag a saját gyarapodásáért és gazdagodásáért dolgozik, és nem Magyarország felvirágoztatásáért!

- Miniszterelnök Úr: jó ez így, hogy ön a „Fidesz Zrt.”-n keresztül kirabolja Magyarországot?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Mi volt a kérdés? (Dúró Dóra: Volt kérdés! ‑ Szilágyi György: Hogy jó‑e ez így, hogy ön kirabolja Magyarországot! ‑ Közbeszólások a Jobbik soraiból: Elhangzott a kérdés! Elhangzott!) Csak annyit tudok mondani az itt elhangzottakra, hogy a kampány közeledtével láthatóan egyre abszurdabb kérdések és egyre abszurdabb támadások jönnek. Szeretném az ország közvéleményét megnyugtatni, hogy ez egyáltalán nem befolyásol bennünket a munkánkban. (Derültség a kormánypártok soraiban.)

- Ami pedig a képviselő urat illeti: most itt egy olyan párt beszél abszurd módon korrupcióról, amely ma egy oligarcha tenyeréből eszik. Köszönöm szépen a figyelmét! (Z. Kárpát Dániel: Ugyan már! Ugyan már! ‑ Nagy taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZILÁGYI GYÖRGY: - Úgy néz ki, a miniszterelnök úr nem figyelt, tehát ezért megismétlem még egyszer a kérdést, bár választ nem adott rá: „Jó ez így, hogy ön a „Fidesz Zrt.”-n keresztül kirabolja Magyarországot?”

- Miniszterelnök Úr! Önök egy strómanhálózatot működtetnek, ahol ellopják az emberek pénzét, ahol ellopják azokat a közpénzeket, amelyeket másra kellene fordítani! Önök ezeket a strómanokat és ezeket a cégeket ráadásul megvédik, úgy, hogy védelmet biztosítanak nekik, hogy ne lehessen semmilyen nyomozás az ő gazdasági visszaéléseikkel kapcsolatban. Ön ennek az egész hálózatnak a feje, ön az, aki irányítja ezt a hálózatot!

- Miniszterelnök Úr! Mondhat ön itt sok mindent, és el is bagatellizálhatja ezt a kérdést, egy biztos: azok a magukat érinthetetlennek tartó cégek, mint amilyen a „Fidesz Zrt.” is, ezeknek az életében is eljön egyszer az elszámolás, az elszámoltatás időszaka! Ez a „Fidesz Zrt.” esetében a 2018-as választások után következik be... (Moraj a kormánypártok soraiban.)... amikor a Jobbik kormányra kerülve el fogja számoltatni a Fideszt ! (Közbeszólások a kormánypártok soraiból.) Igen, és velük együtt a nekik dolgozó strómanokat is! Higgye el, mi megtesszük ezt, amit önök 27 éve csak ígérgetnek ebben az országban! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Méltatlan volna, hogyha részletkérdésekbe bocsátkoznék. (Derültség a Jobbik soraiban.) Most csak annyit t szeretnék mondani: arra kérem képviselőtársamat, hogy ha bűncselekményről tudomása van, tegyen följelentést. (Szilágyi György: Megtettük!) Ha pedig nem tesz följelentést, vagy nincs tudomása ilyenekről... (Szilágyi György közbeszól.)... de ilyeneket mond, akkor pedig csak azt tudom javasolni, hogy forduljon orvoshoz! (Szilágyi György: Én?! Én?! ‑ Derültség és nagy taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József