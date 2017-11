Európa továbbra sem kér a bevándorlókból

Tízből hat német nemet mond a migrációra

A közép-európaiak körében tízből heten rossznak tartják a bevándorlást Európa szempontjából és ugyanennyien ellenzik az Európai Unió migrációs politikáját – derül ki a Nézőpont Intézet a Magyar Idők számára készített közvélemény-kutatásából. A felmérés arra is kitér, hogy a visegrádi országokban átlagosan tízből nyolcan ellenzik a migrációs kvótát és közel kétszer többen támogatják a magyar kormány bevándorlási politikáját, mint ahányan ellenzik azt.

2017. november 29. 10:23

A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatása szerint Kelet-Közép-Európa lakosainak 74 százaléka rossznak tartja a bevándorlást. A felmérést Magyarország mellett tíz európai országban végezték el: Németország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária lakosainak körében.

A kutatás rámutat, hogy a kontinensre kívülről érkező bevándorlást elsősorban a magyarok és a szlovákok (89 százalék), a csehek (88 százalék), valamint a bolgárok (80 százalék) tartják rossznak, tehát kiemelten azok ellenzik, akiket a migrációs útvonal érint. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy Ausztriában 63, Németországban pedig 58 százalék azok aránya, akik szerint Európa szempontjából inkább rossz a bevándorlás.

Mint ismert, az Európa felé irányuló migráció kezdetén a németországi közvélemény még szinte egyöntetűen támogatta a bevándorlók befogadását, és azt hangoztatta, a folyamat a gazdaságra is kedvező hatással lesz, többek között képes enyhíteni a munkaerőhiányt.

A tizenegy országban hasonló arányban, szintén tízből heten elégedetlenek azzal, ahogy az Európai Unió kezeli az illegális határátlépések kérdését. Ebben a kérdésben is leginkább a szlovákok (91 százalék), a csehek (89 százalék), a bolgárok (80 százalék) és a magyarok (78 százalék) számítanak elégedetlennek. Szintén magas ugyanakkor az elégedetlenek aránya Szlovéniában (72 százalék), Lengyelországban (70 százalék), Horvátországban (64 százalék), Romániában (59 százalék), valamint Szerbiá­ban (56 százalék). Brüsszel migrációs politikáját még az osztrákok 77, valamint a németek 69 százaléka is ellenzi.

A Nézőpont Intézet felhívta rá a figyelmet, hogy a visegrádi csoport köré­ben – melynek tagjai az Európai Bíróság előtt támadták meg a kvótarendszert – továbbra is elsöprő többségben vannak azok, akik ellenzik a migrációs kvótát: a négy országban átlagosan tízből nyolc ember nem ért egyet az elképzeléssel.

A kutatás a magyar kormány bevándorlási politikájának megítélésére is kitért. A visegrádi országokban átlagosan közel kétszer többen támogatják e téren a magyar kormányt (56 százalék), mint akik nem szimpatizálnak a magyar migrációs politikával (32 százalék). Leginkább az osztrákok és a németek ellenzik a magyar kormány bevándorlási politikáját, az ellenzők aránya Ausztriában 65, míg Németországban 55 százalékos.

Az intézet elemzői úgy fogalmaztak: ennek háttérben vélhetően továbbra is a két országban hazánkkal szemben tapasztalható rendkívül negatív médiakép áll, hiszen más kérdésekben a német és az osztrák lakosság is szkeptikus volt a migráció kapcsán.

A Nézőpont Intézet egy korábbi, nyár végén megjelent felmérésében arra voltak kíváncsiak, Közép-Európában mekkora arányban fogadnának be illegális – azaz nem menekültstátusban érkező – bevándorlókat. Ebben a tekintetben is kimondottan egységes a közép-európaiak álláspontja, átlagosan tízből kilencen ugyanis nem fogadnának be országukba illegális bevándorlókat.

Az illegális bevándorlók befogadása mellett kiállók aránya még a leginkább befogadáspárti Németországban is csak 15, Ausztriában pedig 8 százalékos volt.

magyaridok.hu