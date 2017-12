Mese nincs..!”

2017. december 2. 22:49

Sportnyelven szólva bemelegítésnek, a politika és a színház nyelvén pedig előjátéknak tekinthetők az Országgyűlés napirend előtti felszólalásai. Íme a legutóbbi találkozó - szolidan stilizálva, mentelmi jog híján a bekiabálásokat , dübörgéseket sem idézve – látványos pillanatai.

Meggyőzés vagy megtévesztés?!

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Képviselőtársaim! Kampány van, nem hivatalos, de valóságos! Egy ilyen kampányban megmutatkozik egy politikai erő szervezettsége, ereje, tisztessége vagy annak hiánya. A kampány leegyszerűsíti és kiélezi a kérdéseket, a küzdelem kemény, de ettől még lehet korrekt. A kérdés az, hogy milyen eszközöket alkalmaz egy politikai erő ebben a kampányban, a meggyőzés vagy a megtévesztés eszközét?

- Ma a kampány fő témája nálunk is, mint Európa legtöbb országában, az illegális migráció. A két oldal megfogalmazza üzenetét, megoldását, persze látszik a mögötte lévő eszmeiség is, és nyilvánvalóvá válnak az eszközei. Most tekintsünk el attól, hogy kinek az érdeke Európa destabilitása, inkább próbáljunk meg a két oldal kampányára figyelni.

- Mit mond a helyzetről a polgári, nemzeti keresztény oldal? Mi azt mondjuk, hogy a többség, a bevándorlók többsége nem üldözött, hanem a jobb és könnyebb élet reményében jönnek hozzánk. Ez a tömeg nagy veszélyt jelent Európára, a kultúrára, a biztonságra, az életformánkra. A balliberális oldal azt mondja, hogy ezek üldözött menekültek, és Európának nagy szüksége van rájuk. A helyzetet így látja a két politikai erő.

- Milyen szempontjaik vannak? Mi azt mondjuk, hogy a nemzeti önrendelkezés fontos szempont, a hagyományos értékeket, a közösségeket és a biztonság védelmét tartjuk fontosnak. A másik oldal ‑ éppen azért, mert elvágta gyökereit ‑ a nyílt társadalom elméletét tartja saját identitása központjának, és kevert társadalomban gondolkodik, amiről bebizonyosodott, hogy működésképtelen.

- Mit javasolnak ők, és mit javasolunk mi megoldásnak? Mi önvédelmet és a helyben segítést, elsősorban a keresztény közösségek megsegítését és rendezett körülmények megteremtését. Ezt mutatja az is, hogy karitatív szervezeteket támogatunk, amelyek ezt a segítséget nyújtják. Hiszen ki kell mondani, hogy soha nem a keresztények csinálják a helyi balhékat.

- Végül felvetődik a kérdés, ami, azt hiszem, ma a legfontosabb számunkra, hogy milyen eszközökkel dolgozik a két oldal. Akik kemény küzdelemben gondolkodnak és nyíltan küzdenek, azok szembetalálják magukat egy álcázott és ennek az álcázottságnak következtében kialakuló gyűlöletkampánnyal. A kettő egészen különböző eszköz. Azt látjuk, hogy akik álcázzák magukat, azok már az Európai Unióban is éppen a bürokraták és a politikusok befolyásával próbálnak eredményt elérni, hazai szinten civileknek álcázott küzdőtársaikkal, akik ebben az álcában politikai és eszmei célokat követnek. Ilyen értelemben, úgy gondolom: amikor bármilyen kemény, de nyílt küzdelmet folytat egy politikai erő, az tisztességes! Ha álcázza magát és a gyűlöletkampányát valósítja meg, azt tisztességtelen! Még fél év vár ránk ebben a kampányban. Hiszem, hogy minden tisztességes magyar ember azt szeretné, ha nyílt és kemény, de tisztességes küzdelem lenne! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Emberséget!

LUKÁCS ZOLTÁN, (MSZP): - Képviselőtársaim! Aki ma reggel kilépett az otthonából, az kénytelen volt megtapasztalni, hogy nyakunkon a tél, itt a hideg, itt vannak újra a fagyok. Ez valakinek a vidám téli síelést és a síparadicsomokat jelenti, de azért nagyon-nagyon sok embernek alig fűtött lakásokat, megemelkedett számlákat és az újra felgyülemlő hátralékot is jelenti.

- Az elmúlt időben egyre többször találkozhattunk sajnos olyan súlyos esetekkel is, amikor a saját lakásukban hűlnek ki emberek, a saját lakásukban halnak meg azért, mert nem tudják fűteni az otthonukat. Nem akarok most méltatlan számháborúba belemenni, hogy ez hány ember. Abba sem akarok belemenni, hogy egyáltalán ki állapíthatja meg Magyarországon ma bárkiről, hogy kihűlés következtében halt meg, és természetesen a látenciába sem akarok belemenni, hogy nagyon sokan vannak, akik a kihűlés következtében halnak meg, de ez nem derül ki. Hiszen ha valaki, mondjuk, egy legyengült, beteg, idős ember két hétig fekszik a fűtetlen lakásában, tüdőgyulladást kap, kórházba kerül és ott meghal, akkor nem azt fogják mondani, hogy kihűlés miatt halt meg. De hát nyilvánvalóan értjük mindannyian, hogy abba halt bele, mert ha nem feküdt volna két hétig a fűtetlen lakásban, akkor nyilván ez nem történik meg.

- Hölgyeim és Uraim! Hetedik alkalommal nyújtottuk be az Országgyűlésnek a „Fűtött otthonokért” alapról szóló javaslatunkat. Azoknak az embereknek segítene, akik szociális nehézségeik miatt nem tudják fűteni a lakásukat, nem tudják fizetni a számláikat, elmaradásaik vannak, sőt már ki is kapcsolták őket nagyon sok esetben a különböző szolgáltatásokból, akár gáz, akár villany, akár a távfűtés tekintetében. Ez a javaslat az emberség javaslata! Ez a javaslat a felelősségvállalás javaslata! Hetedszer nyújtottuk be ezt a javaslatot! Döbbenten kell megállapítanunk, hogy hetedszer is száműzték a kormánypártok, már azt is, hogy idekerülhessen a parlament elé, hiszen múlt héten a Gazdasági bizottság leszavazta. Teljesen értetlenül állok ez előtt, mert ha csak egy embert vagy egy családot tudunk megmenteni vagy segíteni, akkor sem értem, hogy a kormánypártok miért zárkóznak el attól, hogy megmentsük.

- Ráadásul ez az alap, amiről mi beszélünk, nemcsak arról szól, nemcsak azoknak az embereknek segítene, akik már konkrétan életveszélyben vannak, de azokról a többgyermekes családokról is szól, akik nem tudják fizetni a távhőt. Azokról, akiknek a fűtés hiánya miatt mindig dohos, mindig egészségtelen a lakásuk, akiknek ettől kapnak asztmát a gyermekeik. Azoknak is segítene a mi javaslatunk, akiknek már leszerelték a villanyóráját, de nem tudják visszaszereltetni, hiába tudnák esetleg még a tartozásukat kifizetni. Azokról is szól ez a javaslat, akikről azt mondjuk, hogy nincs tartozásuk, miközben ez egy statisztikai tévedés, vagy nem tévedés, hanem direkt van ez így, akiket egyszerűen kikapcsolnak a szolgáltatásból, ahol azt mondják, hogy már nincs tartozása statisztikailag, egyébként meg ott van a fűtetlen lakásában.

- Hölgyeim és Uraim! Újra be fogjuk nyújtani, kérni fogjuk a tárgysorozatba vételét ennek a javaslatnak, és reménykedünk abban, hogy legalább most, az advent meg karácsony közeledtével az a kormány, aki nagyon sokszor nagyon hangosan elmondja, hogy mennyire fontosak számára a keresztény értékek, egy kicsit talán magába száll, és a képviselői is belátják azt, hogy nem politikai kérdés, hogy ebben az ügyben valamit kéne tenni! Belátják azt, hogy legalább annyit meg kéne tenni, hogy ideengedik a parlament elé tárgyalni ezt a javaslatot. Aztán mondják el, hogy mi a baj vele, mit kéne máshogy vagy mi nem megfelelő ebben, de az, hogy vita és szó nélkül egyszerűen kidobják most már hetedszerre, miközben minden télen fagynak meg emberek a saját lakásukban, az mégis, azt gondolom, embertelenség!

- Ezért tehát az emberségükre apellálok, és azt kérem önöktől, hogy győzzék meg a frakciótársaikat és a kormányt, hogy legalább idekerülhessen ez a javaslat, és próbáljuk meg emberek életét jobbá tenni, esetleg megmenteni! (Taps az MSZP padsorokban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Mielőtt ismertetném, hogy a kormány mennyi lépést tett és tesz annak érdekében, hogy a nehéz helyzetben levő emberek számára a tél se jelentsen óriási terhelést, hanem ők is át tudják vészelni bármilyen megbetegedés vagy hátrányos következmény nélkül, előtte engedje meg, hogy emberségből ‑ hiszen ön adta ezt a címet a felszólalásának ‑ az MSZP elé azért egy tükröt tartsak. Nem a saját szavaimat szeretném elmondani, hanem az MSZP-hez közel álló szociológus, Ferge Zsuzsa szavait idézném, hogy az emberségből ő mit látott 2008-ban az MSZP-ben. Azt mondja, szó szerint idézem: „Magyarország volt ‑ és az akkori, nyilván szocialista kormány ‑ az egyetlen válság érte állam, amely semmit, egyáltalán semmit, egy gyufaszálat sem tett keresztbe azért, hogy a válság nyilvánvaló veszteseivel valami történjen. Ilyen ország nem volt még egy.” Mondja ezt Ferge Zsuzsa önökről:.„Mindenütt legalább a munkanélküli-ellátást vagy a segélyezést vagy valami mást kiterjesztettek. Ennek következtében nálunk különösen nagy volt a szegényeket érintő veszély.” Mondja ezt a baloldali kormányról a baloldali szociológus. Ebből látszik, hogy az MSZP magatartása igencsak cinikus, hiszen kormányzása előtt a kampányidőszakban elmondja lassan és tagolva, hogy nem lesz gázáremelés, utána megemeli a villamos energia árát a duplájára, megemeli a gáz árát a triplájára, és utána még ő oktatna ki másokat emberségből!

- Képviselő Úr! Az önök politikájának következtében a családok a jövedelmük negyedét, a kevésbé tehetősek a felét költötték rezsire, már aki ezt ki tudta gazdálkodni, és mindezt a nélkülözést azért kellett megtenniük, hogy önök még a Horn-kormány idején privatizált közműszolgáltatók profitját tudják garantálni, és így ezek a szolgáltatók összességében 1000 milliárd forint nagyságrendű profitot vittek ki az országból. Mert ha az emberek és a multik között kellett dönteni, akkor bizony a szocialista kormány mindig a multik érdekét választotta, nemcsak a rezsiárak megszabásánál, de az otthonteremtési rendszernél vagy a devizahitelezésnél egyaránt!

- Képviselő Úr! Íme a változások! A rezsicsökkentés révén minden fogyasztónak Magyarországon csökkent a rezsiszámlája, a villamos energiáé, a földgázé, a távhőé egyaránt. A nagycsaládosoknak külön kedvezmény van, a nagycsaládos-rezsitámogatás, amivel nekik még az általam ismertetetteken túl is csökkennek a kiadásaik. Pontosan azokat az állam megfizeti, vagy ennek a fedezetét biztosítja a nagycsaládosoknak.

- Képviselő Úr! Ma átlagosan 25 százalékkal kerül kevesebbe a fűtés. Ingyenes tűzifával és szénnel tudjuk segíteni azokat, akik a másik fajta kedvezményt nem tudták igénybe venni. Ha megnézzük, hogy hogyan alakultak a gáz- és villamosenergia-árak, a gáz esetében a legmagasabb volt Magyarországon az ár, villamos energia tekintetében az egyik legmagasabb, ma viszont már a rezsicsökkentésnek köszönhetően villamos energia esetén a hatodik legalacsonyabb, földgáz esetében a harmadik legalacsonyabb az Európai Unión belül a magyar ár.

- 2013. január 1-je és idén október 31‑e között a magyar családok 1133 milliárd forintot takarítottak meg. Ez bármifajta javaslatnál nagyobb összeg, 1133 milliárd forint, ami a magyar családok zsebében maradt. Ez nem vándorolt ki külföldre, nem francia, német, angol vagy más cégek zsebében landolt, hanem ez a 1133 milliárd forint itt maradt a magyar családoknál! Ezt mindenki hónapról hónapra láthatja, hiszen a gázszámlán, a villanyszámlán rajta van a havi összeg is és az összesített összeg is, hogy ki-ki mennyit tudott spórolni azzal, hogy a Fidesz-KDNP mert szembeszállni a multicégekkel, és merte a magyar emberek érdekeit képviselni!

- Utalt képviselő úr a hátralékos fogyasztókra. Nézzük, mi a valóság! A földgáz esetében a hátralékos fogyasztók száma 300 ezer fővel csökkent, a tartozás értéke közel 20 milliárd forinttal csökkent. A villamos energia esetén a hátralékos fogyasztók száma 260 ezerrel csökkent, a tartozás 12,5 milliárddal lett kevesebb. A távhőszolgáltatás esetén szintén 20 ezer fővel csökkent, és a tartozások összege is 3 milliárd forinttal csökkent. Sikerült tehát érdemben segíteni azoknak a családoknak, akiknek korábban rezsiproblémáik voltak. A szociális tüzelőanyag-pályázatra 4 milliárd forintot írtunk ki, energetikai korszerűsítésre 50 milliárd forintot. Elindítottuk az „Otthon melege” programot, amellyel háztartási gépekkel 20 ezer forintot, nagyobb korszerűsítéssel 150-180 ezer forintot is tudnak megtakarítani a családok.

- Képviselő Úr! Ezek érdemi lépések voltak! A szocialistáknak pedig az emberségről való bizonyítványát maga Ferge Zsuzsa állította ki: nem törődtek az emberekkel! Az Európai Unió minden más országában valamit segítettek a szegény embereknek, csak a szocialista kormány volt az, amely a nehéz helyzetű emberekről elfeledkezett! (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Az alapellátás jelene és jövője!

RIG LAJOS, (Jobbik): - Államtitkár Urak! Azt gondolom, hogy olyan tézisekben egyetérthetünk, hogy mikor erős és mikor jól működő egy alapellátás. Akkor, ha jó alapokon áll, biztonságosan működik, elérhető mindenki számára, a benne dolgozók egzisztenciája biztosított, illetve megfelelő kompetenciákkal rendelkezik az orvos és a szakápoló.

- Ha megnézzük az elmúlt évek történéseit, azt tapasztalhatjuk, hogy egyre több az olyan praxis, amely már jó ideje, több mint fél éve betöltetlen, és a kormány akármilyen intézkedést hozott, ezek feltöltései sajnos nem jártak eredménnyel. Hiába volt az, hogy ha egy tartósan betöltetlen praxist egy háziorvos megpályáz, megnyer, akkor egy éven keresztül dupla finanszírozást kaphat, mert nem tudta feltölteni kártyákkal, így se a praxist, se az asszisztensét nem tudta fizetni, ezért újra magára maradt az a körzet. Az gondolom, hogy a praxisösszevonások sem jelentenek megoldást, ami kormányzati részről felröppent, hogy így csökkentsék ezeket a problémákat.

- Ha megnézzük a háziorvosok korfáját, akik jelenleg a rendszerben dolgoznak, akkor szörnyű adatokat tapasztalhatunk! Az átlagos életkor 56 év a praxisokban, és a legtöbb nyugdíjaskorú már azon gondolkodik, hogy végleg abbahagyja a praktizálást. Így pár éven belül körülbelül 2200 praxis sorsa kérdéses lehet!

- Ha megnézzük, hogy az a pénz, amit ebbe a rendszerbe beleöltünk és működésre próbáltuk fordítani, megfelelő helyre ment-e, azt mondhatjuk, hogy nem! Nem, mert ha megfelelő mennyiségű pénzt adtunk volna a rendszerbe, akkor nem lenne vele gond. Azt gondolom, hogy ha nincs egy egészségügyi program, amely alapján látja a benne dolgozó, hogy három-négy-öt év múlva milyen jövőkép áll előtte, akkor hiába bármekkora összeg is, nem fenntartható maga a rendszer!

- A választókerületemben három nagyobb város található, Ajka, Tapolca és Sümeg. Ajkán háziorvosi probléma nincs jelen pillanatban, Tapolcán egypár évvel ezelőtt volt, akkor gyermekorvosi körzetet kellett megszüntetni, és négy körzetből három lett, abból az egyik egy betöltetlen praxis. Több éven keresztül hajtottuk a gyermekorvosokat, hogy próbáljanak hozzánk jönni és ott boldogulni, egyet nagy nehezen sikerült. De a választókerületem harmadik városában, Sümegen egy óriási probléma alakult ki. Ott három háziorvos dolgozott, akik közül az egyik elment egy másik praxisba, valamilyen oknál fogva biztos csábítóbb volt, egy bejelentette, hogy decembertől nyugdíjba megy, és maradt egyetlenegy háziorvos, aki nyugdíjkorhatáros, és ő is gondolkodik azon, hogy a közeljövőben elmegy. Ez óriási probléma, amivel az önkormányzatnak meg kell küzdenie. A kormányzati tervek olyan veszélybe sodorták ezt a kisvárost, hogy nem fog tudni ebből kilábalni.

- Nagyon sok olyan lehetőség lenne, amivel meg lehetne változtatni a helyzetet! A kilencvenes években viszonylag jó pályának bizonyult a háziorvosi pálya, hiszen kórházban dolgozó orvosok mentek ki háziorvosi praxisokat feltölteni. Ez a tendencia valamilyen oknál fogva megállt. Miért állt meg? Ebből a finanszírozásból nem tudja megoldani a háziorvos azt, hogy a rendelőjét fenntartsa, rezsit fizessen, EKG- és egyéb berendezéseket vásároljon, valamint hogy a szakasszisztensi bért még pluszban kitermelje. Az állam nem tervezte be ezeknek az egészségügyi dolgozóknak a béremelését, ezt nekik kell kigazdálkodni. Viszont lenne egy olyan megoldás, amely enyhítene a háziorvosok dolgán, ez pedig a webdoki, ami már nagyon sokszor felröppent. Az adminisztratív terheket csak úgy tudják csökkenteni, ha a szakemberállományt növeli a háziorvos. Ez azt jelenti, hogy nem egy szakasszisztenssel, hanem legalább kettővel dolgozna, így a jövőre bevezetendő törzskartonrendszerrel, ami szintén súlyos terhet rak a háziorvosok vállára, lehetne enyhíteni a helyzeten.

- A megemelt finanszírozás, a dupla asszisztens, illetve az adminisztratív terhek csökkentése egy valós problémamegoldási javaslat lehetne, amivel valamilyen szinten meg lehetne állítani azt, hogy a háziorvosok elmenjenek az adott körzetből. Fel lehetne lendíteni azt, hogy a frissen végzett szakorvosok praxisokban kössenek ki és ne csak a kórházi állományt növeljék, és azt is el lehetne érni, hogy Magyarország egészségügyi állapota ne romoljon tovább.

- Visszamegyek az első mondatomhoz: a jó alapellátás ismérve az, hogy erős, stabil lábakon álljon, és megfelelő szakembergárdával rendelkezzen! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A kormány célja, hogy az egészségügy, ami sokszor egy kicsit feje tetejére állított piramisnak tűnik, és az alapellátás ‑ amelyik a legfontosabb, hiszen a legtöbb embert éri el, a megelőzésben is fontos funkciója van, az időben való felismerésben rendkívül fontos feladatot lát el ‑ legyen minél erősebb. Éppen ezért egy nagyon következetes, több évre szóló programmal indultunk el, hogy valóban erősebb alapellátás legyen Magyarországon, és a háziorvosi praxisok is sokkal inkább biztonságban érezzék magukat. Ennek egyik része volt a többletforrások ‑ itt majd frissíteném a képviselő úr felszólalását, hiszen egy négy-öt évvel ezelőtti állapotot próbált meg felvázolni ‑, tehát többletforrásokból igyekeztünk a praxisok kifizethetőségét elősegíteni. Új ösztönzőket is beépítettünk. Másrészről pedig innovációk, fejlesztések jelentek meg az alapellátásban is, ami a betegek érdekét szolgálja.

- Fontos volt rendezni az alapellátás helyzetét törvényi szinten is, megadva ezzel a súlyát. Új alapellátási törvény jött létre! Az elmúlt időszakban 2010-hez képest a háziorvosi praxisok finanszírozási díja 61,9 százalékkal emelkedett. Tehát nem másfélszeresen, annál is jobban, 61,9 százalékkal tud most többől gazdálkodni a háziorvosi praxis. Úgy jött ez ki, hogy 2015-ben először, aztán 2016-ban másodszor, majd 2017-ben harmadszor, és a jövő évi, a 2018-as költségvetésben majd negyedszer emeljük a háziorvosi praxisok finanszírozási díját. Ennek az a lényege, hogy havonta 130 ezer forinttal többel számolhatnak a háziorvosok, és ez négy év alatt havi négyszer 130 ezer forint! Ez látható lesz a havi gazdálkodási keretekben is, amit majd a későbbiekben ismertetek. Ezen túlmenően igyekeztünk ösztönözni az orvosoknak az olyan praxisokban való megtelepedését is, amelyek régóta betöltetlenek. Az idei év volt az első olyan, amikor ezt az összeget ‑ szerencsére ‑ túlpályázták a háziorvosok. A korábbi években ez már működött. Összességében 198 praxis betöltéséhez segített a praxis- és letelepedési pályázat, akár a letelepedés költségeinek, akár a praxisvásárlás költségeinek állami, vissza nem térítendő támogatásával.

- Letelepedési pályázat. Tavaly 750 millió forintot költöttünk erre, az idén ‑ új, kedvezőbb feltételek mellett ‑ már 1 milliárd 250 millió forint sem volt elég, ezt meg kellett emelni további 1 milliárd forinttal. Eddig pedig, és még messze nem vagyunk az év és a pályázati eljárások végén, 840 millió forintot fizettünk ki letelepedési pályázatokra. Ez egy nagyon jó hír, hiszen azt mutatja, hogy egyre több orvos veszi igénybe. 20 millió forintot kaphat maximálisan a letelepedés költségeihez és arra költi, amire akarja. Ez egy jó, sikeres program. Ugyan a feladat is nagyon nagy, elöregedő háziorvosi közösséggel számolhatunk, de így tudunk legalább 162 helyi betegcsoportnak háziorvost is biztosítani a következő években.

- Képviselő Úr! A védőnői ellátás szintén része az alapellátásnak, 40 százalékkal emelkedett a finanszírozás. Nézze meg a költségvetési törvényeket és maga is látja: a 2010-es költségvetési törvényben háziorvosi ellátásra 79 milliárd forint szerepelt, ez most, az idei évben már 122 milliárd, 79 helyett 122 milliárd! Védőnői ellátásra szintén: 17,9 milliárd helyett 25,3 milliárd forint szerepel!

- Képviselő Úr! Az elmúlt két évben 207 ezer forinttal emelkedett csak az alapbére az orvosoknak, nyilván itt a különböző mozgóbér-elemekkel, ügyeleti díjjal és egyebekkel ez még magasabb. Nos, tehát ezzel kell versenyképes legyen egy praxis finanszírozása, ami nem a bért jelenti, nem a háziorvos teljes költségét, ami 2010-ben havi 867 570 forint volt. Ez idénre 1 406 317 forintra emelkedett Magyarországon. Ennyivel többől tud gazdálkodni egy háziorvos. És ahogy mondtam: a jövő évi költségvetési törvény többleteket tartalmaz, az innovációk terén pedig olyan praxisközösségeket hoztunk létre, ami a jövő modellje lehet, és bízunk benne, hogy egyre több településen tudjuk bevezetni. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A kormány nincs felkészülve a globális biztonságpolitikai kihívásokra!

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Képviselőtársaim! Egyértelműen látszik, hogy a kormánynak semmilyen válasza nincs a XXI. századi Európát és benne Magyarországot érintő kihívásokra!

- Tegyük fel a kérdést: hogyan védik meg Magyarországot például a kibertámadásoktól? Vajon a honvédség most felállításra kerülő lovas szakaszaival? Ötszázlovas ménessel fogják megvédeni?

- Hogyan védik meg az országot a szervezett bűnözői csoportoktól vagy az idegen titkosszolgálatok térnyerésétől? Talán a letelepedésikötvény-konstrukcióval, azzal a pénzmosási konstrukcióval, amivel a magyar állam már 18 milliárdos veszteséget szenvedett? Azzal a konstrukcióval, amivel az Orbán-kormány volt az, amely szervezetten megvalósította a bevándorlást, hiszen 20 ezer embert érdemi ellenőrzés nélkül engedett be Magyarországra és Európa területére? Orbán Viktor az Európai Tanácsban mindent megszavaz kivétel nélkül, idehaza pedig 10 milliárdokból folytatnak bevándorlásellenes kampányt, közben maga az Orbán-kormány adja el Magyarország szuverenitását a saját anyagi hasznáért!

- Hogyan védik meg az országot az orosz befolyásszerzéstől, az idegen befolyásszerzéstől? Talán Paks II.-vel? Vagy talán azzal, hogy engedik, hogy Bőnyben szélsőséges szervezettel orosz diplomaták gyakorlatozhassanak, miközben a magyar illetékesek semmilyen lépést nem tesznek, ezt követően a magyar diplomácia szintén semmilyen lépést nem tesz, miután egy tragédia is bekövetkezik?

- Hogyan védik meg a misszióban szolgáló katonák biztonságát? Hogyan biztosítják számukra az eszközök utánpótlását, amikor nincsenek megfelelő szállítógépek? Talán a 40 éves lélegeztetőgépen tartott technikai eszközökkel teszik meg ezt?

- Hogyan biztosítja a kormány a külképviseletek biztonságát. Emlékszünk arra, hogy a taskenti magyar nagykövetséggel kapcsolatban milyen biztonsági rések, anomáliák derültek ki, ahol igenis a kémelhárítás fontossága is felmerül. Ehhez képest az Alkotmányvédelmi Hivatal képviselői jelzésre, az én jelzésemre sem volt hajlandó még csak megvizsgálni sem az ügyet. Így védik meg a külképviseletek biztonságát?

- Hogyan védik meg az országot körözött bűnözőktől? Például terrorizmus finanszírozásáért körözött bűnözőtől! Hogyan védték meg Ghaith Pharaontól? Vagy akár Zaid Naffa, ugye tudjuk, hogy biztonsági kockázatot jelent, mégis a mai napig konzulként működhet Magyarországon! Hogyan teszik ezt? Úgy, hogy ráadásul ezek az emberek még vígan Semjén Zsolt és Orbán Viktor közelében sertepertélhetnek, Ghaith Pharon pedig Orbán Viktor mellett vásárolhatott telket, és bizniszelhetett egyébként a vejével is! Milyen válasza van arra a kormánynak, hogy a miniszterelnök akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet? Semmilyen garancia nincsen arra, hogy ne így lenne, hiszen a mai napig ő az egyetlen miniszterelnöke Magyarországnak, aki nem esett át nemzetbiztonsági átvilágításon!

- Hogyan védik meg titkos paktumoktól Magyarországot? Hogyan védik meg a magyar embereket az eladósodástól? Akár Paks II.-vel? Vagy a Budapest-Belgrád-vasútvonallal? Tehát látszik az, hogy nincsen kormányzás Magyarországon! A magyar kormány bűnözői logikán szerveződött tevékenységet végez! A Fidesz lebontotta Magyarország biztonsági rendszerét, és hol a végtelen inkompetencia az, ami jellemzi a kormányt, hiszen csak és kizárólag a politikai lojalitás számít a biztonsági szervezetekben, hol pedig maga a kormány szolgáltatja ki tudatosan a magyar emberek biztonságát, nem másért, mint bizonyos üzleti körök anyagi hasznáért!

- Hogyan védik meg az országot: papírkartonokkal? Konzultációs ívekkel? Ezzel vívják a csatát? Egyértelmű, hogy maga a kormány jelöl ki álellenségeket, amelyek ellen tudja fitogtatni a hatalmát, miközben a valódi veszélyekkel nem foglalkozik! Maga a magyar kormány adja el az ország szuverenitását, és árusítja ki egy szűk kör anyagi hasznáért az ország biztonságát! Csak egy törékeny, inkompetens és hatalomért remegő kormány csinál ilyet! Ez a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat ma Magyarországon! Csak a saját táborukat tartják össze, méghozzá közpénzen!

- Képviselőtársaim! Sürgős megoldások kellenek! A 2018-as rendszerváltást követően az LMP újjá fogja építeni Magyarország biztonsági rendszerét! Ez nem könnyű feladat, de egy következetes munkával megvalósítható. El fog jönni a felelősségre vonás! Minden egyes politikai és szakmai felelőst felelősségre fogunk vonni, aki közrejátszott az ország biztonságának eladásában! A politikát és a szakmát szét kell választani! Az idegen befolyásszerzés elleni hatékony védekezés rendszerét meg fogjuk teremteni! Biztonságos Magyarországot fogunk építeni úgy, hogy megteremtjük a társadalom bizalmát újra a biztonsági intézményekben! (Taps az LMP padsoraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Ma Európában és a világban kétféle ország van. Az egyik országban van biztonság, a másik országban nincs biztonság. Ma Magyarország nemzetközileg is elismerten Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa!

- Képviselő Asszony! 2010-ben, amikor kormányra kerültünk, azt mondtuk: helyreállítjuk a rendet és a biztonságot Magyarországon, megerősítjük a rendőrséget, szigorú törvényeket alkotunk. Ennek keretében több mint 7 ezerrel több rendőr teljesít ma szolgálatot Magyarországon. Megerősítettük az ország biztonságát! Ma bármikor nyugodtan kimehetnek az emberek az utcára, biztonságban vannak, nem kell attól tartani, hogy a biztonságukat veszély fenyegeti.

- Képviselő Asszony! A migrációs veszély megjelenésekor 2015-ben azonnal cselekedtünk! Létrehoztuk a hármas védelmet, megépítettük a kerítést, az élőerős védelmet és a jogi határzárat is létrehoztuk. Felismertük azt, hogy a migráció és a terrorizmus között összefüggés van, és azonnal cselekedtünk. Ma már azt mondhatjuk, hogy a magyar modellt követik szerte Európában! Elismerik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Magyarország a biztonsága érdekében tett. A terrorellenes törvénycsomag és a jogi határzár elfogadásával a kormány megteremtette azt a garanciális jogszabályi környezetet, hogy a migrációval járó biztonsági kockázat csökkenjen, és senki ne léphessen be az ország és Európa területére ellenőrizetlenül.

- Képviselő Asszony! 2010-ben létrehoztuk a Terrorelhárítási Központot. 2016-ban létrehoztuk a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot a kibertámadások megelőzése céljából. 2015. október 1-jével megkezdte működését a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, és azt is fontos hangsúlyozni, hogy soha nem látott erőforrásokat biztosítunk a rendőrség, a rendvédelmi szervek, a szolgálatok rendelkezésére annak érdekében, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságban legyenek!

- Képviselő Asszony! 2015. július 1-jétől hatályba lépett az új szolgálati törvény, amely új előmeneteli és életpályaprogramot hirdetett meg a rendvédelmi szervek hivatásos állománya részére és a katonák részére is. Ennek keretében átlagosan 50 százalékos illetményemelést ígértünk. Jelenleg átlagosan 40 százalékos illetményemelést valósítunk meg! 2018. január 1-jétől további átlagos 5 százalékos illetményemelést biztosítunk a hivatásos állomány tagjai részére, 2019. január 1-jén pedig újabb 5 százalékos illetményemelést. Így meg tudjuk valósítani azt az ígéretet, amit a törvényben is rögzítettünk, hogy 2019. január 1-jéig átlagosan 50 százalékos illetményemelést biztosítunk a hivatásos állomány tagjai részére!

- Képviselő Asszony! Jövőre több pénz jut a rendvédelemre és a biztonságra ‑ mint a legfontosabb közösségi értékre. 2018-ban a 2017-eshez viszonyítva 62,6 milliárd forinttal több támogatást kapnak a költségvetésből a rendvédelmi szervek és a szolgálatok. Ezen belül a terrorellenes intézkedések megvalósításához több mint 1,4 milliárd forintos többlettámogatás jut.

- Képviselő Asszony! Számszerűen és érezhetően is csökken a bűncselekmények száma. A közterületi bűncselekmények száma 54 százalékkal csökkent, a kiemelt bűncselekmények száma pedig közel 50 százalékkal csökkent. Magyarország, a magyar rendőrség, a magyar rendvédelmi szervek ezeket az eredményeket úgy tudták elérni, hogy 2015 őszétől a határvédelemre is fokozott figyelmet fordítanak. Kettős feladat hárul a rendőrségre, a határvédelemre, a határvadászokra, megvédik a schengeni határt, megvédik Magyarország határait, és a belbiztonság, a magyar emberek biztonsága is javul.

- Képviselő Asszony! Ami a letelepedési kötvénnyel kapcsolatos valótlan megjegyzését illeti: itt is elmondom, hogy négyszeres szűrőn estek át azok a személyek, akik ilyen lehetőséghez jutottak, ellenőrizetlenül senki nem jutott be az országba!

- Képviselő Asszony! Azt is visszautasítom teljes mértékben, hogy Magyarország miniszterelnöke nemzetbiztonsági kockázatot jelent! Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, a magyar nemzetbiztonság legfontosabb garanciája! Ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország, a magyar emberek biztonságban legyenek! Ha önöknek is valóban fontos lenne a magyar emberek és Magyarország biztonsága, akkor az Európai Parlamentben az LMP-s képviselők nem szavaznának meg bevándorláspárti javaslatot! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A 4-es metró ügy a baloldal legnagyobb korrupciós botránya!

BUDAI GYULA, (Fidesz): - Tisztelt Ház! Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF a 4-es metró építése során kiemelkedő súlyú szabálytalanságokat és hibákat állapított meg. A lefolytatott vizsgálat alapján a 4-es metró beruházásának egyharmadát, 167 milliárd forintot elloptak, elcsaltak! Az ügy szálai egyértelműen a magyar baloldalhoz vezetnek. Az OLAF által kifogásolt szerződések egytől egyig a 2002 és 2010 közötti időszakban keletkeztek!

- Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága a héten tárgyalja az OLAF-jelentést a 4-es metróval kapcsolatban. A Fővárosi Közgyűlés metrókorrupciót vizsgáló munkacsoportja a múlt héten, pénteken küldte meg a jelentést a bizottságnak.

- De nemcsak az OLAF foglalkozott az üggyel. Az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala szerint az Alstom-vezetők 2,7 millió euró kenőpénzt utaltak a metróberuházás kapcsán különböző magyarországi baloldali politikusoknak. Ebből 600 ezer eurót, azaz 180 millió forintnak megfelelő összeget kapott Medgyessy Péter volt miniszterelnök feleségének cége. Az ügyben a kormány feljelentést tett: az alagutak és állomások kialakítása ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, míg a metrószerelvények beszerezésével kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség folytat nyomozást.

- A legnagyobb visszaélések a metrószerelvények beszerzése kapcsán állapíthatók meg. Ez volt a legnagyobb tétel, összesen 68 milliárd forint. A beruházó és a BKV Zrt. olyan előnytelen szerződést kötött, amely alapján egyértelműen felmerül a bűncselekmény alapos gyanúja. Az egyik legfontosabb kitétel ebben az ügyben, hogy a szerződés megkötését követően egy éven belül a vételár felét ki kellett fizetni a megrendelőnek, de a szerződéses ár 10 százalékát meghatározó kötbérmaximum is teljesen előnytelen volt a BKV Zrt. részére.

- Az Alstom olyan műszaki paramétereket nem teljesített az eljárás során, amelyeket a többi ajánlattevő cég tudott volna teljesíteni, így teljesen egyértelmű, hogy az Alstomra lett kiírva a beruházás, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a BKV Zrt. mindent megtett annak érdekében, hogy az Alstom nyerje el a beruházást más ajánlattevő cégek ellenében.

- Érdekes kérdést vet fel, hogy az Alstom miért gyártotta le a szerződésben meghatározott valamennyi szerelvényt ‑ M2-es vonal, M4-es vonal, összesen kétszer 22 darab szerelvény ‑, mielőtt a típusengedéllyel rendelkezett volna. Ugyanis a szerelvények legyártásának előfeltétele a típusengedély megadása. Ennek ellenére ez megtörtént. Ez is fölveti a bűncselekmény alapos gyanúját. Mindezekre figyelemmel a BKV Zrt. a Fővárosi Közgyűlés alapító határozata alapján 2010. október 20-án felmondta a megállapodást a szállító szerződésszegése, a típusengedélyek megszerzésének hiányossága miatt.

- Tisztelt Ház! Az Alstom-ügy minden idők legnagyobb korrupciós botránya Magyarországon! A különböző bizottságok által lefolytatott vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy a felelősség a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányokat és a Demszky Gábor által vezetett MSZP-SZDSZ-es városvezetést terheli! Ebben az ügyben a volt miniszterelnökök, illetve Demszky Gábor főpolgármester jóváhagyása nélkül semmi nem történhetett! Már csak az a tény, hogy a szocialista kormányfők, valamint a főváros bukott polgármestere, érintett az ügy kapcsán, jelzi, hogy ez az ügy teljes mértékben átjárta a baloldalt!

- Tisztelt Ház! Ki kell hogy derüljön, hogy hová tűntek a milliárdok! A magyar közvélemény joggal tart igényt arra, hogy megtudja, ki a felelős az eltűnt milliárdokért, ki a felelős Magyarország legnagyobb korrupciós botrányáért?!

