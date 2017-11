Hegyen-völgyön át..?

Várható-e a nyomozás meghosszabbítása Magyarország történetének legnagyobb korrupciós botrányában? Mikor fogja a Gyurcsány család tisztázni magát a Czeglédy ügyben? Keleti partnerség vagy elszigeteltség?

2017. november 30. 11:51

A kíváncsiság a kormánypárti padsorokból sem hiányzik. Az azonnali kérdések óráján, a kormányváltásra készülő álmodozók hangzatos ellenzéki szereplésére pillantva ők sem bizonyultak csendesebbnek, a kormányra viszont sokkal inkább megértőbben tekintettek.

Várható‑e a nyomozás meghosszabbítása Magyarország történetének legnagyobb korrupciós botrányában?

BUDAI GYULA, (Fidesz): - Legfőbb Ügyész Úr! Tisztelt Ház! Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága a héten tárgyalja az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF 4-es metróval kapcsolatos csalássorozatáról szóló jelentését. Az OLAF-jelentés alapján a négyesmetró-beruházás egyharmadát, 166 milliárd forintot elloptak, elcsaltak. Az OLAF által kifogásolt szerződések a 2002-2010 közötti időszakban keletkeztek. Nem csak az OLAF foglalkozott a 4-es metró ügyével. Az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala szerint az Alstom-vezetők 2,7 millió euró kenőpénzt juttattak a metróberuházás kapcsán magyarországi baloldali politikusoknak. Ebből a pénzből két részletben 600 ezer eurót, mindössze 180 millió forintot kapott Medgyessy Péter volt miniszterelnök feleségének a cége.

- A kormány az ügyben feljelentést tett. A metrószerelvények beszerzésével kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség folytat nyomozást, amely nyomozás határideje 2017. december 3., míg az alagutak és állomások kialakításával kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást. Kérdezem:

- Melyek azok az eredmények, amelyekről a legfőbb ügyész úr tájékoztatást adhat számunkra?

- Milyen külföldi hatóságokkal működtek együtt a nyomozás során, és várható‑e a nyomozás határidejének meghosszabbítása?

***

POLT PÉTER, (legfőbb ügyész): - Képviselő Úr! Az említett beruházással kapcsolatban jelenleg két nyomozás van folyamatban. Az egyik nyomozás a Központi Nyomozó Főügyészség által van teljesítve, ennek tárgya az Alstommal a járműbeszerzés kapcsán kötött szerződés, illetve szerződéscsoport. Ez a nyomozás 2011 januárjában indult, azonban érdemi adatok hiányában nagyon sokáig nem jutott előre. A nyomozás 2016 nyarán nyert új lendületet, amikor fölvettük a brit csalás elleni hivatallal a kapcsolatot, és e kapcsolat eredményeként olyan új adatokhoz jutottunk, amelyek révén gyanúsítottakat tudtunk bevonni a büntetőeljárásba. Jelenleg ebben az ügyben három gyanúsított van, és további gyanúsításra is sor fog kerülni. Van ebben az ügyben nemzetközi szál. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a britekkel, de más külföldi hatóságokkal is. Azt reméljük, hogy az aktív vesztegetőtől el fogunk jutni a passzív vesztegetőkig! Helyesen mondta képviselő úr, hogy december 3-ig van a nyomozási határidő, de ez meg lesz hosszabbítva!

- A másik ügy: a négyesmetró-projekt kapcsán készített OLAF-jelentés nyomán indult nyomozás. Ezt a nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztálya folytatja. Ez idei elrendelés. Az OLAF-jelentésben található új adatok alapján történt a nyomozás elrendelése. Kiemelt ügyként kezeljük, fokozott ügyészi felügyelet alatt áll. Jelenleg tanúkihallgatások, iratbeszerzések és jogsegély-előkészítés van folyamatban. Ennek a határideje 2018. január 23., és egészen bizonyosan meg lesz hosszabbítva. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

BUDAI GYULA: - Legfőbb Ügyész Úr! A 4-es metró beruházása minden idők legnagyobb korrupciós botránya, amely egyértelműen a baloldalhoz köthető! A különböző bizottságok által lefolytatott vizsgálatok egyértelműen megállapítják, hogy a felelősség a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-kormányokat és a Demszky Gábor által irányított MSZP-SZDSZ-es fővárosi vezetést terheli. Ez az ügy olyan mélyen és olyan mértékben átjárta a baloldalt, hogy a volt miniszterelnökök, illetve Demszky Gábor érintettsége egyértelmű!

- Ki kell derülni, hogy hová tűntek a milliárdok, tisztelt legfőbb ügyész úr! A magyar közvélemény joggal tart igényt arra, hogy megtudja: kik a felelősek Magyarország legnagyobb korrupciós botrányáért! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

POLT PÉTER: - Képviselő Úr! A helyzet az, hogy nagyon nagy erőket mozgósítunk mind a két ügyben. Azt bizton mondhatom, hogy történt bűncselekmény, súlyos bűncselekmények történtek! A személyi felelősség kiderítése a mi célunk is. Mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, és nagyon remélem, hogy sikerrel fogunk járni. Amikor ez az ügy olyan állapotban lesz, akkor a személyekre vonatkozóan is tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mikor fogja a Gyurcsány család tisztázni magát a Czeglédy ügyben?

GAAL GERGELY, (KDNP): - Államtitkár Úr! A baloldal bukott politikusa, Czeglédy Csaba által működtetett bűnszervezet több milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek, és több száz diákot csapott be, akik a mai napig hiába várják az általuk elvégzett munkáért a bérüket! A baloldal kedvenc házi jogásza az általa felépített bűnszervezetet egyre nehezebben tudta tovább működtetni azt követően, hogy tavaly a Fidesz-KDNP által támogatott törvénymódosításnak köszönhetően a felnőttmunkaerő-kölcsönzők és az iskolaszövetkezetek is bekerültek a fordítottáfa-körbe.

- A baloldal ezt a módosítást Brüsszelben megtámadta, ezért lett szükség a bukott miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc és a felesége, Dobrev Klára segítségére. A nyilvánosságra került dokumentumok alapján az Altus Zrt. háromszor adott kölcsön Czeglédy Csabának rövid lejáratú kölcsönt, 60-90 millió forintot, ahogyan arról Dobrev Klára tanúként való meghallgatásán beszámolt. Azt is mondta a meghallgatását követő sajtótájékoztatón, hogy másnak is adtak már kölcsön, mert szerinte a gazdagok kötelessége, hogy adjanak, ha hozzájuk fordulnak segítségért!

- Államtitkár Úr! A Gyurcsány család valójában nem rászorultaknak segített, hanem a cégükön keresztül részt vett egy bűnszervezet további működtetésének finanszírozásában.

A Demokratikus Koalíció képviselői a csalássorozatot elítélő és a rászorulók kártalanítását szorgalmazó országgyűlési határozati javaslatot nem szavazták meg. Jogosan merül fel ezek után a kérdés:

- A Gyurcsány-család a baloldal csaló jogászát rászorulónak tartja, az általa becsapott diákokat, munkavállalókat viszont nem?

- Mikor fogja a Gyurcsány család tisztázni magát a Czeglédy-ügyben?

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársaim! Jelenleg Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt folyik az eljárás. A gyanú szerint a DK és az MSZP házi ügyvédje irányításával létrejött bűnszövetkezet 2011 és 2016 között olyan hálózatot hozott létre, amely diákmunka-közvetítéssel is foglalkozott. Sajtóinformációk szerint november 24-én a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága központjában tett tanúvallomást Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára, akinek azért kellett a hatóság kérdéseire válaszolnia, mert a tulajdonában álló Altus Zrt. több alkalommal is nagyobb pénzösszeget adott Czeglédy Csabának, akit 3 milliárdos költségvetési csalással gyanúsítanak.

- A kölcsönszerződések olyan elemeket is magukban foglaltak, mint késedelmi kamat, személyi biztosíték… (Bárándy Gergely: Ő felügyeli a NAV-ot!)… és azonnali inkasszó, amelyek a baráti kölcsön helyett üzletszerű hitelezést feltételeznek. Felmerül a kérdés: vajon Gyurcsány Ferenc cége rendelkezett‑e megfelelő engedéllyel pénzügyi kölcsön nyújtására? (Szakács László: Lehet, hogy a Quaestorhoz tartozik. ‑ Bárándy Gergely: Honnan tudod ezeket az információkat?) Amennyiben nem, úgy felmerül a bűncselekmény gyanúja, vagyis jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettét valósította meg!

- Képviselőtársaim! Gyurcsány Ferenc, a bukott baloldali miniszterelnök és felesége, Dobrev Klára azt állították, hogy mindössze baráti segítségnyújtásról volt szó a Czeglédy-ügyben, ennek mégis szöges ellentétére utalnak a szerződésben rögzített feltételek, köztük a jegybanki alapkamaton felül kikötött több ezer eurónyi pénz. (Bárándy Gergely: Erről te honnan tudsz? Hogy került ez az igazságügyi tárcához? Honnan?) „Az olajügyhöz érdemi hozzászólnivalóm nem tud lenni!”, mondta Dobrev Klára a saját közösségi oldalán közölt jegyzőkönyvben… (Harangozó Tamás: Honnan tájékozódsz?)..amelyben kiderül, hogy egy politikai ügyről beszél, ahelyett, hogy érdemi választ adna, és ily módon tisztázná magát a felelősség alól. Gyakorlatilag nem adta meg a választ: miért nyújtott pénzt kedvenc házi jogászának, Czeglédy Csabának. (Szakács László: Szavazzunk az ítéletről! ‑ Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

GAAL GERGELY: - Államtitkár Úr! Látom, hogy a szocialista frakció is megdöbbent ezeken a tényeken és összegeken, amelyeket államtitkár úr itt ismertetett. (Bárándy Gergely: Áruld már el, mi köze a minisztériumnak ehhez! Válaszolj már erre!) Közismert, hogy a Gyurcsány-Dobrev család ezernyi szállal kötődik a kommunista diktatúrát működtető állampárthoz is, amelynek bűneit még ma sem tártuk fel teljesen! A rendszerváltás utáni időszakból pedig a Gyurcsány név leginkább a nyilvánvalóvá vált hazugságokat, az elszakított nemzettestvérek megtagadását és az ország gazdasági lepusztítását juttatja eszünkbe.

- Államtitkár Úr! Gyurcsány Ferenc egykor még szocialista kormányfőként végzett tevékenységének máig isszuk a levét! A Czeglédy-botrány kapcsán is látszik, hogy ez a klán még további meglepetéseket is tud tartogatni az ország számára! Csak félig költői a kérdés: vajon meddig dőlnek még ki a Gyurcsányék által otthagyott csontvázak a szekrényből? (Taps a kormánypártok padsoraiból. - Harangozó Tamás: Bravó!)

***

VÖLNER PÁL: - Képviselőtársam! A kormány és a Fidesz azt tartja legfontosabbnak, hogy minél előbb az ügy sértettjeinek kárrendezésére sor kerüljön, tekintettel a kiszolgáltatott helyzetükre! A Fidesz-KDNP október 10-én országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, amelyben méltányosságon alapuló kárrendezés kifizetését kéri a magyar kormánytól. Az Országgyűlés november 14-én elfogadta a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló határozati javaslatot, így adott a lehetőség a károsultak lehető leggyorsabb kárrendezésére. Ez a kárrendezés azonban nem eredményezheti azt, hogy a kártérítés megfizetése alól a károkozó mentesüljön! Amennyiben kiderül, hogy az MSZP és a DK finanszírozását segítette elő Czeglédy Csaba bűnszervezete, akkor a kárrendezésre kifizetett összeget le kell vonni az érintett pártok állami támogatásából!

- Összességében tehát kijelenthető: a Czeglédy-ügyben az egész magyar baloldalnak súlyos etikai és politikai felelőssége van! (Taps a kormánypártok padsoraiból. ‑ Közbekiáltások a kormánypárti padsorokból, köztük: Így van!)

Keleti partnerség vagy elszigeteltség?

NÉMETH ZSOLT, (Fidesz): - Miniszter Úr! Szeptember 5-én az ukrán törvényhozás elfogadott ez olyan oktatási törvényt, amely a felső tagozattól felfelé gyakorlatilag megnyitja a lehetőségét annak, hogy elukránosítsa a magyar oktatási rendszert. Október hónapban a Magyar Országgyűlésben kialakult egy konszenzus a parlamenti pártok között, hogy milyen módon lépjünk fel a kárpátaljai magyar oktatás védelmében. Mind az Európai Unió, mind az Európa Tanács, mind a kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában világos útmutatással szolgált az Országgyűlés a kormány számára, és egy meglehetősen összetett diplomáciai akció vette kezdetét.

- Az elmúlt hétvégén pedig a keleti partnerségi csúcstalálkozón vett részt a miniszterelnök, illetve a külügyminiszter úr. Azt hiszem, itt egy nagyon fontos sikert könyvelhetünk el. A keleti partnerségi csúcs miniszterelnöki és államfői szinten elfogadta azt, hogy a kisebbségi megszerzett jogokat nem lehet elvenni Ukrajna nemzeti kisebbségeitől, sőt a Velencei Bizottság ajánlásával kapcsolatban is egyértelműen megfogalmazta a csúcstalálkozó, hogy azt maradéktalanul végre kell hajtania Ukrajnának.

- Ugyanakkor egyidejűleg Ukrajna háborúban áll Oroszországgal, ami nem teszi könnyűvé azt a helyzetet, hiszen egy olyan agressziónak van kitéve Ukrajna, amely mindennap szedi az áldozatait. Azt szeretném kérdezni, miniszter úr:

- Hogyan állunk ebben a küzdelemben?

- Milyen reményekkel számolhatunk az elkövetkezendőt illetően a kárpátaljai magyarok szempontjából?

***

SZIJJÁRTÓ PÉTER, (külgazdasági és külügyminiszter): - Képviselő Úr! Először is szeretném elmondani önnek, hogy Magyarország mindig is határozott és hangos támogatója volt Ukrajna európai integrációs törekvéseinek, határozott támogatói vagyunk természetesen Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának is. Éppen ezért éljük meg elképesztő hátbaszúrásként mindazt, ami Ukrajnában jelenleg az oktatási törvény vonatkozásában történik, ugyanis Ukrajnában egy olyan oktatási törvényt fogadtak el, amely elveszi a magyar fiatalok jogát tízéves kor fölött attól, hogy a saját anyanyelvükön tanuljanak. Azt gondolom, szégyen, hogy egy európai integrációs törekvésekkel rendelkező országban ilyen döntést hoznak!

- Képviselő Úr! Az elmúlt héten pénteken, ahogy ön is említette, a keleti partnerségi csúcstalálkozón azonban az Európai Unió és a keleti partnerek, köztük Ukrajna is egy olyan záródokumentumot fogadtak el, amelynek oktatással foglalkozó része a következőképpen rendelkezik: „Biztosítani kell a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek már megszerzett jogainak tiszteletét úgy, ahogyan az az ENSZ és az Európa Tanács konvencióiban és dokumentumaiban szerepel.” Magyarul: mindaz, amit Ukrajna az elmúlt időszakban tett, ellentétes az ENSZ, az Európa Tanács és innentől kezdve az Európai Unió döntéseivel és ezen szervezetek által képviselt értékekkel.

- Képviselő Úr! Amikor Ungváron jártam és találkoztam az ottani magyar szervezetek képviselőivel, ők azt kérték tőlünk, hogy mindaddig harcoljunk, amíg Ukrajnában ezt a törvényt meg nem változtatják. Nekünk, parlamenti képviselőknek, a kormány tagjainak az a kötelességünk, hogy mindaddig harcoljunk, amíg ezt a törvényt Ukrajnában meg nem változtatják. Ezért továbbra is fenntartjuk azt a döntésünket, amely szerint Ukrajna nemzetközi törekvéseit, az Ukrajna által kezdeményezett felvetéseket semmilyen szinten, semmilyen szín alatt, semmilyen nemzetközi szervezetben nem támogatjuk! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

NÉMETH ZSOLT: - Miniszter Úr! Köszönöm ezt a határozott álláspontot! Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar diplomácia ezeket a nemzetpolitikai szempontokat határozottan képviselje. Valóban, ez a keleti partnerségi csúcstalálkozó most arról is szólt, hogy sajnálatos módon hosszú éveken keresztül ugyan egyre nagyobb szimpátiát halmozott fel Ukrajna, de a folyamat megfordult, egyre inkább úgy tűnik, hogy elszigetelődik, és vitába keveredik most már nemcsak Magyarországgal, hanem számos szomszédjával, és nemcsak az oktatási törvény vonatkozásában, hanem számos egyéb kérdésben is.

- Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom ‑ különös tekintettel, arra, hogy a Velencei Bizottságnak december 9-én fog megjelenni a határozata ‑, hogy Magyarország továbbra is tartsa fenn azt az együttműködést azokkal a szövetségesekkel, akik hasonlóképpen gondolkodnak, amely elvezetett ahhoz, hogy most valóban eredményeket könyvelhetünk el. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SZIJJÁRTÓ PÉTER: - Képviselő Úr! Önnek igaza van. Ez nem egy kétoldalú kérdés, hiába próbálják azt néhányan úgy láttatni. Nem véletlen, hogy a bolgár, a román és a görög külügyminiszterrel közösen fordultunk a nemzetközi szervezetekhez ebben a kérdésben. Az is világosan látszik, hogy néhány nálunknál kétségtelenül nagyobb és erősebb ország is azt próbálja elérni, hogy különböző geopolitikai megfontolások miatt Magyarország hátráljon le erről az álláspontjáról.

- Viszont szeretném önöknek elmondani és a Magyar Országgyűlést ezúton is biztosítani, hogy a kárpátaljai magyarokat nem fogjuk feláldozni a nagypolitika, a világpolitika oltárán! Mindenfajta nyomásgyakorlásnak természetesen ebben a tekintetben ellenállunk, annál is inkább, mert Ukrajna van döntési helyzetben. Ha Ukrajnának valóban fontos az európai integráció, vagy másoknak fontos Ukrajna európai integrációja, akkor az ukránoknak kell lépni! Nincs más dolguk, mint visszavonni az oktatási törvényüknek azt a fejezetét, amely elveszi a magyarok és más nemzeti közösségekhez tartozók jogait az anyanyelvi oktatáshoz.

Amint Ukrajna ezt a lépést megteszi, mi újra a leghangosabb és legaktívabb támogatói leszünk az európai integrációs folyamatban. Amíg ezt nem teszik meg, addig nem fogjuk őket támogatni semmilyen szín alatt! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József