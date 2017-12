Soros-hazugságok a kormány ellen

Szerinte az orosz megszállás alatt is jobb volt

Soros György szerint csak elvtársai, a nyílt társadalom eszméjének elkötelezett hívei lehetnek igazi demokraták, és Magyarországon mára súlyosabbá vált az elnyomás, mint a szovjet megszállás idején – derül ki az alapítványa által közreadott háromrészes videóüzenetből.

2017. december 2. 09:52

Nagyobb az elnyomás ma Magyarországon, mint a Rákosi- és Kádár-rendszerben bármikor – állapította meg Soros György legújabb, háromrészes videóüzenetében; a rövid interjúkat tegnap osztotta meg a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) központja az interneten. A milliárdos egyebek között az Orbán Viktorhoz és Magyarországhoz fűződő viszonyáról beszél a felvételeken, kétséget sem hagyva afelől, hogy az ellenzékhez tartozónak vallja magát, és a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a kormány megbuktatását.

– Olyan különbségek vannak köztünk, amiket nem lehet áthidalni – mondja a miniszterelnökre utalva, akivel – szerinte – azért romlott meg a viszonya, „mert ő [mármint a kormányfő] megromlott”. Ezt azzal tetézi, hogy jobban tudott együttműködni minden kormánnyal, mint a mostanival, még a kommunistákkal is. Végül egy képtelen állítással – mondjuk ki: hazugsággal – zárja az interjút, amikor közli, hogy Orbán Viktor palotát építtetett magának a Várban.

Eközben felidézi „boldog” gyermekkorát, de arra most nem tér ki, hogy a második világháború idején a zsidó vagyonok elkobzásában segédkezett. Ismert, a CBS hírtelevízió riportere egy 1998-as interjúban hosszabban faggatta életének erről a szakaszáról. Soros többször leszögezte, hogy nem érzi rosszul magát a történtek miatt, végül a következő szavakkal zárta rövidre a témát: nincs értelme a múlton rágódni, mert „tulajdonképpen vicces módon olyan ez, mint a pénzpiacokon. Ha én nem vagyok ott, akkor természetesen én nem csinálom meg, de mindenképpen elviszi helyettem valaki más.”

A milliárdos egyenlőségjelet tesz a nyílt társadalom és a demokrácia közé Fotó: YouTube

Ehelyett inkább saját magát és az alapítványát igyekszik fényezni. Figyelemre méltó, ahogy egyenlőségjelet tesz a demokrácia és a nyílt társadalom közé – igazi demokrata ebből következően csak Soros György „elvtársa” lehet. Orbán Viktor pedig régóta nem az, a milliárdos nem is mulasztja el rásütni az „antidemokrata” bélyeget. Elbüszkélkedik továbbá azzal, hogy az OSF egy ideje Ukrajnára koncentrál, és közben egy szót sem ejt arról, hogy Kijev lábbal tiporja a nemzeti kisebbségek jogait.

Sokat elárul a nemzetközi tőzsde­spekuláns személyiségéről az az anekdota, amelyet az 1980-as években a szamizdatok terjesztését segítő fénymásolókról idéz fel. Eszerint jó áron eladtak egy rakás fénymásolót a kommunista kormánynak, de feltételül szabták, hogy azokat széles körben hozzáférhetővé kell tenni. A rendszerkritikus iratok így könnyebben sokszorosíthatóvá váltak.

– Egyértelművé vált, hogy Soros György személyesen is beszállt a választási kampányba – reagált az idős tőzsdespekuláns háromrészes videóüzenetére Hollik István tegnapi sajtótájékoztatóján. A kormánypárti országgyűlési képviselő szerint nyilvánvaló, hogy mi Soros célja, és ezt ki is mondja. – Meg akarja buktatni a kormányt, mert a migránsok betelepítésének útjában áll, ez a Soros-terv – közölte a KDNP-s politikus. Hollik István rámutatott: ennek érdekében Soros György még hazudni is képes, hiszen azt állítja, hogy ma Magyarországon rosszabb a helyzet, mint a kommunizmus alatt volt. – Ez felháborító, kikérjük magunknak – hangoztatta Hollik. Kijelentette: még a legdurvább ellenzéki kritikák sem állítják, hogy Magyarország ne lenne szabad, demokratikus jogállam. – Magyarország ma egy olyan ország, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, bárki leírhatja, amit gondol, a legnagyobb hírportál ellenzéki, a legnagyobb kereskedelmi csatorna ellenzéki. Miről beszél Soros György? – tette fel a kérdést.

Ismert, hosszú hallgatás után múlt hétfőn Soros György eljuttatott egy videóközleményt az RTL Klubhoz, majd a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózatának magyarországi szóvivője, Csontos Csaba a Hír TV-nek elmondta: Soros György nem marad csendben, tájékoztató kampányt indít Magyarországon a kormányzati támadások miatt. Szerinte Soros üzenetével próbál szolidaritást vállalni az alapítványainál dolgozókkal.

Izrael „hóhérja” Bár Soros Györgyöt rajongói és az általa támogatott szervezetek munkatársai előszeretettel állítják be úgy, mintha korunk egyik legnagyobb humanistája lenne, megítélése finoman szólva is vitatott. Pénzügyi machinációival számos országnak és alighanem emberek millióinak okozott kárt, Franciaországban pedig néhány éve elítélték bennfentes kereskedelem miatt. Különösen rossz a viszonya Izraellel, amelyet nemegyszer jellemzett elnyomó országként. Az köztudott, hogy palesztin szervezeteket támogat, ám egyes sajtóhírek szerint ezek némelyike több kulturális vagy jogvédő egyesületnél, bevételeikből ugyanis végeredményben a terrorizmust finanszírozzák. A közelmúltban egy izraeli parlamenti képviselő, a likudos Anat Berko írta a közösségi oldalán: „Soros nem közülünk való, egy öngyűlölő zsidó, aki mocskolja Izraelt.” Szerinte annak ellenére, hogy a magyar multimilliárdos származását tekintve zsidó, Izraelnek nem kell védelmébe venni, és tilos bármiben is támogatni. „Nem védjük meg »a saját hóhérainkat«” – fogalmazott a képviselő. Ismert továbbá, hogy Soros György és a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata a világ számos pontján mélyen beavatkozott a belpolitikai folyamatokba. Ellenzéki csoportokat támogattak Szerbiában, Grúziában és Ukrajnában ugyanúgy, mint Magyarországon, ahol nem egy MSZP-s és számos SZDSZ-es politikus vállalt szerepet a Soros Alapítványban. A milliárdos által alapított Central European Universityről pedig több olyan hallgató is kikerült, aki a nyílt társadalom ideológiájával felvértezve hamarosan kormányzati pozíciót nyert hazájában vagy fontos tisztséget szerzett nemzetközi szervezetben.

magyaridok.hu