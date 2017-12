A költségvetésnek kell helyt állnia a korrupciós botrányért

Fel kell készülni arra, hogy a költségvetésnek kell majd helytállnia a Gyurcsány-Bajnai-kormányok, illetve az MSZP-SZDSZ-vezetés alatt elkövetett, a 4-es metróberuházást és az Alstom-járműbeszerzést érintő szabálytalanságokért. "Arra számítunk", hogy a korrupciós botrány miatt az elszámolt uniós pénzek egy részét vissza kell majd fizetni, de emiatt nem kerülhet veszélybe semmilyen, családokat érintő támogatás, bér- és nyugdíjkifizetés, sem a közszolgáltatások biztosítása - tájékoztatta Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára az MTI-t.

2017. december 2. 11:27

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) "az elmúlt évtized legjelentősebb korrupciós botrányát" tárta fel, amikor súlyos szabálytalanságokat és uniós pénzekkel visszaélést állapított meg a 4-es metróberuházással összefüggésben. A vizsgálat során kiderült, hogy 167 milliárd forintot "elloptak, elcsaltak, vagy nem megfelelően használtak fel", ezért több büntetőeljárás is folyamatban van - emlékeztetett az államtitkár.



Ennek következményeként Magyarországgal szemben az Európai Bizottság akár 60-70 milliárd forintos pénzügyi korrekciót is megállapíthat, és ezzel a költségvetésnek számolnia kell. Ez jelentős összeg, amely nagyságát tekintve például a családi pótlék négy hónapra vonatkozó vagy a gyes több mint egész évre tervezett előirányzatával egyezik meg - érzékeltette Banai Péter Benő.



Bár az ügy még nincs lezárva, az Európai Bizottság esetleges elmarasztaló döntése miatt természetesen semmiféle ellátás vagy kifizetés sem kerülhet veszélybe - hangsúlyozta az államtitkár.



Hozzátette: a kormány nem vitatja az uniós hatóságok megállapításait, azonban mindent megtesz a büntetés mérséklésére.



A 2018-as költségvetésben a szankció érvényesítése esetére el kell majd különíteni egy összeget, ám ez nem befolyásolhatja a családtámogatások, az oktatási vagy szociális kiadások tervezett mértékét.



Banai Péter Benő rámutatott: fontos, hogy a hazai gazdaság szereplői és a magyar családok az uniós támogatások kedvezményezettjei, ne károsultjai legyenek.



Azt mondta: az esetleges korrekció miatt a politikai felelősség egyértelműen a baloldali kormányokat és a 2010 előtti budapesti városvezetést terheli - ezt a metrókorrupciót vizsgáló fővárosi munkacsoport jelentése is megállapítja -, míg a pénzügyi következmények a jelenlegi kormányt állítják kihívás elé.



A polgári kormány bármiféle szankciótól függetlenül továbbra is elkötelezett a költségvetés stabilitásának fenntartása, valamint az uniós pénzek szabályszerű, átfogó gazdaság- és társadalompolitikai célokat szolgáló hatékony felhasználása mellett - hangsúlyozta az államtitkár.

Fidesz: a 4-es metró beruházás minden idők legnagyobb korrupciós botránya

A 4-es metró beruházás minden idők legnagyobb korrupciós botránya, a beruházás harmadát, 167 milliárd forintot elcsalták, ellopták, emiatt Magyarországnak várhatóan óriási összeget kell visszafizetnie - áll a Fidesz szombati, az MTI-hez elküldött közleményében.

Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkárának nyilatkozatára reagálva a kormánypárt azt közölte: felháborító, hogy ismét a kormánynak kell rendeznie azt a kárt, amit Gyurcsány és az MSZP-SZDSZ okozott. A felelősség a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányokat és a Demszky Gábor féle MSZP-SZDSZ városvezetést terheli.



A 4-es metró az EU egyik legdrágábban finanszírozott projektje, amely közvetlen szocialista-liberális befolyás és kézi irányítás mellett zajlott. A baloldali politikusok sorra megtagadták az együttműködést a metrókorrupciót vizsgáló bizottsággal, és "mai napig falaznak a korrupciós gépezethez, mert az elcsalt pénzek valószínűleg az MSZP és az SZDSZ pártkasszába, illetve politikusaihoz vándoroltak" - áll a Fidesz közleményében.



Banai Péter Benő az MTI-vel korábban azt közölte: fel kell készülni arra, hogy a költségvetésnek kell majd helytállnia a Gyurcsány-Bajnai-kormányok, valamint az MSZP-SZDSZ-vezetés alatt elkövetett, a 4-es metró beruházását és az Alstom-járműbeszerzést érintő szabálytalanságokért.

MTI