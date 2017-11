Dömsödi majd megmenti

2017. november 29. 22:54

Hírességgel erősített az LMP: az egykori tévés műsorvezető, jelenlegi polgármester Dömsödi Gábor lesz a párt jelöltje Nógrád megye 1. választókerületében. Az erősítés itt most sokszorosan igaz, hiszen Nógrádban elég gyatrán állt és áll a zöldpárt. Hogy Dömsödi tényleg erős jelölt lehet, nem csak ő maga állítja, hanem Molnár Gyula, az MSZP elnöke is, aki az Azonnalinak válaszolva elképzelhetőnek tartja, hogy tárgyaljanak arról: Dömsödi közös baloldali jelölt legyen.

Az LMP közelmúltbeli salgótarjáni lakossági fórumán jelentette be az egykori tévés műsorvezető Dömsödi Gábor – aki nem mellesleg jelenleg egy nógrádi kisváros, Pásztó független polgármestere –, hogy elindul a jövő évi országgyűlési választáson Nógrád megye 1. választókerületében, méghozzá az LMP színeiben. Dömsödi a fórumon, majd később a Hír TV-ben is elmesélte, hogy Gémesi György gödöllői polgármester, az LMP-vel szövetséges Új Kezdet vezetője kereste meg és győzte meg arról, hogy indulnia kell.

(...) Elmesélte, hogy azért vágott bele a jelöltségbe, és nyitna az országos politika irányába, bár erre korábban nem volt igénye, mert érezte, hogy van személyes felelőssége. Ma ugyanis már nem elég, hogy valaki okosakat mond a tévéműsorokban, mint ahogy ezt ő is tette, ennél tovább kell menni:

„A magyar demokrácia megmentéséhez mindenkire szükség van, még rám is. Nagy baj, ha már rám is szükség van, de most ez van.” (...)

azonnali.hu