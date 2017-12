Kétfrontos harc Európa megvédéséért

Egy amerikai tőzsdespekuláns széles, több kontinenst lefedő hálózatot szőtt az utóbbi negyven évben.

2017. november 30. 21:49

Valószínűleg nem volt a históriában olyan háború, amilyet most Európa az elemi önvédelemért vív. Keletről és Délről hadsereg rohamozza – egyelőre fegyverek nélkül. Belülről pedig az ötödik hadoszlop roncsol, darabol, mérgez, öl.

Kétfrontos harcot kell vívni.

„Leszaporodni” – lényegében ezt a parancsot adta ki a török államfő a migráns családoknak, a már Európában élő török anyáknak. Ne három, hanem öt gyermeket szüljenek, mert a törököké Európa jövője. Egyfajta hadüzenetnek is felfoghatjuk e programhirdetést.

„Leszaporodni” az európai embert.

A XXI. században nem tankokkal árasztják el a kontinenst, miként 1944-ben Sztálin, majd 1956-ban – Közép-Európában – Hruscsov tette. Hanem olyan családokkal, akik nem dolgoznak, hanem segélyezésből élnek, a segélyek fedezetét az európaiak állítják elő.

Agyon kell dolgozni magukat, ezért még kevesebb gyermeket vállalnak.

Nemcsak egyszerű, hanem primitív is ez az inváziós taktika, Európa mégis védtelen ellene – az ötödik hadoszlop romboló harctevékenysége miatt. Úgynevezett „demokráciával” alakították ki ennek a hadoszlopnak a nagy részét – évtizedek folyamán.

Már De Gaulle „brüsszeli bürokráciának” nevezte a romboló adminisztrációt.

Ezt a több tízezres garnitúrát nem demokratikus módon építették fel, hanem mögöttes műveletekkel. E mögöttes művelet mibenlétéről jól árulkodik, hogy egy amerikai tőzsdespekulánst csókkal üdvözölt a bürokrácia vezetője – egy városállam bukott, alkoholistavolt miniszterelnöke.

Csók, amely egy magasabb fokozatúnak ábrázatán cuppant.

Még a bürokrácia térbeli fölépítését is jól ábrázolja a polip. Hatalmas fej, amelyből csápok nyúlnak szerteszét, s e csápok izomerővel is, mérgek fecskendezésével és is gyilkolnak. Lefojtanak minden szabadulni akaró erőfeszítést,

Jelenleg nincsenek földrajzi határai Európának.

A harc az éterben, a kibertérben és a még megmaradt nyomtatott fősodratú sajtóban zajlik. A tömegek félrevezetése mögött óriási pénz fortyog. Egy amerikai tőzsdespekuláns széles, több kontinenst lefedő hálózatot szőtt az utóbbi negyven évben.

Ingyenélői lelkesen szítják a zendüléseket a bolygón.

Tudományos háttér is döng mögöttük: a manipuláció egészen kifinomult módszereit kínálják, oktatják ügynökeinknek, és gyakoroltatják a felbéreltekkel. Intézményhálózatuk tömeges, szinte valóságos nemzetgazdasági ágat alkotnak – ha a nemzet szó itt használható.

Ugyanis egyértelműen nemzetellenesek.

A hazaárulás mára üzletág lett, érveket hozzá iparág termel. A nemzetállamokat egyfajta szociális intézménnyé alakítanák: ehhez az anyagi javakat a nemzet tagjai termelik, s a pénzügyi oligarchia gyökértelen tömege éli fel.

A következmény már középtávon várható.

Míg a pénzügyi oligarchia fölbéreltjei dúskálnak a javakban, az európaiak minimális – vagy nulla – pénzforrásokkal rendelkeznek. Egyedül a szellemi fölény van az európaiak oldalán, s noha ez nem kevés, a pénzforrások növelése elengedhetetlen.

Ám a pénzvilág európai alakjait is kiszorítja az oligarchia.

A háború ezen az arcvonalon is dúl. Miközben világos frontvonalak, drónról látható lövészárokrendszerek nincsenek. Az ötödik hadoszlop – mint annak idején, a spanyol polgárháborúban – bent bujkál a védők soraiban.

Élesen meg kell rajzolni a belső frontvonalakat.

Tudatosítani, hogy aki Európa megsemmisítésén ügyködik, fizetett ágens. Szabotőr. Lokalizálni kell, fortélyos felvilágosító munkával reflektorfénybe kell állítani rejtett érdekeltségeiket, pénzforrásaikat, titkos vagy nyílt kapcsolatrendszerüket.

És érvényesíteni kell velük szemben a jogállamiságot.

Kovács G. Tibor