Jön a Nagy Szónok

Fekete-Győr régi vágya

2017. december 1. 23:59

Frans Timmermans, az Európai Bizottság második embere, a jogállamiság védelmezője Fekete-Győr András meghívására Magyarországra látogat, közölte a Momentum.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság második embere, az európai politika messze legjobb szónoka, a jogállamiság védelmezője. Európai államférfi.

Régi vágyam volt, hogy személyesen is megismerhessem. Ma több, mint fél órát beszélgettünk az irodájában, sok mindenről.

Timmermans Interaktív közösségi fórumot tart majd, melynek különlegessége, hogy hivatali ideje alatt Magyarországon és Cipruson kívül mindenhol járt már az EU-ban – s most végre hazánkba is ellátogat. A meghíváson elfogadásán túl Timmermans tájékoztatta Fekete-Győr Andrást a magyar kormánnyal szembeni három kötelezettségszegési eljárás állásáról (CEU, civil-ügy, kvóta-ügy) is. Nagyon üdvözöl minden olyan eszközt, amely a civil társadalom függetlenségét védelmezi.

Timmermans a Bizottság alelnöke, Jean-Claude Juncker után az egyik legfontosabb ember az EU végrehajtó szervénél.

