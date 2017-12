Almási István politikai úriember volt

Igazi ökumenikus embernek, politikai úriembernek nevezte a Miniszterelnökséget vezető Lázár János a múlt héten elhunyt hódmezővásárhelyi polgármestert, Almási Istvánt pénteken a városi Szent István-templomban tartott gyászmisén. A volt városvezetőt a búcsúztatás után a Kincses temetőben helyezték örök nyugalomra.

2017. december 1. 16:32

A gyászszertartáson, amelyet Kiss-Rigó László szeged-csanádi katolikus püspök mutatott be, részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is.



Lázár János, Hódmezővásárhely korábbi polgármestere méltatásában kifejtette, mentorát, segítőjét, mesterei egyikét veszítette el, akitől leginkább a szövetségi hűség fontosságát tanulta meg. Ilyet csak a legkülönbektől, a politikai úriemberektől lehet elsajátítani - fogalmazott.



Mint mondta, Almási István a szó teológiai értelmében is ökumenikus volt, hiszen gyakorló katolikusként egy evangélikus lelkész lányát vette feleségül.



A hétvégén valamennyi hódmezővásárhelyi templomban érte mondanak imát, minden háznál rá emlékeznek egy percre az emberek - tette hozzá.



Lázár János úgy fogalmazott, Almási István "vérbeli muzsikusként" mindig a harmóniát, az összhangzást kereste, "azt, ami összeköt, sohasem azt, ami elválaszt". Ez határozta meg közéleti munkáját és szerepfelfogását is - húzta alá.



Almási István Hódmezővásárhelyen intézménnyé, a helyi élet szerves részévé vált, akinek nem voltak ellenségei, haragosai, akit mindenki szeretett. Lázár János megjegyezte, nem is ismer más embert, akire ez igaz lenne.



Ha van az országnak leghűségesebb városa, kell, hogy legyen leghűségesebb polgára is. Ez Almási István volt - jelentette ki.





A politikus felidézte, mentora 2002 februárja és októbere között, Rapcsák András városvezető halála után megbízott polgármesterként tevékenykedett. Már akkor lehetett volna ő az utód, de azt mondta, jöjjenek a fiatalok. "Így lettem akkor a polgármester én, a mester ő" - jelezte.



Lázár János szerint Almási István az "utolsó mohikánok egyike" volt, akinek a szava és a kézfogása többet ért ügyvédek hada által írt százoldalas szerződéseknél.



Elmondta, amikor nemrég a kórházban meglátogatta Almási Istvánt, akkor is csak a városról akart beszélni, és még a betegágyán is kemény, erős kézfogása volt. Lázár János azt mondta, igyekezni kell úgy élni, hogy az elhunyt vezető "becsületes, férfias kézfogására mindig méltók legyenek".



Kiss-Rigó László kiemelte, Almási Istvánt a hűség, a lojalitás és a kötelességteljesítés jellemezte. Kötődött az értékekhez, a családhoz, a közösséghez, a városhoz, a nemzethez és a hazához. Identitásban gazdag, valódi értékekhez kötődő közösség jellemezte városát is - mondta a szeged-csanádi püspök.





A volt városvezetőt a Kincses temetőben - dzsessztrombitaszó kíséretében - helyezték örök nyugalomra.



Almási István (Fidesz-KDNP) november 20-án, életének 73. évében hunyt el. Az önkormányzat saját halottjának tekinti.



Almási István a Békés megyei Eleken született 1944. július 12-én. 1968-ban szerzett diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-ének-zene általános iskolai tanár, majd 1979-ben népművelő szakon.



Zenészként a Molnár Dixieland Zenekar tagja, a Promenad Dixieland Zenekar alapítója és vezetője volt. A közéletben is aktív szerepet vállalt, 1979-től az Előadóművészek Országos Szövetségének, 1983-tól a Magyar Könyvtárosok Országos Egyesületének tagja volt, alapítója a Németh László Társaságnak.



A Kereszténydemokrata Néppárt tagja, 2003-tól 2016-ig a hódmezővásárhelyi szervezet elnöke volt. 1994-ben választották Hódmezővásárhelyen önkormányzati képviselőnek, 2000-től alpolgármesterként, 2012-től polgármesterként dolgozott.



A köztársasági elnök 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Almási Istvánnak.

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Almási István gyászszertartásán a hódmezővásárhelyi Szent István-templomban 2017. december 1-jén. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök Almási István gyászszertartásán. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és felesége, Lázárné Megyeri Zita Almási István gyászszertartásán Hódmezővásárhelyen 2017. december 1-jén. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Almási István temetése a hódmezővásárhelyi Kincses temetőben 2017. december 1-jén. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



MTI